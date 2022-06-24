Metascore 评选的 10 款最佳 Wii 游戏

当 Nintendo Wii 于 2006 年推出时，它在 7 年内彻底改变了公司的游戏规则。作为任天堂的第七代游戏机，它是第一款为前代游戏机引入互联网功能和向后兼容性等功能的家用游戏机。就个人而言，我发现 Wii 通过其（现已不复存在的）虚拟控制台选项成为最好的复古游戏任天堂控制台 - 这是我几乎每天都使用的。

关键是，Wii 为一些非常棒的游戏打开了很多大门，并被证明是那个时代最好的游戏机之一。有很多这样的 Wii 游戏今天仍然值得重温，但哪些游戏最值得关注？

下面的列表将根据来自 Metacritic 的最高元得分的 Wii 游戏来回答这个问题，Metacritic 是一个致力于汇总来自不同类型媒体的顶级评论家的评论的网站。它还将列出从最低 metascore 到最高的标题。

10. 摇滚乐队 3 - Metascore：91

一些游戏玩家将立即认出这个特许经营权。它带出了每个演奏者内心的音乐家，并与朋友和家人一起创造了当时最美好的回忆。 《摇滚乐队 3》沿用了前作的游戏模式。玩家尝试将“音乐播放”控件的节奏和时间与屏幕提示同步，屏幕提示由代表不同音符的滚动色条组成，以便尽可能完美地播放所选歌曲。

特许经营的第三部分与之前的部分不同，它首次推出“专业模式”，游戏将在预期完成歌曲的特定动作中提高赌注，例如匹配吉他的弦和品格的指法或准确和精确的指法在键盘上 - 要在这种游戏模式中取得成功，必须非常熟悉真正的乐器。

9. Rayman Origins - Metascore：92

名单上的下一个是雷曼特许经营权！ Rayman Origins 因其艺术美学、关卡设计和独特的幽默感而成为备受赞誉的 Wii 游戏。它跟随 Rayman、Globox 和 Teensies 试图从 Darktoons 和许多其他有害生物手中拯救梦境林地。

它的游戏玩法在整个故事过程中提供了各种独特而奇异的挑战。每个关卡都为雷曼和他的朋友提供了不同的使用能力，比如爬墙和改变大小以进入关卡的新区域。它的挑战包括收集心脏以避免敌人的一击必杀和 Electoons 所需的黄色 Lums。

该游戏获得了多个奖项的提名，赢得了 GameSpot 的 2011 年最佳平台游戏。最终，随着 Rayman Jungle Run 和 Rayman Legends 的发布，它获得了两个续集（不是 Wii 游戏）。

8. Xenoblade Chronicles - Metascore：92

作为备受赞誉的动作角色扮演游戏系列的一部分，Xenoblade Chronicles 是关于复仇的，因为它跟随主角 Shulk 和他的朋友们对抗 Mechon 攻击他们的家园。 Xeno 系列最棒的地方之一是其奇幻的环境和探索的自由——我的意思是，角色穿越冰封泰坦的背脊，一个场景真的能变得更奇幻吗？

探索本质上是这款 Wii 游戏的核心。如果一个人选择追求它们，支线任务和收藏品——对于“收藏百科”——可以决定游戏的进程。游戏玩法的另一个重要部分是关系。任务可以影响角色相互思考的方式并解锁其他故事组件。还有不同的关系“系统”决定了角色之间的相处方式，并揭示了相关角色的历史和个性。

Xeno 确实是一款出色的 Wii 游戏，值得重新审视，因为每次游戏过程都可以采取截然不同的方向。

7. 摇滚乐队 2 - Metascore：92

现在我们回到摇滚乐队专营权。当然，这个系列确实激起了当年的游戏场景。 Rock Band 2 极大地改善了该系列必须提供的整体流程和功能。游戏玩法与其他摇滚乐队游戏相同，首次发布引入了“鼓教练”模式和“乐队之战”。

6. 塞尔达传说：天空之剑 - Metascore：93

好的，很明显塞尔达游戏最终会出现在这个列表中。如果该系列的粉丝想知道三角力量代表林克、塞尔达公主和加农之间无限冲突的绝对开始，那么这款游戏无疑是最好的起点。不仅如此，在我个人看来，这个故事是该系列中最好的故事之一。部分发生在空中的浮岛上，玩家再次控制每个人最喜欢的尖耳朵主角，在塞尔达公主迷失在下面的禁地后，他开始寻求拯救她。

每一部《塞尔达传说》都为该系列带来了自己独特的天赋和世界观，但 Skyward Sword 真的全力以赴。像往常一样，玩家在追踪塞尔达时会发现自己穿越森林、沙漠和火山地，但这一次他们伴随着大师之剑的精神 Fi。还有机会完成需要林克在他的 Loftwing（一只巨大的鸟）背面翱翔到各个位置的支线任务。

游戏充满了个性，从古怪的角色和生物到故事本身，玩家将面临各种挑战和战斗，直到他们再次面对盖农的最后时刻。

Skyward Sword 最近收到了 Nintendo Switch 的高清重制版，因此不需要 Wii 游戏版本来重温故事。最后，只要这部杰作得到另一个当之无愧的通关，这并不重要。

5. Super Smash Bros. Brawl - Metascore：93

作为 Metacritic 的 2008 年度游戏，Super Smash Bros. Brawl 延续了流行的跨界格斗系列。玩家从一系列经典任天堂角色中进行选择，然后选择一个竞技场，通常是基于不同任天堂特许经营的环境，所选角色可以在其中一决高下。游戏还允许玩家创建自己的竞技场（称为游戏中的阶段），可以保存以供以后使用。还有一个故事模式可以体验，玩家与由古代大臣领导的名为亚空间军的对手作战。

其他游戏功能包括 Vault，玩家可以在其中收集不同角色的奖杯和视频游戏艺术品。还有一些迷你游戏可以在体育场模式中找到，其中一些从之前的 Super Smash Bros. 条目中卷土重来。

4. World of Goo - Metascore：94

这个Wii游戏的目标比较简单。玩家用黏糊糊的东西建造东西来完成每一章。但是，有一些转折。在玩家进入下一个级别之前，需要将一定数量的粘球放入管道（关卡的正式出口）。玩家可以收集和使用不同类型的粘液来创建完成章节所需的结构。一些粘性物质必须与其他类型结合以实现不同的目标。

然而，这并不是游戏所提供的全部。在所有的粘液中，有一个故事需要解开，所以游戏不仅仅是混合和匹配粘液块并将它们送入管道。独特的游戏风格和故事的混合使这款游戏值得重温。

3. 塞尔达传说：暮光公主 - Metascore：95

那么谁认为另一个塞尔达标题会进入列表呢？老实说，每个人都这样做了，而且是有充分理由的。如果暮光公主最终没有列入这份名单，我个人会感到非常困惑。很高兴看到它赢得了头把交椅。

故事讲述林克在现实世界和平行维度之间来回穿梭，被称为暮光之境，试图阻止海拉鲁被邪恶势力（再次加农和他的爪牙）和黑暗力量腐化。占领了暮光领域。我有没有提到林克在被暮光包围时会变成狼？这是一种简洁的游戏玩法。

再一次，这款 Wii 游戏严重依赖运动控制。玩家使用双节棍和 Wii 遥控器来控制人类版和狼版的 Link。该游戏也遵循与以前的游戏类似的模式，玩家必须完成地牢谜题才能推进故事。

该游戏一经发布便受到高度评价，并成为 Metacritic 网站 2006 年评分最高的游戏。它继续赢得了互动艺术与科学学院和游戏评论家奖等组织的多个奖项。

暮光公主仍然被认为是有史以来最好的游戏之一。

2. 超级马里奥银河 2 - Metascore：97

超级马里奥银河是那些继续经受住时间考验的马里奥系列之一。在第一款 Wii 游戏的成功基础上，《超级马里奥银河 2》允许玩家再次访问各种主题星系并完成基于物理的挑战——在绑架公主桃子后追踪并击败每个人最喜欢的 Koopa King。

它的游戏玩法涉及马里奥系列通常的平台风格期望，但有一些新的能量提升和环境可供享受和探索。哦，这次 Yoshi 也是冒险的一部分，帮助马里奥克服不同的障碍。该游戏的另一大优势（也可以在原版中找到）是音乐。我一直喜欢音乐有时与环境中发生的事情相匹配。有时，小事的影响最大。

1. 超级马里奥银河 - Metascore：97

我们终于排名第一了。我也可以亲自担保这款 Wii 游戏。就游戏玩法和总体目标而言，它遵循与超级马里奥银河 2 相同的模式。但我绝对可以看到它如何在 Metacritic 上排名第一，因为它是标志性的马里奥系列的介绍。正是这款游戏的原创创意与通常的超级马里奥平台游戏风格相结合，让游戏玩家回归超级马里奥银河 1 和 2。希望在不久的将来，任天堂会将这些游戏带到 Nintendo Switch 上。

结论

显然，有很多值得一试的 Wii 游戏。当控制台推出时，感觉它是任天堂如何接近创建他们的游戏以及他们努力为所有类型的游戏玩家提供的整体游戏体验的官方转折点。很高兴看到很多这样的游戏今天仍在积极进行。





