د Ethereum سوداګرۍ په حقیقت کې څومره چټک دي؟

د نویسنده: (1) MICHAEL PACHECO، د کاناډا کې د کینینس پوهنتون کې د سافټویر تحلیل او هوښيار لیب (SAIL)؛ (2) GUSTAVO A. OLIVA، په کاناډا کې د کوینس پوهنتون کې د سافټویر تحلیل او هوښيار لابراتوار (SAIL)؛ (3) GOPI KRISHNAN RAJBAHADUR، د Huawei په کاناډا کې د سافټویر پرمختګ مرکز؛ (4) AHMED E. HASSAN، د کاناډا د کوینس پوهنتون کې د سافټویر تحلیل او انټیلشن لابراتوار (SAIL).

Authors:

(1) MICHAEL PACHECO، د کاناډا کې د کینینس پوهنتون کې د سافټویر تحلیل او هوښيار لیب (SAIL)؛

(2) GUSTAVO A. OLIVA، په کاناډا کې د کوینس پوهنتون کې د سافټویر تحلیل او هوښيار لابراتوار (SAIL)؛

(3) GOPI KRISHNAN RAJBAHADUR، د Huawei په کاناډا کې د سافټویر پرمختګ مرکز؛

(4) AHMED E. HASSAN، د کاناډا د کوینس پوهنتون کې د سافټویر تحلیل او انټیلشن لابراتوار (SAIL).

د چپې جدول

Abstract او 1 انډول

2 پیژندنه او 2.1 Blockchain

2.2 سوداګرۍ

3 د اغیزمن مثال

4 د کمپیوټر د سوداګرۍ د پروسس وخت

5 د معلوماتو د جمع او 5.1 د معلوماتو سرچینې

5.2 لارښوونې

6 پايلې

6.1 RQ1: د Ethereum کې د سوداګرۍ د پروسس لپاره څومره وخت کولی شي؟

6.2 RQ2: د Etherscan او EthGasStation لخوا وړاندې شوي د سوداګرۍ د پروسس وختونو په اړه څومره دقیق دي؟

7 کولی شي د ساده ماډل له لاسه ورکړي؟ د post-hoc مطالعې

8 اغیزې

8.1 په پای کې د کاروونکو په اړه څه؟

9 اړونده کارونه

د ارزښت لپاره د 10 خطرونه

11 په پایله کې، Disclaimer، او References





A. COMPUTING TRANSACTION PROCESSING TIMES

A.1 د وخت په انتظار کې

A.2 د پروسس د وخت

B. RQ1: GAS PRICE DISTRIBUTION FOR EACH GAS PRICE CATEGORY

B.1 په بلاک Lookback کې حساسیت تحلیل

C. RQ2: SUMMARY OF ACCURACY STATISTICS FOR THE PREDICTION MODELS

D. POST-HOC STUDY: SUMMARY OF ACCURACY STATISTICS FOR THE PREDICTION MODELS





د انټرنیټ ټرانسکوټرونو په اړه د انټرنیټ ټرانسکوټرونو په اړه د انټرنیټ ټرانسکوټرونو په اړه د انټرنیټ ټرانسکوټرونو په اړه د انټرنیټ ټرانسکوټرونو په اړه د انټرنیټ ټرانسکوټرونو په اړه د انټرنیټ ټرانسکوټرونو د انټرنیټ ټرانسکوټرونو په اړه د انټرنیټ ټرانسکوټرونو د انټرنیټ ټرانسکوټرونو د انټرنیټ ټرانسکوټرونو د انټرنیټ ټرانسکوټرونو د انټرنیټ ټرانسکوټرونو د انټرنیټ ټرانسکوټرونو د انټرنیټ ټرانسکوټرونو په اړه د انټرنیټ ټرانسکوټرونو د انټرنیټ ټ

1 نندارتون

Blockchain یو نوی سافټویر تکنالوژۍ دی چې د ډیجیټل سوداګریزونو خوندي او dezentralized پروسس کولو ته اجازه ورکوي. د لومړي عمده blockchain پلیټ فارم Bitcoin دی، چې د cryptocurrencies مفهوم ته وده ورکړي. په Bitcoin پلیټ فارم کې، د cryptocurrency هم د Bitcoin په نوم دی (د یو کمېسيون 'b' سره) او دا د کوډ BTC لخوا ښودل کیږي. د Bitcoin پلیټ فارم اصلي هدف دا ده چې د کاروونکي حسابونو ترمنځ د BTC انتقال وړاندیز کړي. دا دی، د Bitcoin پلیټ فارم د پروسس لپاره یو پلیټ فارم وړاندې کويد Cryptocurrency سوداګرۍ.





د Bitcoin وروسته، ډیری نورو blockchain پلیټ فارمونه پراختیا شوي دي. د دې پلیټ فارمونو یو ځانګړي ټولګي چې د نام په توګه شناخته کیږيد پروګرام وړ Blockchainپه دې وروستيو کې په ځانګړې توګه مشهور شو. د Bitcoin څخه مختلف، پروګرام وړ بلاکچینونه هم میزبان او executeهوښيار قراردادونههمدارنګه د cryptocurrency سوداګریزونو ملاتړ. د سمارټ کنټرول دی د دولت، عمومي موخه د کمپیوټر پروګرام چې په عمومي ډول سره د لوړ کچه، object-oriented پروګرامۍ ژبه (د مثال په توګه، Solidity) لیکل کیږي. د تر ټولو مشهور پروګرامي blockchain پلیټونه یو دی.د Ethereumپه Ethereum کې، یو کارن حساب کولی شيد سوداګرۍد کنټرول سوداګرۍ د سمارټ کنټرول کې د ځانګړتیاوو د اغیزې لپاره فعالوي.A contract transaction triggers the execution of a function defined in a smart contract.





د پروګرام وړ Blockchains اجازه ورکوي چې د پرمختګد blockchain-powered غوښتنلیکونهپه Ethereum نړۍ کې، دا غوښتنلیکونه به دdecentralized غوښتنلیکونهیا په ساده توګه ÐApps. له امله د بلاکچین ځانګړتیاوې (د بیلګې په توګه، امنیت، توزیع پروسس) ÐApps کولای شي د سوداګرۍ په اوسني توګه د عمل په څیر بدلون وکړي. په حقیقت کې، دا بدلون وړتیا د بلاکچین تخصص سره مسلکيانو لپاره د اړتياوو ته اړتيا لري. د لنډینډینډ د وروستيو راپور [4] وايي:پدې کال کې، د پوښونو کمپیوټر، د مصنوعي انټرنټ، او تجارتي تفکر د LinkedIn په نړۍ کې تر ټولو د غوښتنې تر ټولو سخت مهارتونو لست. دوی ټول په لیست کې په دې کال کې دوبله دي، مګر یو مهارت چې موږ د يو کال دمخه حتی نه وګورئ - blockchain - د 2020 لپاره تر ټولو د غوښتنې تر ټولو سخت مهارتونو لست.





کله چې د ÐApp انجنیري، پراختیا ته اړتیا لري چې د غوښتنلیک په frontend کې راټول شوي غوښتنلیکونه په یو یا ډیری قراردادونو سوداګریزونو کې ترجمه کړي. د مثال په توګه، فرض وکړئ چې د مالیې شرکت غواړم چې د Ethereum په پرتله د بانک ÐApp پراختیا کړي. د دې بانکونو غوښتنلیک پراختیا ته اړتیا وي.د ترجمېد مالیې عملیاتو (د بیلګې په توګه، د حساب ورکولو) په یو یا ډیری قراردادونو سوداګریزونو کې. د پایلو کاروونکي تجربې وړاندې کولو لپاره، دا سوداګریزونه باید په چټکۍ سره د کوډونو لخوا پروسس شي چې د Blockchain ساتل کیږي. په هرصورت، د Ethereum کې د سوداګریزو پروس کولو لپاره د واقعي وخت د ډیرو عوامل پورې اړه لري، په شمول: د سوداګریزو لپاره د ګازو بیه (د Ethereum ځانګړي ډول د سوداګریزو بیه)، د Blockchain کارولو کچه (په دې توګه، د اوسني کارولو کچه څومره ده) او د سوداګریزو priorization algorithms چې د کوډونو لخوا کارول کیږي (په دې توګه، هغه entities چې په blockchain کې سوداګریزو انتخاب او





د سوداګرۍ د پروسس وخت اغېزوي درې عوامل څخه، یوازې د سوداګرۍ صادر کونکي (د مثال په توګه، ÐApp پراختیا) کولای شي د ګازو بیه کنټرول کړي. د بانک په مثال کې، پراختیا احتمالا به د ګازو لپاره د ډیری لوړ بیه جوړولو له لارې د سوداګرۍ د پروسس وختونه ترلاسه کړي. په هرصورت، د ټولو سوداګرۍ لپاره لوړ ګازو بیه جوړ کول احتمالا د غوښتنلیک اقتصاد ته غیرقانوني شي.In other words, the challenge is to dynamically determine the cheapest gas price that will provide the best possible end-user experience (transaction processing time).





د انټرنیټ خدمتونو لپاره د سوداګرۍ اخيستونکي (د بیلګې په توګه، ÐApp پراختیا) د مناسب ګازو نرخونو انتخاب کې مرسته وکړي. اوس مهال، د دوو مشهور خدمتونه د Etherscan او EthGasStation دي. دا خدمتونه د ګازو بیه (یا د ګازو بیه) لپاره د پروسس وختونو په واقعي وخت کې اندازې وړاندې کوي. دا دلیل دا ده چې د دې اندازې تحلیل کولو سره، سوداګرۍ اخيستونکي کولی شي د ګازو بیه غوره کړي. د دې دوو خدمتونو محبوبیت له الرې، د دوی د پروسس وختونو دقیقې غیر واضح دی. برسېره پر دې، د Etherscan خدمت د مالکیت او تور کڅوړه ده (د دې معنی کې چې د خپل داخلي کارونه غیر معلوم شوي دي، کوم چې د موډل





په دې مطالعې کې، موږ د Ethereum کې د سوداګرۍ د پروسس وختونه empirically څیړنه کوو. په ځانګړي ډول، موږ د پروسس وختونه مشخص کوو، د پروسس وختونه او د ګازو نرخونو ترمنځ اړیکه څیړنه کوو، او د پروسس وخت تخنیکي خدمتونو دقیقتیا تبادله کوو. په لاندې کې، موږ زموږ د څیړنې پوښتنو او مهمې پایلې چې موږ ترلاسه کړ:





• RQ1: How long does it take to process a transaction in Ethereum? همدارنګه، 90٪ دوی په 8m کې پروسس کیږي. موږ هم په یاد ولرئ چې د ګازو لوړ نرخونه د سوداګرۍ د پروسس وختونو سره د ګټه کمولو سره رامینځته کیږي (د مثال په توګه، د ارزانه او ډیر ارزانه سوداګرۍ د پروسس وختونو ترمنځ د عملی فرق نه شتون لري).





• RQ2: How accurate are the estimates for transaction processing time provided by Etherscan and EthGasStation? Etherscan او EthGasStation هر دوو پیژندنې ماډلونه کاروي. زموږ پایلې ښیي چې د څلورو مطالعه شوي ماډلونه د 40.8s څخه 58.2s ته منځني بشپړ غلطۍ سره برابر دي. په هرصورت، د ګازو د بیلابیلو کټګوریو په اساس کټګوریو تحلیل کې، موږ وګورئ چې د Etherscan ګاز Tracker (تخصیص، تور کټګوریو) د ډیر ارزانه او ارزانه سوداګرۍ لپاره ترټولو دقیق ماډل دی. د EthGasStation ګازو د بیلابیلو کټګوریو لپاره، د ترټولو دقیق ماډل دی (د منظم، ارزانه، او ډیر ارزانه).





د RQ1 او RQ2 پایلو پر بنسټ، موږ یو پټ هاک مطالعې ترسره کړ چې موږ ته هدف لري چې د ساده او تفسیر وړ ماډل ډیزاین کړي چې لږ تر لږه د موجود ترټولو غوره کړنو ماډلونو په توګه دقیق دی. په دې مطالعې کې، موږ ښيي چې یو ساده لاینری رګسی ماډل چې یوازې یو ځانګړتیا پر بنسټ لري، د ټولو بيه ټولګي لپاره ترټولو غوره کړنو ماډلونو سره لږ تر لږه دقیق کار کوي. په ځانګړي توګه، زموږ ماډل د Etherscan ګاز Tracker لپاره ښه کار کويډیره ارزانهاوارزانهسوداګرۍ، چې تر ټولو سخت دي چې د پروسس وخت مخنیوی.





زموږ د کاغذ د پایلو ملاتړ ÐApp پراختیا په اړه د ګازو د خپل غوښتنلیک صادر شوي سوداګرۍ د بیه په اړه د نورو معلوماتو په اړه پاملرنه حل کړي. برسېره پر دې، زموږ د پروسس وختونو په Ethereum کې بیانات باید د هغو کسانو لپاره ارزانه وي چې د ÐApps په دې blockchain پلیټ فارم کې د پراختیا په اړه فکر کوي.





زموږ څیړنه کې د اړتیاوو په څیر دي: (i) د سوداګرۍ د پروسس وختونو د محاسبه کولو لارښوونې ډیزاین کول، کوم چې په دې سيمه کې د راتلونکي مطالعې وړاندیز کوي، (ii) د مختلفو ګازو بيه کټګوریو لپاره د سوداګرۍ پروسس وختونو ځانګړتیاوې (په ډیری ارزښتونو، ارزښتونو، معمولي، ارزښتونو، او ډیری ارزښتونو سره)، (iii) د موجودو پروسس وختونو د محاسبه کولو خدمتونو دقیقتیا مشخص کول، او (iv) د يو ماډل جوړ کول چې د موجودو محاسبه خدمتونو څخه غوره وي. د دې مطالعه کې تحلیل شوي معلوماتو سره یو اضافي بسته آنلاین شتون لري[1].





Paper organization.دا کاغذ په لاندې ډول جوړ شوی دی. برخه 2 د اصلي مفاهیم رامینځته کوي چې موږ په دې مقاله کې کاروئ. برخه 3 د انگیزه مثال په اړه بیان کوي، کوم چې واضح کوي چې څنګه یو کارپوه کارپوه په عملی کې د پروسس وخت تخمینې خدمت کارول کیدی شي. برخه 4 بیان کوي چې څنګه موږ د سوداګرۍ د پروسس وختونه محاسبه کوو. برخه 5 زموږ د مطالعې د ډاټا د رامینځته کولو پروسه بیانوي. برخه 6 د هر څیړنې پوښتنې لپاره د انگیزه، روښانه کولو، او زموږ پایلې وړاندې کوي. برخه 7 زموږ وروسته د څیړنې وړاندې کوي. برخه 8 زموږ پایلې د اغیزو په اړه بحث کوي. برخه 9 د اړوند کار وړاندې کوي. برخه 10 زموږ پایلو د اعتبار ته د خطرونو په اړه بحث کوي





دا کاغذ د CC BY-NC-ND 4.0 DEED لائسنس لاندې په archiv کې شتون لري.

دا کاغذ د available on arxiv د CC BY-NC-ND 4.0 DEED تصدیق لاندې.

[1] https://bit.ly/2YzfcKt. د کاغذ د پایلې نسخه لپاره، ډاټا به د GitHub ذخیره کولو لپاره د پایلې لینک له لارې وړاندې شي.