Políticos russos querem retomar o Alasca… e outras piadas geradas por IA

Por que o humor pode levar ao próximo avanço na IA





Sejamos honestos: ninguém realmente acha que as máquinas são engraçadas (ainda). Inteligência, criatividade e imaginação são características que os humanos mantêm de perto em nossa rivalidade com as máquinas.







Com tantos outros problemas para resolver com IA, por que alguém se importaria em ter máquinas que nos fazem rir?









Curiosamente, escrever piadas pode ser uma das chaves para fechar a lacuna entre a máquina e a inteligência humana.







As limitações dos grandes modelos de linguagem de hoje geralmente giram em torno da capacidade de raciocinar. Até agora, você pode acusar até mesmo os modelos mais avançados de meramente copiar humanos em vez de gerar ideias originais. O que está faltando em parte é a capacidade de quebrar diferentes conceitos e, em seguida, reagrupá-los em conceitos totalmente novos, semelhante à maneira como os humanos tomam decisões com conhecimento limitado.







Acontece que isso é uma parte fundamental da comédia. É uma fórmula clássica que funciona: pegue alguns conceitos, encontre características não convencionais desses conceitos e junte-os de uma maneira nova.



Dê uma olhada nesta piada escrita por um feed AI do Twitter :





Podemos imaginar como uma máquina poderia ter montado essa piada associando dois conceitos diferentes à palavra doloroso :





Comer pimenta fantasma é doloroso

Guy Fieri apresenta um programa de culinária e é descrito por alguns como doloroso (de assistir)





E a piada da nossa piada sobre a Rússia? é da IA também...









Embora um escritor de comédia profissional tenha criado o feed do Twitter acima com base em um abordagem estereotipada para escrever piadas , a consciência da importância do humor para a IA está incorporada até mesmo em pesquisas de ponta.





Por exemplo, o Pathways Language Model (PaLM) do Google se concentra na criação de um sistema que pode lidar com um conjunto mais diversificado de tarefas com menos dados. E quando o modelo é combinado com um conceito chamado cadeia de pensamento , a IA pode quebrar seu pensamento de uma forma que parece totalmente humana.





O PaLM não apenas pode explicar por que uma piada é engraçada, mas uma tecnologia semelhante também pode agora desconstruir e resolver um problema de palavras onde até mesmo o GPT-3 da OpenAI falha hoje.













Se as máquinas forem capazes de unir a lógica da piada, elas poderão eventualmente ser melhores do que os humanos em catalogar conceitos e encontrar relações obscuras entre cada um. Além disso, outros efeitos cômicos como timing cômico , sarcasmo , idioma , trocadilhos , e analogia também estão mostrando sinais de compreensão da máquina.





Então, uma IA teoricamente poderia nos entreter por horas a fio ou as piadas simplesmente fracassariam? Uma parte fundamental da comédia é a capacidade de testar rapidamente o material original, ajustá-lo e reagir ao que está funcionando.



Nessa frente, as máquinas já provaram ser assustadoramente eficazes. Basta olhar para o TikTok. Imagine quantos vídeos chatos são carregados no aplicativo todos os dias. No entanto, os adolescentes americanos agora gastam ( 1,5 horas por dia ) percorrendo vídeos recomendados por máquinas cuja proeminência foi selecionada por algoritmos com base na interação humana. Nunca vemos o lixo porque é jogado de lado como uma piada de mau gosto na noite do microfone aberto.