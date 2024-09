Os 10 jogos de PS2 mais raros e por que eles são tão difíceis de encontrar

Apesar da geração do PS2 parecer que foi apenas um piscar de olhos para alguns jogadores, o celebrado sucessor do PlayStation 1 da Sony agora está se juntando confortavelmente às fileiras dos consoles de jogos retrô. Os lasers estão começando a falhar, as bandejas de disco estão começando a quebrar e os jogos estão ficando difíceis de encontrar. Eles também estão ficando caros. Alguns dos jogos de PS2 mais raros podem chegar facilmente a US$ 1.000 no eBay hoje em dia.

Mergulhar no mundo dos jogos de PS2 em 2022 é uma jornada bastante interessante e ilustra por que o console ainda é tão amado hoje e por que alguns desses jogos são tão raros e caros agora. Como um dos últimos consoles que ainda se prendeu às noções antiquadas de bloqueios de região, pânico moral e impressões limitadas, as histórias em torno de alguns desses jogos de PS2 são realmente fascinantes. Neste artigo, analisaremos os 10 jogos PS2 mais raros no momento e descobriremos o que tornou esses jogos tão cobiçados em primeiro lugar. Para os fins desta peça, todas as informações de preços serão coletadas pelo Pricecharting.com e baseadas nos preços completos na caixa (CIB) que a maioria dos colecionadores procura atualmente.

Lista dos 10 jogos PS2 mais raros

10. Obscuro

9. Eco da Noite Além

8. Futurama

7. Xenosaga 3

6. .hack Quarentena

5. Silent Hill: Memórias Despedaçadas

4. .Terra Assombrada

3. O sangue dirá

2. Regra de Rosa

1. Kuon

10. Obscuro

Muitos jogadores retrô apontarão Obscure como um dos jogos de terror de sobrevivência PS2 mais esquecidos da sexta geração. Hoje, jogos como Resident Evil, Silent Hill, Siren e Fatal Frame possuem status lendários dentro da base de fãs de terror que Obscure nunca alcançou; no entanto, isso o tornaria o principal candidato a se tornar um dos jogos PS2 mais raros de todos os tempos. No início dos anos 2000, o American College assumiu o terror de sobrevivência, permitindo que os jogadores trocassem entre cinco personagens e até tivesse um modo cooperativo que era bastante exclusivo do gênero na época.

Atualmente, o Obscure custa cerca de US $ 200 na maioria dos mercados online devido às pontuações de revisão ruins e uma pequena tiragem de impressões em 2004. O que é particularmente interessante sobre o Obscure é que, ao contrário de muitos jogos que aparecem nesta lista, não era exclusivo do PS2. . Na verdade, ele ainda tem uma porta para PC que os jogadores podem comprar no Steam agora. Obscure não é um jogo particularmente difícil para qualquer um colocar as mãos se quiser jogá-lo digitalmente, mas o preço ainda é alto online. O preço do Obscure nos diz que os fãs adoram jogar horror de sobrevivência no PS2 e estão dispostos a gastar algum dinheiro extra para obter jogos especificamente para esse sistema. Há uma novidade entre os colecionadores retrô para PS2 e horror de sobrevivência, pois o gênero cresceu e refinou fortemente seu estilo nesta época. Quase 20 anos depois, até mesmo o obscuro humilde está encontrando um interesse renovado graças ao celebrado catálogo de jogos de terror do PS2.

9. Eco da Noite Além

A geração PS2 não era estranha a jogabilidade exagerada e histórias bizarras; afinal, esses estilos de jogos se tornaram alguns dos títulos mais vendidos na plataforma. No entanto, Echo Night Beyond deu um passo em uma direção diferente, oferecendo uma experiência narrativa de ficção científica em ritmo mais lento. Desenvolvido pela FromSoftware e lançado em 2004, Echo Night Beyond se desenrola como um mistério de assassinato em uma mansão mal-assombrada, mas no espaço. Infelizmente, nem todo mundo estava interessado em pegar este jogo, levando a outro caso de impressões limitadas antes da descontinuação total.

Como muitos títulos FromSoftware daquela época, Echo Night Beyond tem muitas ótimas ideias, mas a execução era desajeitada e medíocre. Levaria várias tentativas para FromSoftware realmente refinar seu ofício. Além disso, a natureza mais lenta do jogo e a falta de ação fizeram com que muitos jogadores desistissem desse jogo na época. Echo Night Beyond tornou-se cada vez mais raro com o passar do tempo, especialmente porque alguns colecionadores retrô afirmam que esta é uma daquelas joias escondidas do PS2 e parecem gostar de manter suas cópias. Hoje em dia, o Echo Night Beyond custa cerca de US $ 205 para uma cópia completa na caixa.

8. Futurama

Futurama é uma das comédias animadas mais famosas dos anos 2000, ao lado de Os Simpsons, South Park e Family Guy, mas a série também foi sujeita a muitas turbulências internas. Em 2003, Futurama foi cancelado após inúmeras disputas entre a Fox e os showrunners. No entanto, um jogo de videogame já estava em desenvolvimento quando o programa estava em sua execução final.

Em 12 de agosto de 2003, dois dias após o último episódio de Futurama ir ao ar na Fox, uma adaptação de videogame desenvolvida pela Vivendi Games seria lançada. Infelizmente, o jogo foi considerado medíocre, e apenas os fãs obstinados do show decidiram comprar cópias. Quando combinado com o término da primeira execução de Futurama na Fox, o jogo PS2 teve uma tiragem muito limitada de impressões antes de cair na obscuridade e agora se tornar um dos jogos PS2 mais raros. No eBay e no pricecharting.com, agora você pode encontrar Futurama no PS2 por cerca de US$ 230 .

7. Xenosaga 3

Antes de a Monolith Soft criar a incrível série de jogos Xenoblade no Wii e Nintendo Switch , ela fez o Xenosaga dos jogos nos consoles PlayStation. No geral, Xenosaga era um saco misto, apresentando três jogos de qualidade variável. No entanto, uma coisa que tanto os críticos quanto os jogadores concordaram foi que o Xenosaga 3 era o melhor do grupo.

Devido às críticas mistas dos dois primeiros jogos, Xenosaga Episódio 3 teve menos cópias impressas, já que a Bandai Namco previu vendas e análises semelhantes às das duas entradas anteriores. O que não esperava era que o Xenosaga 3 explodisse do jeito que explodiu. Mas, graças ao momento estranho do lançamento do PS3 no mesmo ano, a Bandai Namco não lançou muitas cópias de Xenosaga 3, esperando que os jogadores mudassem para o novo console. Xenosaga 3 custa $ 250 no momento, mas a capa lenticular limitada e exclusiva da Best Buy é consideravelmente mais rara e custa muito mais $ 330 .

6. .hack 4: Quarentena

A série .hack é uma das franquias mais indescritíveis para os colecionadores de jogos, porque mesmo na época de sua popularidade, .hack estava recebendo algumas críticas por ser tão caro. Ao contrário de muitas sequências de franquias de hoje que funcionam como jogos autônomos totalmente jogáveis por si só, .hack Quarantine exige que os jogadores tenham jogado e entendido os três jogos anteriores para saber o que está acontecendo. A barreira de entrada para o .hack Quarantine era de $ 150 por três jogos em 2003, quando a franquia ainda estava em andamento.

Desnecessário dizer que .hack Quarantine era bastante específico, e apenas os fãs mais dedicados devoravam as cópias em circulação. Além do mais, como o quarto e último jogo da série, Quarantine é a entrada que completa o conjunto .hack e até forma uma obra de arte ao longo das lombadas quando todos os quatro jogos estão alinhados. Sua capacidade de colecionar tornou facilmente o .hack Quarantine um dos jogos PS2 mais raros, chegando a custar US$ 310 nos mercados online.

5. Silent Hill: Memórias Despedaçadas

A série Silent Hill estava destinada a aparecer nesta lista em algum momento, mas surpreendentemente, seria o esquecido Silent Hill: Shattered Memories atingindo a lista de jogos PS2 mais raros em vez do aclamado Silent Hill 2 ou 3. Shattered Memories reinventou o jogo Silent Hill original para PS1 e foi inicialmente desenvolvido para o Nintendo Wii com portas para PS2 e PSP. Curiosamente, a Konami nunca deu luz verde a uma porta PS3, apesar de lançar Shattered Memories em 2009, bem depois que o PS3 estava no mercado.

Devido a muitos dos jogadores de hoje terem algum desprezo pelos controles de movimento Wii de Shattered Memories, mas ainda desejando uma correção de Silent Hill, a versão PS2 se tornou a versão preferida dos jogadores retrô. Infelizmente, este jogo teve uma impressão limitada porque muitos jogadores já haviam mudado para PS3, e Shattered Memories vendeu muito mal no PS2. No momento, você pode esperar pagar cerca de US $ 330 por uma cópia, e esse preço só aumenta, pois a Konami manifestou interesse em fazer novos jogos de Silent Hill.

4. Solo Assombrado

Ao longo das eras PS1 e PS2, a Capcom esteve no topo de seu jogo com survival horror, praticamente definindo o futuro do gênero com Resident Evil 4. Naturalmente, faria sentido que um dos últimos e mais subestimados jogos da Capcom na plataforma acabasse sendo um dos jogos PS2 mais raros no momento. Como um sucessor espiritual da franquia Clock Tower, Haunting Ground consertaria muitos dos problemas que os fãs tinham com Clock Tower 3, mas, infelizmente, o jogo teve uma execução muito limitada devido às pontuações de revisão ruins.

Haunting Ground agora pode ser encontrado por $ 340 na internet, e esse preço cresceu astronomicamente nos últimos dois anos. A raridade sem precedentes de Haunting Ground e o aumento de preço provavelmente podem ser atribuídos à excelente posição atual da Capcom com os jogadores. Entre fantásticos remakes de Resident Evil 2 e 3 e o bem-recebido Resident Evil Village, os fãs sentem saudades de algum clássico horror de sobrevivência da Capcom atualmente. Embora tenha sido mal avaliado na época, Haunting Ground também alcançou um culto de seguidores com o passar dos anos. Aqueles que podem encontrar uma cópia na natureza tendem a segurá-la.

3. O sangue dirá

Blood Will Tell facilmente se destaca como uma das joias escondidas do PS2, sendo um jogo subestimado que foi ofuscado pelos maiores títulos da plataforma. Lançado em 2004, Blood Will Tell é uma adaptação para videogame do mangá Dororo criado por Osamu Tezuka e publicado pela Sega . Na época, Blood Will Tell recebeu críticas muito mistas elogiando a história, mas criticando sua jogabilidade datada.

Com o passar do tempo, no entanto, os jogadores perceberam que Blood Will Tell realmente tinha ótimas ideias na época e era, segundo todos os relatos, muito melhor do que a maioria das críticas da época dizia. O crescente status de clássico cult de Blood Will Tell começaria a impulsionar o título para as listas de mais procurados, já que os jogadores retrô queriam ver do que se tratava esse jogo. Hoje em dia, o slice-em-up da Sega de 2004 sai por cerca de US$ 350 .

2. Regra de Rosa

Nos dias atuais, os jogos são mais respeitados em sua intenção artística, com menos pânico moral em torno de títulos mais ousados com narrativas evocativas. No entanto, em meados dos anos 2000, parecia que os políticos de todos os lugares apontavam os videogames como a fonte dos males da sociedade. Enquanto Grand Theft Auto mal conseguiu escapar das garras da proibição, Rule of Rose não teria tanta sorte.

Rule of Rose foi desenvolvido pelo estúdio japonês Atlus, uma equipe que frequentemente contorna questões delicadas com suas populares franquias Persona e Shin Megami Tensei. Com Rule of Rose, Atlus decidiu entrar no tema do abuso infantil e a natureza estranha das crianças em geral, e posteriormente foi fonte de controvérsia. A UE proibiu o jogo completamente, deixando toda uma parte do mundo buscando importações da América do Norte e do Japão. Além disso, Rule of Rose vendeu muito mal no Ocidente devido ao lançamento bem depois que o PS3 estava nas prateleiras das lojas. Em relação aos jogos PS2 mais raros, Rule of Rose é um daqueles itens do “santo graal” que alguns jogadores podem nunca mais ver ao ar livre; atualmente é vendido por cerca de $ 650 .

1. Kuon

Kuon leva o título como o jogo PS2 mais raro indiscutível no momento, e não chega nem perto. Este jogo de terror de sobrevivência japonês voou principalmente sob o radar quando foi lançado em 2004. Na verdade, ele nem mesmo teve uma crítica muito boa e manteve um 57/100 no Metacritic. Kuon é, sem dúvida, um jogo visualmente atraente, ambientado em uma bela versão do período Heian do Japão, com uma narrativa envolvente que brinca com o folclore japonês por seus sustos. Ainda assim, o jogo está atolado por uma jogabilidade difícil e quebra-cabeças estranhos. Devido à crítica do jogo e à natureza de nicho do terror japonês no Ocidente na época, Kuon recebeu uma impressão extremamente limitada e acabou em caixas de desconto em GameStops e EB Games devido à falta de interesse.

Isso foi até Dark Souls ser lançado em 2011.

O lançamento de Dark Souls foi amplamente aclamado pelo desenvolvedor FromSoftware e, por acaso, esse também era o estúdio responsável por Kuon em 2004. À medida que Souls-mania cresceu ao longo da última década, também aumentou o interesse no catálogo anterior do FromSoftware, tornando o número limitado de cópias Kuon na natureza é extremamente cobiçado. No momento em que escrevo, Kuon sai por cerca de $ 850 CIB, com versões seladas saindo por $ 1.400 , tornando-o o jogo PS2 mais raro no momento e o jogo indiscutível do “santo graal” para colecionadores de PS2. É um título de terror que vai assustar você e sua carteira.

Considerações finais sobre os 10 jogos PS2 mais raros

Para aqueles de nós que estavam por aí quando o PS2 estava prosperando, pode ser meio surreal ver o que costumava ser um jogo de $ 10 valer o preço de um novo console hoje. Muitos jogadores hoje podem se arrepender de vender aquela gaveta cheia de jogos de PS2 para a GameStop por algum crédito na loja durante os dias do Xbox 360, porque eu sei que sim. Dito isso, também vale a pena mencionar que muitos desses jogos são raros porque realmente não são tão bons.

A subjetividade obviamente desempenhará um fator aqui, mas como alguém que jogou muitos desses jogos no PS2 ou por outros meios, posso afirmar que alguns desses jogos são apenas fracassos totais. Kuon, o jogo mais cobiçado desta lista, é uma festa da soneca quando você percebe que existe toda uma mecânica que permite recarregar sua saúde, acabando com a tensão e o horror de todo o jogo. Alguns dos melhores jogos da lista, como Xenosaga 3 e Silent Hill, são definitivamente bons e podem valer o alto preço pedido hoje em dia para a pessoa certa, mas só porque esses são alguns dos jogos PS2 mais raros de todos os tempos, não significa eles são necessariamente os melhores jogos de PS2 de todos os tempos. Lembre-se de fazer compras inteligentes e colecionar jogos retrô com responsabilidade.

