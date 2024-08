Sam Altman: o próximo grande herói de culto em tecnologia

O fanatismo tem sido, durante grande parte da história americana, reservado a instituições como equipas desportivas e universidades onde as lealdades são tão profundas que podem (e muitas vezes tornaram-se) uma parte central da identidade de alguém. Mas uma mudança interessante ocorreu por volta da virada do século, quando os indivíduos passaram a merecer a mesma admiração fervorosa.





Isso aconteceu na política – esse é um assunto para uma publicação diferente – e também nos negócios: principalmente com Steve Jobs e Elon Musk. Se você ligar os pontos entre o que motivou o amor desses líderes tecnológicos e os eventos recentes, fica claro que o novo herói cult da tecnologia é Sam Altman.





Altman conquistou esta posição no final de novembro, depois de ter sido abruptamente demitido do cargo de executivo-chefe da OpenAI, empresa que ajudou a fundar em 2015.





Como foi amplamente abordado, o conselho da OpenAI pediu inesperadamente a Altman para ingressar em um link do Google Meet, momento em que lhe disseram que ele seria demitido da OpenAI devido ao que foi descrito como uma “falha na comunicação”.





Em dois dias, 90% dos funcionários da OpenAI assinaram uma carta aberta ao conselho ameaçando trocar a OpenAI pela Microsoft se não reintegrassem Altman como CEO. Acreditava-se que esta era uma ameaça tão credível que a Microsoft passou o fim de semana carregando equipamentos de escritório e computadores no chão do escritório do LinkedIn em São Francisco, preparando-se para sua chegada.





No final das contas, Altman voltou ao cargo de CEO e a OpenAI mudou seu conselho de administração .





E embora tenha sido uma sequência chocante de eventos em pouco tempo, a parte mais chocante não foi sua demissão e recontratação, o realinhamento do conselho ou o fato de que 90% dos funcionários ameaçaram pedir demissão por causa dos eventos: o maior A surpresa foi a reação mais ampla da indústria tecnológica à demissão de Altman.





Pessoas que não tinham relacionamento com OpenAI ou Altman correram em sua defesa total. Artigos de opinião foram escritos. Centenas de horas de podcasts foram gravados. Os feeds das redes sociais estavam cheios de pessoas que o apoiavam, apesar de nunca terem ouvido a voz de Altman.





Toda essa atividade foi muito além de uma reação a alguém recebendo um acordo injusto, e parecia familiar: como o tipo de debate, memes e discurso que você vê sobre o papel de Steve Jobs na Apple ou sobre qualquer uma das várias coisas que Elon Musk está envolvido. A resposta se transformou em fanatismo.

Os principais ingredientes de um herói de culto tecnológico

Um benefício (talvez inesperado) da demissão e recontratação de Altman é que isso lhe deu um dos três ingredientes principais para a criação de um herói cult da tecnologia: resiliência . As pessoas - especialmente os americanos - adoram uma história de retorno, e a de Altman era diferente de todas as que havíamos visto antes, especialmente no que diz respeito à rapidez com que se desenrolava.





Quando Jobs foi demitido da Apple como resultado de políticas corporativas, demorou doze anos até que ele retornasse ao comando – fiel à velocidade com que as coisas aconteceram em 2024, a jornada de Altman durou três dias.





Apesar da brevidade da sua ausência, foi intensa e os riscos eram elevados, tal como nas (muitas) vezes em que Elon levou Tesla à beira da extinção antes de prevalecer no caminho para se tornar a pessoa mais rica do mundo.





Todos estes três indivíduos também oferecem visões convincentes acompanhadas de avanços convincentes . Para Jobs, foi (inicialmente) tornar os computadores tão acessíveis e fáceis de usar que você os receberia em sua casa. Para Musk, foi o carro elétrico.





E com Sam Altman, fica claro que sua visão lunar – um esforço que ele provou ser capaz de liderar – é a inteligência artificial.





Falar é fácil, e muitos já foram atraídos por tipos visionários carismáticos antes, mas em cada um desses casos, essas pessoas foram executadas. Essa é uma grande caixa para marcar.





Mais do que tudo, o foco e a tenacidade que Jobs e Musk demonstraram ao longo das suas carreiras, em múltiplos esforços e empresas, é o tipo de convicção que as pessoas admiram.





É fácil olhar para Musk e perguntar por que ele mantém (um nível material de) envolvimento na Tesla, na SpaceX, na Boring Company, na SolarCity e em outras. A resposta é significativa: essas são as empresas e os componentes necessários para concretizar a visão final de Musk, para humanos se tornem uma espécie extraplanetária.





(E, curiosamente, a maior coisa que prejudica o índice de aprovação de Elon Musk, neste momento, está ligada à falta de foco que ele demonstra com o seu envolvimento no Twitter. A sua operação do Twitter não ajudará as pessoas a chegar a Marte.)

Sam Altman demonstrou resiliência e tem visão e foco

Tal como o foco (anteriormente singular) de Musk em ajudar os humanos a tornarem-se uma espécie extraplanetária, o foco de Altman é claro: inteligência artificial. Ele compreende, como descreveu numa entrevista, “o arco da tecnologia e da mudança social num horizonte de longo prazo”. Isto levou Altman a novos esforços relacionados. Entre eles:





Reconhecendo a necessidade de uma rede energética mais forte para concretizar plenamente a sua visão para o futuro da tecnologia, Altman é o presidente do conselho da Oklo , uma startup avançada de microrreatores de fissão nuclear. Como Sam Altman disse à CNBC : “Acho que há uma demanda urgente por toneladas e toneladas de energia barata, segura e limpa em grande escala”.





Em reconhecimento de um problema semelhante, Altman pressionou por um nível de investimento em semicondutores (e geralmente, em poder de computação ) a um nível nunca antes visto. No início deste mês, foi revelado que Altman buscou até US$ 7 trilhões em investimentos para remodelar a indústria de semicondutores.





Construir estradas, pontes e túneis de inteligência artificial não é satisfatório para Altman, pois há rumores de que ele está colaborando com o ex-designer da Apple, Jony Ive, na construção de um dispositivo de hardware de IA que (presumivelmente) mudará a forma como os usuários atualmente experimentar inteligência artificial.

O que isso significa para Sam Altman?

Além das implicações pessoais de se tornar uma celebridade empresarial, Altman terá de gerir o impacto agridoce desta maior atenção na sua vida profissional.





Seu posicionamento permitiu (e continuará permitindo) que ele tomasse decisões como a que tomou ao lançar um pedido de investimento de US$ 7 trilhões em semicondutores. Embora a maioria fosse ridicularizada fora do palco, as pessoas se inclinaram e ouviram, realmente considerando uma proposta antes impensável.





Da mesma forma, ele provavelmente será considerado mais confiável e verá os benefícios de sua reputação quando lançar o suposto dispositivo de hardware de IA, com maior probabilidade de evitar o ceticismo do que pioneiros como Humane e Rabbit.





Ele pode achar que a atenção não é totalmente positiva. Quando Oklo conclui o processo de abertura de capital por meio do SPAC ($ALCC) de Altman, parece um candidato óbvio para se tornar o favorito de fanboys e grupos como r/WallStreetBets. Embora provavelmente seja uma coisa boa pelo preço, basta perguntar a Musk sobre as (potenciais) desvantagens de ter tantas pessoas ao redor da mesa.





Isso pode tornar difícil para Altman e sua equipe permanecerem ágeis, uma desvantagem em um ambiente de estágio inicial. Seu status de herói cult também pode dificultar a realização das coisas que Altman provou, repetidas vezes, que adora: mexer em projetos de tecnologia em público.





Ele pode achar um desafio lançar um projeto divertido de fim de semana de extensão do Chrome. (Embora eu ache que ele vai conseguir.)





Em última análise, não sei se é saudável tratar os nossos líderes empresariais com um estatuto mítico, nem sei o que fazer com ou sobre o fenómeno, a não ser dizer o seguinte: espero que o caminho e o resultado sejam melhores para Sam Altman do que têm sido. foi para outros como ele.





Tanto com Jobs quanto com Musk, a história tem sido complicada, lembrando uma frase do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, de 2008: “Ou você morre como herói ou vive o suficiente para se tornar um vilão”. No caso de Jobs e Musk, penso que é seguro dizer que isto tem sido verdade em cada caso.





Esperamos que Sam Altman consiga navegar até um terceiro resultado, onde ele possa perseguir sua visão para a melhoria da humanidade, sem se transformar em um troll da Internet que lança um Cybertruck.