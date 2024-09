Le prêt de crypto est-il halal : ce que vous devez savoir

Avec une population totale de plus de 1,8 milliard de fidèles, l'islam est la deuxième religion la plus pratiquée au monde. Comme beaucoup d'autres religions, l'islam exige des fidèles qu'ils suivent ses lois religieuses dans tous les aspects de leur vie. Ces codes religieux relèvent de la charia.





Des pays spécifiques comme les États-Unis ont des lois et des règlements pour le secteur financier. Parfois, ces lois et réglementations sont en place pour simplement surveiller et contrôler le secteur, et d'autres fois, les pays appliquent des interdictions pures et simples.





Cependant, il existe également des lois et des codes religieux tels que la charia, qui sont conçus pour réglementer et régir la vie quotidienne des musulmans. En conséquence, ces lois religieuses guident les décisions fondamentales de la vie comme la santé, l'hygiène, les finances et les investissements.





Ces derniers temps, il y a eu des opinions divergentes au sein de la communauté islamique sur la pertinence de l'industrie de la cryptographie pour les musulmans. Certains érudits islamiques, banques et institutions financières pensent que la grande majorité de l'industrie de la cryptographie est principalement halal (licite). Cependant, beaucoup d'autres pensent que certains aspects de l'espace cryptographique sont haram (illégaux) et inacceptables pour les musulmans.





Avoir un consensus clair sur les opinions islamiques concernant l'industrie de la cryptographie et ses sous-ensembles peut avoir un impact énorme sur la croissance de cette industrie. Une vision optimiste peut voir une augmentation massive de divers produits cryptographiques en raison du nombre de musulmans dans le monde.





Cet article vous aidera à identifier les aspects des marchés de la cryptographie qui suivent les pratiques bancaires islamiques. De plus, nous examinerons le prêt crypto, un secteur en pleine croissance dans l'espace crypto. Notre objectif est d'évaluer si le prêt cryptographique est adapté aux musulmans en vertu de la loi islamique.

Dans un premier temps, nous aborderons la signification des mots arabes : Halal et Haram. Nous passerons également en revue certaines lois de la charia qui s'appliquent aux pratiques financières.

Que signifient Halal et Haram ?

Halal et haram sont deux mots arabes aux sens opposés. En termes simples, halal signifie licite ou permis, tandis que haram signifie illégal ou interdit.





Lorsqu'il est appliqué à l'industrie de la cryptographie, halal fait référence à des services de cryptographie légaux ou acceptables dans lesquels les musulmans peuvent s'engager ou investir leurs fonds. D'autre part, haram désigne des services cryptographiques inacceptables et interdits qui ne sont pas autorisés par la loi islamique.

Comprendre les lois de la charia sur les services financiers populaires

Comme indiqué précédemment, les lois et réglementations en vertu de la charia sont conçues pour réglementer tous les aspects de la vie musulmane, y compris leurs finances. Une compréhension des lois financières de la charia est nécessaire pour déterminer les pratiques financières qui conviennent aux adeptes de l'islam.





Il est important de noter que les érudits islamiques ne peuvent pas constituer des conseils financiers par eux-mêmes sans s'assurer au préalable que leurs opinions sont conformes à la charia.





Sur le plan de lois et réglementations directes sur la crypto finance , la charia interdit toutes les activités de prêt basées sur les intérêts. Pour cette raison, les musulmans ne doivent pas s'engager dans des activités de prêt où les emprunteurs paient des intérêts. Ce principe s'applique à la fois à la monnaie fiduciaire, aux prêts cryptographiques et aux hypothèques. Nous en discuterons plus loin dans cet article.





De plus, ce principe s'applique aux outils financiers conçus pour accumuler des intérêts et offrir des rendements aux investisseurs. Sur la base de cette évaluation, les investissements dans des banques traditionnelles ou des compagnies d'assurance peuvent être considérés comme haram.





Les lois de la charia interdisent également toutes les formes d'activités de jeu. Sur la base de ces lois, les musulmans ne doivent investir dans aucune forme d'entreprise de jeu. Cette loi islamique interdit également les investissements financiers dans des marques qui produisent de l'alcool, du porc, de la pornographie et du tabac, pour n'en nommer que quelques-unes. Tous ces éléments sont considérés comme haram.





Il est impératif de noter qu'il n'y a pas d'instructions claires sur la question de savoir si les musulmans doivent investir dans les marchés de la cryptographie. Malgré ce fait, la prise en compte de certains des principes énoncés dans cette section peut nous aider à déterminer les aspects de l'espace crypto qui sont autorisés par les lois islamiques.

Les crypto-actifs sont-ils halal ?

De nombreux musulmans ont posé des questions concernant les crypto-monnaies, telles que "Le Bitcoin est-il halal ?" La reponse courte est oui. Les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether et DOGE ne sont pas nécessairement haram. Cependant, pour que ces actifs numériques soient acceptés, leur utilisation doit être conforme aux principes de l'islam.

Toute transaction impliquant de la monnaie fiduciaire ou des actifs numériques doit être éthique si elle doit être acceptée dans l'Islam. De plus, de telles transactions ne peuvent pas être de l'exploitation. Dans cet esprit, les transactions utilisant des crypto-actifs ne peuvent être halal que lorsqu'elles ne sont pas utilisées à des fins d'extorsion, de corruption et de profit.





Les crypto-monnaies se conforment à ce principe lorsqu'elles sont utilisées comme norme de paiement ou comme moyen de réaliser des transactions à faible coût. De nombreux chercheurs soutiennent également l'utilisation de crypto-monnaies à cette fin et à de nombreuses autres fins.





Dans un rapport publié en 2017 par le mufti Muhammad Abu-Bakar, ancien conseiller en charia de Blossom Finance, il a déclaré qu'il croyait que le Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies étaient halal. Abu-Bakar déclare que toutes les devises peuvent être classées dans une mesure raisonnable comme des actifs spéculatifs puisque les lois de l'offre et de la demande les contrôlent.





À son avis, si les actifs spéculatifs comme l'or, le dollar américain et de nombreuses autres monnaies fiduciaires et outils financiers sont acceptés en vertu de la charia, les actifs numériques peuvent également être autorisés.





Répondant aux arguments citant l'utilisation de Bitcoin pour des activités illégales, Mufti Abu-bakar a noté que cela ne fait pas de Bitcoin un actif illégal. Il note qu'il n'est toujours pas illégal d'utiliser un produit légal à des fins illégales. Il cite ensuite la vente de raisins aux négociants en vin comme exemple de son argumentation.

Opinions exprimées par d'autres érudits islamiques

Différents universitaires ont exprimé de nombreuses opinions concernant les lois islamiques qui s'appliquent à l'industrie de la cryptographie. Par exemple, Mufti Faraz Adam, consultant en finance islamique et en technologie financière basé au Royaume-Uni, estime que le Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies devraient être considérés comme des actifs car ils ont de la valeur.





En utilisant les termes de la charia, Mufti Faraz déclare que Bitcoin a "Maal" et "Taqawwum". Les deux termes indiquent que Bitcoin peut être stocké et a une valeur légale. De cette évaluation, il conclut que Bitcoin et de nombreux autres actifs numériques sont licites.





Selon le mufti Muhammad Abu Bakar, spécialiste de la charia et mufti de SilkBank Limited, toute monnaie approuvée par un gouvernement a cours légal dans cette région. Il soutient en outre que les musulmans peuvent échanger, acheter et vendre des crypto-monnaies dans les pays qui les acceptent comme mode de paiement officiel.

La DeFi peut-elle être considérée comme halal ?

Les protocoles financiers décentralisés éliminent le besoin d'une autorité centrale et utilisent des contrats intelligents pour gérer ses opérations. L'espace DeFi a également connu une croissance énorme au cours des dernières années. Les universitaires ont été attirés par la croissance de ce secteur, soulevant des questions telles que "Est-ce que DeFi Halal?"





Une grande partie des véhicules d'investissement dans l'espace DeFi offrent actuellement des intérêts en récompense aux investisseurs pour leurs activités de jalonnement de crypto. Basés sur les principes de la charia, de tels protocoles ne peuvent être considérés comme halal.





Il existe cependant de nombreuses autres plates-formes DeFi qui offrent des services conformes à la charia. Les protocoles DeFi basés sur les lois de la finance islamique peuvent contribuer à stimuler la croissance de ce secteur. La croissance du marché conduira inévitablement à la création d'applications halal DeFi.

Application des lois de la finance islamique au prêt cryptographique

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la charia interdit toutes les activités de prêt basées sur les intérêts. Pour cette raison, les musulmans ne doivent pas s'engager dans des activités de prêt où les emprunteurs paient des intérêts. Ce principe s'applique aux prêts en monnaie fiduciaire et crypto obligeant les emprunteurs à rembourser les intérêts de leurs prêts. Au mieux, cela vaut la peine de demander à votre chef religieux local avant de s'y engager.





La loi contre les prêts à intérêt est conçue pour protéger les emprunteurs contre les pratiques financières abusives. Plusieurs institutions financières islamiques proposent des prêts cryptographiques sans intérêt aux emprunteurs comme alternative. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, aucune plateforme de prêt crypto n'offre de prêts sans intérêt à ses utilisateurs.





En plus d'offrir ses services de prêt, de nombreux sites de cryptographie offrent également aux investisseurs sur leur plateforme la possibilité d'ouvrir un compte d'épargne et de gagner des intérêts sur leurs dépôts. Semblable au prêt basé sur les intérêts, cette pratique ne peut être considérée comme légale sur la base des lois islamiques.

Conclusion

Le marché de la crypto-monnaie a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. Cependant, il y a de la place pour plus de croissance. Une façon d'assurer une croissance accrue pour cette industrie est de créer des services financiers conformes à la charia.





Bien que certains aspects de la cryptographie puissent être considérés comme licites sur la base des lois islamiques, il en existe de nombreux autres qui sont illégaux. Il s'agit notamment des activités de jalonnement de crypto, de jeu et de prêt de crypto. Avec une innovation accrue dans ce secteur, nous nous attendons à voir des produits basés sur la blockchain construits conformément aux lois de la charia.