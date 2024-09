Zuckerberg toujours riche malgré la baisse de sa valeur nette

Eh bien, cela n'a pas pris longtemps. Les autorités de Londres étaient occupées la semaine dernière arrêter un adolescent basé dans l'Oxfordshire pour leur participation dans le récent Uber et Grand Theft Auto VI fuites , ce dernier prenant Internet d'assaut. On ne peut que supposer que l'adolescent techniques de négociation n'étaient pas à la hauteur, bien que quoi qu'il en soit, cela doit être une période difficile pour l'adolescent et toutes les autres personnes impliquées, non pas que cela absout le pirate informatique de son crime.





Uber's prix de l'action , à l'instar de son classement sur HackerNoon, continue de baisser à la suite du piratage. La société était à la 19e place après avoir constaté une baisse de 26,5 % de l'intérêt des tendances la semaine dernière. 📉





Bien que ce qui ne semble pas être en déclin soit Facebook , qui reste en tête du classement des entreprises technologiques. Oui, le réseau social OG est à nouveau n°1, qui l'aurait cru ? Une recherche rapide sur Google du fondateur de Facebook et parfois humain, parfois (pas) lézard Mark Zuckerberg 🦎 montre que papa Zuck a des problèmes beeg beeg.





Apparemment, les investisseurs ne sont pas trop friands de Zuckerberg concentration retrouvée sur le métaverse, même si l'entrepreneur tech parie tout sur la technologie émergente - allant jusqu'à rebaptiser la dénomination sociale de Facebook à Méta .





La réponse tiède des investisseurs aux plans de Zuckerberg a eu un impact sur sa valeur nette personnelle, qui a diminué de 71 milliards de dollars, soit plus de 55 %, jusqu'à présent cette année, Bloomberg News rapports . Le problème a brassé chez Meta depuis Zuckerberg annoncé la nouvelle direction de l'entreprise : Facebook a annoncé une baisse du nombre d'utilisateurs pour la première fois de son histoire ; la dénonciatrice Frances Haugen allégué Instagram (également propriété de Meta) était au courant de l'impact négatif qu'il avait sur les adolescentes ; et Meta a annoncé une baisse de son bénéfice net au cours du deuxième trimestre de l'année.





Malgré la baisse de sa valeur nette, qui provient en grande partie d'un 13% du capital dans Meta, Zuckerberg est toujours la 22e personne la plus riche de la planète au moment de la rédaction.





L' Inde d'abord 🇮🇳





En dehors de l'hémisphère occidental, un certain nombre de développements se préparent en Inde dans le cadre de ses efforts pour réduire la dépendance à l'égard des entreprises technologiques étrangères.





La plus grande démocratie du monde est pousser fabricants de smartphones pour permettre la compatibilité avec ses systèmes de navigation locaux – appelés Navigation avec Indian Constellation, ou NavIC en abrégé – dans les nouveaux appareils vendus dans le pays à partir de l'année prochaine. NavIC est conçu pour rivaliser avec le système de positionnement global (GPS) américain largement utilisé, et le gouvernement indien affirme que le système fournit une navigation intérieure plus précise et que son utilisation profiterait à l'économie, selon Reuters.





Initiés raconter Reuters que les fabricants de téléphones, y compris Samsung et Pomme , ne sont pas satisfaits du développement car cela nécessiterait des modifications matérielles, entraînant une augmentation des coûts.





Bien qu'il soit trop tôt pour prédire comment la poussée se déroulera, Apple pourrait avoir une monnaie d'échange sous sa manche : le géant de la technologie annoncé il commencera à fabriquer son dernier iPhone 14 en Inde, ce qui serait un gros coup de pouce pour le pays de 1,38 milliard d'habitants. Il est fort probable qu'Apple puisse utiliser cette annonce comme outil de négociation.





Samsung pourrait également utiliser sa position de grand fabricant de téléphones en Inde à son avantage. Mais encore une fois, ce ne sont que des spéculations.





Alors que Samsung se classait au 66e rang du classement de cette semaine, Apple se tenait à la 4e place.





Gulati dit au revoir 👋





Reuters plus loin signalé que la responsable des politiques publiques de Google pour l'Inde, Archana Gulati, a démissionné cinq mois seulement après son entrée en fonction. Bien que l'on ne sache pas pourquoi Gulati a démissionné, le moment n'aurait pas pu être plus critique : l'organisme indien de surveillance de la concurrence est sur le point d'annoncer sa décision sur au moins deux affaires antitrust contre Google dans le pays.





Google s'est classé n°3 dans le classement de cette semaine.





La fabrication de puces Intel arrive dans l'UE 🇪🇺





Intel , qui s'est classé au 62e rang cette semaine, aurait réduit l'emplacement préféré pour la construction de capacités de fabrication de puces dans l'UE. Selon ce rapport , la société a choisi la ville de Vigasio dans la région nord-est de la Vénétie en Italie pour une nouvelle usine de puces de plusieurs milliards d'euros.





Cette décision fait partie d'un plan plus large visant à investir jusqu'à 77,5 milliards de dollars pour développer les capacités de renforcement dans toute l'UE au cours de la prochaine décennie.





En parlant de l'UE.. 🇳🇱





Coinbase , qui s'est classé n°5 cette semaine, a récemment annoncé qu'il obtenu l'approbation réglementaire aux Pays-Bas pour offrir ses services aux utilisateurs néerlandais. Cela aidera-t-il augmenter les perspectives de l'entreprise ? Seul le temps nous le dira..





Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company Brief Numéro 17 ! Si vous souhaitez voir quelles entreprises technologiques montent et descendent dans la conscience publique, n'hésitez pas à descendre ici . A la semaine prochaine.





PAIX! ☮️