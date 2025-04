5 zemas maksas kriptovalūtu tirdzniecības platformas 2025. gadā

Tā kā tirdzniecība ar kriptovalūtu mūsdienās ir tik populāra, mēs vēlējāmies noskaidrot, kuras platformas iekasē viszemākās maksas. Galu galā, jo mazāk jums ir jāmaksā par maiņu, jo vairāk tas nonāk jūsu makā. Mūsu pētījums piedāvāja labākās zemas maksas kriptovalūtu tirdzniecības platformas, tostarp BYDFi, Binance, Coinbase, Kraken un Crypto.com.





Apskatiet mūsu pārskatu, lai uzzinātu, kuram no tiem būtu jārīko jūsu nākamie kriptovalūtu darījumi, vienlaikus iekasējot no jums mazāko iespējamo summu!

BYDFi

Vispiemērotākais: visu līmeņu tirgotājiem, kuri meklē minimālu KYC vai bez tās, augstu drošību un vairākas tirdzniecības iespējas.

visu līmeņu tirgotājiem, kuri meklē minimālu KYC vai bez tās, augstu drošību un vairākas tirdzniecības iespējas. Valūtas: 400+

400+ Tirdzniecības pāri: vairāk nekā 1000 starp kriptovalūtām, Forex, indeksiem un precēm

vairāk nekā 1000 starp kriptovalūtām, Forex, indeksiem un precēm Maksa par darījumu: maksa 0,1% apmērā veidotājiem un pircējiem tūlītējā tirdzniecībā. Platforma iekasē 0,06% maksu no Takers un 0,02% maksu no Makers pastāvīgajā fjūčeru tirdzniecībā. Sviras žetonu tirdzniecībā platforma iekasē 0,2% maksu.

BYDFi ir vadošā kriptovalūtu tirdzniecības platforma, kas piedāvā klientiem visaptverošu tirdzniecības iespēju un rīku komplektu visā pasaulē. Pirmo reizi tas ienāca kriptovalūtu nozarē 2020. gadā ar nosaukumu BitYard, un 2023. gadā tas tika mainīts uz BYDFi, aicinot kriptogrāfijas entuziastus uz jaunu un nebijušu tirdzniecības pieredzi.





BYDFi ir daudzas tirdzniecības iespējas, tostarp tūlītēja tirdzniecība, fjūčeru tirdzniecība un piesaistīto žetonu tirdzniecība. Kopiju tirdzniecības pakalpojums ļauj nepieredzējušiem tirgotājiem sekot veiksmīgāku nozares veterānu pēdās. Turklāt tie, kas ir pilnīgi jauni kriptovalūtu tirdzniecībā, var izveidot demonstrācijas tirdzniecības kontu un izmantot virtuālos līdzekļus, lai simulētu darījumus, izmantojot reāllaika tirgus kustības un rādītājus. Vienīgais mīnuss varētu būt tas, ka BYDFi neatbalsta stakingu un NFT.





Viena no funkcijām, kas palīdz BYDFi izcelties no konkurentiem, ir tā politika bez KYC. Lai izveidotu kontu vai izņemtu nelielas summas, jums nav jāiziet verifikācija “Pazīsti savu klientu”. Tā vietā platforma pieprasa KYC tikai tad, ja vēlaties izņemt vairāk nekā 1,5 BTC dienā.





BYDFi Exchange neiekasē maksu par kriptovalūtas noguldījumiem. Tās izņemšanas maksas ievērojami atšķiras atkarībā no marķiera, tīkla un izņemtās summas, taču tās ir nozares vidējās likmes robežās. Atkarībā no tirgotās monētas, tūlītējā tirdzniecība BYDFi maksā 0,1% maksu izgatavotājiem un izmantotājiem. Pastāvīgās līguma maksās ir iekļauta maksa 0,06% apmērā Takers un 0,02% maksa Makers.

Platforma arī iekasē 0,2% darījumu maksu par piesaistītajiem marķieriem atsevišķi, pērkot vai pārdodot (USDT). Lietotājiem ar piesaistītajiem marķieriem ir jāmaksā arī ikdienas pārvaldības maksa 0,03% apmērā no piesaistīto marķieru patiesās vērtības.

BYDFi izmanto dažus no augstākajiem drošības standartiem nozarē. Tā atbalsta arī nemanāmas kriptovalūtu konvertēšanas iespējas, un tai ir ātra un efektīva mobilā lietojumprogramma. Noderīgs klientu atbalsts, konkurētspējīgas maksas un vispārēja uz lietotāju orientēta pieeja padara BYDFi par vienu no labākajām zemas maksas kriptovalūtu tirdzniecības platformām 2025. gadā.

Binance

Vispiemērotākais: pieredzējušiem tirgotājiem, kuri meklē liela apjoma darījumus.

pieredzējušiem tirgotājiem, kuri meklē liela apjoma darījumus. Valūtas: 350+

350+ Tirdzniecības pāri: 50+

50+ Maksa par darījumu: Maksātāja maksa: 0,10% – 0,02%, ņēmēja maksa: 0,10% – 0,04%. Maksas samazinās, palielinoties tirdzniecības apjomam.

Binance ir pasaulē populārākā un lielākā kriptovalūtu birža. Platforma ir arī viens no vecākajiem pakalpojumiem nozarē, kas piedāvā tirdzniecības iespējas, un tā pastāv kopš 2017. gada. Gadu gaitā Binance ir virzījusi inovācijas un uzkrājusi ievērojamu likviditāti, lai atbalstītu liela apjoma darījumus. Šobrīd birža apkalpo vairāk nekā 250 miljonus lietotāju visā pasaulē.





Binance ir labi pazīstama ar savu plašo tirdzniecības piedāvājumu, kurā ir vairāk nekā 350 kriptovalūtas. Platformas augstais drošības līmenis un uzlabotie tirdzniecības rīki saglabā to nozares virsotnē, neskatoties uz to, ka birža pēdējos gados ir saskārusies ar sūdzībām par pārredzamības trūkumu. Vēl viens svarīgs faktors, kas piesaista miljoniem ikdienas lietotāju, ir Binance zemās maksas un tirdzniecības ierobežojumi. Birža iekasē tirdzniecības maksas, kas svārstās no 0,01% līdz 0,1%. Jauni lietotāji var sākt ar 0,000001 BTC un zema riska pārvaldības stratēģiju.





Binance ir mobilā lietotne, ko lietotāji var viegli instalēt operētājsistēmās iOS un Android, lai tirgotu kriptovalūtas jebkurā vietā. Neskatoties uz šo vienkāršoto pieeju tirdzniecībai, atrodoties ceļā, daudzi Binance lietotāji ir sūdzējušies par platformas pārpildīto informācijas paneli, kas iesācējiem tirgotājiem var šķist biedējoši.





Binance ļauj lietotājiem tirgot simtiem kriptovalūtu Spot, Margin un Futures tirgos. Birža iekasē iemaksas un izņemšanas maksas, kas atšķiras atkarībā no kriptovalūtas. Tātad BYDFi un Binance konfrontācijā par maksām pirmais uzvar, jo tas no lietotājiem neiekasē maksu par noguldījumiem.





Binance arī iekasē maksu par Spot tirdzniecību, kas attiecas uz parasto kriptovalūtu tirdzniecību. Fjūčeru tirdzniecības maksa attiecas tikai uz atvasinātajiem instrumentiem, piemēram, Binance Futures. Visbeidzot, lietotājiem ir jāmaksā maksa katru reizi, kad viņi platformā iesaistās P2P darījumos.





Binance 2025. gadā būs viena no populārākajām kriptovalūtu tirdzniecības platformām, neskatoties uz drošības problēmām un lietotāju sūdzībām. Birža nodrošina ātrgaitas darījumus, pieņemamas maksas un vairākus tirdzniecības pakalpojumus. Tas atbalsta simtiem kriptovalūtu, un tam ir milzīga likviditāte. Tomēr platformas pakāpeniskā koncentrēšanās uz augstākās klases, pieredzējušiem tirgotājiem nozīmē, ka iesācējiem, sākot savu kriptovalūtu tirdzniecības karjeru, būs jāmeklē citur.

Monētu bāze

Vispiemērotākais: iesācējiem un vidējiem tirgotājiem, kuri vēlas uzlabot savas prasmes.

iesācējiem un vidējiem tirgotājiem, kuri vēlas uzlabot savas prasmes. Valūtas: vairāk nekā 240 digitālo līdzekļu.

vairāk nekā 240 digitālo līdzekļu. Tirdzniecības pāri: Vairāk nekā 300 dažādu tirdzniecības pāru

Vairāk nekā 300 dažādu tirdzniecības pāru Darījumu maksas: maksas atšķiras atkarībā no reģiona, maksājuma veida un lietotāja cenu līmeņa.

Monētu bāze ir vēl viena ļoti populāra kriptovalūtu tirdzniecības platforma un birža ar vairāk nekā 73 miljoniem lietotāju visā pasaulē. Uzņēmums tika dibināts 2012. gadā Bitcoin pirmsākumos. Tomēr birža kļuva slavena tikai pēc tam, kad vēlāk paplašināja savus pakalpojumus no Sanfrancisko, Kalifornijā, uz vairāk nekā 100 valstīm.





Daudzi lietotāji izvēlas Coinbase tā visaptverošajam kriptovalūtu piedāvājumam. Platforma ļauj pirkt, pārdot un uzglabāt vairāk nekā 240 digitālos aktīvus. Populārākās kriptovalūtas, tostarp Bitcoin un Ethereum, platformā ir ļoti pieprasītas, un tās ir visvairāk iesaistītas platformas lielajos tirdzniecības apjomos.





Coinbase ir arī labi pazīstama ar saviem stabilajiem drošības un likviditātes dublējumkopijas. Coinbase ir publiski tirgots uzņēmums ar USD atlikumiem caur FDIC apdrošinātām bankām. Šī funkcija ļauj aizsargāt lietotāju digitālos līdzekļus pret drošības pārkāpumiem. Neskatoties uz to, birža jau iepriekš ir bijusi vairāku apsūdzību mērķis, tostarp ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) apsūdzība par to, ka tā, iespējams, darbojas kā nereģistrēta vērtspapīru birža.





Tirdzniecības ziņā Coinbase ir piemērots kriptovalūtu tirgotājiem ar visām prasmēm un zināšanām, padarot to par vienu no nedaudzajām uzticamajām BYDFi alternatīvām. Daudzi tirgotāji izvēlas platformu tās intuitīvās navigācijas un visaptverošo izglītības resursu dēļ, kas ir īpaši noderīgi iesācējiem.





Tirdzniecības maksa Coinbase var būt nemainīgi augstāka nekā citās kriptovalūtu tirdzniecības platformās. Piemēram, atkarībā no tirdzniecības apjoma un izvēlētā digitālā aktīva par saviem darījumiem jums var būt jāmaksā jebkas no 0% līdz 0,6%. Platforma atbalsta jūs ar vairākiem tirgus rādītājiem, padziļinātu analīzi un diagrammām, lai palīdzētu jums labāk pārvaldīt savu portfeli .





Normatīvie ierobežojumi var būt daži no lielākajiem Coinbase izmantošanas trūkumiem. Birža ir pieejama daudzās valstīs, taču tās pakalpojumi ir pakļauti vietējiem noteikumiem un atšķiras atkarībā no reģiona. Tāpēc lietotājiem no dažādām valstīm Coinbase var būt pilnīgi atšķirīga tirdzniecības pieredze.





Kopumā Monētu bāze ir uzticams ieraksts mūsu 2025. gada labāko kriptovalūtu tirdzniecības platformu sarakstā. Neskatoties uz juridiskajām pretrunām un regulējuma problēmām, birža saglabā salīdzinoši pozitīvu reputāciju visā pasaulē. Tā ievērojamā likviditāte, drošība un lielais kriptovalūtu un pāru skaits padara to par galveno izvēli visu veidu tirgotājiem.

Kraken

Vispiemērotākais: pieredzējušiem tirgotājiem

pieredzējušiem tirgotājiem Valūtas: 300+

300+ Tirdzniecības pāri: 50+

50+ Maksa par darījumiem: Maksātāja maksa: 0,16% – 0,00%, ņēmēja maksa: 0,26% – 0,10% (Pro versija).

Kraken ir vēl viena kriptovalūtu birža, kas atrodas Sanfrancisko, Kalifornijā, un piedāvā kriptovalūtu tirdzniecības pakalpojumus. Platforma ir slavena ar zemajām maksām un uzlabotajiem drošības pasākumiem. Vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē garantē tā augstākās kvalitātes pakalpojumus un uzlabotās tirdzniecības funkcijas. Turklāt Kraken ieņem augstu vietu likviditātes ziņā, to pārspēj tikai Binance un Coinbase.





Lietotāji var paļauties uz Kraken vairākām tirdzniecības iespējām ar vairāk nekā 50 pāriem. Iesācēji var vēlēties palikt seklos ūdeņos un pieturēties pie parastās pirkšanas un pārdošanas. No otras puses, pieredzējuši lietotāji izvēlēsies Kraken sarežģītākām tirdzniecības funkcijām, piemēram, maržinālajai tirdzniecībai un fjūčeru tirdzniecībai. Faktiski platforma ir iecienīta tirdzniecības vieta pieredzējušiem tirgotājiem, un Kraken viņus apbalvo ar Pro versiju ar dažām no nozares zemākajām maksām.





Kraken iekasē darījumu maksu no 0% līdz 0,26% par katru darījumu. Apmaiņa arī ņem 3,75% + € 0,25 par pirkumiem ar kredītkarti un 1,7% + 0,10 USD par tiešsaistes banku apstrādi. Kraken piemēro arī 3% maksu par atlikumu konvertēšanu, kas ir mazāks par minimālo pasūtījuma lielumu.

Pro versijas lietotājiem būs jāmaksā 0,02% atvēršanas maksa par maržinālajiem darījumiem un tādas pašas summas maiņas maksa ik pēc 4 stundām. Šiem fjūčeru tirdzniecības līgumiem būs jāmaksā jebkas no 0% līdz 0,16% kā veidotājiem un no 0,10% līdz 0,26% kā tirgotājiem. Kraken arī iekasē Pro lietotājiem maksu par stabilu monētu, piesaistīto žetonu un FX pāru tirdzniecību. Atkarībā no monētas un tirdzniecības apjomiem šīs maksas svārstās no 0% līdz 0,2%.





Daudzi tirgotāji izvēlas Kraken drošības apsvērumu dēļ. Faktiski platforma nekad nav cietusi no masveida drošības pārkāpumiem, galvenokārt pateicoties konsekventai drošības standartu uzlabošanai. Lai gan tā joprojām ir uzticama kriptovalūtu tirdzniecības vieta visiem tirgotājiem, Kraken ir iekļauts mūsu sarakstā, galvenokārt pateicoties zemajām maksām, kuras bauda Pro lietotāji.

Crypto.com

Vispiemērotākais: visa līmeņa tirgotājiem, kuri dod priekšroku mobilajai kriptovalūtu tirdzniecībai.

visa līmeņa tirgotājiem, kuri dod priekšroku mobilajai kriptovalūtu tirdzniecībai. Valūtas: 350+ kriptovalūtas

350+ kriptovalūtas Tirdzniecības pāri: vairāk nekā 400 pāru

vairāk nekā 400 pāru Darījumu maksas: Maksas atšķiras atkarībā no tirdzniecības apjoma.

Crypto.com noslēdz mūsu labāko zemo maksu kriptovalūtu tirdzniecības platformu sarakstu 2025. gadā. Birža tika uzsākta 2016. gadā un ātri ieguva globālu izmantošanu un popularitāti. Mūsdienās Crypto.com lepojas ar vairāk nekā 80 miljoniem lietotāju, un tas ir pieejams vairāk nekā 90 valstīs.





Crypto.com ir populāra platforma kriptovalūtu tirdzniecībai galvenokārt tās augstās likviditātes un stingro drošības pasākumu dēļ. Platforma nodrošina pamata un uzlabotas kriptovalūtu tirdzniecības funkcijas, tostarp maržas, tūlītējas un ārpusbiržas (OTC) tirdzniecību.





Papildus kriptovalūtu tirdzniecības pakalpojumiem Crypto.com piesaista lietotājus ar savu digitālo ekosistēmu, kas ietver blokķēdi, native token (CRO), mobilo maku un daudzpusīgu rīku un resursu klāstu. Uzņēmums arī nodrošina lietotājus ar kriptovalūtas Visa karti, ko viņi var izmantot, lai apstrādātu kriptovalūtas maksājumus. Karti pieņem vairāk nekā 60 miljoni tirgotāju visā pasaulē.





Kripto tirdzniecība vietnē Crypto.com ir diezgan vienkārša un pieejama pat iesācējiem. Platforma iekasē konkurētspējīgas maksas, kas ievērojami atšķiras atkarībā no tirdzniecības apjoma. Piemēram, Crypto.com Spot un Margin tirdzniecībā izmanto septiņu līmeņu maksas sistēmu. Pirmajā līmenī kopējais vietas apjoms ir mazāks par USD 10 000. Šajā gadījumā Makers ir jāmaksā 0,2500% maksa, un Takers tiek iekasēta maksa 0,5000% apmērā. Maksa pakāpeniski samazinās līdz 7. līmenim, kas ietver apjomu, kas vienāds ar 10 miljoniem USD vai lielāks. Šajā gadījumā Makers nav jāmaksā nodeva, savukārt Takers maksā 0,5000% maksu.





Crypto.com ir arī VIP programma, kuras dalībnieki bauda atlaides. Birža lietotājiem neiekasē maksu par noguldījumiem. Tomēr tas piemēros maksu par visām izņemšanām. Šīs maksas atšķiras atkarībā no monētas, tīkla un apjoma.





Kopumā Crypto.com ir uzticama platforma kriptovalūtu tirdzniecībai. Tās maksas nav zemākās nozarē, taču tās arī nav darījumu lauzēji. Birža bauda globālu atzinību par tās uz biznesu orientēto pieeju ar banku funkcijām, uzlabotām tirdzniecības iespējām un tālejošu atbalstu vairākiem aktīviem. Šīs platformas izmantošanas negatīvie aspekti varētu būt zemāks par klientu atbalstu un tā nepieejamība Amerikas Savienotajās Valstīs, Ķīnā, Honkongā, Singapūrā, Kanādā un Apvienotajā Karalistē.

Secinājums — 5 zemas maksas kriptovalūtu tirdzniecības platformas 2025. gadā

Šīs ir 2025. gada labākās zemas maksas kriptovalūtu tirdzniecības platformas. Šogad mums vajadzētu redzēt ievērojamu kriptovalūtu darījumu pieaugumu, un katra no šīm platformām var sniegt jums nepārspējamu kriptovalūtu tirdzniecības pieredzi. Izvēlieties to, kas vislabāk atbilst jūsu līmenim, pieredzei un stratēģijai. Vēl svarīgāk ir veikt pienācīgu rūpību un apsvērt riska pārvaldības iespējas pirms iesaistīšanās kriptovalūtu darījumos.





Redaktora piezīme: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav ieguldījumu padoms. Kriptovalūtas ir spekulatīvas, sarežģītas un saistītas ar augstu risku. Tas var nozīmēt augstu cenu nepastāvību un potenciālu sākotnējā ieguldījuma zaudēšanu. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas jums vajadzētu apsvērt savu finansiālo stāvokli, ieguldījumu mērķus un konsultēties ar finanšu konsultantu. HackerNoon redakcijas komanda ir pārbaudījusi tikai stāsta gramatisko precizitāti un neatbalsta un negarantē šajā rakstā norādītās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu. #DYOR