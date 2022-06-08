是加密贷款清真：你需要知道什么





伊斯兰教的信徒总数超过 18 亿，是全球第二大宗教。与许多其他宗教一样，伊斯兰教要求信徒在生活的各个方面都遵守其宗教法律。这些宗教法典属于伊斯兰教法。





具体国家如 美国有法律法规 对于金融行业。有时，这些法律和法规的制定只是为了监控和控制该行业，而其他时候，国家会实施彻底的禁令。





但是，也有宗教法律和法规，例如伊斯兰教法，旨在规范和管理穆斯林的日常生活。因此，这些宗教法律指导着基本的生活决定，如健康、卫生、财务和投资。





最近，伊斯兰社区内部对加密货币行业是否适合穆斯林有不同的看法。一些伊斯兰学者、银行和金融机构认为，绝大多数加密行业大多是清真食品（合法）。然而，许多其他人认为，加密空间的某些方面是非法的（非法的），穆斯林不能接受。





就加密行业及其子集的伊斯兰观点达成明确共识可能对该行业的发展产生巨大影响。由于全球穆斯林的数量，乐观的观点可以看到各种加密产品的大幅增长。





本文将帮助您确定遵循伊斯兰银行惯例的加密市场的各个方面。此外，我们将研究加密借贷，这是加密领域中一个不断发展的领域。我们的目标是评估加密借贷是否适合伊斯兰法律下的穆斯林。

首先，我们将讨论阿拉伯语单词的含义：Halal 和 Haram。此外，我们将审查一些适用于金融实践的伊斯兰教法。

清真和圣地是什么意思？

Halal 和 haram 是两个意思相反的阿拉伯语单词。简单来说，halal 意味着合法或允许，而 haram 意味着非法或禁止。





当应用于加密行业时，清真是指穆斯林可以从事或投资的合法或可接受的加密服务。另一方面，haram 表示伊斯兰法律不允许的不可接受和禁止的基于加密的服务。

了解流行金融服务的伊斯兰教法

如前所述，伊斯兰教法下的法律和法规旨在规范穆斯林生活的各个方面，包括他们的财务。了解伊斯兰教法金融法对于确定适合伊斯兰教徒的金融实践是必要的。





需要注意的是，伊斯兰学者不能在没有首先确保他们的观点符合伊斯兰教法的情况下自行制定财务建议。





按照 关于加密金融的直接法律法规 , 伊斯兰教法禁止一切以利息为基础的借贷活动。因此，穆斯林不得从事借款人支付利息的借贷活动。这一原则适用于法定货币、加密贷款和抵押贷款。我们将在本文中进一步讨论这个问题。





此外，这一原则适用于旨在积累利息并为投资者带来回报的金融工具。根据这一评估，对传统银行或保险公司的投资可能被视为非法投资。





伊斯兰教法还禁止一切形式的赌博活动。根据这些法律，穆斯林不得投资任何形式的赌博企业。该伊斯兰法律还禁止对生产酒精、猪肉、色情制品和烟草的品牌进行金融投资，仅举几例。所有这些都被认为是圣地。





必须注意的是，没有关于穆斯林是否应该投资加密市场的明确指示。尽管如此，考虑本节所述的一些原则可以帮助我们确定伊斯兰法律允许的加密空间的各个方面。

加密资产是清真的吗？

许多穆斯林提出了有关加密货币的问题，例如“比特币是清真吗？”简短的回答是肯定的。比特币、以太币和 DOGE 等加密货币不一定是圣地。然而，要让这些数字资产被接受，它们的使用必须符合伊斯兰教义。

如果要在伊斯兰教中被接受，任何涉及法定货币或数字资产的交易都必须是合乎道德的。此外，此类交易不能具有剥削性。考虑到这一点，使用加密资产的交易只有在不用于勒索、贿赂和牟取暴利的情况下才能成为清真交易。





当加密货币被用作支付标准或作为进行低成本交易的手段时，它们符合这一原则。许多学者还支持为此目的和许多其他目的使用加密货币。





在 Mufti Muhammad Abu-Bakar 发布的 2017 年报告中，Blossom Finance 的前伊斯兰教法顾问表示，他相信比特币和许多其他加密货币都是清真的。 Abu-Bakar 指出，所有货币都可以在合理的程度上归类为投机资产，因为供需规律控制着它们。





在他看来，如果像黄金、美元和许多其他法定货币和金融工具这样的投机性资产被伊斯兰教法所接受，那么数字资产也可以被允许。





Mufti Abu-bakar 在回应引用比特币进行非法活动的论点时指出，这并不会使比特币成为非法资产。他指出，将合法产品用于非法目的仍然不违法。然后他引用了向酒商出售葡萄作为他论点的一个例子。

其他伊斯兰学者的意见

不同的学者就适用于加密行业的伊斯兰法律发表了许多意见。例如，英国伊斯兰金融和金融科技顾问 Mufti Faraz Adam 认为，比特币和许多其他加密货币应该被视为资产，因为它们具有价值。





使用伊斯兰教法术语，Mufti Faraz 指出比特币有“Maal”和“Taqawwum”。这两个术语都表明比特币可以存储并具有法律价值。从这次评估中，他得出结论，比特币和许多其他数字资产是合法的。





根据伊斯兰教法学者和 SilkBank Limited 的穆夫提穆夫提穆罕默德阿布巴卡尔的说法，政府认可的任何货币都成为该地区的法定货币。他进一步辩称，穆斯林可以在接受加密货币作为官方支付方式的国家交易、购买和出售加密货币。

DeFi 可以被认为是清真食品吗？

去中心化金融协议消除了对中央机构的需求，并使用智能合约来运行其运营。在过去的几年里，DeFi 领域也经历了巨大的增长。学者们被这个行业的发展所吸引，提出了诸如“DeFi 是清真吗？”之类的问题。





目前，DeFi 领域的大部分投资工具都提供利息作为对投资者进行加密质押活动的奖励。根据伊斯兰教法的原则，此类协议不能被视为清真。





但是，还有许多其他 DeFi 平台提供符合伊斯兰教法的服务。基于伊斯兰金融法的 DeFi 协议可以帮助推动该领域的进一步增长。市场的增长将不可避免地导致清真 DeFi 应用程序的创建。

将伊斯兰金融法应用于加密借贷

正如我们之前所说，伊斯兰教法禁止所有基于利息的借贷活动。因此，穆斯林不得从事借款人支付利息的借贷活动。该原则适用于要求借款人偿还贷款利息的法定货币和加密货币贷款。充其量，值得在参与之前询问您当地的宗教领袖。





禁止基于利息的贷款的法律旨在保护借款人免受剥削性金融行为的影响。一些伊斯兰金融机构向借款人提供无息加密贷款作为替代方案。但是，在撰写本文时，没有任何加密借贷平台向其用户提供无息贷款。





除了提供借贷服务外，许多加密货币网站还为平台上的投资者提供了开设储蓄账户并赚取存款利息的机会。与基于利息的贷款类似，根据伊斯兰法律，这种做法不能被视为合法。

结论

在过去的几年里，加密货币市场突飞猛进。然而，还有更多的增长空间。确保该行业增长的一种方法是创建符合伊斯兰教法的金融服务。





尽管根据伊斯兰法律可以认为加密的某些方面是合法的，但还有许多其他方面是非法的。这些包括加密赌注、赌博和加密借贷活动。随着该领域创新的增加，我们预计会看到根据伊斯兰教法构建的基于区块链的产品。