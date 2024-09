4 práticas de design estratégico para preparar sua startup para o futuro em 2022

Aplique essas estratégias simples para promover a longevidade e construir o sucesso de sua startup.

A inevitabilidade de uma crise econômica está sobre nós. No que diz respeito à economia da física – o que sobe deve descer – e estamos enfrentando a parte inferior dessa equação. Como tal, os líderes estão mudando o foco da expansão para a sobrevivência e traçando planos para os próximos meses e anos. É um lembrete necessário de que startups de sucesso como Instagram, Uber, Venmo e WhatsApp foram lançadas com sucesso na Grande Recessão de 2008 . Dito isso, fazer grandes planos em tempos difíceis pode ser desafiador, especialmente para os líderes de startups.

Em um mundo onde celebramos as startups lideradas por design por sua alta taxa de sucesso , existem algumas lições importantes sobre o processo de Design Estratégico que podem ajudá-lo a criar um plano para sua startup que irá preparar sua empresa para o futuro em 2022 e além.

O que é Design Estratégico?

Design Estratégico é uma forma de abordar os problemas e desafios de um negócio usando uma combinação de design e estratégias de negócios. Aqueles que utilizam o Design Estratégico usam um processo de pensamento dinâmico e sistemático, resolvendo problemas de forma holística.

Usando abordagens de Design Estratégico, as empresas são empáticas com seus usuários enquanto transmitem ideias complexas e mudanças que levam a missão adiante. Além disso, devido às condições econômicas atuais e à natureza adaptativa do Design Estratégico, será essencial na preparação de qualquer startup para o futuro.

Abaixo, destacarei quatro das minhas principais estratégias de design e por que implementá-las neste momento econômico é vital para o sucesso do seu negócio.

Invista em Conteúdo

Seu site é seu cartão de visita, seu centro de comando e o hub central de informações de sua empresa. Um ótimo design de site pode lançar sua marca em reconhecimento, mas qualidade e, mais importante, conteúdo atualizado é como sua empresa permanecerá relevante para seu público-alvo.

Um dos meus hobbies mais indulgentes é rolar os vencedores dos prêmios FWA e RedDot e, em seguida, acessar os sites vencedores para fazer uma referência cruzada de como eles estão hoje (o que pode levar de seis meses a um ano desde o prêmio). Por que eu faço isso? Porque os sites geralmente são drasticamente diferentes hoje do que eram na época de sua premiação. Com o passar do tempo, é difícil atualizar um design de site estilizado com conteúdo novo e mais relevante. Assim, os sites acabam rebaixando o design do site para um layout mais básico, mas adaptável, mais apto a alterações de conteúdo.

O conteúdo sempre ganha recursos visuais.

O conteúdo mantém o público interessado, informado e voltando sempre. Ninguém quer ver referências ou produtos desatualizados. Em vez disso, eles querem os recursos mais atuais, as especificações mais atuais e saber que você continua atento aos tempos de mudança.

Agora é a hora de levantar a próxima questão importante: seu conteúdo é bom o suficiente? Uma das maneiras mais fáceis de garantir que seu conteúdo atinja o alvo é seguir esta folha de dicas.

Corresponde às esperanças e sonhos do cliente?

Ele aborda os pontos problemáticos necessários?

Isso resolve as preocupações do usuário?

Ele responde a perguntas importantes?

*Pro Tip*

Você deve ser capaz de descrever seu produto usando apenas palavras do site. Se você não puder fazer isso, seu site não terá o conteúdo abrangente de que seus clientes precisam para se sentirem confiantes em relação ao seu produto. Se a maneira como você fala sobre o seu produto difere do conteúdo do seu site, corrija-o.

Invista no feedback do usuário

A ferramenta mais estratégica que uma startup tem à sua disposição é o feedback de seus usuários. É a única maneira de construir produtos e serviços corretamente. Empresas centradas no cliente são 60% mais lucrativas do que aquelas que não são . Infelizmente, percebi que muitas startups não utilizam essa ferramenta.

A maioria dos fundadores de startups prioriza o conselho de seus investidores (ou de outros “consultores” de sua equipe) em vez de conversar com seus clientes. E para quem sabe, este tweet popular circulando o design Twittersphere diz tudo. Mas, infelizmente, os conselhos desses círculos provavelmente são ambíguos e não agregam valor ao projeto ou à missão.

Se você é a pessoa que mais conhece o produto ou serviço da empresa, o melhor a fazer é conversar diretamente com seus clientes, o que nem sempre é de fácil acesso.

O teste e o feedback adequados do cliente podem levar horas, dias e até semanas. Uma solução rápida e fácil para esse problema é utilizar a conveniência de aplicativos baseados em messenger para alcançar os usuários e fazer perguntas de feedback direto sobre recursos e aspectos essenciais que ajudarão a agregar valor ao seu design e levar o processo adiante. Embora não seja um substituto adequado para testes de usuário e pesquisas de mercado adequados, enviar 25 mensagens do WhatsApp para usuários fiéis de seu produto pode fornecer respostas rápidas e confiáveis. Além disso, essas respostas podem ajudar a identificar sinais de alerta e criar um caminho orientador para melhorias.

Invista em software

Contratar as pessoas certas para fazer parte da sua equipe é crucial para o sucesso da sua startup. No entanto, não há dúvida de que o processo de contratação pode ser um grande risco para sua empresa com tempo e recursos limitados. De acordo com dados da Smart Asset, um dos custos iniciais mais caros é a folha de pagamento, com média de cerca de US$ 300.000 para cinco funcionários nos EUA. Além disso, contratar e demitir funcionários é um processo caro e demorado que deve ser evitado a todo custo.

Combata despesas desnecessárias investindo em software que ajuda a automatizar processos e leva sua startup a taxas de queima mais baixas e pistas estendidas.

Uma infinidade de softwares disponíveis para startups podem substituir uma parte substancial de seus negócios. Essas partes do negócio não são essenciais para fornecer o produto ou serviço da sua empresa, mas são necessárias para manter o negócio funcionando, como um departamento de RH.

Por exemplo, sua startup precisa de alguém para pagar os salários e integrar novas contratações, mas agora existe um software, como o Deel , que pode fazer tudo por você por uma fração do custo de um funcionário. Ou Intercom Bots , um programa projetado para substituir equipes de suporte inteiras. Essas ferramentas podem manter suas despesas mais baixas e sua produtividade mais alta, dando a você mais flexibilidade para se concentrar nos principais elementos que agregam valor à sua missão.

*Pro Tip*

Alguns agregadores podem ajudá-lo a conectar todas essas ferramentas de software para criar um fluxo automatizado se você quiser simplificar sua automação.

Bônus – Invista em Saúde

Você pode estar ansioso para dedicar mais tempo ao trabalho agora para combater qualquer estresse que possa estar sentindo; isso é normal em tempos de crise. Mas se você acredita que quanto mais trabalha, mais pode conseguir, isso não é verdade. Tire isso de mim.

O fato é que apenas os 10% inferiores da concorrência podem ser derrotados por pura força de trabalho . Portanto, não importa o quanto trabalhemos, garanto a você que a maior parte do restante de sua concorrência está trabalhando com a mesma intensidade, se não mais.

Está cientificamente comprovado que a privação do sono prejudica as funções cognitivas e a produtividade. Chegar tarde e comprometer o sono e a saúde física pode parecer produtivo no momento, mas a inevitável queda associada ao excesso de trabalho causará mais danos a longo prazo do que benefícios. Além disso, os desequilíbrios trabalho/vida foram recentemente determinados como uma das principais razões pelas quais as pessoas abandonam seus empregos . Portanto, a saúde é a chave para manter um ambiente de trabalho trabalhador e produtivo.

O resultado final para 2022 e além

Sua startup pode sobreviver a tempos difíceis. No entanto, você precisará fazer algumas alterações de design importantes e estratégicas para permitir mais resiliência em seu plano de negócios. Preparar sua startup para o futuro com design estratégico visa criar hábitos e processos que ampliam suas oportunidades e oferecem a melhor chance de sucesso para 2022 e muitos outros anos à frente.