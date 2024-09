"A missão da BigID é capacitar as empresas a assumir o controle de seus dados", diz o cofundador da BigID

HackerNoon: Qual é a sua empresa em 2 a 5 palavras?

Nimrod Vax : segurança de dados, conformidade e privacidade aumentadas por IA.

Por que agora é o momento de sua empresa existir?

NV: Quando Dimitri Sirota e eu cofundamos a BigID em 2016, testemunhamos violações de dados significativas em grandes empresas por anos. Vimos o impacto devastador que elas tiveram em indivíduos e organizações. Não havia ninguém ajudando as organizações a entender os dados que tinham, e elas estavam dando um passo adiante para ajudá-las a evitar violações. Esse é o ponto problemático do qual a BigID nasceu e, mais de oito anos depois, o problema é mais prevalente nas organizações do que nunca. Isso se deve em grande parte ao fato de que a infraestrutura de TI está se expandindo e novos vetores de ameaça estão surgindo, todos os quais são então agravados por considerações regulatórias em evolução. Essa tempestade perfeita torna a plataforma da BigID essencial para o sucesso das organizações. Construída com medidas robustas desde o início, a plataforma da BigID torna fácil para organizações de qualquer tamanho com requisitos de segurança rigorosos entender seus dados e como protegê-los antes que quaisquer riscos internos ou violações ocorram.

O que você ama na sua equipe e por que vocês são os responsáveis por resolver esse problema?

NV : Todos na BigID estão entusiasmados com o trabalho que fazemos. Nossa equipe se importa profundamente com os produtos que trazemos ao mercado e os clientes que atendemos. Estamos mudando a maneira como empresas de todos os tamanhos gerenciam seus dados - com IA inovadora que ninguém mais tem, começando com os dados primeiro (não o contrário, como as soluções de segurança tradicionais fazem). Também estamos construindo um ecossistema aberto para enriquecer e estender a pilha de tecnologia moderna enquanto construímos uma empresa baseada em respeito e inovação, não apenas na tecnologia em si, mas na criação de um ambiente mais diverso e inclusivo para as pessoas aprenderem, crescerem e desafiarem o status quo.

Se você não estivesse construindo sua startup, o que estaria fazendo?

NV : Eu construiria uma startup diferente. Quando deixei meu último emprego na CA, eu estava determinado a construir minha própria empresa. Eu tinha surgido na inovação desde o início da minha carreira profissional e senti que era hora de fazer isso por conta própria. Eu sou uma pessoa de produtos e obtenho minha satisfação construindo coisas.

No momento, como você mede o sucesso? Quais são suas métricas?

NV : Nossas métricas de sucesso para produto e engenharia são circuladas em torno de uma métrica North Star: adoção real do produto, que mede a atividade de criação de valor no produto por meio de telemetria. Também temos KPIs de suporte para qualidade do produto e tempo para valor (tempo para adoção).

Em poucas frases, o que você oferece a quem?

NV : A missão da BigID é capacitar as empresas a assumir o controle de seus dados. Somos a única plataforma de dados que permite que as empresas tomem medidas em segurança, privacidade, conformidade e gerenciamento de dados de IA. Todo tipo de organização — do varejo aos serviços financeiros, da manufatura à tecnologia — pode se beneficiar da BigID.

O que é mais emocionante sobre sua tração até agora?

NV : Recentemente, alcançamos o status de centauro, passando de US$ 100 milhões em ARR, o que é uma conquista notável. Também estamos vendo tração e interesse significativos na utilização do BigID para gerenciar e proteger a IA, incluindo IA generativa, adoção de IA e todos os outros aspectos da IA. Isso não apenas demonstra o ajuste do produto ao mercado, mas também a adequação futura.

Onde você acha que estará seu crescimento no próximo ano?

NV : Fomos incluídos na lista Inc. 5000 por quatro anos consecutivos e também fomos incluídos na lista Deloitte 500 quase o mesmo número de vezes, sem mostrar sinais de desaceleração.

Conte-nos sobre seu primeiro cliente pagante e suas expectativas de receita para o próximo ano.

NV : Um dos nossos primeiros clientes foi (e ainda é) um varejista e fabricante global bem conhecido. Estabelecemos um forte relacionamento com seu diretor de privacidade e obtivemos insights profundos sobre seus desafios de privacidade e dados. O CPO foi o primeiro a apontar a ausência de tecnologia no setor de privacidade e a necessidade de mapeamento de dados para privacidade. Naquela época, a privacidade se tornou um catalisador para uma conversa maior em torno de abordagens centradas em dados em toda a organização. Foi um momento crucial para nós, pois percebemos nossos pontos fortes exclusivos e nos concentramos nos dados em si e na ampla gama de casos de uso que eles permitem.

Qual é sua maior ameaça?

NV : Nossa maior ameaça é a quantidade de dados desprotegidos que estão disponíveis e a falta de educação sobre o que as organizações devem fazer para proteger seus funcionários e clientes de uma violação. Com o influxo de ferramentas de IA, também é importante destacar a ameaça da procedência dos dados e da linhagem do modelo para sistemas de IA. À medida que mais empresas alavancam genAI e LLMs treinados em conjuntos de dados massivos, fica mais difícil entender de onde o aprendizado de dados se originou. Isso pode agravar problemas como preconceito, injustiça e riscos de privacidade se dados de treinamento confidenciais forem usados sem consentimento ou supervisão. Para que essa ameaça seja reduzida, as empresas precisam de mecanismos mais fortes para rastrear dados e entradas de modelos, monitorar desvios ao longo do tempo e auditar como as decisões são tomadas. Mesmo com as melhores intenções, os sistemas de IA serão difíceis de governar se perdermos de vista de onde o conhecimento e as suposições estão vindo.





