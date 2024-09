12 bandeiras vermelhas a serem observadas para evitar ser enganado no mercado do Facebook

Esta história foi publicada originalmente no ProPublica por Craig Silverman , Chris Morran e Maya Eliahou





Embora o Facebook Marketplace seja apoiado pelo poder do gigante da rede social, comprar e vender itens por meio do serviço ainda pode acarretar os mesmos riscos que fazer compras em outras plataformas ponto a ponto ou por meio dos anúncios classificados do jornal local.





Compradores e vendedores no Marketplace geralmente sabem pouco uns sobre os outros. Sem tomar precauções sensatas, qualquer uma das partes pode acabar sendo vítima de roubo ou fraude. Alguns usuários do Marketplace tiveram seus bens ou dinheiro roubados , enquanto outros foram vítimas de criminosos violentos com os quais se conectaram por meio da popular plataforma de revenda.





Reunimos este guia para ajudá-lo a evitar ser enganado. Existem várias bandeiras vermelhas que compradores e vendedores devem estar atentos ao fazer compras no Marketplace. O Facebook tem seu próprio guia para usuários do Marketplace e também conversamos com especialistas em fraude para entender melhor os sinais de alerta de um possível golpe.

Antes de começar

Os mercados online são um terreno fértil para roubo de identidade, e o Facebook Marketplace não é exceção, com golpistas assumindo silenciosamente o controle de contas de usuários legítimos para adicionar autenticidade aos seus golpes.





Os usuários do Facebook, mesmo aqueles que nunca pretendem usar o Marketplace, podem minimizar a probabilidade de ter sua conta roubada configurando um recurso de segurança conhecido como autenticação de dois fatores .





Isso exige que os titulares de contas verifiquem novos logins por meio de um dispositivo secundário, como um smartphone, que somente eles podem acessar, impedindo que a maioria dos fraudadores faça login ilícito em suas contas.

Para compradores: como identificar um golpe de vendedor no Marketplace

A listagem oferece um preço suspeitosamente baixo para um item de alta demanda.





Se um item for raro ou popular, mas o vendedor o listar como prontamente disponível e a um preço bom demais para ser verdade, provavelmente é. Cuidado com os anúncios do Marketplace de tecnologia sob demanda, como smartphones ou consoles de videogame, listados nos preços de varejo ou abaixo deles.





Da mesma forma, embora a maioria dos carros não se enquadre na categoria de “escassos”, um preço suspeitosamente baixo em um veículo deve fazer o comprador hesitar por vários motivos.

O vendedor não o encontrará pessoalmente nem permitirá que você veja o item antes da compra.

Muitas transações do Marketplace são locais, como a compra de um sofá usado de alguém na cidade mais próxima. Existem muito poucos bons motivos para um vendedor se recusar a finalizar a compra pessoalmente ou fazer você pagar pelo item sem vê-lo primeiro.

O vendedor pede que você pague usando cartões-presente do eBay ou de outra empresa.

Os cartões-presente podem parecer uma maneira fácil de pagar a um vendedor que não deseja ser pago em dinheiro ou transferência instantânea. Mas os vendedores legítimos não pedem para serem pagos em vales-presente, e esse pedido geralmente é acompanhado por uma recusa em se encontrar pessoalmente ou mostrar o item antes do pagamento.

O vendedor se recusa a interagir com você pelo Facebook Messenger ou direciona você para outro site para fazer a compra.

Conforme mencionado acima, alguns golpistas do Marketplace usam contas autênticas do Facebook de outras pessoas para adicionar legitimidade à sua listagem fraudulenta. O vendedor falso pode querer evitar o uso do Messenger para se comunicar com os compradores, por medo de que as mensagens possam alertar os titulares de contas reais de que foram hackeados.





Alguns atores mal-intencionados ativam a configuração de “férias” do Facebook Messenger, o que significa que você só pode contatá-los por e-mail ou site.





Seja qual for o método, o objetivo é desviar rapidamente os compradores do Marketplace para uma plataforma onde haja menos riscos de serem pegos ou chamados pelos usuários do Facebook.





O endereço de e-mail do vendedor foi citado em outras instâncias de fraude

Às vezes, os golpistas listam o mesmo endereço de e-mail ou outros semelhantes enquanto pulam de golpe em golpe. Os compradores devem pesquisar no Google o endereço de e-mail usado pelo vendedor para verificar se ele foi associado a fraudes no passado.





O perfil de mercado do vendedor mostra várias listagens do mesmo item direcionadas a locais em diferentes estados

Clique no nome do vendedor para ver todas as suas listagens do Marketplace. Se o vendedor estiver oferecendo o mesmo Honda Accord 1997 em anúncios direcionados a usuários em várias partes do país, as chances são altas de que as listagens sejam fraudulentas.





O vendedor tem explicações criativas para explicar por que esse preço é suspeitosamente baixo.

Quando perguntado por que o preço de um item é tão baixo, o vendedor pode oferecer uma das várias narrativas elaboradas para explicar o desconto: Pertencia a um parente que morreu recentemente, ou talvez o vendedor diga que está no exército e está no exterior ou envio em breve e precisa descarregar o item antes de se mudar.









O vendedor diz que usará o plano de proteção de compra de veículos do Ebay para a transação

A Proteção de Compra de Veículos do eBay é um programa real que oferece até US$ 100.000 em reembolso por perdas associadas a fraudes. Mas é válido apenas para compras de veículos feitas na plataforma do eBay.





Os golpistas de carros geralmente falsificam documentos para fazer parecer que uma transação do Marketplace será realizada por meio desse serviço. Simplificando, nenhuma compra de veículo feita no Marketplace pode ser processada no eBay.





O vendedor oferece frete para o item, mas se recusa a usar o serviço de checkout do Facebook para a compra.

Os vendedores podem configurar lojas de comércio eletrônico no Marketplace e enviar itens para clientes que pagam usando o produto de checkout do Facebook. Essa opção de pagamento e envio está disponível apenas nos EUA. Se um vendedor solicitar que você pague por meio de um método que não seja o checkout do Facebook, provavelmente é uma fraude e não será coberto pelo serviço de Proteção de Compra do Facebook.

Para vendedores: como identificar um golpe de comprador no Marketplace

Eles pedem para enviar um “código” para verificar sua identidade.

Este é um truque que permite configurar um número usando sua conta do Google Voice. O golpista pede seu número de telefone e diz que receberá um código para verificar se você é uma pessoa real.





Mas assim que tiverem seu número, eles o usarão para configurar uma conta do Google Voice. O código enviado a você é o que o Google envia a um cliente em potencial para verificar se ele deseja configurar o Google Voice para esse número.





Se você der o código ao golpista, ele poderá configurar uma nova conta do Google Voice usando seu número e usá-lo para enganar outras pessoas. Você pode ler mais sobre como esse golpe funciona no Identity Theft Resource Center .

Eles se recusam a encontrá-lo em um local público bem iluminado de sua escolha ou a fazer a troca no estacionamento de uma delegacia de polícia.

Os vendedores devem ter cuidado com potenciais compradores que desejam finalizar a transação pessoalmente, mas não em um local público onde haja testemunhas ou nas proximidades de autoridades policiais. O estacionamento de uma delegacia de polícia talvez seja o local mais seguro para muitos usuários do Marketplace fazerem suas trocas.

O comprador está ansioso para sair do Facebook Messenger e entrar em outra plataforma para se comunicar.

Esta é uma bandeira vermelha para compradores e vendedores. Os vendedores legítimos devem questionar por que um comprador deseja mover sua discussão e transação para fora do Facebook e para outra plataforma onde pode haver menos responsabilidade.

Foto de Jackson Sophat no Unsplash