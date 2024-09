É hora de falar sobre inflação e crise alimentar

Hoje em dia todo mundo está preocupado com a inflação e não é de admirar o porquê.





Vamos começar dizendo que o Federal Reserve trabalha para promover uma economia americana forte, apoiando as metas de emprego máximo, preços estáveis e taxas de juros moderadas de longo prazo.





Posto isto, o regulador deveria teoricamente fazer tudo para combater o monstro da inflação. A única questão é com que rapidez eles terão sucesso ou terão sucesso?





Onde tudo começou…





Para ter uma visão melhor do que está acontecendo, é crucial entender de onde vem a bonança dos preços atuais.





Sem mais delongas, dê as boas-vindas ao primeiro culpado - o próprio Fed: seu balanço atingiu $ 9 trilhões, do final de fevereiro de 2020 a abril de 2022 3,26 trilhões de títulos do tesouro e 1,34 trilhões de MBS foram resgatados - uma mudança total no balanço de títulos de $ 4,6 trilhões.





Em outras palavras, o “dinheiro do helicóptero” pode não ter sido a melhor ideia, afinal. É verdade que ajudou os mercados a recuperar, mas também criou um grande problema.





Evergreen e equipe.





O segundo Cavaleiros do Apocalipse pode ser considerado a falta de suprimentos causada pela situação geopolítica, pandemia de coronavírus e questões logísticas.





A partir deste último, os engarrafamentos na cadeia de suprimentos em todo o mundo provavelmente persistirão por vários meses, com os contêineres permanecendo tão indescritíveis como sempre, de acordo com o chefe do segundo maior porto do Canadá.





Os slots de carregamento e descarregamento mais longos são uma das principais razões pelas quais Montreal foi poupada dos gargalos agora comuns nos portos dos EUA, como Los Angeles e Long Beach.





Na pesquisa de dezembro de 2021 do Fed de Cleveland, mais da metade dos contatos comerciais dos setores mais afetados (manufatura, transporte, construção e imóveis e varejo) disseram que esperavam alívio durante o segundo semestre de 2022, mas quase um terço achava que o a interrupção duraria até 2023 ou além.

Em conversas mais recentes, no entanto, os contatos continuaram a estender seus cronogramas: em março, um executivo de uma empresa de gerenciamento de engenharia e construção em Cincinnati, Ohio, disse que não esperava alívio por mais 18 a 24 meses.





Não vamos esquecer a Ásia





Agora, no que diz respeito ao Covid-19, a abordagem zero-COVID da China pode acabar atingindo as cadeias de suprimentos globais mais uma vez. Afinal, Xangai abriga o maior porto do mundo e, embora tenha permanecido aberto em grande parte, os caminhões estão lutando para descarregar a carga devido aos rígidos regulamentos de permissão, fazendo com que os contêineres se acumulem.





Vale a pena mencionar que os EUA importaram mais mercadorias da China do que de qualquer outro lugar do mundo na última década.





Problemas reais ainda estão por vir





A combinação desses dois fatores sugere que o combate à inflação não será uma tarefa fácil. Enquanto isso, os mais vulneráveis serão atingidos com mais força.





Em junho de 2020, o secretário-geral da ONU, António Guterres , alertou que o mundo está à beira de uma crise alimentar pior do que qualquer outra vista em pelo menos 50 anos.





Em maio de 2021, a ONU divulgou um relatório, segundo o qual o número de pessoas que enfrentam grave escassez de alimentos aumentou para 155 milhões em 55 países ao redor do mundo.





Esse número aumentou acentuadamente, em parte por causa da turbulência econômica associada à pandemia. Guerras e confrontos armados empobreceram mais 23 milhões de pessoas. Para ser justo, o aumento da fome e da desnutrição continua desde 2017, quando o primeiro relatório foi divulgado.





Em novembro passado, a China adotou um "plano de ação de conservação de alimentos" que abrange todas as etapas envolvidas de uma forma ou de outra na produção, consumo e descarte, que visa minimizar a perda e o desperdício de alimentos.





Além disso, o país promulgou uma lei contra o desperdício de alimentos que obrigará donos de cafeterias e restaurantes, produtores de alimentos e fornecedores a pagar multas por excesso de desperdício de alimentos, e os próprios estabelecimentos de restauração poderão cobrar extra dos clientes caso não terminem comida deles.





Em suma, a tendência é clara. Agora, quanto às causas, além da pandemia, o aumento dos preços dos alimentos foi atribuído a fatores climáticos, quebra de safras, interrupções nas cadeias de suprimentos e, é claro, escassez de fertilizantes.





Em outubro, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que o aumento dos custos e a escassez de fertilizantes nos mercados mundiais podem levar a uma crise alimentar no país até 2022. Ele culpou a crise de energia e a queda na produção de fertilizantes na China pela causa.





Qual o proximo?





De acordo com algumas previsões, a cessação das exportações de grãos da Rússia e da Ucrânia poderia desencadear uma fome em massa em países como Egito, Iêmen, Líbano e Líbia.





Ainda não há solução para a crise mundial de alimentos, já que os potenciais exportadores de grãos também estão preocupados em abastecer suas próprias populações.





Quanto aos potenciais beneficiários desta situação, a pecuária oferece boas oportunidades de investimento. Os produtores de fertilizantes, especialmente UPL, PI Industries e Bayer CropScience, também podem ganhar.