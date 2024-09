Apple supera a Amazon como a empresa de tecnologia mais comentada da semana

Nesta semana, a Apple (+14,3%) ultrapassou a Amazon (-2,7%) no primeiro lugar nos relatórios de dados gratuitos de empresas de tecnologia do HackerNoon . Duas semanas atrás eles estavam em 4º e na semana passada eles estavam em terceiro .





Inc argumenta que o Macbook Pro se tornou “o produto de maior sucesso que a Apple teve em uma década”. Enquanto isso, a UE declarou o Apple Pay como anticompetitivo “ao limitar o acesso a uma tecnologia padrão usada para pagamentos sem contato com dispositivos móveis nas lojas ('Near-Field Communication (NFC)' ou 'tap and go' ), a Apple restringe a concorrência em o mercado de carteiras móveis no iOS.” Então isso vai fazer as pessoas falarem!





O Twitter foi o que mais subiu na semana, com Elon Musk liderando as 6 principais histórias sobre o Twitter na web e 3 das 6 principais histórias no HackerNoon . Esse cara está em todo lugar! É como se ele possuísse uma das principais ferramentas de comunicação da internet ;-)





Aqui está o top lido para as próximas empresas de tecnologia mais comentadas esta semana:





Até a próxima, que as empresas de tecnologia não sejam donas de você,

David Smokee