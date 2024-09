3 barreiras de entrada comuns para usuários de criptografia em 2022

As criptomoedas tiveram uma explosão de crescimento nos últimos 5 anos. Embora a maioria das pessoas tenha ouvido falar sobre Bitcoin ou criptomoeda no início de 2010, 2017 foi o ano em que as criptomoedas realmente se tornaram populares.

O boom da Oferta Inicial de Moedas (ICO), Finanças Descentralizadas (Defi) e Tokens Não Fungíveis (NFTs) desempenharam um papel fundamental no crescente interesse público no mercado de criptomoedas.

Apesar de sua popularidade crescente, no entanto, ainda existem algumas barreiras sérias à entrada que podem afetar a adoção da criptomoeda em uma escala maior. Vejamos 3 barreiras comuns à entrada de usuários de criptomoedas em 2022.

Educação

A educação é uma barreira muito comum à entrada de usuários de criptografia. Embora muitos investidores em criptomoedas sejam capazes de entender criptomoedas, NFTs, Defi e como eles funcionam, ainda há muitos usuários que não entendem totalmente essas tecnologias.

Por exemplo, há um ditado que diz: "quando seu barbeiro ou taxista pede para você investir em cripto, é tarde demais". Este ditado refere-se ao mercado de criptografia historicamente afundando logo após um período de grande atenção comercial.

No entanto, embora muitas pessoas possam estar falando sobre o mercado de criptomoedas em momentos como este, elas não o entendem. Muitos usuários em potencial não sabem como configurar uma carteira, o que é uma chave privada, o que são tokens encapsulados, o que é cultivo de liquidez ou como usar uma troca descentralizada (DEX).

Esses novos usuários também são muito propensos a investir em vez de adotar uma estratégia de média de custo em dólares espalhada por vários tokens diferentes.

Esse problema é agravado por muitas informações sobre tópicos de criptomoeda e blockchain serem excessivamente técnicas ou cheias de discurso de marketing. É quase como se a maioria dos projetos fosse voltada para pessoas ou investidores altamente técnicos devido à falta de recursos que explicassem esses projetos e protocolos de maneira simples e fácil de entender.

Devido a isso, muitos usuários não entendem como usar os diferentes protocolos e aplicativos no espaço das criptomoedas. Eles também não entendem como vetar projetos ou protocolos, como manter seus tokens seguros ou como se proteger de perdas desnecessárias.

Quando você combina isso com influenciadores sociais incitando novos usuários a se envolverem em negociação de margem com alta alavancagem ou projetos de criptografia duvidosos, você tem um grande número de usuários que correm o risco de perder seus fundos.

Uma boa maneira de combater isso é aumentar o número de recursos online genuínos e fáceis de entender. Temos comunidades úteis no Reddit e no Twitter, no entanto, elas geralmente são ofuscadas por pessoas com agendas ocultas. O mercado precisa ver um número maior de recursos compreensíveis e de alta qualidade para os novos usuários aprenderem.

Usabilidade

A usabilidade é outro problema quando se trata de barreiras de entrada para usuários, por exemplo, extensões de navegador como MetaMask, embora não sejam difíceis de usar, ainda são um pouco complexas para usuários não técnicos. No entanto, esta é uma barreira que melhorou ao longo dos anos.

As trocas, por exemplo, tornaram-se mais fáceis de usar. A MEXC Global é uma plataforma de negociação que recentemente permitiu compras criptográficas por meio de cartões bancários em todo o mundo. Como a plataforma está disponível em 180 países, isso torna mais fácil para os investidores entrarem no espaço criptográfico, com os usuários podendo comprar até US$ 5.000 em cripto em uma única transação.

Outro benefício é a familiaridade com os pagamentos Visa e Mastercard, o que ajuda a reduzir a barreira de entrada de novos investidores em criptomoedas. Mesmo as exchanges descentralizadas, que eram difíceis de usar em 2017, tornaram-se muito mais fáceis de usar, com as plataformas de swap ocupando o centro das atenções em 2020 e 2021.

Volatilidade

A volatilidade é outra barreira comum à entrada de novos usuários. Embora a natureza altamente volátil das criptomoedas seja responsável pelos grandes ganhos potenciais, ela também traz grandes riscos negativos para os investidores.

Pegue a stablecoin algorítmica TerraUSD (USTC) e seu token de protocolo Terra (LUNC), por exemplo, ambos os tokens caíram mais de 90% , perdendo milhões de investidores no processo. Este colapso foi devido a uma infinidade de razões com uma das principais causas sendo rumores de um despejo coordenado por várias partes .

Você também tem grandes investidores e influenciadores que silenciosamente acumulam tokens de capitalização inferior antes de vendê-los ao público em geral e vendê-los aos novos compradores, essencialmente usando-os como liquidez de saída.

A volatilidade também vem de fatores ambientais, como o desempenho do mercado de ações . Novos usuários no mercado de criptomoedas precisam estar cientes da volatilidade e dos riscos presentes no espaço e investir apenas o que estão dispostos a perder.

Alto risco vem com uma alta recompensa e grandes perdas potenciais.

Conclusão

O mercado de criptomoedas continua crescendo em popularidade, trazendo novos usuários para o setor. Com esses novos usuários, precisamos ter melhores recursos educacionais, plataformas mais fáceis de usar e maior conscientização sobre a volatilidade para reduzir as barreiras de entrada de novos usuários.