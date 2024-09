Pokémon Blockchain e NFTs Monetizados: 5 Tokens Habilitando VR no Metaverso

Ambientes metaversos criados para recompensar os participantes

Como suas coortes NFT e blockchain, a indústria Metaverse se move em uma velocidade vertiginosa. O mundo descentralizado de amanhã – aquele que muda o valor da rede para seus usuários – está chegando.

Três meses são como três anos na terra do blockchain. E já faz mais tempo desde que este artigo chegou ao Hacker Noon: Top 3 VR Tokens Powering the Metaverse

O artigo de hoje tem como objetivo acompanhar o progresso desses três projetos com tecnologia VR enquanto avalia alguns novos concorrentes.

Já que o filtro de realidade virtual do CoinGecko caiu no pôr do sol, vamos reavaliar os 3 primeiros de janeiro e, em seguida, usar CTRL+F para encontrar “VR” na categoria Metaverso . (Desculpe, 'Ovr', mas AR não é uma experiência Metaverse completa.)

Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre alguns dos principais pioneiros do Metaverse aqui , apresentando The Sandbox, Decentraland e RFOX VALT, cada um um jogo blockchain por si só.

No entanto, apenas Decentraland e VALT usam VR em seus playgrounds imersivos. Além disso, é ótimo pesquisar ambientes metaversos potencialmente subestimados (por enquanto).

Analisaremos as organizações classificadas por capitalização de mercado reversa no final de abril de 2022:

Agora, é altamente duvidoso que qualquer uma dessas organizações adote a abordagem gananciosa da Meta de picar os criadores com uma taxa de plataforma de 47,5% . GTFO daqui, seus Zuckers malucos!

Pronto para mergulhar nas organizações usando tecnologia experimental para criar economias digitais mais justas e equilibradas? A boa notícia é que você não precisa de óculos de realidade virtual para obter novas informações sobre como entrar em ação…

Revomon ($REVO)

Recursos: Revomon | Papel branco

Fornecimento máximo de token: 100M

Rede Blockchain: Ethereum

Revomon estava na lista de janeiro e combina “revolução” e “monstros” para criar sua inspiração Pokémon. “Tenho que pegar todos eles!”

O ambiente RPG Metaverse de mundo aberto contém ilhas onde os jogadores lutam, capturam e treinam monstros NFT com características únicas.

Revomon é uma experiência Metaverse com tecnologia VR play-to-ganhar que imita as atividades de treinamento de monstros de Pokémon.

Novo conteúdo de vídeo (mais ou menos) foi lançado, e aqui é onde você pode decidir se vale a pena explorar esse reino:

Se você gosta de ganhar tokens para jogar videogame e é fã de Pokémon GO , visitar este ambiente do Metaverso é sua chance de ganhar $ REVO.

A atualização Revomon de 31 de março mostra um grande momento na frente de desenvolvimento. Ainda esperando para ver como este se desenrola. É muito nicho, mas esse nicho provou ser enorme.

Token VFOX ($VFOX)

Recursos: RFOX VALT | Ecossistema RFOX | RFOX Blackpaper

Fornecimento Máximo de Tokens: 21M

Rede Blockchain: Binance Smart Chain

O token VFOX vincula-se a recompensas dentro do amplo ecossistema RFOX. Após meses e meses de construção, a RFOX VALT, uma plataforma Metaverse de varejo e entretenimento, lançou seu MVP para um seleto grupo de visitantes iniciais em 27 de abril de 2022.

Dentro desse playground digital, os visitantes podem entrar em grandes LOJAS de varejo representadas por um NFT para comprar itens digitais. Seja o método de pagamento principal ou subjacente, todos os pagamentos são encaminhados por meio do token $RFOX .

Os criptoativos do multiverso RFOX atualmente operam na rede Ethereum, BNB Chain e blockchain WAX, com outras redes a seguir.

Uma pequena porcentagem vai para um pool cada vez que há uma compra dentro do VALT. E em intervalos periódicos - por aproximadamente 90 dias por vez - os detentores de $ VFOX podem apostar seus tokens para ganhar $ RFOX.

O VFOX é um token de recompensa semipassivo que dá direito aos detentores de uma porcentagem de cada transação que ocorre dentro da plataforma Metaverse de varejo e entretenimento RFOX VALT.

O espaço irreal dentro do RFOX VALT é excepcionalmente escasso em comparação com outros ambientes do Metaverso. Os lotes são conhecidos como SHOPs, e os NFTs funcionam como prova de propriedade.

A RFOX vende apenas 25 SHOPs por trimestre — Arte, Jogos, Música e Ciência+Tecnologia — ao público. Quando a construção do VALT estiver concluída, apenas 100 parcelas de imóveis virtuais estarão fora do controle da organização RFOX.

Esse mundo virtual também dá espaço para marcas mais proeminentes, incluindo os clientes famosos CoinGecko e Reebok , que esgotaram uma queda de NFT assistida por RFOX em menos de cinco minutos.

A Paul Barron Network recentemente conversou com o CEO da RFOX para falar sobre tudo sobre o Metaverso, revelando uma visão sobre o que faz o VALT funcionar:

O RFOX VALT é um empreendimento sério. A organização RFOX começou em 2018 como um pequeno construtor de empreendimentos com tecnologia blockchain. Apenas um punhado de membros da equipe estava a bordo.

Avançando para hoje, mais de 100 funcionários em tempo integral trabalham ao lado de uma horda de contratados. A equipe experimentou um tremendo crescimento, mas o espaço criptográfico ainda não pegou.

Embora seja um jogo por natureza, o RFOX VALT tem planos para shows, uma montanha-russa VR e um planetário educacional dentro do próximo trimestre de Ciência e Tecnologia.

O MVP acabou de ser lançado. É um pouco complicado, mas os ambientes digitais precisam começar em algum lugar. Isso vem fermentando há anos e é fantástico vê-lo ao vivo.

Quer uma espiada? Aqui está:

Sem mencionar como o VALT une os empreendimentos independentes de jogos , finanças e mídia da RFOX. Os produtos e serviços incluem jogos blockchain play-to-ganhar, DeFi staking e colheita de rendimento (a fazenda RFOX-BNB atualmente paga mais de 33% APR), uma plataforma NFT de marca branca, além de transmissão de vídeo ao vivo com recursos NFT mint-on-demand.

Não durma no ecossistema RFOX porque sua economia é um gigante adormecido.

Netvrk ($NETVRK)

Recursos: Netvrk | linktr.ee

Fornecimento máximo de token: 100M

Rede Blockchain: Ethereum

A plataforma Netvrk está em desenvolvimento há mais de cinco anos, começando com um protótipo de realidade virtual criado pelo fundador do projeto.

Netvrk é um Metaverse multichain construído no Unreal Engine, com poderosas ferramentas de criação e infraestrutura para criar, compartilhar, experimentar e monetizar criações.

A Netvrk se concentra em jogos, educação e comércio eletrônico, todos construídos em torno de NFTs que representam a propriedade de terrenos e ativos virtuais.

O metaverso inaugural da Netvrk é chamado Genesis Islands e consiste em 15.000 parcelas NFT localizadas em um dos cinco distritos: Entretenimento, Criativo, Educação, Negócios e Adulto. Eu me pergunto o que se passa nesse último.

Os usuários podem gerar NFTs e usar o token $NETVRK para comprar terrenos virtuais, espaço publicitário e ativos digitais. A estaca esteve disponível por um tempo, mas aquele navio parece ter zarpado.

A lista de colaborações do projeto é gigantesca. Consulte a seção de parceiros/investidores no site da Netvrk para ver logo após logo.

A arrecadação de tanto dinheiro VC me faz questionar o nível de controle que os fundadores da Netvrk ainda têm. Afinal, dar patrimônio a terceiros permite que eles tenham voz nas decisões de negócios.

Espaço Somnium ($CUBE)

Recursos: Espaço Somnium | Papel Económico

Fornecimento máximo de token: 100M

Rede Blockchain: Ethereum

O Somnium Space é um mundo de realidade virtual aberto, social e persistente com sua própria economia e moeda digital, permitindo que a imaginação dos criadores corra solta em terrenos virtuais.

Os NFTs imobiliários virtuais da plataforma, chamados CUBEs, negociam livremente em mercados secundários. Os proprietários são livres para criar suas próprias experiências que se encaixam na plataforma geral.

O Somnium Space recompensa desenvolvedores criativos que gostam de construir e monetizar seu trabalho.

Atualmente, a Somnium Space está colaborando com a Teslasuit para fornecer trajes hápticos de corpo inteiro para uso em realidade virtual. Essa é a imersão do próximo nível, de fato.

Aqui está uma rápida visão geral do que o Somnium Space tem a oferecer aos jogadores e investidores:

Indivíduos e organizações têm arrebatado propriedades ultimamente. Os proprietários usaram 134.163 tokens $CUBE para comprar 208 $ETH em terras virtuais. O recente leilão Cube Extravaganza de 10 dias no OpenSea foi um sucesso retumbante.

Com outros $ 600K + para desenvolvimento, o Somnium Space deve continuar a florescer.

Victoria VR ($ VR)

Recursos: Victoria VR | Papel branco

Fornecimento máximo de token: 16,8B

Rede Blockchain: Ethereum

Victoria VR se apresenta como o primeiro Metaverso realista do mundo. O jogo é um MMORPG com tecnologia VR construído no Unreal Engine e blockchain.

Um mercado NFT interno é onde a negociação ocorre, com jogadores capazes de monetizar suas criações. Nas palavras do próprio projeto:

Nossa visão é que você consiga materializar suas ideias mais loucas ou desejos mais secretos e permitir que você experimente seus maiores desejos de vida.

Aqui está um trailer recente, e vou oferecer algumas reflexões sobre realismo depois que você o vir:

Claro, é uma versão realista de um ambiente quase realista. Mas não há como negar que você está jogando um videogame. Os avatares do site também têm aparência realista.

Dito isso, você já viu um personagem animado que não se revelou não-humano apenas abrindo a boca? Ainda esperando que a fala do avatar pareça natural. Temos um longo caminho a percorrer nessa frente.

Mas qualquer coisa boa leva tempo para ser construída. O Victoria VR existe desde 2018. Isso é uma prova sólida de persistência - você pode estar por aí há tempo suficiente para lembrar que aquele ano foi principalmente um mercado de baixa brutal.

O staking de tokens $VR está disponível, com algumas boas vantagens anexadas. Não é todo projeto que premia airdrops por staking. Dê uma olhada na calculadora de apostas da equipe e você poderá ver como as recompensas aumentam se você estiver disposto a bloquear seus tokens por períodos mais longos.

Empacotando

Existem muitas oportunidades para várias plataformas Metaverse prosperarem. Quando a interoperabilidade se tornar uma realidade, não haverá limite para onde a RV nos levará. Saltar de um para outro se tornará a norma.

Como música e videogames, quem quer jogar o mesmo jogo e ouvir a mesma música repetidamente por toda a eternidade. O Metaverso tem tudo a ver com variedade e, com alguma experimentação, você encontrará ambientes nos quais realmente gosta de passar o tempo.

Olhando para a oferta vs. MarCap, $ VFOX é o valor discrepante aqui. O token é um dos menores do MarCap, mas chega a cerca de 1/5 da oferta média. Três dos cinco nesta lista chegam a 100 milhões de tokens.

Quando o VALT avança a todo vapor e as transações começam a fluir, os detentores de $ VFOX devem ter motivos para sorrir.

Deixando de lado a especulação sobre tokens, quais plataformas são suas favoritas para usar? Coloque seus óculos de realidade virtual se quiser descobrir a resposta em nossa nova fronteira digital.

* Isenção de responsabilidade: no momento da redação deste artigo, o autor possuía BNB, ETH, RFOX, VFOX e outros ativos digitais.