Apple reina suprema, mais más notícias na Coinbase

Maçã 👑 está em primeiro lugar nas tendências esta semana, após um aumento impressionante de 139% no interesse nas tendências. No que poderia ser melhor descrito como um divisor de águas, os funcionários de uma loja da Apple em Maryland votou para sindicalizar — o primeiro na história da empresa nos EUA O sindicato, chamado Coalition of Organized Retail Employees, escreveu um carta ao CEO da Apple, Tim Cook, pedindo ao chefe da empresa que respeite a decisão de seus funcionários e não use nenhum recurso para dissuadi-los.





A Apple não é a única megacorporação onde os funcionários estão se sindicalizando. Trabalhadores da Amazon e da Starbucks foram liderando esforços semelhantes , embora o caminho para a sindicalização não tem sido fácil .





Dentro mais más notícias no Coinbase 🪙, a maior bolsa de criptomoedas dos EUA anunciou que seria reduzindo seu quadro de funcionários em 18% ou cerca 1.100 pessoas . Classificada em 2º lugar esta semana, a plataforma de negociação de ativos digitais listou uma série de razões para sua decisão, incluindo a necessidade de gerenciar despesas em um ambiente em rápida mudança.





Os mercados criptográficos estão atualmente em queda livre seguintes problemas em vários players importantes da indústria, incluindo Três Flechas Maiúsculas e Rede Celsius , portanto, os cortes de empregos na Coinbase não são uma surpresa completa, especialmente considerando que a empresa contratação pausada e rescindiu ofertas apenas algumas semanas atrás.





Ainda não está claro se este é um evento único na Coinbase ou se mais cortes de empregos são iminentes .





Enquanto a Coinbase dispensa as pessoas, Amazonas 📦 tem um problema diferente em mãos. UMA memorando vazado afirma que a gigante do comércio eletrônico pode ficar sem pessoas para contratar nos EUA até 2024, impactando a qualidade do serviço e os planos de crescimento do varejista on-line, juntamente com seu domínio no varejo on-line. Ainda assim, não ficou muito atrás no ranking de tecnologia do Hacker Noon esta semana, garantindo um confortável # 3 com um aumento de 125% no interesse de tendências.





Em outro lugar, Microsoft 🖥️ estava em 4º lugar nas tendências. O bebê de Bill Gates estava no noticiário por vários motivos, incluindo a decisão de desligar o Internet Explorer depois de 26 anos e o lançamento de Microsoft Defender , um novo aplicativo projetado para fornecer uma solução única para as necessidades de segurança dos clientes.





Ah, e a empresa está testando trazendo jogos casuais para equipes também.





Por último mas não menos importante, tesla 🚗 ficou em 5º lugar. Os carros da Tesla serão impedidos de entrar no distrito costeiro chinês de Beidaihe por um período de dois meses devido a preocupações de espionagem . Beidaihe é o local de um conclave de verão dos líderes seniores da China, onde eles discutem movimentos de pessoal e ideias políticas a portas fechadas, e o aparato de segurança do país se preocupa com câmeras instaladas nos veículos.





Os carros da Tesla também estão atrelados a tornar-se mais caro nos EUA devido à inflação e problemas persistentes na cadeia de abastecimento global e aumento dos custos das matérias-primas. Caramba!





