Diante do alto desgaste generalizado, a BruntWork foi pioneira em uma estratégia proativa que antecipa funções em risco e inicia preenchimento avançado. Esta abordagem inovadora posiciona a BruntWork na vanguarda da inovação do setor, oferecendo uma nova perspectiva sobre como as empresas podem transformar desafios de desgaste em oportunidades lucrativas.

Estratégia Preditiva na vanguarda

A BruntWork, conhecida por suas soluções eficazes de terceirização, adotou uma estratégia preditiva para identificar funções com alta propensão ao desgaste. O CEO da empresa, Winston Ong, explica: “Ao identificar antecipadamente as áreas propensas a desgaste, a BruntWork desenvolveu uma estratégia proativa de preenchimento que enfrenta o problema diretamente e garante um fluxo operacional contínuo”.





Este modelo preditivo baseia-se na análise minuciosa de dados, o que ajuda a identificar possíveis funções de alto atrito. Uma vez identificadas essas funções, a estratégia é acionada para preencher essas posições antecipadamente, garantindo que a integridade operacional das empresas clientes permaneça intacta.





O mercado global de terceirização deverá disparar para US$ 971,2 bilhões até 2024, impulsionado por uma CAGR de 6,5% entre 2023-2027, ressaltando a crescente demanda por terceirização de serviços . O crescimento robusto da indústria de terceirização exemplifica o papel crítico que empresas como a BruntWork desempenham no ecossistema empresarial moderno.

Benefícios do preenchimento proativo

A iniciativa da BruntWork foi amplamente aclamada e demonstrou resultados tangíveis. O planejamento avançado garante uma transição perfeita, reduzindo os problemas operacionais normalmente associados a funções de alto desgaste.





De acordo com os dados de 2023, o modelo proativo de preenchimento protegeu efetivamente as empresas contra um tempo de inatividade operacional considerável. O processo acelerado de preenchimento de funções vitais levou a uma produtividade consistente e ao aumento da lucratividade.





No entanto, alguns especialistas do setor expressam reservas. Um especialista observa: “Embora a estratégia proativa de preenchimento seja louvável, sua aplicabilidade em grandes empresas ainda é incerta”. Esta perspectiva sugere que a escalabilidade do modelo em diversos tamanhos de empresas merece uma investigação mais aprofundada.





Num desenvolvimento relacionado, a startup tecnológica Betterteem está a aproveitar a capacidade preditiva da IA para lidar com as altas taxas de desgaste no setor filipino de BPO. O CEO Bo Discarga afirma que sua tecnologia usa extensos dados de funcionários para identificar aqueles que provavelmente irão embora. Notavelmente, a gigante tecnológica IBM mergulhou nesta área já em 2019, sublinhando a crescente importância da IA nos Recursos Humanos.

Um passo para redefinir os padrões da indústria

A iniciativa bem-sucedida da BruntWork reflete a liderança visionária de Winston Ong. Ele antecipa um efeito dominó na indústria: " A BruntWork está numa encruzilhada onde estratégias proativas como a nossa poderiam potencialmente estabelecer novos padrões de referência na indústria."





Além disso, os esforços da BruntWork simbolizam um pivô mais amplo da indústria em direção a soluções inventivas e centradas em dados para enfrentar os desafios. A previsão e os planos de ação da empresa são vistos como um farol, potencialmente orientando a indústria em direção a modelos operacionais mais resilientes.





Apoiando esta narrativa, 78% das empresas globais relatam experiências positivas com os seus parceiros de outsourcing. Isto está alinhado com o sentimento mais amplo da indústria e sugere uma trajetória promissora para a BruntWork e o setor.





A iniciativa ousada da BruntWork oferece uma solução tangível para o enigma do alto desgaste. Sinaliza uma mudança em direção a um paradigma operacional mais antecipatório e baseado em dados na terceirização. À medida que a indústria luta contra o atrito, todos os olhos estão voltados para quantos irão imitar o caminho da BruntWork e a potencial transformação da estrutura operacional da indústria de terceirização.