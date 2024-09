Anúncios direcionados: canais de anúncios por relevância de conteúdo

Capitalismo de vigilância… Que tal não fazermos disso o nosso modelo de negócio?





Veja como a HackerNoon viu quando usamos o crowdfunding de capital para nos tornarmos não apenas uma editora , mas também uma empresa de software :





“Não queremos anunciar os sapatos que você está pensando em comprar na web, queremos trazer à tona patrocinadores que sejam relevantes para o assunto que está sendo lido, como patrocinadores de blockchain no conteúdo de blockchain. Acreditamos que o patrocínio não é mau, se for bem feito. O que é mau é a vigilância. Nossos patrocinadores serão em todo o site ou por assunto.

Achamos que existe uma grande diferença entre um “patrocinador” e um “anunciante”:

Nossas promoções são como outdoors – relevantes para o conteúdo e não para o leitor individual. Sem patrocinadores, não podemos tornar o site gratuito para os leitores para sempre. Nossas colocações de patrocínio são minimalistas e não intrusivas. Sem barras laterais, sem pop-ups, sem anúncios em vídeo. Nos preocupamos com a qualidade da leitura e nunca tiraremos essa experiência do leitor.

Um dos principais motivos pelos quais Jonah Peretti deixou o Huffington Post e iniciou o Buzzfeed foi porque o sistema de anúncios não estava integrado à tecnologia. Ao aumentar a duração do anúncio e não ter intermediários de vendas, o Hacker Noon conseguiu oferecer aos clientes melhores taxas e melhor relevância, e teremos margens saudáveis com clientes de longo prazo. Queremos ser donos do relacionamento com as marcas e ter marcas de qualidade que validem o conteúdo. Fomos extremamente seletivos na escolha de quais marcas serão patrocinadoras do HackerNoon e continuaremos a fazê-lo daqui para frente.”

Então, como funciona o posicionamento do anúncio por relevância do conteúdo no HackerNoon agora?









Agende uma reunião conosco para saber como AWS, Brave, DataStax, Bright Data, Twilio, SonarSource, Algolia, Algorand, Postman, IONOS e milhares de outras empresas de tecnologia fazem parceria com HackerNoon para atingir seus públicos.