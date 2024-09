A criptografia é um elo perdido no caminho para o futuro sem dinheiro de Star Trek?

Não há dinheiro no universo de Star Trek. Por quê? Porque El Capitan Jean-Luc Picard diz assim:





A aquisição de riqueza não é mais a força motriz de nossas vidas. Trabalhamos para melhorar a nós mesmos e ao resto da humanidade.





OK. Mas, aqui está o problema. Na verdade, dois. Só porque não há dinheiro, isso não significa que:





Você não precisa trabalhar, porque todas aquelas naves da Federação não vão voar sozinhas. Isso é um fato. Não há economia, porque há economias sem dinheiro. Isso também é um fato.





Falando sobre a “economia” de Star Trek, um economista francês escreveu o livro inteiro sobre isso. Você não precisa adivinhar duas vezes qual é o título do livro, não é? " Trekonomics: The Economics of Star Trek ” por Manu Saadia.





Aqui está algo que a tecnologia Beam-Me-Up-Scotty (teletransporte) de Star Trek e minha escrita HackerNoon têm em comum. Ambos precisam ser cirurgicamente precisos e rápidos para que a equipe de Star Trek e os leitores do HackerNoon sobrevivam. Então, totalmente à frente, Sr. Sulu, dobra máxima!

Alice, Esqueça a Toca do Coelho! Experimente Star Trek Economy Wormhole!





Algo muito importante aconteceu no passado de Star Trek ( nosso futuro “pendente” ) entre os anos de 2064 e 2364, que segundo Picard teve como “resultado” que:





As pessoas não estão mais obcecadas com o acúmulo de "coisas". Eliminamos a fome, a carência, a necessidade de bens.





Acho que uma abordagem de tecnologia em que confiamos valeu muito a pena. Automação mais IA é igual a pós-escassez, ou “coisas grátis”, puro e simples. Os processos de transição não correm bem, especialmente no setor financeiro. Você não pode simplesmente acordar um dia e dizer, a partir desta manhã, somos uma sociedade sem dinheiro. Nós não precisamos disso. Na verdade, você pode, mas em vez de um paraíso de hiperdrive, você acabará em um inferno de hiperinflação.





Você pode imaginar Picard usando um cartão de crédito e procurando o caixa eletrônico mais próximo no Enterprise NCC 1701-D? Claro, você não pode. É ridículo. Você pode imaginar a United Crypto Federation of Planets? Claro que você pode. Faz todo o sentido.





Imagine que Ralph Offenhouse era um investidor criptográfico de 2014 e não um financista “tradicional” de 1994 no episódio “ The Neutral Zone ” de Star Trek TNG. Ele não ficaria “chocado com o fato de que a humanidade não usa mais o dinheiro”. Ralph "Crypto" Offenhouse ficaria feliz em ouvir de Picard que "muita coisa mudou nos últimos trezentos anos. Nós crescemos desde a nossa infância."





Atrevo-me a especular que ele diria algo como: “Por que você demorou tanto?” Ralph “Crypto” não perderia seu tempo tentando desesperadamente localizar suas contas bancárias perdidas e entrar em contato com seus advogados, de todas as pessoas de sua vida anterior (?!). Deixe sua imaginação criptográfica correr solta porque sua carteira criptográfica em 2364 iria tirar o fôlego em comparação com o preço do Bitcoin em 2014.









A criptografia é a salvação do buraco na trama da economia de Star Trek, NÃO o "replicador"





Deus ex Machina de toda a economia de Star Trek é o milagroso Replicador . Mesmo com o todo-poderoso Replicator, o chamado “Trekonomy” tem mais buracos na trama do que o queijo suíço. Quem faz esses replicadores em primeiro lugar? Deve ter sido alguma “entidade” de código aberto e sem fins lucrativos.









Esta é a máquina que torna possível a pós-escassez de Star Trek. O significado da pós-escassez é a riqueza social infinita . Você sabe, “coisas grátis”, você não tem que trabalhar e pagar.





O próprio autor de “Trekonomics” adverte que a tecnologia por si só não criará um futuro pós-escassez. Se não tomarmos cuidado, podemos acabar como os gananciosos Ferengi, que cobram dinheiro pelo uso de seus replicadores em vez de disponibilizá-los para todos .





Me deparei com outra de suas entrevistas, mas desta vez com Jack Stewart do Marketplace . Aqui está a parte mais interessante onde Jack faz as perguntas certas sobre “Trekonomy,” o bem maior, e - Bitcoin.





Stewart: Há algum exemplo em nossa sociedade hoje desse conceito de fazer coisas para o bem maior, não necessariamente para acumular riqueza?

Saadia: Há muitos. Na verdade, a maior parte da pesquisa científica – que então se transforma em bens comercializáveis – é feita para obter prestígio, para beneficiar o bem maior de qualquer forma, seja comercial ou não. Outro exemplo de bem público como esse é a Wikipédia. É incrível. É grátis e é todo o conhecimento humano ao seu alcance.

Stewart: Quando Gene Roddenberry estava criando esse universo e esse conceito, coisas como Bitcoin não existiam. O que você acha que ele teria feito disso? Isso se encaixa nesse conceito?





Obrigado, Jack, gostaria de continuar daqui, se Saadia não se importar. Eu digitei “Gene Roddenberry and crypto” no Google, e não fiquei nem um pouco surpreso com essa descoberta que é tão Star Trek:





“A assinatura do produtor de Star Trek , Gene Roddenberry, foi corajosamente onde nenhum token não fungível (NFT) foi antes - no código da própria vida. Em 1965, Roddenberry assinou um contrato com a Desilu Productions de Lucille Ball para financiar Star Trek . Na terça-feira, essa assinatura foi transformada em um NFT e implantada no código de DNA de uma célula viva de bactéria - 30 anos após a morte da lenda da ficção científica. A Roddenberry Entertainment o descreve como o primeiro “Living Eco-NFT” e uma “verdadeira interseção de ciência e ficção científica”.





Além disso, você sabia que existe uma nave estelar de Star Trek com um nome interessante ou conveniente (dependendo da sua perspectiva) - USS Defiant ? Versão curta - O USS DeFi .





Star Trek Nova Economia Mundial e Federação “Crédito”





Os criadores de Star Trek estavam em algo grande, eles simplesmente não sabiam exatamente o que era.





A Nova Economia Mundial foi o sistema econômico que tomou forma na Terra, segundo Tom Paris , foi por volta do século 22 que " o dinheiro seguiu o caminho do dinossauro. " ( VOY : " Dark Frontier ")





Gene Roddenberry ainda estava a anos-luz do conceito de criptomoedas, que preencheria perfeitamente a lacuna das moedas “tradicionais”, ele e sua equipe criativa tentaram “consertar” com o Replicator. Ele criou todo o universo de Star Trek que pedir cripto seria simplesmente demais nos dias de Kirk/Spock.





“O crédito da Federação era uma unidade monetária usada pela Federação Unida dos Planetas.

Embora tenha sido afirmado em mais de uma ocasião que a economia do futuro era muito diferente e que o dinheiro não existia mais na Terra desde o final do século 22 ou na Federação no final do século 24, este meio de troca ainda existia nesse período. Todos os exemplos conhecidos de uso de crédito foram por meio de transações fora ou na periferia da Federação. (DS9: "In the Cards"; VOY: "Dark Frontier"; Star Trek: First Contact)”





Quando você olha da perspectiva de hoje, tudo se resume à semântica, não é? Federation Credits ou Federation Tokens ou Federation Crypto , que diferença faz além de fazer mais sentido para a próxima geração de fãs de Star Trek? Certo?





Haveria muito tempo e oportunidades para consertar a “injustiça” feita a todos os conceitos relacionados a dinheiro na franquia Star Trek com novos filmes, séries e spin-offs. Tudo o que precisa ser feito é substituir o Replicador por criptografia, o que atingiria dois pássaros da Guerra Klingon com uma cajadada (torpedo de fótons): buracos na trama de Trekonomy e críticas à sociedade sem dinheiro .





Enquanto isso, não devemos deixar de fora outra sociedade sem dinheiro de Star Trek que é cripto-amigável até os ossos (literalmente) e “soa sueca:”









O autor de “Trekonomics” não se esqueceu deles:





“Os Borg são grandes vilões porque são muito parecidos com a Federação, quando você pensa sobre isso. Os Borg têm uma alocação perfeita de bens, oferta e demanda, e todos estão conectados a todos na colmeia, e eles parecem ser extremamente eficientes. Eles também são a outra sociedade em Star Trek que pode ser caracterizada como 'pós-escassez'. Qualquer drone Borg nunca quer ou precisa de nada, é sempre fornecido pelo Coletivo. Portanto, é a imagem espelhada - e quase a imagem perigosa - de como poderia ser uma sociedade redistributiva e saciada. É quase como se os escritores tentassem incorporar a crítica à sociedade que propõem.”





Crédito Criptográfico da Federação vs. Cripto Borg. Isso não seria algo?