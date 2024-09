10 melhores jogos de Wii de todos os tempos classificados por Metascore

Quando o Nintendo Wii foi lançado em 2006, foi uma virada de jogo literal para a empresa por 7 anos. Como console de sétima geração da Nintendo, foi o primeiro console doméstico da Nintendo a apresentar recursos como recursos de internet e compatibilidade com versões anteriores de um console anterior. Pessoalmente, descobri que o Wii é o melhor console da Nintendo para títulos retrô por meio de sua (agora extinta) opção de console virtual - é para isso que uso o meu quase diariamente.

A questão é que o Wii abriu muitas portas para ótimos jogos e provou ser um dos melhores consoles de jogos de sua época. Existem muitos desses jogos do Wii que ainda valem a pena revisitar hoje, mas quais merecem mais atenção?

A lista a seguir responderá a essa pergunta com base nos jogos de Wii com as metascores mais altas do Metacritic , um site dedicado a agregar análises dos principais críticos para diferentes tipos de mídia. Ele também listará os títulos do metascore mais baixo para o mais alto.

10. Rock Band 3 - Metascore: 91

Vários jogadores reconhecerão este título de franquia imediatamente. Ele trouxe à tona o músico interior de cada músico e criou algumas das melhores memórias com amigos e familiares no passado. Rock Band 3 seguiu o padrão de jogabilidade encontrado em seus antecessores. Os jogadores tentam sincronizar o ritmo e o tempo de seus controles de “reprodução de música” com prompts na tela, que consistem em barras de rolagem coloridas que representam diferentes notas musicais, para tocar a música selecionada da maneira mais perfeita possível.

Esta terceira parcela da franquia diferia das parcelas anteriores por estrear o "modo Pro", onde o jogo aumentava a aposta em ações específicas esperadas para completar a música, como combinar o dedilhado nas cordas e trastes de uma guitarra ou dedilhado preciso e preciso. em um teclado - seria realmente necessário estar bastante familiarizado com instrumentos musicais reais para ter sucesso neste modo de jogo.

9. Rayman Origins - Metascore: 92

O próximo da lista é a franquia Rayman! Rayman Origins foi um jogo de Wii altamente elogiado devido à sua estética artística, design de níveis e senso de humor único. Segue Rayman, Globox e Teensies enquanto eles tentam salvar a Clareira dos Sonhos de Darktoons e muitas outras criaturas nocivas.

Sua jogabilidade oferece uma variedade de desafios únicos e bizarros ao longo da história. Cada nível dá a Rayman e seus amigos habilidades diferentes para usar, como subir paredes e mudar de tamanho para acessar novas áreas do nível. Seu desafio consistia em coletar corações para evitar mortes de inimigos com um golpe e Lums amarelos necessários para Electoons.

O jogo foi indicado a vários prêmios, ganhando o prêmio de Melhor Jogo de Plataforma de 2011 da GameSpot. Eventualmente, recebeu duas sequências (não jogos de Wii) com o lançamento de Rayman Jungle Run e Rayman Legends.

8. Xenoblade Chronicles - Metascore: 92

Parte da franquia de RPG de ação altamente elogiada, Xenoblade Chronicles tem tudo a ver com vingança, pois segue o protagonista Shulk e seus amigos enquanto eles vão contra o Mechon por atacar sua casa. Uma das melhores coisas sobre a série Xeno é seu ambiente fantástico e a liberdade de exploração dentro dele - quero dizer, os personagens viajam nas costas de titãs congelados, o quão mais fantástico um cenário pode ser, realmente?

A exploração é essencialmente o núcleo deste jogo Wii. Se alguém optar por persegui-los, missões secundárias e itens colecionáveis - para a "coleção" - podem determinar o curso do jogo. Outra parte importante do jogo são os relacionamentos. As missões podem afetar a maneira como os personagens pensam uns sobre os outros e desbloquear outros componentes da história. Existem também os diferentes “sistemas” de relacionamento que determinam o quão bem os personagens se relacionam e revelam as histórias e personalidades dos personagens em questão.

Xeno é realmente um excelente jogo de Wii para revisitar, simplesmente porque cada sessão de jogo pode tomar uma direção drasticamente diferente.

7. Rock Band 2 - Metascore: 92

Agora estamos de volta à franquia Rock Band. Esta série realmente agitou a cena dos jogos antigamente, com certeza. Rock Band 2 melhorou muito o fluxo geral e os recursos que a série tinha a oferecer. A jogabilidade é a mesma de outros títulos do Rock Band e foi o primeiro lançado a introduzir o modo “Drum Trainer” e “Battle of the Bands”.

6. The Legend of Zelda: Skyward Sword - Metascore: 93

Ok, então era óbvio que um jogo Zelda iria aparecer nesta lista eventualmente. Se os fãs da série querem saber o começo absoluto do conflito infinito entre os representantes da Triforce, Link, Princesa Zelda e Ganon, então este jogo é certamente o melhor lugar para começar. Não só isso, mas a história é uma das melhores da franquia, na minha opinião pessoal. Em parte ocorrendo em ilhas flutuantes no céu, os jogadores mais uma vez controlam o protagonista de orelhas pontudas favorito de todos enquanto ele parte em uma missão para salvar a princesa Zelda depois que ela se perde nas terras proibidas abaixo.

Cada parcela de Zelda traz seu próprio talento e construção de mundo para a série, mas Skyward Sword realmente deu tudo de si. Como de costume, os jogadores se encontrarão viajando por florestas, desertos e terras vulcânicas enquanto rastreiam Zelda, mas desta vez eles são acompanhados por Fi, o espírito da Master Sword. Há também a chance de completar missões secundárias que exigirão que Link voe pelo céu nas costas de seu Loftwing (um enorme pássaro) para vários locais.

O jogo está repleto de personalidade, desde personagens e criaturas excêntricas até a própria história, que fará com que os jogadores enfrentem todos os tipos de desafios e batalhas até o momento final, quando enfrentarão Ganon mais uma vez.

Skyward Sword recebeu recentemente uma remasterização em HD para o Nintendo Switch, então a versão do jogo Wii não é necessária para revisitar a história. No final, não importa, desde que esta obra-prima receba outra jogada bem merecida.

5. Super Smash Bros. Brawl - Metascore: 93

Servindo como o jogo do ano de 2008 do Metacritic, Super Smash Bros. Brawl continuou a popular série de luta cruzada. Os jogadores escolhem entre uma lista de personagens clássicos da Nintendo e escolhem uma arena, muitas vezes um ambiente baseado em diferentes franquias da Nintendo, onde os personagens selecionados podem lutar. O jogo também permite que os jogadores criem suas próprias arenas (conhecidas como estágios do jogo) que podem ser salvas para uso posterior. Há também um modo de história para experimentar, onde os jogadores lutam contra os antagonistas chamados Subspace Army, liderados pelo Ancient Minister.

Outros recursos de jogabilidade incluem o Vault, onde os jogadores coletam troféus de diferentes personagens e obras de arte do videogame. Também existem minijogos que podem ser encontrados no modo Stadium, com alguns voltando das entradas anteriores do Super Smash Bros.

4. World of Goo - Metascore: 94

O objetivo deste jogo de Wii é relativamente simples. Os jogadores constroem coisas com gosma para progredir em cada capítulo. No entanto, há um pouco de uma reviravolta. Há um número necessário de bolas goo que precisam entrar em um cano (a saída oficial do nível) antes que os jogadores possam avançar para o próximo nível. Existem diferentes tipos de goo que os jogadores podem coletar e usar para criar as estruturas necessárias para completar o capítulo. Algumas gomas precisam ser combinadas com outros tipos para atingir objetivos diferentes.

Isso não é tudo que o jogo tem a oferecer, no entanto. Entre toda a gosma, há uma história para desvendar, então há mais no jogo do que simplesmente misturar e combinar pedaços de gosma e mandá-los por um cano. O estilo único de jogabilidade e a mistura de histórias são o que faz com que este jogo valha a pena ser revisitado.

3. The Legend of Zelda: Twilight Princess - Metascore: 95

Então, quem pensou que outro título de Zelda faria parte da lista? Vamos ser honestos, todo mundo fez, e por um bom motivo. Eu pessoalmente teria ficado imensamente confuso se Twilight Princess não fizesse esta lista eventualmente. É ótimo ver que conquistou o primeiro lugar.

A história segue Link enquanto ele viaja entre o mundo real e uma dimensão paralela, conhecida como reino do Crepúsculo, em uma tentativa de impedir que Hyrule seja corrompido pelas forças do mal (Ganon e seus asseclas novamente) e o poder das trevas que assumiu o reino de Crepúsculo. Eu mencionei que Link se transforma em lobo quando cercado por Twilight? É um toque de jogo legal.

Mais uma vez, este jogo de Wii depende muito de controles de movimento. Os jogadores usam o nunchuck e o Wii remote para controlar as versões humana e lupina de Link. O jogo também segue um padrão semelhante aos títulos anteriores, com os jogadores tendo que completar os quebra-cabeças das masmorras para progredir na história.

O jogo foi muito elogiado após o lançamento e foi o jogo mais bem avaliado de 2006 no site Metacritic. Ele ganhou vários prêmios de organizações como a Academy of Interactive Arts & Sciences e Game Critics Awards.

Twilight Princess ainda é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos.

2. Super Mario Galaxy 2 - Metascore: 97

Super Mario Galaxy é uma daquelas séries Mario que continua a resistir ao teste do tempo. Com base no sucesso do primeiro jogo Wii, Super Mario Galaxy 2 permite aos jogadores, mais uma vez, visitar uma variedade de galáxias temáticas e completar desafios baseados em física - para rastrear e derrotar o Koopa King favorito de todos depois que ele sequestrou a Princesa Peach.

Sua jogabilidade envolve as expectativas usuais de estilo de plataforma da série Mario, mas há alguns novos power-ups e ambientes para aproveitar e explorar. Ah, e dessa vez o Yoshi faz parte da aventura, ajudando o Mario em diversos obstáculos. Outra grande vantagem deste jogo (que também pode ser encontrada no original) é a música. Sempre gostei que a música às vezes combina com o que acontece no ambiente. São as pequenas coisas que às vezes têm o maior efeito.

1. Super Mario Galaxy - Metascore: 97

Estamos finalmente no número um. Eu também posso garantir pessoalmente este jogo de Wii. Ele segue o mesmo padrão de Super Mario Galaxy 2 no que diz respeito à jogabilidade e ao objetivo geral. Mas posso definitivamente ver como seria classificado como número um no Metacritic devido a servir como introdução à icônica série Mario. É a criatividade original do jogo misturada com o estilo usual de plataforma do Super Mario que mantém os jogadores voltando ao Super Mario Galaxy 1 e 2. Esperançosamente, em um futuro próximo, a Nintendo trará esses títulos para o Nintendo Switch.

Conclusão

Existem muitos jogos de Wii que valem a pena conferir, obviamente. Quando o console foi lançado, parecia que era o ponto de virada oficial de como a Nintendo abordou a criação de seus jogos e as experiências gerais de jogo que eles se esforçaram para fornecer a jogadores de todos os tipos. É ótimo ver que muitos desses jogos ainda são jogados ativamente hoje.