Los 10 juegos de PS2 más raros y por qué son tan difíciles de encontrar

A pesar de que la generación de PS2 se siente como si fuera solo un parpadeo para algunos jugadores, el célebre sucesor de PlayStation 1 de Sony ahora se une cómodamente a las filas de las consolas de juegos retro. Los láseres comienzan a fallar, las bandejas de discos comienzan a romperse y los juegos se vuelven difíciles de encontrar. También se están volviendo costosos. Algunos de los juegos de PS2 más raros pueden alcanzar fácilmente los $ 1,000 en eBay en estos días.

Sumergirse en el mundo de los juegos de PS2 en 2022 es un viaje bastante interesante e ilustra por qué la consola sigue siendo tan querida hoy y por qué algunos de estos juegos son tan raros y caros ahora. Como una de las últimas consolas que aún se apegaba a las nociones anticuadas de bloqueos regionales, pánico moral y copias limitadas, las historias que rodean a algunos de estos juegos de PS2 son verdaderamente fascinantes. En este artículo, revisaremos los 10 juegos de PS2 más raros en este momento y profundizaremos en lo que ha hecho que estos juegos sean tan codiciados en primer lugar. A los efectos de este artículo, toda la información de precios será recopilada por Pricecharting.com y se basará en los precios completos en caja (CIB) que la mayoría de los coleccionistas buscan en estos días.

Lista de los 10 juegos de PS2 más raros

10. oscuro

9. Noche de eco más allá

8. Futurama

7. Xenosaga 3

6. Cuarentena .hack

5. Silent Hill: Recuerdos destrozados

4. Terreno embrujado

3. La sangre lo dirá

2. Regla de Rosa

1. Kuon

10. oscuro

Muchos jugadores retro señalarán a Obscure como uno de los juegos de terror de supervivencia de PS2 más olvidados de la sexta generación. Hoy en día, juegos como Resident Evil, Silent Hill, Siren y Fatal Frame tienen estatus legendarios dentro de la base de fanáticos del horror que Obscure nunca alcanzó; sin embargo, eso lo convertiría en el principal candidato para convertirse en uno de los juegos de PS2 más raros de la historia. Esta versión del American College de principios de la década de 2000 sobre el horror de la supervivencia permitía a los jugadores cambiar entre cinco personajes e incluso tenía un modo cooperativo que era bastante exclusivo del género en ese momento.

Actualmente, Obscure cuesta alrededor de $ 200 en la mayoría de los mercados en línea debido a los bajos puntajes de revisión y una pequeña tirada de copias en 2004. Lo que es particularmente interesante sobre Obscure es que, a diferencia de muchos juegos que aparecen en esta lista, no era exclusivo de PS2. . De hecho, incluso tiene un puerto para PC que los jugadores pueden comprar en Steam ahora mismo. Obscure no es un juego particularmente difícil de conseguir para cualquiera si quiere jugarlo digitalmente, pero el precio sigue siendo alto en línea. El precio de Obscure nos dice que a los fanáticos les encanta jugar a los juegos de terror de supervivencia en la PS2 y están dispuestos a repartir algo de dinero extra para obtener juegos específicos para ese sistema. Hay una novedad entre los coleccionistas retro para PS2 y horror de supervivencia a medida que el género creció y perfeccionó su estilo en gran medida en esta era. Casi 20 años después, incluso el humilde Obscure está encontrando un interés renovado gracias al célebre catálogo de juegos de terror de PS2.

9. Noche de eco más allá

La generación de PS2 no era ajena a la jugabilidad exagerada y las historias extrañas; después de todo, esos estilos de juegos se convirtieron en algunos de los títulos más vendidos en la plataforma. Sin embargo, Echo Night Beyond dio un paso en una dirección diferente, ofreciendo una experiencia narrativa de ciencia ficción de ritmo más lento. Desarrollado por FromSoftware y lanzado en 2004, Echo Night Beyond se desarrolla como un misterio de asesinato en una mansión embrujada pero en el espacio. Desafortunadamente, no todos estaban interesados en elegir este juego, lo que llevó a otro caso de impresiones limitadas antes de la interrupción total.

Como muchos títulos de FromSoftware de esa época, Echo Night Beyond tiene muchas ideas geniales, pero la ejecución fue torpe y mediocre. FromSoftware necesitaría varios intentos para refinar realmente su oficio. Además, la naturaleza más lenta del juego y la falta de acción significaron que muchos jugadores lo abandonaron en ese momento. Echo Night Beyond se ha vuelto cada vez más raro a medida que avanza el tiempo, especialmente porque algunos coleccionistas retro afirman que esta es una de esas gemas ocultas de PS2 y parecen disfrutar guardando sus copias. En estos días, Echo Night Beyond cuesta alrededor de $ 205 por una copia completa en caja.

8. Futurama

Futurama es una de las comedias de situación animadas más famosas de la década de 2000, justo al lado de Los Simpson, South Park y Padre de familia, pero la serie también estuvo sujeta a una gran agitación interna. En 2003, Futurama fue cancelada luego de numerosas disputas entre Fox y los showrunners. Sin embargo, ya se estaba desarrollando un vínculo con un videojuego cuando el programa estaba en su ejecución final.

El 12 de agosto de 2003, dos días después de que se emitiera el último episodio de Futurama en Fox, se lanzaría una adaptación de videojuego desarrollada por Vivendi Games. Desafortunadamente, el juego se consideró mediocre y solo los fanáticos acérrimos del programa decidieron comprar copias. Cuando se combinó con la finalización de la primera ejecución de Futurama en Fox, el juego de PS2 tuvo una tirada muy limitada de impresiones antes de caer en la oscuridad y ahora convertirse en uno de los juegos de PS2 más raros. En eBay y pricecharting.com, ahora puedes encontrar Futurama en la PS2 por alrededor de $230 .

7. Xenosaga 3

Antes de que Monolith Soft creara la increíble serie de juegos Xenoblade para Wii y Nintendo Switch , creó la Xenosaga de los juegos para las consolas PlayStation. En general, Xenosaga fue un poco mixto, con tres juegos de calidad variable. Sin embargo, una cosa en la que tanto los críticos como los jugadores estuvieron de acuerdo fue que Xenosaga 3 fue el mejor del grupo.

Debido a las críticas mixtas de los dos primeros juegos, el Episodio 3 de Xenosaga tuvo menos copias impresas ya que Bandai Namco pronosticó ventas y críticas similares a las de las dos entradas anteriores. Lo que no esperaba era que Xenosaga 3 explotara como lo hizo. Pero, gracias al incómodo momento del lanzamiento de PS3 ese mismo año, Bandai Namco no emitió muchas copias de Xenosaga 3, esperando que los jugadores pasaran a la nueva consola. Xenosaga 3 cuesta $ 250 en este momento, pero la cubierta lenticular limitada exclusiva de Best Buy es considerablemente más rara y cuesta $ 330 mucho más.

6. .hack 4: Cuarentena

La serie .hack es una de las franquicias más escurridizas para los coleccionistas de juegos porque incluso en el momento de su popularidad, .hack estaba recibiendo críticas por ser tan caro. A diferencia de muchas secuelas de franquicias actuales que funcionan como juegos independientes completamente jugables por derecho propio, .hack Quarantine requiere que los jugadores hayan jugado y entendido los tres juegos anteriores para saber qué está pasando. La barrera de entrada para .hack Quarantine fue de $ 150 por tres juegos en 2003 cuando la franquicia aún estaba en marcha.

No hace falta decir que .hack Quarantine era bastante específico, y solo los fanáticos más dedicados engullían las copias en circulación. Además, como cuarto y último juego de la serie, Quarantine es la entrada que completa el conjunto .hack e incluso forma una obra de arte a lo largo de los lomos cuando los cuatro juegos están alineados. Su coleccionabilidad ha convertido a .hack Quarantine fácilmente en uno de los juegos de PS2 más raros, disparando el precio hasta $310 en los mercados en línea.

5. Silent Hill: Recuerdos destrozados

La serie Silent Hill estaba destinada a aparecer en esta lista en algún momento, pero sorprendentemente, sería el olvidado Silent Hill: Shattered Memories el que llegaría a la lista de juegos de PS2 más raros en lugar del aclamado Silent Hill 2 o 3. Shattered Memories reinventó el juego original de PS1 Silent Hill y se desarrolló inicialmente para Nintendo Wii con puertos para PS2 y PSP. Por extraño que parezca, Konami nunca dio luz verde a un puerto de PS3 a pesar de lanzar Shattered Memories en 2009, mucho después de que la PS3 estuviera en el mercado.

Debido a que muchos de los jugadores de hoy en día tienen cierto desprecio por los controles de movimiento de Wii de Shattered Memories pero aún anhelan una solución de Silent Hill, la versión de PS2 se convirtió en la versión preferida para los jugadores retro. Desafortunadamente, este juego tuvo una impresión limitada porque muchos jugadores ya se habían cambiado a PS3 y Shattered Memories se vendió bastante mal en PS2. En este momento, puede esperar pagar alrededor de $ 330 por una copia, y ese precio solo está aumentando ya que Konami ha expresado interés en hacer nuevos juegos de Silent Hill.

4. Terreno embrujado

A lo largo de las eras de PS1 y PS2, Capcom estuvo en la cima de su juego con horror de supervivencia, prácticamente definiendo el futuro del género con Resident Evil 4. Naturalmente, tendría sentido que uno de los últimos y más subestimados juegos de Capcom en la plataforma terminara. siendo uno de los juegos de PS2 más raros en este momento. Como sucesor espiritual de la franquicia Clock Tower, Haunting Ground solucionaría muchos de los problemas que tenían los fanáticos con Clock Tower 3, pero desafortunadamente, el juego tuvo una ejecución muy limitada debido a los bajos puntajes de revisión.

Haunting Ground ahora se puede encontrar por $ 340 en Internet, y ese precio ha crecido astronómicamente en los últimos dos años. La rareza sin precedentes y el aumento de precios de Haunting Ground probablemente se pueden atribuir a la excelente posición actual de Capcom con los jugadores. Entre los fantásticos remakes de Resident Evil 2 y 3 y el bien recibido Resident Evil Village, los fanáticos sienten nostalgia por algunos clásicos de terror de supervivencia de Capcom en estos días. Si bien fue mal revisado en ese momento, Haunting Ground también ha logrado un poco de culto a medida que pasan los años. Aquellos que pueden encontrar una copia en la naturaleza tienden a aferrarse a ella.

3. La sangre lo dirá

Blood Will Tell hace fácilmente el corte como una de las gemas ocultas de PS2, siendo un juego subestimado que fue eclipsado por los títulos más importantes de la plataforma. Lanzado en 2004, Blood Will Tell es una adaptación de videojuego del manga Dororo creado por Osamu Tezuka y publicado por Sega . En ese momento, Blood Will Tell recibió críticas muy variadas que elogiaban la historia pero criticaban su jugabilidad anticuada.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los jugadores se dieron cuenta de que Blood Will Tell en realidad tenía algunas ideas geniales en ese momento y, en general, era mucho mejor de lo que decían la mayoría de las reseñas en ese momento. El estado de clásico de culto en ciernes de Blood Will Tell comenzaría a impulsar el título a las listas de los más buscados, ya que los jugadores retro querían ver de qué se trataba este juego. En estos días, el Slice-em-up de 2004 de Sega cuesta alrededor de $350 .

2. Regla de Rosa

En la actualidad, los juegos son más respetados en su intención artística, con menos pánico moral en torno a títulos más atrevidos con narrativas evocadoras. Sin embargo, a mediados de la década de 2000, parecía que los políticos de todo el mundo apuntaban a los videojuegos como la fuente de los males de la sociedad. Mientras que Grand Theft Auto apenas logró escapar de las garras de la prohibición, Rule of Rose no tendría tanta suerte.

Rule of Rose fue desarrollado por el estudio japonés Atlus, un equipo que a menudo elude temas delicados con sus populares franquicias Persona y Shin Megami Tensei. Con Rule of Rose, Atlus decidió entrar en el tema del abuso infantil y la extraña naturaleza de los niños en general, y posteriormente fue fuente de controversia. La UE prohibió el juego por completo, dejando a toda una parte del mundo buscando importaciones de América del Norte y Japón. Además, Rule of Rose se vendió muy mal en Occidente debido a que se lanzó mucho después de que la PS3 estuviera en las tiendas. Con respecto a los juegos de PS2 más raros, Rule of Rose es uno de esos elementos del "santo grial" que algunos jugadores nunca volverán a ver a la vista; actualmente se vende por cerca de $ 650 .

1. Kuon

Kuon se lleva el título como el juego de PS2 más raro indiscutible en este momento, y ni siquiera está cerca. Este juego de terror de supervivencia japonés pasó desapercibido principalmente cuando se lanzó en 2004. De hecho, ni siquiera recibió críticas muy buenas y obtuvo un 57/100 en Metacritic. Sin duda, Kuon es un juego visualmente atractivo, ambientado en una hermosa interpretación del período Heian de Japón, con una narrativa cautivadora que juega con el folclore japonés para asustar. Aún así, el juego está atascado por una jugabilidad áspera y acertijos extraños. Debido a la crítica panorámica del juego y la naturaleza de nicho del horror japonés en Occidente en ese momento, Kuon recibió una impresión extremadamente limitada y en su mayoría terminó en contenedores de descuento en GameStops y EB Games debido a la falta de interés.

Eso fue hasta que Dark Souls se lanzó en 2011.

El lanzamiento de Dark Souls disparó al desarrollador FromSoftware con gran éxito, y da la casualidad de que ese también fue el estudio a cargo de Kuon en 2004. A medida que Souls-mania creció durante la última década, también creció el interés en el catálogo anterior de FromSoftware, haciendo el número limitado de copias de Kuon en la naturaleza es extremadamente codiciado. Al momento de escribir, Kuon cuesta cerca de $ 850 CIB, con versiones selladas por $ 1,400 , lo que lo convierte en el juego de PS2 más raro número uno en este momento y el juego indiscutible del "santo grial" para los coleccionistas de PS2. Es un título de terror que te asustará tanto a ti como a tu bolsillo.

Reflexiones finales sobre los 10 juegos de PS2 más raros

Para aquellos de nosotros que vivíamos cuando la PS2 prosperaba, puede ser un poco surrealista ver que lo que solía ser un juego de $ 10 termine valiendo el precio de una nueva consola hoy. Muchos jugadores de hoy pueden arrepentirse de haber vendido ese cajón lleno de juegos de PS2 a GameStop para obtener un crédito en la tienda durante los días de Xbox 360 porque sé que lo hago. Dicho esto, también vale la pena mencionar que muchos de estos juegos son raros porque en realidad no son tan buenos.

La subjetividad obviamente jugará un factor aquí, pero como alguien que ha jugado muchos de estos juegos en PS2 o por otros medios, puedo afirmar que muchos de estos juegos son simplemente un fracaso total. Kuon, el juego más codiciado de esta lista, es todo un festín de siestas cuando te das cuenta de que hay una mecánica completa que te permite recargar tu salud, lo que a su vez acaba con la tensión y el horror de todo el juego. Algunos de los mejores juegos de la lista, como Xenosaga 3 y Silent Hill, son definitivamente buenos y pueden valer su alto precio de venta en estos días para la persona adecuada, pero solo porque estos son algunos de los juegos de PS2 más raros no significa que son necesariamente los mejores juegos de PS2 de todos los tiempos. Recuerde comprar de manera inteligente y coleccionar juegos retro de manera responsable.

Más en Juegos: