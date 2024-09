'É algum habitante horrível do espaço, algo desconhecido para nós na Terra'

Astounding Stories of Super-Science, julho de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blog de livros do HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL. III, No. 1: Além da Camada Heaviside

Além da Camada de Heaviside

Por Capitão SP Meek

Eles estavam se movendo lentamente ao longo da luz vermelha, parecendo fluir em vez de rastejar.



McQuarrie, o editor da cidade, ergueu os olhos quando entrei em seu escritório.

"Bond", ele perguntou, "você conhece Jim Carpenter?"

"Eu o conheço um pouco." Eu respondi cautelosamente. "Eu o encontrei várias vezes e o entrevistei há alguns anos, quando ele melhorou o motor de foguete Hadley. Não posso afirmar que o conheço muito."

"Achei que você o conhecesse bem. É uma surpresa para mim descobrir que existe algum homem importante que não seja um amigo especial seu. De qualquer forma, você o conhece tão bem quanto qualquer um da equipe, então vou dar você a tarefa."

Por oitenta milhas verticais, Carpenter e Bond abriram caminho - apenas para serem apanhados pelos monstros extraordinários da camada heaviside.

"O que ele está fazendo agora?" Eu perguntei.

"Ele vai tentar abrir um buraco na camada heaviside."

"Mas isso é impossível", eu chorei. "Como alguém pode..."

Minha voz morreu em silêncio. É verdade que a ideia de tentar fazer um buraco permanente em um campo de força magnética era absurda, mas mesmo enquanto falava, lembrei-me de que Jim Carpenter nunca havia concordado com a opinião quase unânime de nossos cientistas quanto à verdadeira natureza de a camada heaviside.

"Pode ser impossível", respondeu McQuarrie secamente, "mas você não foi contratado por este jornal como consultor científico. Por alguma razão, só Deus sabe por quê, o proprietário pensa que você é um repórter. Vá até lá e tente provar ele está certo ao desenterrar alguns fatos sobre a tentativa de Carpenter. Envie suas coisas e Peavey escreverá. Nesta ocasião, por favor, tente esconder sua erudição e envie sua história em palavras simples de uma sílaba que homens sem instrução como Peavey e eu podemos compreender. Isso é tudo.

ELE virou-se novamente para sua mesa e eu saí da sala. Em certa época, eu teria saído de uma entrevista assim com o rosto queimando, mas o vitríolo de McQuarrie escorregou de mim como água nas costas de um pato. Ele realmente não quis dizer metade do que disse e sabia tão bem quanto eu que sua piada sobre eu manter meu emprego no Clarion por uma questão de influência era grosseiramente injusta. É verdade que eu conhecia bastante bem Trimble, o dono do Clarion, mas consegui meu emprego sem nenhuma ajuda dele. O próprio McQuarrie me contratou e eu mantive meu emprego porque ele não havia me demitido, apesar dos comentários cáusticos que me dirigiu. Eu cometi o erro quando comecei a trabalhar no jornal ao deixar McQuarrie saber que eu era um engenheiro elétrico graduado pela Leland University, e ele passou a usar isso contra mim daquele dia em diante. Não sei se ele realmente levou isso a sério contra mim ou não, mas o que escrevi acima é uma boa amostra de sua maneira usual em relação a mim.

Na verdade, eu havia minimizado muito a extensão de meu conhecimento de Jim Carpenter. Eu estivera em Leland na mesma época que ele e o conhecia muito bem. Quando me formei, dois anos depois dele, trabalhei por cerca de um ano em seu laboratório, e meu conhecimento da melhoria que tornou o motor de foguete Hadley uma viabilidade veio de conhecimento de primeira mão e não de uma entrevista. Isso foi vários anos antes, mas eu sabia que ele nunca se esquecia de um conhecido, muito menos de um amigo, e embora eu o tivesse deixado para assumir outro trabalho, nossa despedida foi agradável, e eu esperava com muito prazer vê-lo novamente.

JIM Carpenter, o petrel tempestuoso da ciência moderna! O eterno iconoclasta: o perpétuo adversário! Ele provavelmente era tão versado na teoria da eletricidade e da química física quanto qualquer homem vivo, mas gostava de se passar por um homem "prático" que não sabia quase nada de teoria e que desprezava o pouco que sabia. Seu grande prazer era destruir experimentalmente as teorias mais bem construídas que eram avançadas e ensinadas nas faculdades e universidades do mundo, e quando ele não podia esmagá-las por evidências experimentais, atacá-las do ponto de vista do raciocínio filosófico e torcer em torno dos dados sobre os quais foram construídos e fazê-los provar, ou parecer provar, exatamente o oposto do que era geralmente aceito.

Ninguém questionou sua habilidade. Quando o malfadado Hadley construiu pela primeira vez o motor de foguete que leva seu nome, foi Jim Carpenter quem o tornou prático. Hadley tentou desintegrar o chumbo para obter o impulso de volta da energia atômica que ele continha e provou por uma matemática aparentemente irrepreensível que o chumbo era a única substância que poderia ser usada. Jim Carpenter folheou as páginas dos jornais elétricos e descobriu uma modificação da invenção de Hadley que desintegrava o alumínio. A principal diferença no desempenho era que, enquanto o motor original de Hadley não desenvolvia força suficiente para se erguer do solo, a modificação de Carpenter produzia vinte vezes mais potência por libra de peso. de qualquer gerador de energia conhecido anteriormente e mudou o foguete de um sonho selvagem para um lugar comum do dia a dia.

QUANDO Hadley mais tarde construiu seu aviador espacial e propôs visitar a lua, foi Jim Carpenter quem ridicularizou a ideia da tentativa ser bem-sucedida. Ele propôs a ideia nova e estranha de que o caminho para o espaço não estava aberto, mas que a terra e a atmosfera estavam encerradas em uma esfera oca de substância impenetrável através da qual o aviador espacial de Hadley não poderia passar. Quão precisos eram seus prognósticos logo se tornou conhecido por todos. Hadley construiu e equipou seu flyer e começou o que ele esperava que fosse um voo que marcaria uma época. Foi um, mas não da maneira que ele esperava. Sua nave decolou prontamente, sendo movida por quatro motores de foguete trabalhando no princípio de Carpenter, e subiu a uma altura de cerca de oitenta milhas, ganhando velocidade rapidamente. Nesse ponto, sua velocidade de repente começou a cair.

Ele estava em constante comunicação de rádio com a terra e relatou sua dificuldade. Carpenter o aconselhou a voltar enquanto podia, mas Hadley continuou. Seu progresso tornou-se cada vez mais lento e, depois de ter penetrado dez milhas na substância que o impedia, seu navio ficou preso. Em vez de usar seus motores de proa e tentar recuar, ele os moveu para a retaguarda e, com a força combinada de seus quatro motores, penetrou por mais três quilômetros. Lá, ele tentou insanamente forçar seus motores a conduzi-lo até que seu combustível se esgotasse.

Ele viveu por mais de um ano em seu aviador espacial, mas todos os seus esforços não serviram para mudar materialmente sua posição. Ele tentou, é claro, sair por suas comportas de ar e explorar o espaço, mas sua força, embora auxiliada por poderosas alavancas, não conseguiu abrir as portas externas das fechaduras contra a força que as mantinha fechadas. Observações cuidadosas foram feitas continuamente da posição de seu voador e descobriu-se que ele estava voltando gradualmente para a terra. Seu movimento era muito leve, não o suficiente para dar esperança ao ocupante. Partindo de um movimento tão lento que dificilmente poderia ser detectado, a velocidade de retorno gradualmente se acelerou; e três anos após a morte de Hadley, o voador foi repentinamente libertado da força que o prendia e mergulhou na terra, para ser reduzido pela força de sua queda a uma massa retorcida e lamentável de lixo irreconhecível.

Os restos mortais foram examinados e as peças de ferro e aço estavam altamente magnetizadas. Este fato foi apreendido pelos cientistas do mundo e uma teoria foi construída de um campo magnético de força ao redor da terra através do qual nada de natureza magnética poderia passar. Esta teoria recebeu aceitação quase universal, Jim Carpenter sozinho dos homens mais proeminentes de aprendizagem recusando-se a admitir a validade dela. Ele declarou isso seriamente como sua crença de que não existia nenhum campo magnético, mas que a camada do lado pesado era composta de algum líquido de alta viscosidade cuja densidade e consequente resistência à passagem de um corpo através dela aumentava na razão do quadrado da distância para qual deles penetrou nele.

Houve um momento de surpresa atordoada quando ele anunciou sua ideia radical, e então uma gargalhada joviana sacudiu a imprensa científica. Carpenter estava em sua glória. Durante meses, ele travou uma amarga controvérsia nas revistas científicas e, quando não conseguiu ganhar adeptos por meio desse método, anunciou que iria prová-lo abrindo caminho para o espaço através da camada pesada, algo que seria patentemente impossível se fosse um campo de força. Ele havia ficado em silêncio por dois anos e sua breve nota à Associated Press de que agora estava pronto para demonstrar seu experimento foi a primeira indicação que o mundo recebeu de seu progresso.

EU TIREI o dinheiro das despesas do caixa e embarquei no Lark para Los Angeles. Quando cheguei, fui a um hotel e imediatamente liguei para Carpenter.

"Jim Carpenter falando", veio sua voz no momento.

"Boa noite, Sr. Carpenter", respondi, "aqui é Bond do San Francisco Clarion."

Eu teria vergonha de repetir a linguagem que veio por aquele telefone. Fui informado de que todos os repórteres eram pragas e que eu era um espécime duplamente desagradável e que, se estivesse ao meu alcance, seria imediatamente agredido e que os repórteres seriam recebidos às nove da manhã seguinte e nem antes nem depois.

"Só um minuto, Sr. Carpenter", exclamei quando ele se aproximava do fim de sua peroração e estava, imaginei, prestes a bater o fone no gancho. "Você não se lembra de mim? Eu estava em Leland com você e costumava trabalhar em seu laboratório na seção de desintegração atômica."

"Qual o seu nome?" Ele demandou.

"Bond, Sr. Carpenter."

"Oh, Primeira Hipoteca! Certamente eu me lembro de você. Muito feliz em ouvir sua voz. Como você está?"

"Tudo bem, obrigado, Sr. Carpenter. Eu não teria me atrevido a ligar para você se não o conhecesse. Não quis me impor e ficarei feliz em vê-lo amanhã às nove."

"Nem de longe", exclamou ele. "Você vai subir imediatamente. Onde você está hospedado?"

"No El Rey."

"Bem, verifique e venha aqui. Há muito espaço para você aqui na fábrica e ficarei feliz em recebê-lo. Quero pelo menos um relatório inteligente deste experimento e você deve ser capaz de escrevê-lo. Vou te procurar em uma hora."

"Não quero impor...", comecei; mas ele interrompeu.

"Bobagem, estou feliz por ter você. Eu precisava muito de alguém como você e você veio bem na hora. Espero você em uma hora."

O receptor clicou e eu me apressei em seguir suas instruções. Um assento ao lado do ringue era exatamente o que eu estava procurando. Meu táxi levou pouco mais de uma hora para chegar ao laboratório Carpenter e eu ri quando pensei em como o rosto de McQuarrie ficaria quando ele visse minha conta de despesas. Logo chegamos ao limite do terreno que circundava o laboratório Carpenter e paramos no portão alto do qual me lembrava tão bem.

"Tem certeza que vai entrar, amigo?" perguntou meu motorista.

"Certamente", respondi. "O que te fez perguntar?"

"Eu trouxe três caras aqui hoje e nenhum deles entrou", ele respondeu com um sorriso. "Estou feliz que você tenha tanta certeza, mas vou esperar até você entrar antes de ir embora."

Eu ri e avancei para o portão. Tim, a velha guarda, ainda estava lá, e ele se lembrou de mim e me acolheu.

"Eu ordenei que deixasse você entrar, senhor," ele disse enquanto me cumprimentava. "Apenas deixe sua bolsa aqui e eu vou ter que arrumar tudo."

Larguei minha bolsa e me arrastei pelo caminho bem lembrado até o laboratório. Tinha aumentado um pouco desde a última vez que o vi e, embora fosse tarde, havia uma agitação no ar e pude ver vários homens trabalhando no prédio. De uma área nos fundos, iluminada por enormes holofotes, surgiu a tatuagem em staccato de um rebitador. Caminhei até a frente do laboratório e entrei. Eu sabia o caminho para o escritório de Carpenter, fui direto para lá e bati.

"Olá, Primeira Hipoteca!" exclamou Jim Carpenter quando entrei em resposta ao seu chamado. "Estou feliz em vê-lo. Desculpe a brusquidão de minha primeira saudação pelo telefone, mas a imprensa tem me atormentado o dia todo, cada homem tentando roubar uma marcha sobre o resto. Eu estou indo para abra toda a casa às nove amanhã e dê a todos uma chance igual de examinar as coisas antes que eu ligue a corrente ao meio-dia. papo, vou te mostrar os trabalhos."

Depois de meia hora de conversa, ele se levantou. "Venha, First Mortgage", disse ele, "vamos dar uma olhada no lugar e eu explico tudo. Se minhas ideias funcionarem, você não terá chance de repassá-las amanhã, então Eu quero que você veja agora."

Não tive chance de perguntar o que ele quis dizer com essa observação, pois ele saiu rapidamente do laboratório e eu forçosamente o segui. Ele abriu caminho até o trecho de terreno iluminado atrás do prédio, onde a máquina de rebitar ainda batia sua cacafonia monótona, e parou ao lado do primeiro de uma série de enormes refletores dispostos em círculo.

"Aqui está o começo da coisa", disse ele. "Existem duzentos e cinquenta desses refletores dispostos em um círculo de quatrocentos metros de diâmetro. Cada um deles é uma parábola aberta de tal forma que seus feixes cobrirão uma área de dez metros de diâmetro a oitenta milhas acima da terra. Se meu os cálculos estão corretos, eles devem penetrar na camada a uma velocidade média de quinze milhas por hora por unidade e, às duas horas da tarde de amanhã, o caminho para o espaço deve estar aberto.

"Qual é o seu poder?" Eu perguntei.

"Nada além de uma concentração de raios infravermelhos. A camada do lado pesado, como você sem dúvida sabe, é um líquido e, creio eu, um líquido orgânico. Se eu estiver certo nesse pensamento, o infravermelho irá cortá-la como um faca através do queijo."

"Se for um líquido, como você evitará que ele volte para o buraco que você abriu?" Eu perguntei.

"Quando a corrente é ligada pela primeira vez, cada refletor apontará para o mesmo ponto. Observe que eles são móveis. Eles são arranjados para que se movam juntos. Assim que o primeiro orifício for perfurado, eles se moverão como um relógio, estendendo-se a abertura até que cada um aponte verticalmente para cima e o buraco tenha quatrocentos metros de diâmetro. Tenho certeza de que não haverá fluxo rápido mesmo depois que a corrente for desligada, pois acredito que o líquido é tão móvel quanto a vaselina. Deveria fechado, no entanto, levaria apenas algumas horas para abri-lo novamente para permitir que o aviador espacial retornasse."

"Que aviador espacial?" Eu exigi rapidamente.

"Aquele em que vamos estar, Primeira Hipoteca", ele respondeu com uma leve risada.

NÓS?", exclamei, horrorizada.

"Certamente. Nós. Você e eu. Você não pensou que eu iria mandá-lo sozinho, não é?"

"Eu não sabia que alguém estava indo."

"Claro. Alguém tem que ir; caso contrário, como eu poderia provar meu ponto? Eu poderia cortar uma centena de buracos e ainda assim esses velhos fósseis de pescoço duro, não vendo nada, não acreditariam. Não, Primeira Hipoteca, quando esses arcos começarem trabalhando amanhã, você e eu estaremos em uma nave espacial Hadley no fundo da camada, e assim que a estrada for aberta, duas das lâmpadas serão cortadas para nos permitir passar. Então a bateria vai aguentar a estrada aberta enquanto desmaiamos no espaço e voltamos."

"Suponha que nos encontremos com o destino de Hadley?" Eu exigi.

"Não vamos. Mesmo que eu esteja errado - o que é muito improvável - não teremos esse destino. Temos dois motores de popa e quatro motores de proa. Assim que encontrarmos a menor resistência ao nosso avanço vamos parar e ter o dobro da força mais a gravidade para nos enviar para a Terra. Não há perigo relacionado com a viagem.

"Ainda assim..." comecei.

"Mesmo assim, você está indo", respondeu ele. "Homem vivo, pense na chance de fazer um furo mundial para o seu jornal! Nenhum outro homem da imprensa tem a menor ideia do meu plano e, mesmo que tivesse, não há outro aviador espacial no mundo que eu saiba. Se você não quer ir, eu darei a chance a outro, mas eu prefiro você, pois você conhece algo do meu trabalho.

PENSEI rapidamente por um momento. A chance era única e metade dos homens da imprensa em San Francisco teria dado suas camisas para conseguir. Eu tinha minhas dúvidas sobre a precisão do raciocínio de Jim Carpenter enquanto estava longe dele, mas não havia como resistir à personalidade dinâmica do homem quando em sua presença.

"Você ganhou", eu disse com uma risada. "Sua ameaça de oferecer uma chance a alguns dos meus odiados rivais resolveu tudo."

"Bom menino!" ele exclamou, batendo nas minhas costas. "Eu sabia que você viria. Eu pretendia levar um dos meus assistentes comigo, mas assim que soube que você estava aqui, decidi que você era o homem. Realmente deveria haver um representante da imprensa junto. Venha comigo e eu vou te mostrar nosso flyer."

O panfleto provou ser do mesmo tipo geral usado por Hadley. Estava equipado com seis motores de foguete, quatro descarregando na proa e dois na popa. Qualquer um deles, disse Carpenter, era amplo para força motriz. O equilíbrio era mantido por meio de um pesado giroscópio que impedia qualquer giro do eixo de sua rotação. Todo o casco do flyer pode ser girado em torno do eixo, de modo que o movimento oblíquo com nossos motores de proa e popa seja prontamente possível. O movimento lateral direto era fornecido por válvulas que desviavam uma parte da descarga de um motor de proa ou popa através de aberturas laterais em qualquer direção. A força motriz, é claro, foi fornecida pela desintegração atômica do alumínio em pó. Todo o interior, exceto a parte das paredes, teto e piso, que era ocupado por janelas de vitríolo, era fortemente acolchoado.

Às nove da manhã seguinte, os portões do recinto foram abertos e os representantes da imprensa admitidos. Jim Carpenter subiu em uma plataforma e explicou brevemente o que se propunha a fazer e, em seguida, dividiu a multidão em pequenos grupos e os enviou pelas obras com guias. Quando todos foram levados ao redor, eles foram remontados e Carpenter anunciou a eles sua intenção de subir em uma nave espacial e provar, atravessando a camada pesada, que ele realmente havia destruído uma parte dela. Houve um clamor imediato de pedidos para acompanhá-lo. Ele anunciou rindo que um repórter era tudo o que ele podia suportar no navio e que estava levando um de seus ex-associados com ele. Eu poderia dizer pelos olhares invejosos com os quais fui favorecido que qualquer popularidade que eu já tive entre meus associados se foi para sempre. No entanto, havia pouco tempo para pensar nessas coisas, pois a hora de nossa partida se aproximava e os fotógrafos clamavam por fotos nossas e do aviador.

Finalmente os satisfazemos e entrei no flyer depois de Carpenter. Fechamos o carro, ligamos o ar condicionado e estávamos prontos para partir.

"Assustado, Pete?" perguntou Carpenter, com a mão na alavanca de partida.

Engoli em seco um pouco quando olhei para ele. Ele estava perfeitamente calmo para uma inspeção casual, mas eu o conhecia bem o suficiente para interpretar as pequenas manchas vermelhas que apareciam em suas maçãs do rosto salientes e o brilho em seus olhos. Ele pode não ter ficado tão assustado quanto eu, mas estava trabalhando sob uma enorme tensão nervosa. O simples fato de ele me chamar de "Pete" em vez de sua habitual "Primeira Hipoteca" mostrava que ele estava se sentindo muito sério.

"Não exatamente com medo", respondi, "mas bastante inquieto, por assim dizer."

ELE riu nervosamente.

"Anime-se, velho! Se algo der errado, não saberemos. Sente-se e fique confortável; essa coisa vai começar com um solavanco."

Ele puxou a alavanca de partida para a frente de repente e senti como se um peso intolerável estivesse pressionado contra mim, me colando ao meu assento. A sensação durou apenas um momento, pois ele aliviou rapidamente o motor e, em alguns momentos, senti-me perfeitamente normal.

"Quão rápido estamos indo?" Eu perguntei.

"Apenas duzentas milhas por hora", respondeu ele. "Neste ritmo, chegaremos à camada com bastante tempo e não quero atrapalhar. Você pode se levantar agora."

Levantei-me, fui até o vidro de observação no chão e olhei para baixo. Já estávamos cinco ou dez milhas acima da terra e subíamos rapidamente. Eu ainda podia detectar o grande círculo de refletores com o qual nosso caminho deveria ser aberto.

"Como você pode saber onde estão esses feixes de calor quando são ligados?" Eu perguntei. "Os raios infravermelhos não são visíveis e logo estaremos fora de vista dos refletores."

"Esqueci de mencionar que estou tendo uma pequena porção de raios vermelhos visíveis misturados com o infravermelho para que possamos localizá-los. Tenho um rádio telefone aqui, trabalhando em meu comprimento de onda privado, para que eu possa dirigir as operações daqui assim como do chão - na verdade, melhor. Se estiver com frio, ligue o aquecedor."

A fricção do flyer contra o ar até agora compensou a diminuição da temperatura do ar ao nosso redor, mas uma olhada no termômetro externo me alertou de que sua sugestão era sábia. Girei uma válvula que desviou uma pequena porção de nosso escapamento através de uma bobina de aquecimento no flyer. Foi difícil perceber que eu estava realmente em um foguete espacial, o segundo a voar e que, com exceção do malfadado Hadley, estava mais longe da Terra do que qualquer homem já havia estado. Não havia sensação de movimento naquele panfleto hermeticamente fechado e, após os primeiros momentos, o zumbido constante do motor do foguete não foi registrado em meus sentidos. Fiquei surpreso ao ver que não havia nenhum rastro de detritos atrás de nós.

"Você pode ver nossa trilha à noite", respondeu Carpenter quando perguntei a ele sobre isso, "mas à luz do dia não há nada para ver. A leve luminosidade dos gases é ocultada pelos raios do sol. Podemos ser capazes de vê-la quando saímos no espaço além da camada, mas não sei. Chegamos ao fundo da camada agora, acredito. De qualquer forma, estamos perdendo velocidade.

MUDEI-ME para o quadro de instrumentos e olhei. Nossa velocidade havia caído para cento e dez milhas por hora e estava caindo constantemente. Carpenter puxou a alavanca de controle e reduziu nossa potência. Gradualmente, o voador parou e ficou suspenso no espaço. Ele desligou a energia por um instante e imediatamente nosso indicador mostrou que estávamos caindo, embora muito lentamente. Ele prontamente reaplicou o poder e, por meio de um ajuste cuidadoso, nos trouxe novamente a um ponto morto.

"Pronto para ir", comentou ele olhando para o relógio, "e bem na hora também. Pegue um copo e observe o chão. Vou ligar o aquecimento."

Peguei os binóculos que ele indicou e os virei para o chão enquanto ele dava algumas ordens precisas ao telefone. Atualmente, do chão abaixo de nós, irrompeu um círculo de pontos vermelhos dos quais longos feixes apontavam para o céu. Os feixes convergiram à medida que subiam até um ponto ligeiramente abaixo de nós e, a oitocentos metros de distância, tornaram-se um sólido feixe vermelho. Uma peculiaridade que notei foi que, embora fossem claramente visíveis perto do solo, eles desapareciam e só quando estavam alguns quilômetros abaixo de nós é que se tornavam aparentes novamente. Eu segui seu caminho para cima nos céus.

"Olhe aqui, Jim!" Eu chorei enquanto o fazia. "Algo está acontecendo!"

Ele saltou para o meu lado e olhou para a viga.

"Viva!" ele gritou, batendo nas minhas costas. "Eu estava certo! Olha! E os tolos chamaram de campo magnético!"

Para cima, a viga abria caminho, mas estava quase escondida por uma chuva de finas partículas pretas que caía ao seu redor.

"É ainda mais espetacular do que eu esperava", ele riu. "Eu esperava reduzir a camada a tal fluidez que poderíamos penetrá-la ou mesmo vaporizá-la, mas na verdade a estamos destruindo! Esse material é fuligem e é prova, se for necessária prova, de que a camada é um líquido orgânico."

ELE virou-se para o telefone e comunicou a importante notícia à terra e depois se juntou a mim na janela. Por dez minutos observamos e uma ligeira diminuição da nuvem negra tornou-se aparente.

"Eles passaram pela camada", exclamou Carpenter. "Agora observe, e você verá algo. Vou começar a espalhar o raio."

Voltou-se novamente para o telefone, e logo o feixe começou a se alargar e se espalhar. Ao fazê-lo, a nuvem escura tornou-se mais densa do que antes. A terra abaixo de nós estava escondida e podíamos ver o vermelho apenas como um brilho fraco e turvo através da fuligem que caía. Carpenter perguntou ao laboratório e descobriu que éramos completamente invisíveis ao solo, metade dos céus ocultos pela mortalha negra. Por uma hora, a viga abriu caminho em nossa direção.

"O buraco tem cerca de quatrocentos metros de diâmetro agora", disse Carpenter enquanto se afastava do telefone. "Eu disse a eles para parar o movimento dos refletores e, assim que o ar clarear um pouco, começaremos."

Demorou mais uma hora para a fuligem clarear o suficiente para que pudéssemos detectar claramente o anel de luz vermelha diante de nós. Carpenter deu algumas ordens para o chão, e uma abertura de trinta metros de largura se abriu na parede diante de nós. Em direção a essa lacuna, o flyer moveu-se lentamente sob o impulso lateral da descarga do motor desviada. A temperatura subiu rapidamente quando nos aproximamos da parede de luz vermelha diante de nós. Chegamos mais perto até que a luz estivesse em ambos os lados de nós. Mais alguns metros e o voador disparou para frente com um empurrão que me jogou esparramado no chão. Carpenter também caiu, mas manteve seu controle sobre os controles e os puxou desesperadamente para nos deter.

Eu me levantei e observei. A parede vermelha estava assustadoramente perto. Mais perto nós dirigimos e então veio outro solavanco que me jogou esparramado novamente. A parede recuou. Em outro momento estávamos parados, com o vermelho ao nosso redor a uma distância de cerca de duzentos metros.

"Nós escapamos por pouco de ser cremados", disse Carpenter com uma risada trêmula. "Eu sabia que nossa velocidade aumentaria assim que saíssemos da camada, mas isso me pegou de surpresa do mesmo jeito. Eu não tinha ideia de quão grande era o efeito de retenção do material. Bem, First Mortgage, o caminho para o espaço está aberto para nós. Posso convidá-lo para ser meu convidado em um pequeno passeio de fim de semana à Lua?"

"Não, obrigado, Jim", eu disse com um sorriso irônico. "Acho que uma pequena viagem até a borda da camada vai me satisfazer bastante."

"Desistente", ele riu. "Bem, diga adeus às coisas familiares. Aqui vamos nós!"

Ele virou-se para os controles do aviador e logo estávamos nos movendo novamente, desta vez diretamente para longe da Terra. Não houve nenhum solavanco ao começar desta vez, apenas uma sensação como se o chão estivesse pressionando meus pés, muito parecido com a sensação que uma pessoa tem quando sobe rapidamente em um elevador expresso. O indicador mostrava que estávamos viajando a apenas sessenta milhas por hora. Por meia hora continuamos monotonamente em nosso caminho sem nada para nos distrair. Carpenter bocejou.

"Agora que tudo acabou, me sinto decepcionado e com sono", anunciou. "Estamos bem além do ponto em que Hadley penetrou e até agora não encontramos resistência. Provavelmente estamos quase na borda externa da camada. Acho que vou disparar mais alguns quilômetros e depois encerrar o dia e vá para casa. Estamos a cerca de oitenta milhas da terra agora.

OLHEI para baixo, mas não consegui ver nada abaixo de nós, exceto a densa nuvem de fuligem negra resultante da destruição da camada pesada. Curti Carpenter, senti sono e reprimi um bocejo ao me virar novamente para a janela.

"Olhe aqui, Jim!" Eu chorei de repente. "O que é isso?"

Ele se moveu vagarosamente para o meu lado e olhou para fora. Ao fazê-lo, senti sua mão apertar meu ombro com um aperto desesperado. Pela parede vermelha que nos cercava vinha algum tipo de objeto. A coisa tinha setenta e cinco metros de comprimento e metade da largura em sua parte principal, enquanto longos riachos irregulares se estendiam por cem metros de cada lado. Parecia haver dezenas deles.

"O que foi, Jim?" Eu perguntei em uma voz que soou alta e antinatural para mim.

"Eu não sei", ele murmurou, meio para mim e meio para si mesmo. "Meu Deus, há outro deles!"

Ele apontou. Não muito longe da primeira das coisas veio outra, ainda maior que a primeira. Eles estavam se movendo lentamente ao longo da luz vermelha, parecendo fluir em vez de rastejar. Eu tive uma sensação horrível de que eles estavam vivos e malignos. Carpenter recuou para os controles do flyer e parou nosso movimento; ficamos pendurados no espaço, observando-os. As coisas estavam quase niveladas conosco, mas seu movimento lento era para baixo em direção à terra. Na cor, eles eram de um carmesim brilhante, aprofundando-se em roxo perto do centro. Assim que o primeiro deles veio à nossa frente, ele parou e, lentamente, uma parte da massa se estendeu do volume principal; e então, como portas se abrindo, quatro olhos enormes, cada um deles com seis metros de diâmetro, se abriram e nos encararam.

"Está vivo, Jim", eu estremeci. Eu mal conhecia minha própria voz enquanto falava.

JIM recuou para os controles com o rosto branco e lentamente nos aproximamos da massa. Ao nos aproximarmos, pensei ter detectado uma passagem fugaz de expressão naqueles olhos enormes. Então eles desapareceram e apenas uma enorme bolha carmesim e roxa apareceu diante de nós. Jim moveu os controles novamente e o voador parou.

Duas longas flâmulas saíram da massa. De repente, houve um solavanco no navio que nos jogou no chão. Começou a subir na velocidade do trem expresso. Jim pôs-se de pé, cambaleando, agarrou os controles e ligou os quatro motores de proa em plena capacidade, mas mesmo essa enorme força não teve o menor efeito em diminuir nossa velocidade.

"Bem, a coisa nos pegou, seja lá o que for", disse Jim enquanto puxava seus controles para neutro, desligando toda a energia. Agora que o perigo havia assumido uma forma tangível, ele parecia tão frio e controlado como sempre, para minha surpresa, descobri que havia recuperado o controle dos meus músculos e da minha voz. Percebi que o ombro que Jim havia agarrado doía muito e o esfreguei distraidamente.

"O que foi, Jim?" Eu perguntei pela terceira vez.

"Eu não sei", respondeu ele. "É algum habitante horrível do espaço, algo desconhecido para nós na terra. Pela sua aparência e ações, acho que deve ser um enorme animal unicelular do tipo da ameba terrestre. Se uma ameba é tão grande aqui, o que como deve ser um elefante? No entanto, espero que aprendamos mais sobre o assunto mais tarde, porque ele está nos levando com ele, onde quer que esteja indo.

DE REPENTE o flyer ficou escuro por dentro. Olhei para a janela mais próxima, mas não consegui nem mesmo detectar seu contorno. Estendi a mão para o interruptor de luz, mas uma mudança repentina de direção me jogou contra a parede. Houve um instante de calor intenso no flyer.

"Passamos pela camada pesada", disse Jim. "O bruto mudou de direção e sentimos aquele calor quando ele nos levou através da parede infravermelha."

Estendi a mão novamente para o interruptor de luz, mas antes que pudesse encontrá-lo, nosso movimento cessou e um instante depois o flyer estava cheio de luz do sol. Nós dois nos viramos para a janela.

Nós nos deitamos em uma planície brilhante de tonalidade azulada que se estendia ininterruptamente até onde podíamos ver. Nada quebrava a monotonia de nossa visão. Viramos para a janela oposta. Como posso descrever a visão que encontrou nosso olhar horrorizado? Na planície diante de nós estava uma enorme monstruosidade roxa de dimensões gigantescas. A coisa era uma massa disforme, apenas os quatro olhos enormes se destacando nos observando de forma maligna. A massa mudava continuamente de contorno e, enquanto observávamos, uma longa flâmula se estendia do corpo em nossa direção. O apalpador passou por cima e ao redor do voador, enquanto as cores verde e vermelha tocavam primeiro um e depois outro dos enormes olhos diante de nós. O sensor envolveu o flyer e fomos levantados no ar em direção àqueles olhos horríveis. Estávamos quase alcançando-os quando a coisa nos deixou cair. Caímos na planície com um estrondo. Ficamos de pé novamente e olhamos para fora. Nosso captor estava lutando por sua vida.

O atacante ITS era uma coisa menor de um tom verde brilhante, listrado e manchado de azul e amarelo. Enquanto nosso captor era quase sem forma, o recém-chegado tinha uma forma bem definida. Assemelhava-se a um cruzamento entre um pássaro e um lagarto, sua forma semelhante a um pássaro, assim como minúsculas asas rudimentares e um bico longo, enquanto a cobertura escamosa e o fato de ter quatro pernas em vez de duas corroboravam a ideia de que poderia ser um lagarto. Seu enorme bico de pássaro estava armado com três fileiras de dentes longos e afiados com os quais ele estava dilacerando nosso captor. A ameba roxa estava segurando seu atacante com uma dúzia de suas antenas lançadas que estavam enroladas no corpo e nas pernas do horror verde. Toda a batalha foi conduzida em silêncio absoluto.

"Agora é a nossa chance, Jim!" Chorei. "Vá embora daqui enquanto aquele dragão tem a ameba ocupada!"

Ele saltou para as alavancas de controle do flyer e puxou o botão de partida bem para a frente. O choque da partida repentina me jogou no chão, mas de onde caí pude observar a batalha na planície abaixo de nós. Ele se enfureceu com uma fúria ininterrupta e tive certeza de nossa fuga quando, com um choque que arremessou Jim e eu para o teto, o voador parou. Caímos de costas no chão e refleti que era bom para nós que o interior do flyer fosse tão bem acolchoado. Se não fosse assim, nossos ossos teriam sido quebrados dezenas de vezes pelos choques a que fomos submetidos.

"E agora?" Eu perguntei enquanto eu lutava dolorosamente para ficar de pé.

"Outra daquelas amebas roxas", respondeu Jim do ponto de vista de uma janela. "Ele está nos olhando como se estivesse tentando decidir se somos comestíveis ou não."

Juntei-me a ele na janela. A coisa que nos tinha era uma réplica do monstro que havíamos deixado abaixo de nós engajado na batalha com o dragão verde que o havia atacado. O mesmo contorno indefinido e em constante mudança era evidente, assim como os quatro olhos enormes. A coisa nos olhou por um momento e lentamente nos moveu contra sua massa até que a tocamos. Penetramos cada vez mais fundo na massa do corpo até estarmos em uma caverna profunda com a luz vindo até nós apenas da entrada. Observei a entrada e o horror tomou conta de minha alma.

"O buraco está fechando. Jim!" Eu suspirei. "A coisa está nos engolindo!"

"Eu esperava isso," ele respondeu sombriamente. "A ameba não tem boca, você sabe. A nutrição é passada para o corpo através da pele, que se fecha atrás dela. Somos uma versão moderna de Jonas e a baleia, Primeira Hipoteca."

"Bem, Jonah saiu", arrisquei.

"Vamos tentar", respondeu ele. "Quando aquele bicho nos engoliu, ele pegou algo que vai se mostrar bastante indigerível. Vamos tentar dar-lhe uma dor de estômago. Não creio que uma metralhadora vá afetá-lo, mas vamos tentar."

"Eu não sabia que você tinha armas a bordo."

"Ah, sim, tenho duas metralhadoras. Vamos soltar um deles, mas não espero muito efeito disso."

ELE foi até uma das armas e tirou a tampa que a escondia do meu olhar. Ele colocou um cinturão de munição e puxou o gatilho. Por meio minuto ele o segurou e duzentas e cinquenta balas de calibre trinta abriram caminho para o espaço. Não havia evidência de movimento por parte de nosso anfitrião.

"Exatamente como eu pensei", comentou Jim enquanto jogava de lado o cinto vazio e cobria a arma novamente. "A coisa não tem nenhuma organização nervosa digna de nota e provavelmente nunca sentiu isso. Teremos que armar um raio de desintegração para ele."

"O que?" Eu suspirei.

"Um raio desintegrador", respondeu ele. "Ah, sim, eu sei como fazer o fabuloso 'raio da morte' que vocês, jornalistas, estão sempre delirando. Nunca anunciei minha descoberta, pois a guerra já é horrível o suficiente sem ele, mas eu o gerei e usei em meu trabalho. número de vezes. Nunca lhe ocorreu que o motor do foguete é construído com base no princípio do raio desintegrador?

"Claro que é, Jim. Nunca pensei nisso sob esse prisma antes, mas deve ser. Como você pode usá-lo? A descarga dos motores é um fluxo inofensivo de partículas de energia."

"Em vez de transformar o raio em pó de alumínio e quebrá-lo, o que me impedirá de lançá-lo contra o corpo de nosso captor e explodir para escapar?"

"Não sei."

"Bem, nada é. Vou ter que modificar um dos motores um pouco, mas não é um trabalho difícil. Pegue algumas chaves na caixa de ferramentas e vamos começar."

Uma hora de trabalho árduo nos permitiu desconectar um dos motores de proa de reserva e, após as modificações mencionadas por Jim, girar o raio pela porta por onde deveriam passar os produtos de desintegração. Quando o aparafusamos no lugar com um acoplamento improvisado, Jim abriu a tela de vitrioleno que prendia nosso ar e virou-se para seu painel de controle.

"Aqui vai", disse ele.

Ele puxou a alavanca com força total e com um rugido que quase nos ensurdeceu no pequeno voador, a arraia saltou para fazer seu trabalho mortal. Observei por uma porta ao lado do motor. Houve um flash de luz intensa por um instante e então o motor morreu em silêncio. Um caminho para a liberdade estava aberto diante de nós. Jim ligou um dos motores da popa e lentamente abrimos caminho através do buraco aberto na massa viva. Quando estávamos quase na superfície, ele arremessou com força total e nós nos livramos da ameba e saímos para o ar livre. Novamente fomos parados no ar e puxados de volta para o enorme volume. Os olhos olharam para nós e nos viramos. Quando o raio se posicionou para apontar diretamente para um dos olhos, Jim puxou a alavanca de controle. Com o flash de luz que se seguiu, o olho e uma parte do tecido circundante desapareceram. A ameba se contorcia e mudava de forma rapidamente, enquanto lampejos de carmesim brilhante iluminavam os olhos remanescentes. Novamente o raio foi colocado em jogo e outro dos olhos desapareceu. Isso evidentemente foi o suficiente para nosso captor, pois de repente ele nos soltou e instantaneamente começamos a cair. Jim pegou as alavancas de controle e ligou nosso poder a tempo de nos parar apenas alguns metros acima da planície em que estávamos caindo. Estávamos perto do ponto de onde partimos e pudemos ver que a batalha abaixo de nós ainda estava acontecendo.

O dragão verde foi parcialmente engolfado pela ameba, mas ainda arrancou implacavelmente grandes pedaços e os devorou. A ameba foi bastante reduzida em volume, mas ainda lutou bravamente. Mesmo quando nos aproximamos, o dragão estava evidentemente saciado, pois lentamente se retirou da massa roxa e se afastou. Sensores longos dispararam do corpo da ameba em direção ao dragão, mas eles foram mordidos antes que pudessem agarrar sua presa.

"Vamos embora daqui, Jim", gritei, mas falei tarde demais. Assim que as palavras saíram da minha boca, o dragão verde nos viu e se ergueu no ar, e com mandíbulas escancaradas se lançou sobre nós. Jim levou apenas um momento para atirar o voador no espaço, e a carga passou inofensivamente abaixo de nós. O dragão parou de avançar e voltou-se novamente para nós.

"Use a metralhadora, Pete!" exclamou Jim. "Eu tenho que comandar o navio."

Eu tirei a tampa da arma e alimentei um novo cinto de munição. Enquanto o monstro verde avançava em nossa direção, alinhei a arma apressadamente e puxei o gatilho. Minha pontaria era boa e pelo menos cinquenta das balas atravessaram o volume que se aproximava antes de Jim largar o navio e permitir que ele passasse acima de nós. Mais uma vez o dragão se virou e atacou, e novamente eu o acertei com uma saraivada de balas. Eles não tiveram nenhum efeito aparente e Jim largou o navio novamente e deixou o enorme volume disparar acima de nós. O dragão avançou mais duas vezes, mas o último avanço foi menos violento do que os três primeiros.

"As balas o estão afetando, Pete!" gritou Jim enquanto atirava o flyer para cima. "Dê a ele outra dose!"

Eu rapidamente alimentei outro cinto, mas não era necessário. O dragão avançou pela quinta vez, mas antes de nos alcançar sua velocidade caiu e ele passou inofensivamente abaixo de nós e caiu em uma longa curva para a planície abaixo. Ele caiu perto da ameba roxa com a qual havia lutado e um longo tateador disparou e o agarrou. Direto para a massa púrpura foi atraído e desapareceu no enorme volume.

Jim ligou um dos motores da popa. Em poucos segundos estávamos longe do local.

"Você tem alguma idéia de qual direção seguir?" ele perguntou. Eu balancei minha cabeça.

"Você tem um farol de rádio?" Eu perguntei.

Ele me secou com um olhar.

"Estamos além da camada pesada", ele me lembrou.

Por um momento, fiquei atordoado.

"Não podemos estar muito longe do buraco", disse ele, consolando-se, enquanto mexia nos controles. "Mas antes de tentarmos encontrá-lo, é melhor desconectar um dos motores da popa e transformá-lo em um raio desintegrador, de modo que tenhamos um rumo em cada direção. Podemos encontrar mais habitantes do espaço que gostem de nossa aparência, e não tenho muita munição sobrando."

Aterrissamos na planície e em uma hora tínhamos um segundo raio desintegrador pronto para ação. Assim armados, levantamo-nos da planície azul e iniciamos nosso caminho ao acaso. Por dez minutos, avançamos. Então Jim parou o flyer e voltou. Tínhamos percorrido apenas uma curta distância quando gritei para ele parar.

"O que é isso?" ele exigiu enquanto parava o aviador.

"Há outra criatura à nossa frente", respondi. "Um vermelho."

"Vermelho?" ele perguntou excitado quando se juntou a mim. Cerca de uma milha à nossa frente, uma enorme massa pairava no ar. Assemelhava-se à ameba que nos atacara, exceto que a recém-chegada era vermelha. Enquanto observávamos, ele se moveu em nossa direção. Ao fazê-lo, sua cor mudou para roxo.

"Viva!" exclamou Jim. "Você não se lembra, Pete, que aquele que nos capturou e nos tirou do buraco era vermelho enquanto estava no buraco e depois ficou roxo? Aquela coisa acabou de sair do buraco!"

"Então por que não podemos ver o raio vermelho?" Eu exigi.

"Porque não há ar nem nada que o reflita", respondeu ele. "Não podemos vê-lo até que estejamos bem nele."

Eu sinceramente esperava que ele estivesse certo enquanto dirigia o navio em direção ao monstro que esperava. Ao nos aproximarmos, a ameba veio rapidamente ao nosso encontro e um longo sensor disparou. Ao fazê-lo, houve um flash de luz intensa à nossa frente quando Jim soltou o raio e o sensor desapareceu. Outro e outro tiveram o mesmo destino. Então Jim girou o navio ligeiramente e soltou toda a força do raio em direção ao monstro. Um enorme buraco foi aberto nele, e quando nos aproximamos com nosso raio resplandecente, a ameba recuou lentamente e nosso caminho foi aberto diante de nós. De novo houve um instante de calor intenso quando passamos pela parede vermelha, e estávamos novamente no buraco que as lâmpadas de Jim abriram na camada. Abaixo de nós ainda estava a névoa que havia obscurecido a terra quando iniciamos nossa viagem ascendente.

PARA BAIXO em direção à terra distante nós caímos. Tínhamos percorrido cerca de trinta milhas antes de vermos ao lado do buraco uma das enormes amebas que eram tão densas acima.

"Podemos parar e pegar aquele sujeito", disse Jim, "mas, no geral, acho que vamos fazer experiências com ele."

Ele aproximou a nave e girou-a em seu eixo, mantendo-a em posição por uma das descargas auxiliares. Um flash veio de nosso raio dianteiro e uma parte da ameba desapareceu. Um braço comprido se moveu em nossa direção, mas se moveu lenta e vagarosamente, em vez da rapidez relâmpago que caracterizava os movimentos dos outros. Jimmy escapou facilmente e deixou cair o navio alguns metros. A criatura o perseguiu, mas se movia lentamente. Por uma milha mantivemos nossa distância à frente dele, mas tivemos que diminuir constantemente nossa velocidade para não deixá-lo para trás. Logo estávamos quase parados, e Jim inverteu nossa direção e se aproximou. Um apalpador veio devagar e debilmente alguns metros em nossa direção e então parou. Baixamos o navio alguns metros, mas a ameba não nos seguiu. Jim olhou para o altímetro.

"Exatamente como eu pensei", exclamou. "Estamos a cerca de quarenta e cinco milhas acima da terra e o ar já é tão denso que a coisa não pode se mover mais baixo. Eles são moldados para a existência nas regiões do espaço e mesmo no ar mais rarefeito eles são indefesos. Não há chance de alguém chegar à superfície da terra sem anos de aclimatação gradual e, mesmo que o fizesse, seria praticamente imóvel. Em alguns anos, a camada fluirá o suficiente para tapar o buraco que fiz, mas mesmo assim, eu' Assim que descermos, construiremos alguns voadores espaciais equipados com raios desintegradores e os colocaremos ao lado do buraco para acabar com qualquer verme espacial que tente entrar. Vamos para casa. Tivemos um bom dia de trabalho ."

Centenas de amebas roxas foram destruídas pelos navios de guarda durante os últimos cinco anos. O buraco está se preenchendo como Jim previu, e em mais dez anos a Terra estará tão segura quanto antes. Mas, nesse meio tempo, ninguém sabe que horrores não revelados o espaço guarda, e o mundo nunca descansará totalmente tranqüilo até que o lento processo do tempo cure novamente a camada protetora quebrada.

