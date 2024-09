12 drapeaux rouges à surveiller pour éviter de se faire arnaquer sur Facebook Marketplace

Cette histoire a été initialement publiée sur ProPublica par Craig Silverman , Chris Morran et Maya Eliahou





Même si Facebook Marketplace s'appuie sur la puissance du géant des réseaux sociaux, acheter et vendre des articles via le service peut toujours comporter les mêmes risques que d'effectuer des achats sur d'autres plateformes peer-to-peer ou via les petites annonces du journal local.





Les acheteurs et les vendeurs sur Marketplace se connaissent souvent peu. Sans prendre de précautions raisonnables, l'une ou l'autre des parties pourrait finir par être victime d'un vol ou d'une fraude. Certains utilisateurs de Marketplace se sont fait voler leurs biens ou leur argent , tandis que d'autres sont devenus la proie de criminels violents avec lesquels ils se sont connectés via la plate-forme de revente populaire.





Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à éviter de vous faire arnaquer. Il existe plusieurs drapeaux rouges dont les acheteurs et les vendeurs doivent être conscients lors de leurs achats sur Marketplace. Facebook a son propre guide pour les utilisateurs de Marketplace , et nous avons également parlé à des experts en fraude pour mieux comprendre les signes avant-coureurs d'une arnaque potentielle.

Avant de commencer

Les places de marché en ligne sont un terrain fertile pour le vol d'identité, et Facebook Marketplace ne fait pas exception, les escrocs prenant discrètement le contrôle des comptes d'utilisateurs légitimes pour ajouter de l'authenticité à leurs inconvénients.





Les utilisateurs de Facebook, même ceux qui n'ont jamais l'intention d'utiliser Marketplace, peuvent minimiser la probabilité de se faire voler leur compte en configurant une fonction de sécurité connue sous le nom d'authentification à deux facteurs .





Cela oblige les titulaires de compte à vérifier les nouvelles connexions via un appareil secondaire comme un smartphone auquel eux seuls peuvent accéder, empêchant la plupart des fraudeurs de se connecter illégalement à leurs comptes.

Pour les acheteurs : comment repérer une arnaque de vendeur sur la place de marché

La liste offre un prix suspect pour un article très demandé.





Si un article est rare ou populaire, mais que le vendeur l'indique comme facilement disponible et à un prix trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Méfiez-vous des annonces Marketplace pour les technologies en demande comme les smartphones ou les consoles de jeux vidéo répertoriées à ou en dessous de leurs prix de détail.





De même, alors que la plupart des voitures ne tombent pas sous l'égide de "rare", une étiquette de prix étrangement bas sur un véhicule devrait donner à l'acheteur une pause pour plusieurs raisons.

Le vendeur ne vous rencontrera pas en personne ou ne vous laissera pas voir l'article avant l'achat.

De nombreuses transactions sur le marché sont locales, comme l'achat d'un canapé d'occasion à quelqu'un dans la ville voisine. Il y a très peu de bonnes raisons pour lesquelles un vendeur refuserait de finaliser l'achat en personne ou vous ferait payer l'article sans l'avoir vu au préalable.

Le vendeur vous demande de payer avec des cartes-cadeaux d'eBay ou d'une autre entreprise.

Les cartes-cadeaux peuvent sembler être un moyen assez simple de payer un vendeur qui ne veut pas être payé en espèces ou par virement instantané. Mais les vendeurs légitimes ne demandent pas à être payés en cartes-cadeaux, et cette demande s'accompagne généralement d'un refus de se rencontrer en personne ou de montrer l'article avant le paiement.

Le vendeur refuse de communiquer avec vous via Facebook Messenger ou vous dirige vers un autre site Web pour effectuer l'achat.

Comme mentionné ci-dessus, certains escrocs de Marketplace utilisent les comptes Facebook authentiques d'autres personnes pour ajouter de la légitimité à leur liste frauduleuse. Le faux vendeur peut vouloir éviter d'utiliser Messenger pour communiquer avec les acheteurs de peur que les messages n'alertent les titulaires de comptes réels qu'ils ont été piratés.





Certains mauvais acteurs activeront le paramètre "vacances" pour Facebook Messenger, ce qui signifie que vous ne pouvez les contacter que par e-mail ou via un site Web.





Quelle que soit la méthode, l'objectif est de détourner rapidement les acheteurs de Marketplace vers une plate-forme où il y a moins de risques d'être pris ou interpellés par les utilisateurs de Facebook.





L'adresse e-mail du vendeur a été citée dans d'autres cas de fraude

Les escrocs répertorient parfois la même adresse e-mail ou des adresses similaires lorsqu'ils sautent d'arnaque en arnaque. Les acheteurs doivent rechercher sur Google l'adresse e-mail utilisée par le vendeur, pour voir si elle a été associée à une fraude dans le passé.





Le profil de la place de marché du vendeur affiche plusieurs annonces du même article ciblant des emplacements dans différents États

Cliquez sur le nom du vendeur pour voir toutes ses annonces Marketplace. Si le vendeur propose la même Honda Accord 1997 dans des publicités destinées aux utilisateurs de différentes régions du pays, il y a de fortes chances que les annonces soient frauduleuses.





Le vendeur a des explications créatives sur les raisons pour lesquelles ce prix est suspect.

Lorsqu'on lui demande pourquoi le prix d'un article est si bas, le vendeur peut proposer l'un des nombreux récits élaborés pour expliquer la remise : il appartenait à un parent récemment décédé, ou peut-être que le vendeur dit qu'il est dans l'armée et qu'il est soit à l'étranger ou expédié bientôt et devez décharger l'article avant de déménager.









Le vendeur déclare qu'il utilisera le plan de protection des achats de véhicules d'Ebay pour la transaction

La protection d'achat de véhicule d'EBay est un véritable programme qui offre jusqu'à 100 000 $ en remboursement pour les pertes associées à la fraude. Mais il n'est valable que pour les achats de véhicules effectués via la plateforme eBay.





Les escrocs automobiles falsifient souvent des documents pour donner l'impression qu'une transaction Marketplace sera traitée via ce service. En termes simples, aucun achat de véhicule effectué via Marketplace ne peut être traité via eBay.





Le vendeur propose la livraison de l'article, mais refuse d'utiliser le service de paiement Facebook pour l'achat.

Les vendeurs peuvent créer des boutiques de commerce électronique sur Marketplace et expédier des articles aux clients qui paient à l'aide du produit de paiement de Facebook. Cette option de paiement et d'expédition n'est disponible qu'aux États-Unis. Si un vendeur vous demande de payer via une méthode autre que le paiement sur Facebook, il s'agit probablement d'une arnaque et ne sera pas couvert par le service de protection des achats de Facebook.

Pour les vendeurs : comment repérer une arnaque d'acheteur sur la place de marché

Ils demandent de vous envoyer un « code » pour vérifier votre identité.

Il s'agit d'une astuce qui leur permet de configurer un numéro à l'aide de votre compte Google Voice. L'escroc vous demande votre numéro de téléphone et dit qu'un code lui sera envoyé pour vérifier que vous êtes une personne réelle.





Mais une fois qu'ils ont votre numéro, ils l'utilisent pour créer un compte Google Voice. Le code qui vous est envoyé est celui que Google envoie à un client potentiel pour vérifier qu'il souhaite configurer Google Voice pour ce numéro.





Si vous donnez le code à l'escroc, il peut créer un nouveau compte Google Voice en utilisant votre numéro et l'utiliser pour arnaquer d'autres personnes. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de cette arnaque dans le centre de ressources sur le vol d'identité .

Ils refusent de vous rencontrer dans un lieu public bien éclairé de votre choix ou de faire l'échange dans un parking du poste de police.

Les vendeurs doivent se méfier des acheteurs potentiels qui sont prêts à finaliser la transaction en personne, mais pas dans un lieu public où il y aura des témoins, ou à proximité des forces de l'ordre. Un parking de poste de police est peut-être l'endroit le plus sûr pour de nombreux utilisateurs de Marketplace pour effectuer leurs échanges.

L'acheteur est impatient de quitter Facebook Messenger et d'aller sur une autre plateforme pour communiquer.

C'est un drapeau rouge pour les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs légitimes devraient se demander pourquoi un acheteur souhaite déplacer sa discussion et sa transaction hors de Facebook vers une autre plate-forme où il peut y avoir moins de responsabilité.

Photo de Jackson Sophat sur Unsplash