கடந்த சில நாட்களாக நான்Netatmo Smart Radiator வாகனங்கள்ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]NetIntegration ஒப்பிடும்எல்லாமே மிகவும் சுலபமாக இருந்தது.





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





ஏன் Home Assistant?

Home Assistant உதவியாளர்

Philips Hue க்கு Home Assistant க்கு மாற்றங்கள்

HACS: Adaptive Lighting - ஒளிப்பதிவு

Home Assistant Companion பயன்பாடு

Cloudflare Tunnel for Home உதவியாளர்





இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot...

Entity State Attributes climate.spare_bedroom +

Valve Spare Bedroom auto hvac_modes: auto, heat +<br>min_temp: 7 +

max_temp: 30 +

target_temp_step: 0.5 +

preset_modes: away, boost, frost_guard, schedule +

current_temperature: 14 +<br>temperature: 7 +

hvac_action: idle +

preset_mode: frost_guard +

selected_schedule: Unknown 67ab635c2dd1afb1e601a8c2 +

heating_power_request: 0 +

attribution: Data provided by Netatmo +

friendly_name: Valve Spare Bedroom +

supported_features: 401

வானிலை.spare_bedroom +

Valve Spare தூக்கம்

கார்

எஸ்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்எம்

மின்சாரம் : 30 +

target_temp_step 0 0 0 0

preset_modes: away, boost, frost_guard, திட்டம் +

current_temperature: 14 +<br>வெளிநிலை: 7 +

ஆங்கிலம்: idle +

பதிவிறக்கம் செய்க: frost_guard +

selected_schedule: அறியாத 67ab635c2dd1afb1e601a8c2 +

எரிபொருள் தேவை: 0 +

குறிச்சொல்: Data provided by Netatmo +

நண்பர் பெயர்: Valve Spare Bedroom +

உதாரணங்கள்: 401

இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot...ஞானிFile Editor ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் configuration.yaml பின்னூட்டத்திற்கு பின்னூட்டமிடுங்கள்: Add the following snippet:





template: - sensor: - unique_id: sensor.spare_bedroom_temperature name: "Spare Bedroom Temperature" state: "{{ state_attr('climate.spare_bedroom', 'current_temperature') }}" #1 unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature #2

அதற்கு மேல் உள்ள பல்வேறு entity-attribute வெப்பநிலை ஒளிபரப்பும் உரிமையைப் பெறுவதற்கு Technical Analysis, Average Volume Data, பற்றி தெரிய வேண்டும்.

Save கிளிக் செய்யவும்.

நாம் Home Assistant மீண்டும் தொடங்க தேவையில்லை, ஆனால் நாம் அமைப்பு மீண்டும் பதிவிறக்க வேண்டும். Developer Tools கிளிக் செய்யவும். பிறகு, Check configuration கிளிக் செய்யவும். The new sensor should appear in Settings > Entities.





இப்போது நாம் இப்போது உள்ள உள்ளடக்கத்தின் மூலம் இடம் அமைக்க முடியும், இந்த விஷயத்தில், காப்பீட்டு தூக்கம்.

இறுதியாக, நாம் Settings > Area > Spare Bedroom இல் Spare Bedroom பகுதியை புதுப்பிக்க முடியும்.





இந்த நேரத்தில், எப்போதும் நாம் ஒரு அட்டவணையில் அட்டவணையை சேர்க்க, வீட்டு உதவியாளர் அதன் மேல் எங்கள் புதிய உருவாக்கப்பட்ட வெப்பநிலை சென்சாரை காட்டுகிறது.





இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot... last_triggered Time Attribute என்பார்கள்.





To go further:





WEB WEB WEB WEB

NetIntegration ஒப்பிடும்

Sensor அம்சங்கள்

முதலில் வெளியிடப்பட்டது A Java Geek on May 18, 2025