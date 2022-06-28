2022 年加密用户的 3 个常见进入壁垒

在过去的 5 年中，加密货币出现了爆炸式增长。虽然大多数人在 2010 年代初就听说过比特币或加密货币，但 2017 年是加密货币真正成为主流的一年。

初始代币发行 (ICO) 热潮、去中心化金融 (Defi) 和不可替代代币 (NFT) 在公众对加密货币市场的兴趣不断上升中发挥了关键作用。

然而，尽管它越来越受欢迎，但仍然存在一些严重的进入壁垒，可能会影响更大规模的加密货币采用。让我们看看 2022 年加密货币用户进入的 3 个常见障碍。

教育

教育是加密用户进入的一个非常常见的障碍。虽然很多加密货币投资者能够了解加密货币、NFT、Defi 以及它们的工作原理，但仍有很多用户不完全了解这些技术。

例如，有句话说，“当你的理发师或出租车司机要求你投资加密货币时，为时已晚”。这句话指的是加密货币市场在经历了一段非常高的商业关注度之后不久就开始下跌。

然而，虽然很多人可能会在这样的时候谈论加密市场，但他们并不理解。许多潜在用户不知道如何设置钱包、什么是私钥、什么是打包代币、什么是流动性农业，或者如何使用去中心化交易所（DEX）。

这些新用户也很可能投入他们的投资，而不是采用分散在多个不同代币上的美元成本平均策略。

由于许多关于加密货币和区块链主题的信息过于技术化或充满营销语言，这个问题变得更糟。由于缺乏以简单易懂的方式解释这些项目和协议的资源，几乎就像大多数项目都面向高技术人员或投资者一样。

因此，许多用户不了解如何在加密货币领域使用不同的协议和应用程序。他们也不了解如何审查项目或协议，如何保护他们的代币安全，或者如何保护自己免受不必要的损失。

当您将这一点与社交影响者敦促新用户以高杠杆率进行保证金交易或先令黑幕加密项目相结合时，您就会有大量用户面临失去资金的风险。

解决这个问题的一个好方法是增加真实且易于理解的在线资源的数量。我们在 Reddit 和 Twitter 上确实有有用的社区，但是，它们通常被那些有隐藏议程的人所掩盖。市场需要看到更多高质量和可理解的资源供新用户学习。

可用性

当涉及到用户的进入障碍时，可用性是另一个问题，例如，像 MetaMask 这样的浏览器扩展虽然不难使用，但对于非技术用户来说仍然有点复杂。然而，这是多年来有所改善的障碍之一。

例如，交易所变得更加用户友好。 MEXC Global 是一个交易平台，最近通过全球银行卡启用了加密货币购买。由于该平台可在 180 个国家/地区使用，这使投资者更容易进入加密货币领域，用户可以在单次交易中购买价值高达 5,000 美元的加密货币。

另一个好处是熟悉 Visa 和万事达卡支付，这有助于降低新加密投资者的进入门槛。即使是在 2017 年使用起来很痛苦的去中心化交易所也变得更容易使用，因为交换平台在 2020 年和 2021 年成为中心舞台。

挥发性

波动性是新用户进入的另一个常见障碍。虽然加密货币的高度波动性导致了巨大的潜在收益，但它也给投资者带来了非常大的下行风险。

以算法稳定币 TerraUSD (USTC) 及其协议代币 Terra (LUNC) 为例，这两个代币都下跌了90% 以上，在此过程中让投资者损失了数百万美元。这种崩溃是由于多种原因造成的，其中一个主要原因是被传言是多方协同倾销。

您还有大型投资者和影响者，他们悄悄地积累较低市值的代币，然后将它们卖给公众并将它们出售给新买家，基本上将它们用作退出流动性。

波动性也来自环境因素，例如股票市场的表现。加密货币市场的新用户需要意识到该领域存在的波动性和风险，并且只投资他们愿意失去的东西。

高风险伴随着高回报和巨大的潜在损失。

结论

加密市场继续受欢迎，为该行业带来了新用户。有了这些新用户，我们需要有更好的教育资源、更容易使用的平台，并提高对波动性的认识，以降低新用户的进入门槛。