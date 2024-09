Zuckerberg continua rico apesar da queda no patrimônio líquido

Bem, isso não demorou muito. As autoridades em Londres estiveram ocupadas na semana passada prendendo um adolescente morando em Oxfordshire por seus envolvimento no recente Uber e Grand Theft Auto VI vazamentos , este último tomando a internet de assalto. Só se pode supor que o adolescente habilidades de negociação não estavam à altura, embora seja qual for o caso, este deve ser um momento difícil para o adolescente e todos os outros envolvidos, não que isso absolva o hacker de seu crime.





Uber's preço das ações , como sua classificação no HackerNoon, continua a diminuir após o hack. A empresa caiu para o 19º lugar depois de ver um declínio de 26,5% nas tendências de interesse na semana passada. 📉





Embora o que não parece estar em declínio é Facebook , que continua no topo do ranking de empresas de tecnologia. Sim, a mídia social OG é a número 1 novamente, quem diria? Uma rápida pesquisa no Google sobre o fundador do Facebook e, às vezes, humano, às vezes (não) lagarto Mark Zuckerberg 🦎 mostra que Daddy Zuck está em apuros.





Aparentemente, os investidores não estão muito interessados na proposta de Zuckerberg. foco recém-descoberto no metaverso, mesmo que o empresário de tecnologia esteja apostando tudo na tecnologia emergente - chegando a renomear nome corporativo do Facebook para meta .





A resposta morna dos investidores aos planos de Zuckerberg afetou seu patrimônio líquido pessoal, que caiu US$ 71 bilhões, ou mais de 55%, até agora este ano, Bloomberg News relatórios . O problema tem está fermentando na Meta desde Zuckerberg anunciado a nova direção da empresa: o Facebook anunciou uma queda no número de usuários pela primeira vez em sua história; denunciante Frances Haugen alegado O Instagram (também de propriedade da Meta) sabia do impacto negativo que estava causando nas adolescentes; e a Meta reportou uma queda em seu lucro líquido durante o segundo trimestre do ano.





Apesar da queda em seu patrimônio líquido, que é em grande parte derivado de uma participação de 13% em Meta, Zuckerberg ainda é a 22ª pessoa mais rica do planeta no momento em que escrevo.





Índia Primeiro 🇮🇳





Fora do Hemisfério Ocidental, vários desenvolvimentos estão se formando na Índia como parte de seus esforços para reduzir a dependência de empresas estrangeiras de tecnologia.





A maior democracia do mundo é empurrando fabricantes de smartphones para permitir a compatibilidade com seus sistemas de navegação domésticos - chamados Navigation with Indian Constellation, ou NavIC para abreviar - em novos dispositivos vendidos no país a partir do próximo ano. O NavIC foi projetado para rivalizar com o amplamente utilizado Sistema de Posicionamento Global (GPS) dos EUA, e o governo indiano diz que o sistema fornece navegação doméstica mais precisa e que seu uso beneficiaria a economia, segundo a Reuters.





Insiders dizer Reuters que os fabricantes de telefones, incluindo Samsung e Maçã , não estão satisfeitos com o desenvolvimento, pois exigiria alterações de hardware, resultando em aumento de custos.





Embora seja muito cedo para prever como o empurrão vai dar certo, a Apple pode ter uma moeda de troca sob a manga: a gigante da tecnologia anunciado começará a fabricar seu último iPhone 14 na Índia, o que seria um grande impulso para o país de 1,38 bilhão de pessoas. É muito provável que a Apple possa usar este anúncio como uma ferramenta de negociação.





A Samsung também poderia usar sua posição como principal fabricante de telefones na Índia a seu favor. Mas, novamente, isso é apenas especulação.





Enquanto a Samsung ficou em 66º lugar no ranking desta semana, a Apple ficou em 4º lugar.





Gulati diz adeus 👋





Reuters ainda relatado que a chefe de políticas públicas do Google para a Índia, Archana Gulati, renunciou apenas cinco meses após o cargo. Embora não esteja claro por que Gulati renunciou, o momento não poderia ter sido mais crítico: o órgão fiscalizador da concorrência da Índia está perto de anunciar sua decisão em pelo menos dois casos antitruste contra o Google no país.





O Google ficou em 3º lugar no ranking desta semana.





Fabricação de chips Intel chega à UE 🇪🇺





A Intel , que ficou em 62º lugar esta semana, reduziu o local preferido para a construção de capacidade de fabricação de chips na UE. De acordo com isso relatório , a empresa escolheu a cidade de Vigasio, no nordeste da região de Veneto, na Itália, para uma nova fábrica de chips multibilionária.





A mudança faz parte de um plano mais amplo de investir até US$ 77,5 bilhões para desenvolver a capacitação em toda a UE na próxima década.





Falando em UE.. 🇳🇱





Coinbase , que ficou em 5º lugar esta semana, anunciou recentemente que ganhou aprovação regulatória na Holanda para oferecer seus serviços aos usuários holandeses. isso vai ajudar impulso perspectivas da empresa? Só o tempo irá dizer..





E isso é um embrulho! Obrigado por ler a Tech Company Brief Issue #17! Se você gostaria de ver quais empresas de tecnologia estão subindo e descendo na consciência pública, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





PAZ! ☮️