O empréstimo criptográfico é halal: o que você precisa saber

Com uma população total de mais de 1,8 bilhão de fiéis, o Islã é a segunda religião mais praticada globalmente. Como muitas outras religiões, o Islã exige que os fiéis sigam suas leis religiosas em todos os aspectos de suas vidas. Esses códigos religiosos se enquadram na lei Sharia.





Países específicos como os EUA têm leis e regulamentos para a indústria financeira. Às vezes, essas leis e regulamentos existem para simplesmente monitorar e controlar o setor, e outras vezes os países impõem proibições definitivas.





No entanto, também existem leis e códigos religiosos como a Sharia, que são projetados para regular e governar a vida cotidiana dos muçulmanos. Como resultado, essas leis religiosas orientam as decisões fundamentais da vida, como saúde, higiene, finanças e investimentos.





Nos últimos tempos, houve opiniões divergentes dentro da comunidade islâmica sobre a adequação da indústria de criptomoedas para os muçulmanos. Alguns estudiosos islâmicos, bancos e instituições financeiras acreditam que a grande maioria da indústria criptográfica é principalmente halal (legal). No entanto, muitos outros acreditam que certos aspectos do espaço criptográfico são haram (ilegais) e inaceitáveis para os muçulmanos.





Ter um consenso claro sobre as visões islâmicas em relação à indústria de criptomoedas e seus subconjuntos pode ter um enorme impacto no crescimento dessa indústria. Uma visão otimista pode ver um aumento maciço de vários produtos criptográficos devido ao número de muçulmanos em todo o mundo.





Este artigo ajudará você a identificar aspectos dos mercados de criptomoedas que seguem as práticas bancárias islâmicas. Além disso, examinaremos os empréstimos criptográficos, um setor em crescimento no espaço criptográfico. Nosso objetivo é avaliar se o empréstimo criptográfico é adequado para muçulmanos sob a lei islâmica.

Primeiro, discutiremos o significado das palavras árabes: Halal e Haram. Além disso, revisaremos algumas leis da Sharia que se aplicam às práticas financeiras.

O que significa Halal e Haram?

Halal e haram são duas palavras árabes com significados opostos. Em termos simples, halal significa legal ou permissível, enquanto haram significa ilegal ou proibido.





Quando aplicado à indústria criptográfica, halal refere-se a serviços criptográficos legais ou aceitáveis nos quais os muçulmanos podem se envolver ou investir seus fundos. Por outro lado, haram denota serviços baseados em criptografia inaceitáveis e proibidos que não são permitidos pela lei islâmica.

Compreendendo as leis da Sharia sobre serviços financeiros populares

Conforme declarado anteriormente, as leis e regulamentos sob a Sharia são projetados para regular todos os aspectos da vida muçulmana, incluindo suas finanças. Uma compreensão das leis financeiras da Sharia é necessária para determinar as práticas financeiras que são adequadas para os seguidores do Islã.





É importante observar que os estudiosos islâmicos não podem constituir aconselhamento financeiro por conta própria sem primeiro garantir que seus pontos de vista sejam compatíveis com a Sharia.





Em termos de leis e regulamentos diretos sobre finanças criptográficas , A Sharia proíbe todas as atividades de empréstimo com base em juros. Por esta razão, os muçulmanos não devem se envolver em atividades de empréstimo onde os mutuários pagam juros. Este princípio se aplica tanto à moeda fiduciária, empréstimos criptográficos e hipotecas. Discutiremos isso mais adiante neste artigo.





Além disso, esse princípio se aplica a ferramentas financeiras projetadas para acumular juros e gerar retornos aos investidores. Com base nessa avaliação, o investimento em bancos tradicionais ou seguradoras pode ser considerado haram.





As leis da Sharia também proíbem todas as formas de atividades de jogos de azar. Com base nessas leis, os muçulmanos não devem investir em nenhuma forma de jogo de azar. Essa lei islâmica também proíbe investimentos financeiros em marcas que produzem álcool, carne de porco, pornografia e tabaco, para citar algumas. Tudo isso é considerado haram.





É imperativo observar que não há instruções claras sobre se os muçulmanos devem investir nos mercados criptográficos. Apesar desse fato, considerar alguns dos princípios declarados nesta seção pode nos ajudar a determinar aspectos do espaço criptográfico que são permitidos pelas leis islâmicas.

Criptoativos são Halal?

Muitos muçulmanos fizeram perguntas sobre criptomoedas, como "O Bitcoin é Halal?" A resposta curta é sim. Criptomoedas como Bitcoin, Ether e DOGE não são necessariamente haram. No entanto, para que esses ativos digitais sejam aceitos, seu uso deve estar de acordo com os princípios do Islã.

Qualquer transação envolvendo dinheiro fiduciário ou ativos digitais precisa ser ética para ser aceita no Islã. Além disso, tais transações não podem ser exploratórias. Com isso em mente, as transações que usam criptoativos só podem ser halal quando não são usadas para fins de extorsão, suborno e especulação.





As criptomoedas estão em conformidade com esse princípio quando são usadas como padrão de pagamento ou como meio de fazer transações de baixo custo. Muitos estudiosos também apoiam o uso de criptomoedas para este e muitos outros propósitos.





Em um relatório de 2017 divulgado pelo mufti Muhammad Abu-Bakar, o ex-conselheiro da Shariah da Blossom Finance declarou sua crença de que o Bitcoin e muitas outras criptomoedas são halal. Abu-Bakar afirma que todas as moedas podem ser classificadas em um grau razoável como ativos especulativos, uma vez que as leis da demanda e da oferta as controlam.





Em sua opinião, se ativos especulativos como ouro, dólar americano e muitas outras moedas fiduciárias e ferramentas financeiras são aceitos pela lei da Sharia, ativos digitais também podem ser permitidos.





Respondendo aos argumentos que citam o uso do Bitcoin para atividades ilegais, Mufti Abu-bakar observou que isso não torna o Bitcoin um ativo ilegal. Ele observa que ainda não é ilegal usar um produto legal para uma finalidade ilegal. Ele então cita a venda de uvas para comerciantes de vinho como exemplo de seu argumento.

Opiniões expressas por outros estudiosos islâmicos

Diferentes estudiosos expressaram inúmeras opiniões sobre as leis islâmicas que se aplicam à indústria de criptomoedas. Por exemplo, Mufti Faraz Adam, consultor islâmico de finanças e fintech baseado no Reino Unido, acredita que o Bitcoin e muitas outras criptomoedas devem ser consideradas ativos, pois têm valor.





Usando termos da Shariah, Mufti Faraz afirma que o Bitcoin tem "Maal" e "Taqawwum". Ambos os termos indicam que o Bitcoin pode ser armazenado e tem valor legal. A partir dessa avaliação, ele conclui que o Bitcoin e muitos outros ativos digitais são legais.





De acordo com Mufti Muhammad Abu Bakar, um estudioso da sharia e mufti do SilkBank Limited, qualquer moeda endossada por um governo torna-se moeda legal naquela região. Ele argumenta ainda que os muçulmanos podem negociar, comprar e vender criptomoedas em países que as aceitam como método de pagamento oficial.

O DeFi pode ser considerado halal?

Os protocolos financeiros descentralizados eliminam a necessidade de uma autoridade central e usam contratos inteligentes para executar suas operações. O espaço DeFi também experimentou um enorme crescimento nos últimos anos. Os estudiosos foram atraídos pelo crescimento desse setor, levantando questões como "DeFi é Halal?"





Atualmente, a maior parte dos veículos de investimento no espaço DeFi oferece juros como recompensa aos investidores por suas atividades de apostas em criptomoedas. Com base nos princípios da Sharia, tais protocolos não podem ser considerados halal.





Existem, no entanto, muitas outras plataformas DeFi que oferecem serviços compatíveis com a Sharia. Os protocolos DeFi baseados nas leis financeiras islâmicas podem ajudar a impulsionar o crescimento desse setor. O crescimento do mercado levará inevitavelmente à criação de aplicativos DeFi halal.

Aplicando as Leis Financeiras Islâmicas ao Empréstimo de Criptomoedas

Como afirmamos anteriormente, a Sharia proíbe todas as atividades de empréstimos com base em juros. Por esta razão, os muçulmanos não devem se envolver em atividades de empréstimo onde os mutuários pagam juros. Este princípio se aplica a empréstimos em moeda fiduciária e cripto que exigem que os mutuários paguem os juros de seus empréstimos. Na melhor das hipóteses, vale a pena perguntar ao seu líder religioso local antes de se envolver nisso.





A lei contra empréstimos com base em juros é projetada para proteger os tomadores de empréstimos de práticas financeiras exploradoras. Várias instituições financeiras islâmicas oferecem empréstimos criptográficos sem juros aos mutuários como alternativa. No entanto, no momento da redação deste artigo, nenhuma plataforma de empréstimo de criptomoedas oferece empréstimos sem juros a seus usuários.





Além de oferecer seus serviços de empréstimo, muitos sites criptográficos também oferecem uma oportunidade para os investidores em sua plataforma abrirem uma conta poupança e ganharem juros sobre seus depósitos. Semelhante ao empréstimo com base em juros, essa prática não pode ser considerada legal com base nas leis islâmicas.

Conclusão

O mercado de criptomoedas cresceu aos trancos e barrancos nos últimos anos. No entanto, há espaço para mais crescimento. Uma maneira de garantir maior crescimento para esse setor é criar serviços financeiros compatíveis com a sharia.





Embora alguns aspectos da criptografia possam ser considerados legais com base nas leis islâmicas, existem muitos outros que são ilegais. Isso inclui atividades de apostas, jogos de azar e empréstimos de criptomoedas. Com o aumento da inovação neste setor, esperamos ver produtos baseados em blockchain construídos de acordo com as leis da Sharia.