هغه څوک چې د ریمیټور والونه پوه شي چې دا ډیری ډاټا لري؟ دلته دا څنګه چې زه دوی خبرې وکړم

ما په وروستيو کې ترلاسه کړNetatmo سمارټ radiator والونهد خپل کمرې د حرارت درجه د ریموټ کنټرول کولو لپاره. زه په لارښود کارونو کې مهارت نلري، مګر زه کولی شئ په اسانۍ سره د قديم ترموټیک والونو بدل کړئ. زه وروسته د سمارټ والونو په Netatmo اپلیکیشن کې ثبت کړم. په پایله کې، زه دوی په خپل کور سټیټینټ کې د سپارلو لپاره شامل کړمNetatmo انډول. هر څه ډیر مستقیم دی.





زه د هر والونو نه یوازې د ریموټ کنټرول وړاندیز کوي، بلکه د څو ځانګړتیاوو سره یو حالت وړاندې کوي. زه غواړم د کمرې د حرارت درجه نندارتون څخه اخلي. دا نه اسانه دی لکه څنګه چې زه فکر کړم، نو زه غواړم چې څنګه د دې ترلاسه کړي.





په معياري توګه، د Netatmo ولډنګ د څو ارزښت شوي حالت ښیي. د چیک کولو لپاره، د پراختیا آله > ریاستونو مینو ته لاړ شئ. تاسو کولی شئ د چاڼګر په کارولو سره د وسایلو په لټه کې وي.

Entity State Attributes climate.spare_bedroom +

Valve Spare Bedroom auto hvac_modes: auto, heat +<br>min_temp: 7 +

max_temp: 30 +

target_temp_step: 0.5 +

preset_modes: away, boost, frost_guard, schedule +

current_temperature: 14 +<br>temperature: 7 +

hvac_action: idle +

preset_mode: frost_guard +

selected_schedule: Unknown 67ab635c2dd1afb1e601a8c2 +

heating_power_request: 0 +

attribution: Data provided by Netatmo +

friendly_name: Valve Spare Bedroom +

supported_features: 401

ستونزه دا ده چې د دې ځانګړتیاوې په اسانۍ سره کارول نه دي. موږ باید لومړی دوی په انفرادي ډول اخلي. د دې لپاره، موږ باید دد سینسر; په File Editor کې راځي او انتخاب وکړئ configuration.yaml وروسته، د لاندې snippet اضافه کړئ:





template: - sensor: - unique_id: sensor.spare_bedroom_temperature name: "Spare Bedroom Temperature" state: "{{ state_attr('climate.spare_bedroom', 'current_temperature') }}" #1 unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature #2

د دوتنې entity-attribute په پرتله باید د حرارت درجه په توګه د حرارت درجه سینسر وروسته کارول شي

په Save کلیک وکړئ.

موږ ته اړتیا نلري Home Assistant، خو موږ ته اړتيا لري چې د سیسټم ته ورسیږي. په Developer Tools کلیک وکړئ. بيا، په Check configuration کلیک وکړئ. د نوي سینسر باید په Settings > Entities ښودل شي.





موږ اوس کولی شو د UI له لارې د سيمه کې د موجودو سيمهونو، په دې صورت کې، د سپری کمرې کې تنظیم کړئ.

په پایله کې، موږ کولی شو د سپر کمرې سيمه په ترتیباتو > سيمه > سپر کمرې کې تازه کړي. د تودوخې سینسر د یوازې وړاندیز شوي محصول، د سینسر چې موږ په مخکښ مراحل کې تنظیم شوي.





په دې وخت کې، کله چې موږ د سيمه کارت ته د ډیزاین بورډ اضافه کوو، کور سټیشن زموږ نوي جوړ د حرارت درجه سینسر د دې په پرتله ښیښه کوي.





تاسو کولی شئ د هر حالت لپاره دا لاره کاروئ. دوی وګورئ، او زه ډاډه کوم چې تاسو به د نوي افکار ترلاسه کړئ. د مثال په توګه، هر اتوماتیک د یو ځانګړتیا لري last_triggered Timestamp ځانګړتیاوې





په اصل کې نشر شوي په A Java Geek په 18th May، 2025