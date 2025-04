5 plataformas de negociação de criptomoedas de baixa taxa em 2025

Como negociar com criptomoedas é tão popular hoje em dia, queríamos descobrir quais plataformas cobram as menores taxas. Afinal, quanto menos você tem que pagar à exchange, mais entra na sua carteira. Nossa pesquisa propôs as melhores plataformas de negociação de criptomoedas de baixa taxa, incluindo BYDFi, Binance, Coinbase, Kraken e Crypto.com.





Confira nossa análise para descobrir qual deles deve hospedar suas próximas negociações de criptomoedas cobrando o menor valor possível!

BYDFi

Melhor para: Traders de todos os níveis que buscam KYC mínimo ou nenhum, alta segurança e múltiplas oportunidades de negociação.

Traders de todos os níveis que buscam KYC mínimo ou nenhum, alta segurança e múltiplas oportunidades de negociação. Moedas: 400+

400+ Pares de negociação: Mais de 1.000 entre criptomoedas, Forex, índices e commodities

Mais de 1.000 entre criptomoedas, Forex, índices e commodities Taxas de transação: Uma taxa de 0,1% para Makers e Takers em negociação à vista. A plataforma cobra uma taxa de 0,06% para Takers e uma taxa de 0,02% para Makers em negociação de futuros perpétuos. Em negociação de tokens alavancados, a plataforma cobra uma taxa de 0,2%.

BYDFi é uma plataforma líder de negociação de criptomoedas que oferece aos clientes um conjunto abrangente de opções e ferramentas de negociação em todo o mundo. Ela entrou pela primeira vez na indústria de criptomoedas em 2020 sob o nome BitYard e foi renomeada para BYDFi em 2023, convidando os entusiastas de criptomoedas para uma experiência de negociação nova e sem precedentes.





A BYDFi tem inúmeras opções de negociação, incluindo negociação à vista, negociação de futuros e negociação de tokens alavancados. Um serviço de copy trading permite que traders inexperientes sigam os passos de veteranos mais bem-sucedidos da indústria. Além disso, aqueles que são totalmente novos na negociação de criptomoedas podem criar uma conta de demonstração de negociação e usar fundos virtuais para simular negociações usando movimentos e indicadores de mercado em tempo real. A única desvantagem pode ser que a BYDFi não suporta staking e NFTs.





Um dos recursos que ajudam a BYDFi a se destacar da concorrência é sua política no-KYC. Você não precisa passar pela verificação Know-Your-Customer para criar uma conta ou sacar pequenas quantias. Em vez disso, a plataforma exige KYC somente quando você deseja sacar mais de 1,5 BTC diariamente.





A BYDFi Exchange não cobra taxas para depósitos de criptomoedas. Suas taxas de retirada variam muito dependendo do token, da rede e do valor sacado, mas estão dentro das taxas médias do setor. Dependendo da moeda negociada, a negociação à vista na BYDFi incorre em uma taxa de 0,1% para makers e takers. As taxas de contrato perpétuo incluem uma taxa de 0,06% para Takers e uma taxa de 0,02% para Makers.

A plataforma também cobra taxas de transação de 0,2% para tokens alavancados separadamente ao comprar ou vender (USDT). Usuários com tokens alavancados também devem pagar uma taxa de gerenciamento diária de 0,03% do valor real dos tokens alavancados.

BYDFi emprega alguns dos mais altos padrões de segurança do setor. Ele também suporta opções de conversão de criptomoedas sem interrupções e tem um aplicativo móvel rápido e eficiente. Suporte útil ao cliente, taxas competitivas e uma abordagem geral centrada no usuário fazem da BYDFi uma das melhores plataformas de negociação de criptomoedas de baixa taxa em 2025.

Binance

Melhor para: Traders experientes que buscam negociações de alto volume.

Traders experientes que buscam negociações de alto volume. Moedas: 350+

350+ Pares de negociação: 50+

50+ Taxas de transação: Taxa do Maker: 0,10% – 0,02%, Taxa do Taker: 0,10% – 0,04%. As taxas diminuem com maior volume de negociação.

Binance é a maior e mais popular exchange de criptomoedas do mundo. A plataforma também é um dos serviços mais antigos do setor, oferecendo oportunidades de negociação, e existe desde 2017. Ao longo dos anos, a Binance liderou a inovação e acumulou liquidez considerável para dar suporte a negociações de alto volume. Hoje, a exchange atende a mais de 250 milhões de usuários em todo o mundo.





A Binance é bem conhecida por sua extensa oferta de negociação de mais de 350 criptomoedas. O alto nível de segurança da plataforma e as ferramentas avançadas de negociação a mantêm no ápice do setor, apesar da bolsa enfrentar reclamações por falta de transparência nos últimos anos. Outro fator importante que atrai milhões de usuários diários são as baixas taxas e limites de negociação da Binance. A bolsa cobra taxas de negociação que variam de 0,01% a 0,1%. Novos usuários podem começar com apenas 0,000001 BTC e uma estratégia de gerenciamento de baixo risco.





A Binance tem um aplicativo móvel que os usuários podem instalar facilmente no iOS e Android para negociar criptomoedas onde quer que estejam. Apesar dessa abordagem simplificada para negociar em qualquer lugar, muitos usuários da Binance reclamaram do painel superlotado da plataforma, o que pode parecer assustador para traders iniciantes.





A Binance permite que os usuários negociem centenas de criptomoedas nos mercados Spot, Margin e Futures. A exchange cobra taxas de depósito e retirada que variam dependendo da criptomoeda. Então, em um confronto BYDFi vs. Binance sobre taxas, a primeira vence, pois não cobra dos usuários pelos depósitos.





A Binance também cobra taxas para negociação Spot, que se aplicam à negociação regular de criptomoedas. Uma taxa de negociação Futures se aplica apenas a derivativos, como Binance Futures. Por fim, os usuários devem pagar taxas toda vez que se envolverem em transações P2P na plataforma.





Binance será uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas em 2025, apesar das preocupações com segurança e reclamações de usuários. A bolsa garante transações de alta velocidade, taxas acessíveis e vários serviços de negociação. Ela suporta centenas de criptomoedas e possui uma liquidez tremenda. No entanto, o foco gradual da plataforma em traders experientes e de ponta significa que os iniciantes terão que procurar em outro lugar ao iniciar suas carreiras de negociação de criptomoedas.

Coinbase

Melhor para: Traders iniciantes e intermediários que buscam aprimorar suas habilidades.

Traders iniciantes e intermediários que buscam aprimorar suas habilidades. Moedas: Mais de 240 ativos digitais.

Mais de 240 ativos digitais. Pares de negociação: Mais de 300 pares de negociação diferentes

Mais de 300 pares de negociação diferentes Taxas de transação: as taxas variam dependendo da região, do método de pagamento e do nível de preço do usuário.

Coinbase é outra plataforma de negociação de criptomoedas e exchange altamente popular com mais de 73 milhões de usuários no mundo todo. A empresa foi fundada em 2012 durante os primeiros dias do Bitcoin. No entanto, a exchange só ganhou fama depois de expandir seus serviços de São Francisco, Califórnia, para mais de 100 países.





Muitos usuários escolhem a Coinbase por sua oferta completa de serviços de cripto. A plataforma permite que você compre, venda e armazene mais de 240 ativos digitais. As criptomoedas mais populares, incluindo Bitcoin e Ethereum, estão em alta demanda na plataforma e são as mais envolvidas nos altos volumes de negociação da plataforma.





A Coinbase também é bem conhecida por seus sólidos backups de segurança e liquidez. A Coinbase é uma empresa de capital aberto com saldos em USD por meio de bancos segurados pela FDIC. Esse recurso permite que ela proteja os fundos digitais dos usuários contra violações de segurança. No entanto, a exchange foi alvo de várias acusações no passado, incluindo uma acusação da US Securities and Exchange Commission (SEC) por supostamente operar como uma exchange de valores mobiliários não registrada.





Em termos de negociação, a Coinbase é adequada para traders de criptomoedas de todas as habilidades e conhecimentos, tornando-a uma das poucas alternativas confiáveis à BYDFi. Muitos traders escolhem a plataforma por sua navegação intuitiva e recursos educacionais abrangentes, que são especialmente úteis para iniciantes.





As taxas de negociação na Coinbase podem ser consistentemente mais altas do que em outras plataformas de negociação de criptomoedas. Por exemplo, você pode ter que pagar algo entre 0% e 0,6% em suas negociações, dependendo do volume de negociação e do ativo digital que você escolher. A plataforma oferece suporte a você com vários indicadores de mercado, análises aprofundadas e gráficos para ajudar você a gerenciar melhor seu portfólio .





Restrições regulatórias podem ser algumas das maiores desvantagens de usar a Coinbase. A exchange está disponível em muitos países, mas seus serviços estão sujeitos a regulamentações locais e diferem de região para região. É por isso que usuários de diferentes países podem ter experiências de negociação totalmente diferentes na Coinbase.





Contudo, Coinbase é uma entrada confiável em nossa lista das principais plataformas de negociação de criptomoedas em 2025. Apesar das controvérsias legais e questões regulatórias, a bolsa mantém uma reputação relativamente positiva em todo o mundo. Sua liquidez substancial, segurança e grande número de criptomoedas e pares a tornam uma escolha principal para todos os tipos de traders.

Kraken

Melhor para: Traders especialistas

Traders especialistas Moedas: 300+

300+ Pares de negociação: 50+

50+ Taxas de transação: Taxa do criador: 0,16% – 0,00%, Taxa do tomador: 0,26% – 0,10% (versão Pro).

Kraken é outra exchange de criptomoedas sediada em São Francisco, Califórnia, que oferece serviços de negociação de criptomoedas. A plataforma é famosa por suas taxas baixas e medidas de segurança aprimoradas. Mais de 10 milhões de usuários no mundo todo atestam seus serviços de alta qualidade e recursos avançados de negociação. Além disso, a Kraken tem alta liquidez, superada apenas pela Binance e pela Coinbase.





Os usuários podem confiar na Kraken para múltiplas opções de negociação com mais de 50 pares. Os novatos podem querer permanecer em águas rasas e se ater às compras e vendas comuns. Por outro lado, os usuários experientes escolherão a Kraken para recursos de negociação mais complexos, como negociação de margem e negociação de futuros. Na verdade, a plataforma é o local de negociação preferido para traders experientes, e a Kraken os recompensa com uma versão Pro com algumas das taxas mais baixas do setor.





A Kraken cobra taxas de transação que variam de 0% a 0,26% por negociação. A exchange também cobra 3,75% + € 0,25 para compras com cartão de crédito e 1,7% + $ 0,10 para processamento bancário online. A Kraken também aplica uma taxa de 3% para converter saldos menores que o tamanho mínimo do pedido.

Usuários da versão Pro terão que pagar uma taxa de abertura de 0,02% em negociações de margem e uma taxa de rollover do mesmo valor a cada 4 horas. Aqueles que negociam futuros terão que pagar algo entre 0% e 0,16% como Makers e entre 0,10% e 0,26% como Takers. A Kraken também cobra dos usuários Pro para negociar stablecoins, tokens indexados e pares FX. Dependendo da moeda e dos volumes de negociação, essas taxas variam de 0% a 0,2%.





Muitos comerciantes escolhem Kraken por razões de segurança. Na verdade, a plataforma nunca sofreu uma violação de segurança massiva, devido principalmente a uma melhoria consistente dos padrões de segurança. Embora continue sendo um local de negociação de criptomoedas confiável para todos os traders, a Kraken está na nossa lista graças principalmente às baixas taxas que os usuários Pro desfrutam.

Crypto.com

Melhor para: Traders de todos os níveis que preferem negociação de criptomoedas em dispositivos móveis.

Traders de todos os níveis que preferem negociação de criptomoedas em dispositivos móveis. Moedas: mais de 350 criptomoedas

mais de 350 criptomoedas Pares de negociação: Mais de 400 pares

Mais de 400 pares Taxas de transação: as taxas variam dependendo do volume de negociação.

Crypto.com fecha nossa lista das principais plataformas de negociação de criptomoedas de baixa taxa em 2025. A bolsa foi lançada em 2016 e rapidamente ganhou uso e popularidade globais. Hoje, a Crypto.com ostenta mais de 80 milhões de usuários e está disponível em mais de 90 países.





Crypto.com é uma plataforma popular para negociação de cripto principalmente devido à sua alta liquidez e medidas de segurança robustas. A plataforma fornece recursos básicos e avançados de negociação de cripto, incluindo negociação de margem, spot e over-the-counter (OTC).





Além dos serviços de negociação de criptomoedas, a Crypto.com atrai usuários com seu ecossistema digital, que inclui um blockchain, um token nativo (CRO), uma carteira móvel e uma gama versátil de ferramentas e recursos. A empresa também fornece aos usuários um cartão Visa criptográfico que eles podem usar para processar pagamentos de criptomoedas. O cartão é aceito por mais de 60 milhões de comerciantes em todo o mundo.





A negociação de criptomoedas na Crypto.com é bastante direta e acessível até mesmo para iniciantes. A plataforma cobra taxas competitivas que variam muito dependendo do volume negociado. Por exemplo, a Crypto.com emprega um sistema de taxas de sete níveis na negociação Spot e Margin. O nível um envolve um Volume Spot Total de menos de $ 10.000. Nesse caso, os Makers têm que pagar uma taxa de 0,2500%, e os Takers são cobrados uma taxa de 0,5000%. As taxas diminuem gradualmente até o 7º nível, que envolve um volume igual ou maior que $ 10 milhões. Nesse caso, os Makers não têm que pagar uma taxa, enquanto os Takers pagam uma taxa de 0,5000%.





A Crypto.com também tem um programa VIP cujos membros desfrutam de taxas com desconto. A exchange não cobra dos usuários por depósitos. No entanto, ela aplicará taxas em todos os saques. Essas taxas variam dependendo da moeda, rede e volume.





Geral, Crypto.com é uma plataforma confiável para negociação de criptomoedas. Suas taxas não são as mais baixas do setor, mas também não são um obstáculo. A bolsa desfruta de reconhecimento global por sua abordagem voltada para negócios com recursos bancários, opções avançadas de negociação e suporte de longo alcance para vários ativos. Entre as desvantagens de usar esta plataforma estaria o suporte ao cliente abaixo da média e sua indisponibilidade nos Estados Unidos, China, Hong Kong, Cingapura, Canadá e Reino Unido.

Conclusão - 5 plataformas de negociação de criptomoedas de baixa taxa em 2025

Estas são as principais plataformas de negociação de criptomoedas de baixa taxa em 2025. Este ano, devemos ver um aumento significativo nas negociações de criptomoedas, e cada uma dessas plataformas pode fornecer a você uma experiência de negociação de criptomoedas inigualável. Escolha aquela que melhor se adapta ao seu nível, experiência e estratégia. Mais importante, faça sua devida diligência e considere as opções de gerenciamento de risco antes de se envolver em negociações de criptomoedas.





Nota do editor: Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. Criptomoedas são especulativas, complexas e envolvem altos riscos. Isso pode significar alta volatilidade de preços e potencial perda do seu investimento inicial. Você deve considerar sua situação financeira, propósitos de investimento e consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. A equipe editorial do HackerNoon apenas verificou a história quanto à precisão gramatical e não endossa ou garante a precisão, confiabilidade ou integridade das informações declaradas neste artigo. #DYOR