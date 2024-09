5 truques simples para aumentar organicamente seus seguidores no Instagram

O Instagram é uma das plataformas de mídia social mais populares existentes. Pode-se usá-lo para uma ampla gama de finalidades, como direcionar os clientes para as páginas de destino, criar reconhecimento da marca e incentivar a interação dos clientes. A desvantagem é que o Instagram é incrivelmente competitivo, por isso pode ser difícil se destacar da multidão.





Alguns usuários recorrem ao pagamento de seguidores para aumentar artificialmente seus números e dar a aparência de popularidade. No entanto, isso é detectável e pode destruir rapidamente sua credibilidade e presença online. Em vez disso, aqui estão cinco estratégias eficazes e de baixo esforço para criar seguidores orgânicos no Instagram.

1. Crie uma primeira impressão forte.

Seu feed do Instagram reflete a imagem desejada? Está claro quem você é e o que está tentando fazer? Confira seu feed do Instagram olhando suas postagens e vendo a impressão que elas criam como um todo. Você pode usar uma ferramenta de planejamento visual para facilitar isso. Aplicativos como Preview e PlannThat oferecem muita flexibilidade e recursos para criar uma estética selecionada que os seguidores reconhecerão facilmente.





Isso faz parte da criação de uma imagem de marca coesa, tornando sua conta mais atraente para novos visitantes e incentivando-os a segui-lo.

2. Crie uma estratégia de hashtag.

As hashtags são uma ótima maneira de aumentar os seguidores organicamente. No entanto, muitas pessoas ignoram a importância das hashtags porque é preciso paciência, consistência e uma pequena quantidade de pesquisa de SEO para fazer a bola rolar.





Felizmente, ferramentas como Flick e Kicksta podem eliminar a pesquisa e a adivinhação para encontrar as hashtags certas para suas postagens. É útil organizar alguns conjuntos diferentes de hashtags para categorias de postagens para maximizar a capacidade dos usuários de encontrar e seguir sua conta.





Também é importante ser paciente com esse truque. Os seguidores não virão da noite para o dia, mas essa é uma estratégia eficaz de longo prazo. A pesquisa mostra um aumento no engajamento de 21% a 79% (os números exatos dependem do tamanho da conta e do posicionamento da hashtag) quando as contas usam as hashtags apropriadas.

3. Agendar postagens com antecedência.

Para parecer espontâneo, você deve planejar com cuidado (irônico, certo?). A "espontaneidade com curadoria" é a chave para o engajamento bem-sucedido no Instagram.





Saber os melhores dias e horários para postar para o engajamento máximo é essencial para aumentar seus seguidores de forma consistente. Ferramentas como Preview e PlannThat (mencionadas acima) podem ajudar com isso.





Outras ferramentas como HootSuite e Loomly oferecem análises mais aprofundadas.





Uma das maneiras mais fáceis de descobrir quando postar é usar a guia Insights da sua conta para ver quando os seguidores estão mais ativos. Isso permite que você experimente os horários em que provavelmente obterá mais engajamento.

4. Confira a concorrência.

Seja qual for o seu tipo de negócio, seus concorrentes e outras empresas que atuam em seu nicho também estarão postando no Instagram.





Siga essas contas (especialmente as de sucesso!) E interaja com elas por meio de curtidas e comentários. Isso funciona excepcionalmente bem se sua marca se encaixa em seu nicho sem necessariamente oferecer concorrência.





Por exemplo, se você oferece aulas particulares de ioga, é provável que seguir a Manduka (uma marca conhecida por suas roupas e acessórios para ioga) e adicionar comentários perspicazes ou envolventes às postagens deles gere seguidores. Eles estão no seu nicho, mas não são concorrentes diretos.





Além disso, siga alguns dos seguidores dessas contas relacionadas. Essas pessoas já estão interessadas no seu nicho, então, se você as seguir, elas provavelmente seguirão de volta e se interessarão pelo que você tem a dizer.

5. Certifique-se de que seu conteúdo seja acessível a todos.

Promova seu conteúdo em outras plataformas, como Facebook, Pinterest, TikTok e YouTube. Certifique-se de ter botões de mídia social em seu site e blog. Mantenha também uma árvore de links em sua biografia do Instagram, para que os seguidores acessem facilmente sua marca pela Internet.





Desde 2020, o número de influenciadores e publicações que desenvolvem mais de uma conta não ultrapassou 10% do total. No entanto, quanto mais canais de tráfego um afiliado tiver, maior será sua renda média. Em 2021, influenciadores e publishers que mantinham 2 ou 3 contas nas redes sociais ganharam em média 3 vezes mais no Admitad ConvertSocial do que aqueles que mantinham apenas uma conta.





Ao mesmo tempo, aqueles que desenvolveram 4 ou mais contas ganharam cerca de 10 vezes mais do que os usuários com uma conta.





Do outro lado da acessibilidade, lembre-se que é fundamental oferecer legendas para postagens de vídeo e texto alternativo para usuários com deficiência visual, auditiva ou outras necessidades especiais. O Instagram recompensa as contas que são mais acessíveis e os seguidores têm maior probabilidade de se envolver com seu conteúdo quando veem que você é inclusivo e atencioso.

Lento e Constante Vence a Corrida

É tentador procurar soluções rápidas para aumentar sua mídia social, mas as melhores estratégias funcionam a longo prazo. Certifique-se sempre de que seu conteúdo seja novo e animado e lembre-se de que um pouco de pesquisa ajuda bastante. O Instagram é uma plataforma visual em primeiro lugar, por isso é o espaço perfeito para usar fotos, vídeos e memes para criar um burburinho sobre o que você faz.