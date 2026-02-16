په ایک Miser's Mansion کې پوښل شوی: د دوو برادران د خپل فرار پلان کوي

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories د HackerNoon's Book Blog Post لړۍ برخه ده. تاسو کولی شئ دلته په دې کتاب کې هر فصل ته ورسئ. د مور او د Fens، ټیم 1 (د 3) - فصل I: د خوشحاله کور د super-science حیرانتیا تاریخونه فبروري 2026: The Moors and the Fens، Volume 1 (د 3) - فصل I د خوشحاله کور د J. H. Riddell The Moors and the Fens، Volume 1 (د 3 څخه) - فصل I: د خوشحاله کور Riddell په لنکولنسیر کې، په هغه ناڅاپي ولسوالۍ کې چې هر څه ناڅاپي دی، او که نه ناڅاپي، نو لږ تر لږه ناڅاپي، د دې تاریخ پیل کولو په وخت کې، یو پرانیستې، ښکلي ښکلي سټیشن شتون لري، چې د ایرنست ایفریین، د ناڅاپي پړاو د اوږدې لړ ناڅاپي پړاو لخوا لیږدول شوی. د کور، د يو لوی quagmiry پارک په مرکز کې موقعيت لري، د مړه ځمکې، د سټینټینټ بکسونو، او يو رودي، په دې توګه په څیر روښانه، چې د هر ډول د اوبو د نباتاتو په سطحه کې وده ورکړي او وده ورکړي؛ په واقعیت کې لکه څنګه چې په ښکاره توګه، دا سره د ټیټ فلیټ د ځمکې جنت - ځکه چې دوی د ټايرونو دي، په داسې حال کې چې دا د اوبو یو. 2 څنګه د پاپلر او کالیو د لرګیو د رنګونو د ریښو، چې په منظم وختونو کې د "د رڼا" په ساحه کې د سپیکټریال سټینلونو په څیر دي - لکه څنګه چې د کورنيانو، د یو ډول ستیرا سره، نه لږ تر لږه بدبخت، ځکه چې ناخودانه، دا نومیدلی - تر څو د يو قوي بنسټ ته ورسیږي، یو راز نه وه چې هیڅکله په پام کې ونیسئ؛ ځکه چې د رطوبت د کورس او همدارنګه د سټینټونو د خونونو په توګه سټینټ شوی؛ او په داسې حال کې چې د غمناک رڼا ساتونکو د دې ساحې ته ډکوي، دا د دې لپاره چې څنګه یې ترسره کړي، دا په مناسب توګه د دوامداره مهم په ټوله نړۍ کې د ټولو ټوټې څخه، پوپلر، البته، لږ ترټولو ښکلي دي؛ په ځانګړې توګه کله چې، لکه څنګه چې په لینکولنشیر کې ترټولو تایید شوی موډل دی، دوی کټګورل شوي او کټګورل شوي، او لکه د گناه لرونکي روحونو په اوږدو کې د سټینټینټ ریلوونو لړونو کې تړل کیږي، چې د بیلابیل ښکاره کولو لپاره - که ممکن وي - دوه ځله بیلابیل او بیلابیل وي. کوم غیرقانوني غریب ځای دی چې "پیرډیس" هغه ځای دی چې د ایرنست ایوارین په ژوند کې وده ورکړل او گناه وکړ: یا بل، گرسنه او گناه وکړ! هغه څوک کولی وه چې په هغه وختونو کې چې په اوږدو وختونو کې، دا په دې توګه د يو غليظ سینیک لخوا، نه له خوا یو ښکلي ځوان عروس، چې په چټکۍ سره، د بریښنا په دل کې، ناروغ، مړ، او د یو ښکلي او خوشحاله 3ګورې په لټه کې وده ورکړي؟ کوم عضلاتو څوک، د د د د دسمبر په ورځ کې د بارونټ سټیټ وګورئ، د کلمې شهرت له خوا د اضافي شواهد تضمین نه شوي، چې هر انسان کولای شي د دې ځای کې ژوند وکړي، که په ښکلي تابستاني ورځو کې، په حقیقت کې، کله چې د ځمکې په ډیری ډول سره پوښل شوي دي، او د غرونو د ګرځنده غرونو سره پوښل شوي، او د ګرځنده ګرځنده غرونو په اړه خبرې شوي، او د تخنیکي شخصونو په امکان کې په اړه خبرې شوي؛ کله چې د اوبو لالې د ګرځنده روديو په غرونو کې وده ورکړي، او هر څه په ښه توګه ښکاري؛ دا یوازې د ځینې د ژوندو تخیلونو لپاره پاملرنه کیږي، چې د پولادو لګښت سره د دې ځای څخه یو څه جوړ شي: او خلک پریکړه وکړه چې کله چې د قديم بارونټ مړل شي، لوی پرمختګونه ممکن وي؛ ځکه چې، البته، Sir Ernest د ځوانانو، کله چې هغه د ډیری کوچنۍ شکونه هرڅه په ناڅاپي انفراديانو ذهنونو کې شتون نلري، کله چې د ګرځنده کنټینټ څخه لیدل کیږي، چې کله چې ډاکټر سټاکس د ښکلا په لټه کې د خپل یادگار سفر ته راځي، دا په لنکولنشیر کې دی چې هغه ګورل شوی؛ او، د دې مفکوره د ملاتړ لپاره، ممکن په مختصر ډول اعلان شي چې د جنت د کړکۍونو څخه ښکلي یواځې ښکلي یا خوشحاله اجزا د لورټون ګرځنده لومړني کلیسا دی؛ کوم چې تل، په رسمي ډول، مګر په سمه توګه، هغه راځي چې هغه په څیر په دې کې راځي، چې پدې بهرنيو یا پدې کې هغه به په ناڅاپي توګه د ګرځنده زمین دا ممکن تصور شوی دی چې په دې ځای کې د کلونو لپاره، باید هر انسان ته د بشپړ ناڅاپي حالت ته کمول شي: هغه د چمک له لاسه ورکړئ، هغه روح راټول کړي، هغه بدن راټول کړي، او هغه ذهن ضعیف کړي؛ مګر دا د هغه غمگین کڅوړه یو واحد ساکن په صورت کې نه وي، کوم چې په داخله کې په حقیقت کې د ټارتاروس په پرتله ډیر شتون لري چې هغه څه چې د فقیر ښکلي ډیری ډیری فکر کوي چې دا به د هغې لپاره ښودل شي - جنت. خو ځینې خلک، لکه ځینې نباتات، ښکاري چې په هر ځای کې چټک شي؛ او د ځینې دماغونه، په ځای کې د غرونو په منځ کې د ژوند له امله د سټګنټ کولو له امله، یا په ناڅاپي توګه په خپل ځان کې د پوښونو کې یا په ناڅاپي توګه فعال شي، په خپل 5 تخیلونو کې، د سیسټمونو د بریښنا له لارې، چې د رنګونو څخه د رنګونو څخه د رنګونو څخه د رنګونو څخه د رنګونو څخه خوندي فرصت وړاندې کوي. د لومړي اغېز ښکاري چې په ځای او شرایطو سره Ernest Ivraine، د بارونټ ترټولو لوی پسر، د پیرودونکي نوم، او د جنت او د اوبو او پاپلر، - د ګولډن، او د قرضونو، او هګۍ، او د ټیټیټ کارو، چې د هغې د والد په لټه کې او په لټه کې لګښت لري، د لومړي اغېز په صورت کې جوړ شوی، چې د پیرودونکي نوم، او د جنت او پاپلر په لټه کې، - د ګولډن، او هګۍ په لټه کې د ژوند د اړتياوو په لټه کې په لټه کې. دا ښکاري، په حقیقت کې، لکه څنګه چې د سخت او غریب ځوان څوک په اوږدو کې په پایله کې راځي چې دا د هغه لپاره مطلوب دی چې هغه ښکاري چې په پای کې په خپل ځان کې راځي، په باور کې چې ژوند، په دې شرایطو کې، 6 یو لعنت دی، او د ګرمۍ به د موضوع د حل نه کړي. که هغه کولی شي د ګرمۍ او غیر حساس وي، دا به د هغه لپاره ښه وي؛ مګر له دې امله چې د طبيعت له خوا د خپل ځان بدلولو ارزانه توان لري. په یوه نبات کې، هغه په سکوت کې پاملرنه وکړه. د خوښۍ په شخصي توګه، هغه یوازې د هغه په اړه چې هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه د هغه د هغه څه چې هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه د هغه هغه په ځان کې ژوند کړ؛ که څه هم د ځان لپاره یوازې یو راز دی، کوم چې، لکه د پاپلر د پاپلر د پاپلر د پاپلر په څیر، هیڅکله د حل لپاره فکر نلري: شاید د هغه فکرونه په ګاډو کې پاتې شي؛ شاید دوی نور ته ورسیږي، او په بل ځمکه کې د ښه تودوخې ته ځي؛ ځینې د دې تصور کوي چې دوی په خپل والد د خزانو کې پاتې دي: په هرصورت، هیڅکله نه پوهیږئ چې دوی کولی شي، یا هغه څه دي. "ارنست" د ځوانانو سره، کله چې دوی په يو نارینه نومبر شپه د لرګيو د لرګيو د لرګيو د لرګيو د لرګيو، "ارنست" وايي. هغه څوک چې په دې توګه خبرې کوي، د ګرځنده غبرګون څخه خپل ثابت نظر راټول، او دا په عادي توګه په خپل برادر کې راټول شوی، او په مختصر ډول ځواب کړ: "نور!" زه غواړم چې تاسو د 5 دقیقې لپاره زما په لټه کې وي. " "م زه په ګډون، د دعا په لټه کې دي،" Ernest وايي. " زه غواړم چې تاسو ته ووايي چې ما په پایله کې په ذهن کې وي چې دا حالت د کارونو څخه زیات نه شتون لري: تاسو څه چمتو کوئ؟" "نه څه" د راټولینر دی. "نه، مګر زه غواړم چې تاسو یو څه خبرې وکړئ: تاسو فکر نه کوي چې موږ باید دا تحمل وکړئ؟" "ما نه وګورئ چې موږ کولی شو دا څخه مخنیوی شي." موږ نه له دې لپاره چې دا تحمل کړي،" د ځوانانو په پام کې وو. اړتيا “چې تاسو دا ته ونیسئ؟” Ernest پوښتنه وکړه. "په دې وخت کې، تاسو اړتیا نلري، او نه په دې صورت کې ښکاري، ځکه چې زه به د هغه څوک چې په ژوند کې شتون نلري، که څه هم 10 هغه زما پدرم وي؛ په پارک کې ډیری شاوخوا او زروونه او ټانکونه شتون لري چې به موږ ته د کلونو لپاره دوام ورکوي. زه انتظار کولی شي د دغو ورځو په یوه کې د هغوی د راټولولو لپاره وکارول شي: زه زما پدرم په بل صبح کې ځینې راټول کړي وګورئ: مګر، په هرصورت، په داسې حال کې چې د تیلو دوام لري، موږ به د يو ځل لپاره د بریښنا په لټه کې وي: نو دلته ده. " لکه څنګه چې هغه خبرې کړ، هغه د دوو یا درې ټوټه کڅوړه د لرګيو په پرته له رنګونو، او په ګرمۍ سره خندل چې څومره په چټکۍ سره د څرخې، او څومره څومره د څراغونو په چټک او د کیمرې ته وده ورکړي. "په دې وخت کې، زه کولی ام،" هغه وايي، د آرینست په پام کې، کوم چې د بدلون د رڼا له امله په چټکۍ سره وده ورکړي. " زه وايي چې موږ نه دي. او تاسو غواړئ چې پوه شئ چې څنګه زه دا ترسره کړي؛ او زه بیان کوم چې، لکه څنګه چې هیڅکله موږ ته اړتیا نلري چې دلته ونیسئ، او هیڅ وظیفه نه اړتيا لري چې موږ دا وکړي - لکه څنګه چې هیڅکله موږ نه غواړئ چې ونیسئ، لکه څنګه چې موږ د برکتونو په پرتله د برکتونو په پرتله، د خوښۍ په پرتله، یا رضایت، یا آرامۍ سرچینې دي - موږ په بشپړ وړتیا کې دي چې لاړ شئ. " اړتيا “چې؟” Ernest پوښتنه وکړه. "په هر ځای کې، 11"چې؟" د مختصر پوښتنې ده. اوس تاسو ته په هغه څه کې راځي چې ما په دې وخت کې په دې ځای کې وده ورکړئ. زه فکر کړم، تاسو پوهیږئ، Ernest، تر هغه وخت چې زه لومړی خسته و، او بیا ناروغۍ، او په پای کې خسته و. موږ نه په ښه توګه زده شوي دي: دا دی، که څه هم موږ د ځان لپاره یو کوچني کار وکړئ، او د لوستلو او فکر وکړئ، اوس هم موږ دي. موږ کولی شو په هر مسلکي کې داخل نه شو، حتی که موږ، د قانون او فزیکي او تئولوژي، ټول پیسو ته اړتيا لري: روح، بدن او ذهن - د دوی څخه هرڅه د درملنې هڅولو لپاره هیڅ فایده نلري که تاسو په یو ډول ډول یا نورو شکل کې، د ګټورۍ لپاره د لومړنۍ لګښت ورکولو لپاره چمتو نه وي. برسېره پر دې، زه د وکیلانو څخه ندي، او زه د ډاکټرانو څخه هورمون لري، او زه ډاډم چې کله چې زه دا په سخته توګه پوه شي چې د یو موعظۍ وګورئ، زه هرڅه نه باید کولی شي یو بنسئ؛ او یو انسان باید د ژوند لپاره وسایل ولري چې هغه په عملياتو یا نظمونو کې ونیسئ: په خلاص کې، تور د نه "په دې وروستيو کې تاسو یې زما د دې څه په اړه خبرې وکړئ،" اریست په ناامیدۍ ټون کې، لکه څنګه چې د خپل برادری د خوندي کولو په وخت کې، "پینټ ځله". "نه، زه دا پوهم،" هری، خندنه " نه نه، زه یوازې ځینې د نومونو په بشپړولو لپاره چې زه غیر مناسب نه ده؛ ډیر دي. " "ما د دوی د لیکوالونو څخه خوند واخلئ،" اریست وايي؛ "من د دوی څخه په روح کې پوه شئ." "د ټولو خلاصولو لپاره،" هینری پیل کړ، "ما نه لري چې په ځمکه کې وي، یا د کانګونو یا حتی د کوچني کانګونو په لټه کې وي؛ موږ نه شي چې د هر ډول مسلکي، یا سوداګریزو، یا کشاورز، یا د کارپوهانو، یا سوداګریزو کارپوه شي: دا دلته د ژوند د موت ده، د ژوند، د قوت او د ځوانانو د لګولو؛ نو، لکه څنګه چې زه وايي، یا لږ تر لږه غیرقانوني، مخکې، زه په پایله کې ډاډ ترلاسه کړم." او، د دویمې ځل لپاره، زه تاسو ته پوښتنه چې چیرې؟ او زه ځواب، په ټولو صادقانه، زه نه پوهیږم. زما اوسني پلان دا ده - زه غواړم چې تاسو هم کولای شي د دې په لټه کې ونیسئ - له پیل ته پیل کړي، چیرته په لوستون کې یا په راتلونکي ورځ، وګورئ که زه د دې لپاره مناسب یو څه شتون لري، او که نه - که د نورو په لټه کې شتون نلري - په ارتش کې داخل شي. " " تاسو د کمېسيون خوندي کولو لپاره پیسې نه لرئ؛ چیرې تاسو کولی شئ دا ترلاسه کړئ؟ چې تاسو غواړئ دا غوښتنلیک وکړئ؟" "د دوستانو او اړیکو، تاسو پوهیږئ چې موږ، ایرنست، د کافی اغیزه لري چې د دوو لپاره، که دوی غواړئ، ډیر ترلاسه کړي؛ مګر دوی دا مردونه نه دي چې پسر ته د خپل والدین په خلاف انقلاب کې وده ورکړي؛ د قوتونو ته اغېز وکړي؛ د یو واحد غلط قدم له لارې، د پیرودانو د سون څخه یو برخه څخه د دوی فرصت له لاسه ورکړي. نه، زه فکر کوم چې د دوی په اړه د اغیزمنې په اړه پیژندل کیږي: زه زما اړیکو په ناڅاپي کې. زه به د خپل ناڅاپي هڅو له لارې یو نوم ترلاسه کروں: هیڅ څوک به زما ته 'نه' نه کولی شي، یا زما لپاره د میاشتو لپاره مننه وکړي، په انتظار کې د زما د غوښتنې لپاره د ټولنیزو یا غیر چاپیریال ځواب. دا زه نه غواړم چې زما روح ته د هغه گناه له لاسه ورکړم چې د هر انسان د میرمن لپاره تر لاسه ورکړم - څومره ډیر چې د یو والدین لپاره! او زه خوف ولرئ چې که زه په دې کې ډیر وخت وي، زه به د دې واقعې په پام کې ونیسئ چې زما یوازې فرصت د بندگی او خوښۍ څخه آزاد شي. " ننداره د اوږدې مودې کې، په هغه وخت کې چې Ernest Ivraine د آتشې په لټه کې راځي؛ خو په اوږدو کې، په ناڅاپي توګه د خپل برادر ته راځي، هغه وايي: "پیرته تاسو یوازې زما لپاره هغه څه وکړئ چې تاسو نه کولی شئ او نه غواړئ وکړئ: اوس ستاسو پلان څه دی؟ په هرصورت چې تاسو یو لرئ." " زه به د هر کس څخه د ګټلو په لټه کې وي، زه به نه چمتو کړم،" هینری، چې په ښکاره توګه د هر سوال په مستقیم ډول ځواب ورکولو توان نلري؛ "د خدای معلومه ده چې د ګټور او کمښت په لټه کې شتون نلري چې زه د پدرم د 15 ټوټې لاندې ونیسئ: نو څنګه، زه باید دا خوښ شي چې د غیرقانونیانو له خوا زما لپاره ډک شوي؟ که زه یو نوم ترلاسه کرم، د والدین او دوستانو به د زما په اړه دوبله ونیسئ؛ که نه، زه به هیڅکله زما د توليد په ځمکه کې نه ونیسئ. زه به د ځان لپاره یو خوشحاله کور جوړ کړئ. په ځمکه کې، یا په بل ډول د آرامۍ په لټه کې زه ځوان، سالم، او فعال هستم؛ چرا باید زه اوس هم د شهرت او خوشحالی ته وده ورکړم؟ مګر زه پیاوړم چې دوی له خوا د پتانسیل له لارې نه وده ورکړم - دا ستونزه څه چې يو انسان په یوه وخت کې د هغه حق موقعیت څخه ډیر لوړ کړي، او د هغه په راتلونکي وخت کې د هغه ډیری درجهونو څخه نیسي: زه به د خپل ځان د خوشحالی یوازې جوړونکي وي؛ هیڅکله نه به زما په اړه وايي: "من هغه جوړ کړم چې هغه دی:" زه به خپل ځان د ټولو کار وکړي، ارنست. تاسو څه فکر کوئ؟" د په "په دې پروژې ښکاره ښه دی؛ مګر زه اوس هم د دې لپاره چې تاسو انتظار وکړئ چې دا ترسره شي په اړه پوه شئ،" د لوی برادر ځواب. "اگر هیڅکله ښه نه ښکاري، د ارتش ته ورسیږي،" د ځواب دی. "نه ځکه چې تاسو نه پیسې او نه د اغیزمنې لري، چیرې تاسو کولی شئ په دې کې راځي؟" آرینست ته پوښتنه وکړه. په ساده ډول: زه د هند یا هر بل د جنگلو ځای لپاره د یو سیګنټ ته پوښتنه، د یو راټولونکي سیګنټ سره پوښتنه، هغه ته وښيي چې 16 زه غواړم چې په هغه ځای کې لاړ شئ چې سخت ټوکرونه د ښکلا کلامونو څخه ډیر غليظ دي، یاد وکړم چې زه د 6 پاو لوړ دی، د موت په غیر معمول ډول خوف، د ژوند څخه ترټولو نه ترټولو خوف، د خپل هیواد او ځان خدمت کولو آرټ، په پایله کې له هغه څخه یو سیګنټ ترلاسه کړئ چې د ملکیت د اوسني سټینټ څخه راځي - او دا عمل بشپړ شوی. زه د Sir Ernest Ivraine پسر نه ده، د ټولو غیرقانوني ژمنې، د ټولو غیرقانوني انتظارونو څخه ډډه وکړم؛ او پیل وکړم، مخکې "د هغه لوړه کاله د خپل عظمت خدمتونو لپاره د شخصي توګه، د کوم دوست چې تاسو ته خرڅلاو، نه کوم چې تاسو ته مرسته وکړي." "د خدای او زه غیر" د ځوانانو سره یوځای شو. د اوږد مهاله استراحت دی. "په دې توګه، هری، دا ستاسو د وروستۍ پلان دی،" د خپل برادر، په اوږدو کې، سره د خوښۍ او ډیره ښکلي مینه. "او په پایله کې،" د نورو په ځواب کې. "کیا تاسو به دا هم اغیزه کړئ، ایرنست؟ موږ په واقعیت کې هم د بریښنا په لټه کې برادران وي: موږ به د ژوند په ګډه خوښوي، موږ به د موت په لټه کې ګوته وي، او کله چې تاسو ستاسو نوم ته ورسیږي، کوم به پوهیږئ چې سیر ایرنست ایرنټ او د هغه د بریښنا په لټه کې د بریښنا په لټه کې په لټه کې هغه څه کړ؟ موږ کولی شو زموږ د 17 ګټه په لټه کې خوشحاله وي، که موږ په روح کې یوځای شو. که تاسو په لټه کې وي، زه به تاسو ته په نرمه توګه وده ورکړم، لکه څنګه چې زموږ مادې ممکن یې ترسره کړ، که دا اوس ژوند کوي، ایرنست: که د ځوانان په تیرو پاملرنې په منځ کې د خپل سټیټ څخه راځي، او دا اوس د خپل برادر په کڅوړه کې د لاس په پوښښ، لکه څنګه چې هغه د هغه کور څخه د یو ښکلي موخه ته راځي؛ خو Ernest، په خوځښت سره د خپل ځان څخه راځي، وايي: "پړئ، هینری؛ هڅه وکړئ په آرامۍ او منطقي توګه وي، او د دې موضوع څخه د منطقي نقطې څخه وګورئ. نه اجازه ورکړئ چې د تخیل د قضاوت له لارې مخه ونیسئ؛ د هغه پایلې احتمالي پایلې په اړه فکر وکړئ چې تاسو اوس په خواب کې لرئ. تاسو زموږ د والد غرور، چې یوازې د هغه د ګرمۍ څخه بل دی؛ تاسو خپل واحد فرصت د استقلال په دې توګه د هغه اغیزمن کړي، تاسو د ستونزو او خوځښت په ژوند کې راټول کړئ؛ د جګړې یو سوداګرۍ دی چې تاسو کولی شئ هیڅکله پیسې ورکړئ؛ تاسو به د کم شرکتونو سره ډک شي. ښه راغلاست، مګر تاسو وړیا یاست چې په هر وخت کې، په هر شرط کې د خپل والد د تختې څخه راځي؛ تاسو کولی شئ د پادری خدمت څخه راځي، اگر ستاسو د دل کولی شي، د مجازاتو او خوښۍ د تصدیق له الرې. تاسو دلته ناڅاپي یاست؛ تاسو به په دې کې هم ډیر ناڅاپي وي. نور لږ وخت انتظار وکړئ، تر هغه چې موږ وګورئ که څه هم ممکن نه وي چې په هر ډول زموږ موقعیت ښه کړي. تاسو به انتظار وکړئ؟ دا د "نه،" هینری چيو، "نه، زه به نه وي؛ نه د ژوند، نه د ګالري-سرګانو، کولای شي د دې څخه بد تر وي. زه به تاسو ته وايي، Ernest، زه به زما لپاره یو نام، یو کور، یو مال جوړ کړي؛ او، oh! څومره ښه زه کولی شي که تاسو زما سره راځي، که تاسو نه زما سره راځي." په ځواب کې یوازې د هغې په سر کې راټول. "نه نه وکړئ، آرینست،" د بل لخوا تکرار کړ؛ "د موږ سره د خوف او امید سره یوځای شو؛ موږ له موږ څخه د دې مخکښ ګولۍ چڼاسکه واخلئ، او وګورئ که آیا په ژوند کې د پیسو څخه ډیر ارزښت نه شتون لري - آزادی. څنګه خوشحاله وي چې موږ د بهرني هوايي څېړنې سره یوځای شو! موږ کولی شو زموږ خوشحاله په یو بل ډول څرنګه ونیسئ، که تاسو د ارتش فکر نه لرئ: د ملکیت 19 تاسو ته راځي، په کور کې یا په ناڅاپي کې، زموږ والد به ستاسو په کور کې راځي. په ساده کلمه کې، برادر، چرا باید موږ دلته زموږ د ژوند په غوره برخه کې زموږ د ژوند په انتظار کې ولرئ - د هغه د وفات په اړه چې زما ماښام ماښام، چې موږ د ماشومانو دي، چې ترټولو نزدیک دی، او باید زموږ ترټولو ګټور، ژوندۍ اړیکه وي؟ زه احساس کولی شي چې د افکار، ارنست، زما د اندیښنې له لاسه ورکړئ؛ موږ د لوی وسيلې څخه فرار شو - د خدای په نوم، موږ ته راځي! " د د الوتلو پیرودونکي د خپل برادر سره خبرې کولو په داسې حال کې د مرستې له خوا بڼه و، مګر هیڅ ځواب نه کړ. "نه کولای شي چې دا د الوتلو لرګيو، "د هینری ادامه کړ، چې د خپلو نسلونو ناروغۍ تاسو ته هم ځي. نه، نه، زه نه، کولی شي هیڅکله باور نه کولی شي: البته تاسو د آزادی په لټه کې ونیسئ. زه پوهم چې تاسو د غفلت یا سختی په لټه کې نه وي، یا د موت خوف نه لري: موږ په هر ډول خاوند نه وي، ارنست. ایا! د شتمنۍ او ثروت په لټه کې موږ کولی شو. یوازې چیرئ چې تاسو به ونیسئ، برادر - یوازې چیرئ چې تاسو به ونیسئ." تاسو "د کلونو لپاره د عادي سربیره، او بیا د غریبو بارونټ وي؟" ارنست په ګوته توګه اضافه کړ. "تو نه پوهیږئ چې تاسو د هغه څه چې تاسو له لاسه ورکړئ، هری، تاسو نه پوهیږئ چې تاسو د هغه څه په اړه خبرې کوي." " زه پوهم چې زه د خپل دل څخه د وزن له لاسه ورکولو په اړه خبرې وکړم، یو گناه له خوا زما ضمیمه له لاسه ورکولو،" د ځوانانو په چټکۍ سره ځواب کړ؛ "اې فکر وکړئ، د دې خوږه ژوند او هغه خوږه گناه په اړه فکر وکړئ، هغه څه چې دا ټول ممکن په پایله کې وي؛ چې وروسته انتظار، وګورئ، او په پایله کې، کله چې موږ د منځنۍ عمر لرونکي شو، دا ممکن موږ ته په بشپړه توګه د پیسو له لاسه ورکړي. د ملکیت باید ستاسو وي، لکه څنګه چې زه مخکې وايي: د بستر یا د سفر، موږ د پیسو له لاسه ورکړي. زه اوس زما پدرم راځئ. په دې کې فکر وکړئ، ارنست، ښه. " ډاډ \n \n \n \n د HackerNoon کتاب سیریز په اړه: موږ تاسو ته د مهمو تخنیکي، علمي، او د معلوماتو د عمومي ملکیت کتابونه وړاندې کوو. دا کتاب د عمومي ملکیت برخه ده. د حیرانتیا تاریخونه. (2009). د SUPER-SCIENCE د حیرانتیا تاریخونه، فبرورۍ 2026. متحده ایاالتو. پروژې Gutenberg. د چاپ تاریخ: د فبرورۍ په 14، 2026*, له https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* دا eBook په هر ځای کې د هرڅوک لپاره کارول کیدی شي په وړیا توګه او په هر ډول محدودیتونو سره. تاسو کولی شئ دا کاپي کړئ، دا ته ورکړئ یا دا د پروژې ګوتنبرګ لائسنس شرایطو سره شامل دي چې د دې eBook سره شامل دي یا آنلاین په www.gutenberg.org، په https://www.gutenberg.org/policy/license.html کې موقعیت لري. د HackerNoon کتاب سیریز په اړه: موږ تاسو ته د مهمو تخنیکي، علمي، او د معلوماتو د عمومي ملکیت کتابونه وړاندې کوو. د نندارتون تاریخ: 14 فبرورۍ 2026 * * دا کتاب د عمومي ملکیت په برخه کې دی. Astounding Stories. (2009). 