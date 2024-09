AR tem um lugar na educação?

Uma tendência significativa no mundo da tecnologia é a realidade aumentada (AR). A pessoa comum pode não ter amplo conhecimento de AR fora do Pokémon Go, do aplicativo IKEA Place, do recurso FaceTime Memoji da Apple ou dos filtros mais recentes do Snapchat e do Instagram.

No passado, AR e tecnologias relacionadas, como realidade virtual (VR) e realidade mista (MR), eram associadas principalmente a jogos e entretenimento. Essas tecnologias tornaram-se mais avançadas e o hardware tornou-se mais acessível, abrindo mais oportunidades para as empresas investirem neles. Um setor que o AR pode impactar significativamente é a educação.

Independentemente de quais tecnologias são usadas na sala de aula, cada tipo vem com seu próprio conjunto de prós e contras. Abaixo, saiba mais sobre o crescimento previsto do mercado geral de AR e se o AR tem ou não um lugar no sistema educacional.

Crescimento rápido do mercado de AR

Se você não estiver familiarizado com os fundamentos do AR, aqui está uma breve visão geral. AR é uma tecnologia XR capaz de sobrepor vídeo, imagens, texto, modelos 3D e outros conteúdos em um ambiente do mundo real. Pense nos filtros do Snapchat, Pokémon Go e passeios virtuais ou provadores.

AR já foi considerada tecnologia futurista e muitas vezes serviu como o conceito principal para grandes filmes de ficção científica. Isso mudou drasticamente, pois o AR já está revolucionando a maneira como as pessoas interagem com aplicativos móveis e experiências gráficas visuais.

AR é amplamente utilizado por empresas em vários setores, incluindo saúde, construção, manufatura, varejo, automotivo, etc. O mercado de AR deve atingir cerca de US$ 90,8 bilhões até 2028 , de acordo com a pesquisa Facts and Factors.

Prós da AR educacional

Aqui estão algumas das vantagens do AR que podem transformar e potencialmente melhorar o sistema educacional atual.

1. Oferece visualizações de última geração

A AR pode imergir os alunos em realidades totalmente diferentes e aprimorar suas experiências de aprendizado. Um aplicativo AR notável, o SkyView, permite que os alunos explorem o universo e os ajude a identificar constelações, satélites e planetas. Aplicativos AR e outras soluções AR que fornecem essas visualizações aprimoradas colocam os alunos em ambientes distantes para aprender sobre o mundo ao seu redor.

2. Aumenta o engajamento

Os educadores têm a responsabilidade de manter os alunos envolvidos com o currículo. Ao fazer isso, eles preparam os alunos para o sucesso e aumentam as chances de alcançar os resultados de aprendizagem desejados. Como a RA é tão promissora e oferece muitas aplicações na educação, não é surpresa que os educadores estejam explorando oportunidades para aumentar o envolvimento dos alunos.

3. Desperta o interesse do aluno

Alunos engajados provavelmente ficarão mais interessados nos tópicos que estão aprendendo. Não importa a idade do aluno, é comumente entendido que alguém prefere sentar e assistir a uma demonstração ou aula com suporte de AR do que ler um livro ou planilhas completas. A pesquisa mostra que o interesse pode motivar os alunos , energizar o aprendizado, orientar suas carreiras futuras e levar ao sucesso acadêmico.

Contras do AR educacional

Aqui estão alguns contras que podem impedir a adoção generalizada de AR na educação.

1. Percalços de hardware

AR é alimentado por software programado, que está sujeito a mau funcionamento. Os professores podem não ter o conhecimento necessário para solucionar esses problemas, tornando o AR inútil. Suponha que um aluno dependa de uma solução AR para concluir tarefas ou projetos. Se ocorrerem problemas de hardware, o aluno pode atrapalhar e causar um grande transtorno.

2. Reduz ou elimina a conexão humana

Evidências sugerem que relacionamentos próximos entre professores e alunos podem impactar fortemente o desempenho dos alunos. Em uma sala de aula tradicional, ter um tempo individual com um professor permite que eles conheçam melhor seus alunos, acompanhem seu progresso e enfrentem quaisquer desafios. A AR pode se tornar um obstáculo para permitir que esses tipos de relacionamento professor-aluno prosperem e contribuam para o sucesso do aluno.

3. Perpetua as Desigualdades

Qualquer pessoa familiarizada com o sistema educacional sabe que é raro uma escola K-12, mesmo uma universidade conhecida, gastar dinheiro em tecnologia. Embora o AR ofereça benefícios significativos, o dinheiro pode ser escasso, portanto, as escolas públicas podem não conseguir pagar por soluções de AR. As escolas ricas que podem pagar por essa tecnologia avançada serão beneficiadas, deixando as escolas com recursos mínimos e perpetuando a desigualdade educacional.

As Instituições Educacionais Adotarão RA?

A história provou que nenhuma tecnologia é perfeita e AR não é exceção. Conforme descrito acima, está claro que a AR tem vantagens e desvantagens quando aplicada a um ambiente educacional.

É incerto se a AR se tornará ou não proeminente na educação. Ainda assim, pode oferecer benefícios para professores e alunos. Os distritos escolares precisarão determinar se a adoção de AR será um investimento que vale a pena ou uma decisão arriscada.