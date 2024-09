La crypto est-elle un chaînon manquant dans le chemin vers l'avenir sans argent de Star Trek ?

Il n'y a pas d'argent dans l'univers Star Trek. Pourquoi? Car El Capitan Jean-Luc Picard le dit :





L'acquisition de richesses n'est plus le moteur de nos vies. Nous travaillons pour nous améliorer et améliorer le reste de l'humanité.





D'ACCORD. Mais, voici le hic. En fait, deux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent que :





Vous n'avez pas besoin de travailler, parce que tous ces vaisseaux de la Fédération ne voleront pas tout seuls. C'est un fait. Il n'y a pas d'économie, parce qu'il y a des économies sans argent. C'est aussi un fait.





Parlant de «l'économie» de Star Trek, un économiste français a écrit tout le livre à ce sujet. Vous n'avez pas à deviner deux fois quel est le titre du livre, n'est-ce pas ? « Trekonomics : L'économie de Star Trek » par Manu Saadia.





Voici quelque chose que la technologie Beam-Me-Up-Scotty (téléportation) de Star Trek et mon écriture HackerNoon ont en commun. Les deux doivent être chirurgicalement précis et rapides pour que l'équipe de Star Trek et les lecteurs de HackerNoon survivent. Alors, en avant, M. Sulu, distorsion maximale !

Alice, oublie Rabbit-Hole ! Essayez Star Trek Economy Wormhole !





Quelque chose de très important s'est produit dans le passé de Star Trek ( notre futur "en attente" ) entre les années 2064 et 2364, qui selon Picard a eu pour "résultat" que :





Les gens ne sont plus obsédés par l'accumulation de "choses". Nous avons éliminé la faim, le besoin, le besoin de possessions.





Je suppose qu'une approche in-tech-we-trust a porté ses fruits. L'automatisation plus l'IA équivaut à une post-rareté, ou à des "trucs gratuits", clair et simple. Les processus de transition ne se déroulent pas sans heurts, en particulier dans le secteur financier. Vous ne pouvez pas vous réveiller un jour et dire, depuis ce matin, nous sommes une société sans argent. Nous n'en avons pas besoin. En fait, vous pouvez, mais au lieu d'un paradis d'hyperdrive, vous finirez dans un enfer d'hyperinflation.





Pouvez-vous imaginer Picard utiliser une carte de crédit et rechercher le guichet automatique le plus proche sur l'Enterprise NCC 1701-D ? Bien sûr, vous ne pouvez pas. C'est ridicule. Pouvez-vous imaginer la United Crypto Federation of Planets ? Bien sûr que vous pouvez. C'est parfaitement logique.





Imaginez que Ralph Offenhouse était un investisseur crypto de 2014 et non un financier "traditionnel" de 1994 dans l'épisode " The Neutral Zone " de Star Trek TNG. Il ne serait pas « choqué par le fait que l'humanité n'utilise plus l'argent ». Ralph "Crypto" Offenhouse serait heureux d'entendre Picard dire que "beaucoup de choses ont changé au cours des trois cents dernières années. Nous sommes sortis de notre enfance."





J'ose supposer qu'il dirait quelque chose comme: "Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps?" Ralph "Crypto" ne perdrait pas son temps à essayer désespérément de localiser ses comptes bancaires emportés par le vent et de contacter ses avocats, de toutes les personnes de sa vie antérieure (?!). Laissez aller votre crypto-imagination car votre portefeuille crypto en 2364 vous couperait le souffle par rapport au prix du Bitcoin en 2014.









La crypto est le salut de l'intrigue de l'économie de Star Trek, PAS le «réplicateur»





Deus ex Machina de toute l'économie de Star Trek est le miraculeux Réplicateur . Même avec le tout-puissant Replicator, le soi-disant « Trekonomy » a plus de trous dans l'intrigue que le fromage suisse. Qui fabrique ces réplicateurs en premier lieu ? Il devait s'agir d'une « entité » open source et à but non lucratif.









C'est la machine qui rend possible l'après-rareté de Star Trek. Le sens de la post-rareté est la richesse sociale infinie . Vous savez, des "trucs gratuits", vous n'avez pas à travailler et à payer.





L'auteur de « Trekonomics » lui-même avertit que la technologie seule ne créera pas un avenir post-rareté. Si nous n'y prenons pas garde, nous pourrions finir comme les cupides Ferengi, qui facturent l'utilisation de leurs réplicateurs plutôt que de les mettre à la disposition de tous .





Je suis tombé sur une autre de ses interviews, mais cette fois avec Jack Stewart de Marketplace . Voici la partie la plus intéressante où Jack pose les bonnes questions sur "Trekonomy", le plus grand bien, et - Bitcoin.





Stewart : Y a-t-il des exemples dans notre société aujourd'hui de ce concept de faire les choses pour le plus grand bien, pas nécessairement pour accumuler de la richesse ?

Saadia : Il y en a plein. En fait, la majeure partie de la recherche scientifique - qui se transforme ensuite en biens commercialisables - est effectuée pour le prestige, au profit du plus grand bien sous quelque forme que ce soit, marchande ou non marchande. Wikipédia est un autre exemple d'un bien public comme celui-là. C'est incroyable. C'est gratuit, et c'est toute la connaissance humaine à portée de main.

Stewart : Lorsque Gene Roddenberry a proposé cet univers et ce concept, des choses comme Bitcoin n'existaient pas. Que penses-tu qu'il en aurait fait ? Est-ce que cela rentre dans ce concept ?





Merci, Jack, j'aimerais reprendre à partir d'ici, si Saadia n'y voit pas d'inconvénient. J'ai tapé "Gene Roddenberry et crypto" dans Google, et je n'ai pas du tout été surpris par ce constat si Star Trek :





"La signature du producteur de Star Trek , Gene Roddenberry, est allée audacieusement là où aucun jeton non fongible (NFT) n'est allé auparavant - dans le code de la vie elle-même. En 1965, Roddenberry a signé un contrat avec Desilu Productions de Lucille Ball pour financer Star Trek . Mardi, cette signature a été transformée en NFT et implantée dans le code ADN d'une cellule bactérienne vivante - 30 ans après la mort de la légende de la science-fiction. Roddenberry Entertainment le décrit comme le tout premier "Living Eco-NFT" et une "véritable intersection de la science et de la science-fiction".





Aussi, saviez-vous qu'il existe un vaisseau Star Trek avec un nom intéressant ou pratique (selon votre point de vue) - L'USS Defiant ? Version courte - L'USS DeFi .





Star Trek New World Economy et Fédération "Crédit"





Les créateurs de Star Trek étaient sur quelque chose de grand, ils ne savaient tout simplement pas ce que c'était exactement.





La Nouvelle Economie Mondiale a été le système économique qui a pris forme sur Terre, selon Tom Paris , c'est vers le 22ème siècle que « l'argent a pris le chemin du dinosaure. » ( VOY : « Dark Frontier »)





Gene Roddenberry était encore à des années-lumière du concept de crypto-monnaies, qui comblerait parfaitement le fossé des monnaies "traditionnelles", lui et son équipe créative ont tenté de "réparer" avec le Réplicateur. Il a créé tout l'univers Star Trek pour que demander de la cryptographie soit tout simplement trop à l'époque de Kirk / Spock.





« Le crédit de la Fédération était une unité monétaire utilisée par la Fédération des Planètes Unies.

Bien qu'il ait été déclaré à plusieurs reprises que l'économie du futur était très différente et que l'argent n'existait plus sur Terre dès la fin du 22e siècle ou dans la Fédération jusqu'au 24e siècle, ce moyen d'échange existait encore pendant cette période. Tous les exemples connus d'utilisation du crédit se faisaient par le biais de transactions à l'extérieur ou à la périphérie de la Fédération. (DS9 : « Dans les cartes » ; VOY : « Dark Frontier » ; Star Trek : Premier contact) »





Quand vous le regardez du point de vue d'aujourd'hui, tout se résume à la sémantique, n'est-ce pas ? Crédits de la Fédération ou Jetons de la Fédération ou Fédération Crypto , quelle différence cela fait-il autre que de donner plus de sens à la prochaine génération de fans de Star Trek ? Droit?





Il y aurait beaucoup de temps et d'opportunités pour réparer «l'injustice» faite à tous les concepts liés à l'argent dans la franchise Star Trek avec de nouveaux films, séries et retombées. Tout ce qu'il faut faire, c'est remplacer le Réplicateur par un crypto, ce qui ferait d'une pierre deux coups aux oiseaux de guerre klingons (torpille à photons) : trous dans l'intrigue de Trekonomy et critique de la société sans argent .





En attendant, nous ne devrions pas laisser de côté une autre société sans argent de Star Trek qui est crypto-friendly jusqu'à l'os (littéralement) et "sonne suédoise":"









L'auteur de « Trekonomics » ne les a pas oubliés :





'' Les Borgs sont de si grands méchants parce qu'ils ressemblent tellement à la Fédération, quand on y pense. Les Borgs ont une répartition parfaite des biens, de l'offre et de la demande, et tout le monde est connecté à tout le monde dans la ruche, et ils semblent juste être extrêmement efficaces. Ils sont également l'autre société de Star Trek qui pourrait être qualifiée de "post-rareté". Tout drone Borg ne veut ou n'a jamais besoin de rien, il est toujours fourni par le Collectif. C'est donc l'image en miroir - et l'image dangereuse, presque - de ce à quoi pourrait ressembler une société à la fois redistributive et rassasiée. C'est presque comme si les écrivains essayaient d'intégrer la critique de la société qu'ils proposent.





Fédération Crypto Credit contre Borg Crypto. Ne serait-ce pas quelque chose ?