Das FBI, Apple und das Massaker von San Bernardino

II. Sachlicher Hintergrund

Das Federal Bureau of Investigation („FBI“) ist im Besitz eines Mobiltelefons, das von Syed Rizwan Farook („Farook“) verwendet wurde, einem der Terroristen, die am 2. Dezember 2015 für die Schießerei gegen 14 Menschen verantwortlich waren und Verletzung von 22 weiteren Personen im Inland Regional Center („IRC“) in San Bernardino, Kalifornien. Bei dem Mobiltelefon handelt es sich um ein Apple-Modell: iPhone 5C, Modell: A1532, P/N: MGFG2LL/A, S/N: FFMNQ3MTG2DJ, IMEI: 358820052301412, im Verizon Network („das BETREFFENDE GERÄT“). Das BETROFFENE GERÄT wurde gemäß einem bundesstaatlichen Durchsuchungsbefehl für einen schwarzen Lexus IS300 mit der Aktenzeichen ED 15-0451M beschlagnahmt, der am 3. Dezember 2015 von David T. Bristow, Richter am US-Magistrat, ausgestellt wurde. Der zugrunde liegende Durchsuchungsbefehl , das die Suche nach den Inhalten des SUBJECT-GERÄTS gestattet, ist hier als Anlage 1 beigefügt und durch Bezugnahme hierin aufgenommen.





Wie in der beigefügten Erklärung des FBI Supervisory Special Agent („SSA“) Christopher Pluhar erläutert, ergab sich der zugrunde liegende Durchsuchungsbefehl für das SUBJEKTGERÄT aus einer Untersuchung der IRC-Schießereien und der Beteiligung von Farook und seiner Frau Tafsheen Malik („ Malik"), in diesem Verbrechen. Nach der Vollstreckung des fraglichen Durchsuchungsbefehls erlangte das FBI zahlreiche Durchsuchungsbefehle zur Durchsuchung der digitalen Geräte und Online-Konten von Farook und Malik. Bei diesen Durchsuchungen hat das FBI beispielsweise herausgefunden, dass am 2. Dezember 2015 gegen 11:14 Uhr auf einer mit Malik in Verbindung stehenden Facebook-Seite ein Beitrag mit der Aussage lautete: „Wir schwören Khalifa die Treue, bu bkr al bhaghdadi al quraishi. „bezieht sich auf Abu Bakr Al Baghdadi, den Anführer des Islamischen Staates im Irak und in der Levante („ISIL“), der auch als Islamischer Staat („IS“), Islamischer Staat im Irak und al-sham („ISIS“) bezeichnet wird. ) oder Daesh. ISIL, früher bekannt als Al-Qai'da im Irak („AQI“), wurde vom US-Außenministerium als ausländische Terrororganisation eingestuft, und zwar seit Dezember 2004. Farook und Malik starben später am selben Tag in einer Schießerei mit den Strafverfolgungsbehörden. Die Regierung benötigt die Unterstützung von Apple, um auf das SUBJECT-GERÄT zuzugreifen, um unter anderem festzustellen, mit wem Farook und Malik möglicherweise kommuniziert haben, um die IRC-Schießereien zu planen und durchzuführen, wobei Farook und Malik vor und nach dem Vorfall möglicherweise dorthin gereist sind und von dort zurückgekehrt sind. und andere relevante Informationen, die weitere Informationen über ihre Beteiligung und die anderer an der tödlichen Schießerei liefern würden.





Das BETROFFENE GERÄT ist Eigentum von Farooks Arbeitgeber, dem San Bernardino County Department of Public Health („SBCDPH“), und wurde Farook im Rahmen seiner Anstellung zugewiesen und von ihm genutzt. Die SBCDPH hat der Durchsuchung des BETROFFENEN GERÄTS und der Unterstützung von Apple bei dieser Durchsuchung zugestimmt.[1]





Trotz des Durchsuchungsbefehls und der Zustimmung des Eigentümers war das FBI jedoch nicht in der Lage, das fragliche Gerät zu durchsuchen, da es „gesperrt“ oder mit einem vom Benutzer festgelegten numerischen Passcode gesichert ist. Noch wichtiger ist, dass das FBI keine Versuche unternehmen konnte, den Passcode zu ermitteln, da Apple seine Betriebssysteme mit einer vom Benutzer aktivierten „automatischen Löschfunktion“ ausgestattet oder „codiert“ hat, die, wenn sie aktiviert wäre, dazu führen würde dauerhafte Zerstörung des erforderlichen Verschlüsselungsschlüsselmaterials nach 10 fehlerhaften Versuchen, den Passcode einzugeben (was bedeutet, dass nach 10 fehlgeschlagenen Versuchen, den Passcode einzugeben, die Informationen auf dem Gerät dauerhaft unzugänglich werden). Wenn ein Apple iPhone gesperrt ist, ist von außen nicht erkennbar, ob die automatische Löschfunktion aktiviert ist oder nicht; Daher besteht die Gefahr, dass beim wiederholten Ausprobieren von Passwörtern dauerhaft jeglicher Zugriff auf die Inhalte verweigert wird. Vor allem aufgrund dieser Funktion und der Verzögerungen, die durch aufeinanderfolgende falsche Passcodes entstehen würden (siehe unten), war die Regierung gemäß dem Durchsuchungsbefehl und dem FBI nicht in der Lage, den Passcode zu ermitteln und die Dateien auf dem BETREFFENDEN GERÄT zu entschlüsseln Dies ist ohne die Unterstützung von Apple nicht möglich.





Apple ist der Hersteller des BETREFFENDEN GERÄTS sowie der Ersteller und Eigentümer seines Betriebssystems und seiner Software. Apple hat mit älteren Betriebssystemen die Möglichkeit, den unverschlüsselten Dateiinhalt von Telefonen ohne den Passcode abzurufen, und hat dies für die Strafverfolgung routinemäßig mit einem Durchsuchungsbefehl und einer begleitenden All Writs Act-Anordnung getan. Obwohl Apple bekannt gegeben hat, dass es die Software in Bezug auf iPhones wie das SUBJECT DEVICE mit Betriebssystem („ios“) 9 anders geschrieben hat, behält sich Apple dennoch die Fähigkeit vor, die hierin beantragte Unterstützung zu leisten, die der Regierung den Zugriff auf das SUBJECT ermöglichen könnte GERÄT gemäß Durchsuchungsbefehl.





Insbesondere und wie unten beschrieben hat Apple die Möglichkeit, Software zu ändern, die so erstellt wurde, dass sie nur auf dem BETREFFENDEN GERÄT funktioniert, um sicherzustellen, dass die hinzugefügte Funktion zum automatischen Löschen deaktiviert wird, die elektronische Übermittlung von Testpasswörtern ermöglicht wird und zusätzliche Verzögerungen gewährleistet werden werden nicht erstellt. Dies würde der Regierung mehrere Ermittlungsversuche ermöglichen, um den Passcode zeitnah zu ermitteln, ohne befürchten zu müssen, dass die betroffene Person, die im Rahmen des Haftbefehls durchsucht werden soll, dauerhaft unzugänglich wäre. Genau diese Unterstützung von Apple, die zur Vollstreckung des Durchsuchungsbefehls erforderlich ist, beantragt die Regierung nun beim Gericht.









[1] Darüber hinaus verfügt die SBCDPH über eine schriftliche Richtlinie, dass alle digitalen Geräte jederzeit einer Durchsuchung durch die SBCDPH unterliegen. Diese Richtlinie hat Farook bei seiner Anstellung per Unterschrift akzeptiert.









