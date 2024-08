O FBI, a Apple e o Massacre de San Bernardino

Arquivo judicial Apple vs. FBI (2016), recuperado em 16 de fevereiro de 2016, faz parte da série Legal PDF da HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivo aqui . Esta parte é 3 de 17.

II. Antecedentes factuais

O Federal Bureau of Investigation ("FBI") está em posse de um telefone celular que foi usado por Syed Rizwan Farook ("Farook"), um dos terroristas que causou a morte de 14 pessoas a tiros em 2 de dezembro de 2015, e o tiroteio e ferimento de outras 22 pessoas, no Inland Regional Center ("IRC") em San Bernardino, Califórnia. O telefone celular é da marca Apple: iPhone 5C, Modelo: A1532, P/N: MGFG2LL/A, S/N: FFMNQ3MTG2DJ, IMEI: 358820052301412, na Verizon Network ("o DISPOSITIVO EM ASSUNTO"). O DISPOSITIVO EM ASSUNTO foi apreendido de acordo com um mandado de busca federal para um Lexus IS300 preto no Processo Número ED 15-0451M, que foi emitido pelo Honorável David T. Bristow, Juiz Magistrado dos Estados Unidos, em 3 de dezembro de 2015. O mandado de busca subjacente , que autoriza a pesquisa do conteúdo do DISPOSITIVO DO ASSUNTO, está anexado a este documento como Anexo 1 e incorporado aqui por referência.





Conforme explicado na declaração anexa do Agente Especial Supervisor do FBI ("SSA") Christopher Pluhar, o mandado de busca subjacente para o DISPOSITIVO DO ASSUNTO surgiu de uma investigação sobre os tiroteios do IRC e da participação de Farook e sua esposa, Tafsheen Malik (" Malik"), nesse crime. Após a execução do mandado de busca em questão, o FBI obteve vários mandados de busca para revistar os dispositivos digitais e contas online de Farook e Malik. Através dessas buscas, o FBI descobriu, por exemplo, que em 2 de dezembro de 2015, aproximadamente às 11h14, uma postagem em uma página do Facebook associada a Malik afirmava: "Nós juramos lealdade a Khalifa bu bkr al bhaghdadi al quraishi, "referindo-se a Abu Bakr Al Baghdadi, o líder do Estado Islâmico do Iraque e do Levante ("ISIL"), também conhecido como Estado Islâmico ("EI"), Estado Islâmico do Iraque e al-sham ("ISIS" ) ou Daesh. O ISIL, anteriormente conhecido como Al-Qai'da no Iraque ("AQI"), foi designado como organização terrorista estrangeira pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e tem sido assim designado desde dezembro de 2004. Farook e Malik morreram mais tarde naquele mesmo dia. em um tiroteio com a polícia. O governo exige a ajuda da Apple para acessar o DISPOSITIVO DO ASSUNTO para determinar, entre outras coisas, com quem Farook e Malik podem ter se comunicado para planejar e realizar os tiroteios no IRC, para onde Farook e Malik podem ter viajado antes e depois do incidente, e outras informações pertinentes que forneceriam mais informações sobre o envolvimento deles e de outras pessoas no tiroteio mortal.





O DISPOSITIVO DO ASSUNTO é propriedade do empregador de Farook, o Departamento de Saúde Pública do Condado de San Bernardino ("SBCDPH"), e foi atribuído e usado por Farook como parte de seu emprego. A SBCDPH deu seu consentimento para a busca do DISPOSITIVO EM ASSUNTO e para a assistência da Apple nessa busca.[1]





No entanto, apesar do mandado de busca e do consentimento do proprietário, o FBI não conseguiu revistar o DISPOSITIVO DO ASSUNTO porque ele está “bloqueado” ou protegido por uma senha numérica determinada pelo usuário. Mais especificamente, o FBI não conseguiu fazer tentativas para determinar a senha porque a Apple escreveu, ou “codificou”, seus sistemas operacionais com uma “função de apagamento automático” habilitada pelo usuário que, se habilitada, resultaria no destruição permanente do material da chave de criptografia necessária após 10 tentativas erradas de digitação da senha (o que significa que após 10 tentativas fracassadas de inserção da senha, as informações no dispositivo ficam permanentemente inacessíveis). Quando um Apple iPhone está bloqueado, não fica aparente do lado de fora se a função de apagamento automático está habilitada ou não; portanto, tentar senhas repetidas corre o risco de negar permanentemente todo o acesso ao conteúdo. Principalmente devido a esta função e aos atrasos que seriam introduzidos por sucessivas senhas incorretas (discutidas abaixo), o governo não foi capaz de tentar determinar a senha e descriptografar os arquivos no DISPOSITIVO EM ASSUNTO de acordo com o mandado de busca, e o FBI não pode fazer isso sem a ajuda da Apple.





A Apple é a fabricante do DISPOSITIVO DO ASSUNTO e a criadora e proprietária de seu sistema operacional e software. A Apple tem a capacidade, com sistemas operacionais mais antigos, de obter o conteúdo do arquivo não criptografado de telefones sem a senha, e tem feito isso rotineiramente para a aplicação da lei com um mandado de busca e a ordem da Lei de Todos os Mandados que o acompanha. Embora a Apple tenha divulgado que escreveu o software de forma diferente em relação aos iPhones, como o DISPOSITIVO DO ASSUNTO com sistema operacional ("ios") 9, a Apple ainda mantém a capacidade de fornecer a assistência aqui solicitada que pode permitir ao governo acessar o ASSUNTO DEVICE de acordo com o mandado de busca.





Especificamente, e conforme detalhado abaixo, a Apple tem a capacidade de modificar o software criado para funcionar apenas no DISPOSITIVO DO ASSUNTO, o que garantiria que a função de apagamento automático adicionada fosse desativada, permitiria o envio eletrônico de códigos de teste e garantiria atrasos adicionais não são criados. Isto permitiria ao governo múltiplas tentativas de investigação para determinar a senha em tempo hábil, sem medo de que os dados sujeitos a pesquisa sob o mandado se tornassem permanentemente inacessíveis. É esta assistência da Apple, necessária para a execução do mandado de busca, que o governo agora pede ao Tribunal que ordene.









[1] Além disso, a SBCDPH possui uma política escrita de que todos os dispositivos digitais estão sujeitos a busca a qualquer momento pela SBCDPH, política essa que Farook aceitou por meio de assinatura ao ser contratado.









Continue lendo aqui .

Sobre a série de PDFs legais da HackerNoon: Trazemos a você os mais importantes processos judiciais técnicos e criteriosos de domínio público.

Este processo judicial nº 15-0451M recuperado em 25 de setembro de 2023, de archive.epic.org faz parte de domínio público. Os documentos criados judicialmente são obras do governo federal e, sob a lei de direitos autorais, são automaticamente colocados em domínio público e podem ser compartilhados sem restrições legais.