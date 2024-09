5 astuces simples pour développer organiquement votre compte Instagram

Instagram est l'une des plateformes de médias sociaux les plus populaires qui existent. On peut l'utiliser à diverses fins, telles que diriger les clients vers des pages de destination, renforcer la notoriété de la marque et encourager l'interaction des clients. L'inconvénient est qu'Instagram est incroyablement compétitif, il peut donc être difficile de se démarquer de la foule.





Certains utilisateurs ont recours au paiement des abonnés pour augmenter artificiellement leur nombre et donner l'apparence de la popularité. Cependant, cela est détectable et peut rapidement détruire votre crédibilité et votre présence en ligne. Au lieu de cela, voici cinq stratégies efficaces et à faible effort pour créer une suite Instagram organique.

1. Créez une première impression forte.

Votre flux Instagram reflète-t-il l'image que vous souhaitez ? Est-ce clair qui vous êtes et ce que vous essayez de faire ? Consultez votre flux Instagram en regardant vos publications et en voyant quelle impression elles créent dans leur ensemble. Vous pouvez utiliser un outil de planification visuelle pour vous faciliter la tâche. Des applications comme Preview et PlannThat offrent des tonnes de flexibilité et de fonctionnalités pour créer une esthétique organisée que les abonnés reconnaîtront facilement.





Cela fait partie de la création d'une image de marque cohérente, rendant votre compte plus attrayant pour les nouveaux visiteurs et les encourageant à vous suivre.

2. Créez une stratégie de hashtag.

Les hashtags sont un excellent moyen de développer des abonnés de manière organique. Cependant, beaucoup de gens négligent l'importance des hashtags car il faut de la patience, de la cohérence et une petite quantité de recherche SEO pour lancer le bal.





Heureusement, des outils comme Flick et Kicksta peuvent éliminer les recherches et les conjectures pour trouver les bons hashtags pour vos publications. Il est utile de conserver quelques ensembles différents de hashtags pour les catégories de publications afin de maximiser la capacité des utilisateurs à trouver et à suivre votre compte.





Il est également important d'être patient avec cette astuce. Les followers ne viendront pas du jour au lendemain, mais c'est une stratégie efficace à long terme. La recherche montre une augmentation de l'engagement de 21 à 79 % (les chiffres exacts dépendent de la taille du compte et du placement du hashtag) lorsque les comptes utilisent les hashtags appropriés.

3. Planifiez les messages à l'avance.

Pour paraître spontané, vous devez planifier avec soin (ironique, non ?). La "spontanéité organisée" est la clé d'un engagement Instagram réussi.





Connaître les meilleurs jours et heures pour publier pour un engagement maximal est essentiel pour augmenter votre audience de manière constante. Des outils comme Preview et PlannThat (mentionnés ci-dessus) peuvent vous aider.





D'autres outils comme HootSuite et Loomly offrent des analyses plus approfondies.





L'un des moyens les plus simples de savoir quand publier est d'utiliser l'onglet Insights de votre compte pour voir quand les abonnés sont les plus actifs. Cela vous permet d'expérimenter les moments où vous êtes susceptible d'obtenir le plus d'engagement.

4. Découvrez la concurrence.

Quel que soit votre type d'entreprise, vos concurrents et les autres entreprises opérant dans votre créneau publieront également sur Instagram.





Suivez ces comptes (en particulier ceux qui réussissent !) et interagissez avec eux via des likes et des commentaires. Cela fonctionne exceptionnellement bien si votre marque s'intègre dans leur créneau sans nécessairement fournir de concurrence.





Par exemple, si vous proposez des cours de yoga privés, suivre Manduka (une marque connue pour ses vêtements et accessoires de yoga) et ajouter des commentaires perspicaces ou engageants à ses publications est susceptible de gagner des abonnés. Ils sont dans votre créneau mais pas un concurrent direct.





De plus, suivez certains des abonnés de ces comptes associés. Ces personnes sont déjà intéressées par votre créneau, donc si vous les suivez, elles vous suivront probablement et seront intéressées par ce que vous avez à dire.

5. Assurez-vous que votre contenu est accessible à tous.

Faites la promotion croisée de votre contenu sur d'autres plateformes telles que Facebook, Pinterest, TikTok et YouTube. Assurez-vous d'avoir des boutons de médias sociaux sur votre site Web et votre blog. Gardez également une arborescence de liens dans votre bio Instagram, pour que les abonnés puissent facilement accéder à votre marque sur Internet.





Depuis 2020, le nombre d'influenceurs et de publications qui développent plus d'un compte n'a pas dépassé 10% du nombre total. Cependant, plus un affilié possède de canaux de trafic, plus son revenu moyen est élevé. En 2021, les influenceurs et les éditeurs qui maintenaient 2 ou 3 comptes sur les réseaux sociaux gagnaient en moyenne 3 fois plus dans Admitad ConvertSocial que ceux qui ne maintenaient qu'un seul compte.





Dans le même temps, ceux qui ont développé 4 comptes ou plus ont gagné environ 10 fois plus que les utilisateurs avec un seul compte.





De l'autre côté de l'accessibilité, rappelez-vous qu'il est essentiel de proposer des sous-titres pour les publications vidéo et du texte alternatif pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle ou auditive ou d'autres besoins spéciaux. Instagram récompense les comptes qui sont plus accessibles, et les abonnés sont plus susceptibles d'interagir avec votre contenu lorsqu'ils voient que vous êtes inclusif et attentionné.

Lentement mais surement, on réussit

Il est tentant de rechercher des solutions rapides pour développer vos médias sociaux, mais les meilleures stratégies se déroulent sur le long terme. Assurez-vous toujours que votre contenu est nouveau et vivant, et rappelez-vous qu'un peu de recherche est très utile. Instagram est une plate-forme visuelle d'abord, c'est donc l'espace idéal pour utiliser des photos, des vidéos et des mèmes pour créer un buzz autour de ce que vous faites.