ما هي سرعة تداول Ethereum؟

المؤلفين : MICHAEL PACHECO، مختبر تحليل البرمجيات والذكاء الاصطناعي (SAIL) في جامعة كوينز، كندا. GUSTAVO A. OLIVA، مختبر تحليل البرمجيات والذكاء الاصطناعي (SAIL) في جامعة كوينز، كندا. (3) GOPI KRISHNAN RAJBAHADUR ، مركز التميز في البرمجيات في هواوي ، كندا. (4) AHMED E. HASSAN ، مستشفى تحليل البرمجيات والذكاء الاصطناعي (SAIL) في جامعة كوينز ، كندا.

Authors:

طاولة اليسار

استثناءات و 1 إدراج

2 الخلفية و 2.1 Blockchain

2.2 المعاملات

3 أمثلة إبداعية

4 ساعات معالجة المعاملات

5 جمع البيانات و 5.1 مصادر البيانات

5.2 النهج

6 النتائج

6.1 RQ1: كم من الوقت يستغرق معالجة معاملات في Ethereum؟

6.2 RQ2: ما مدى دقة تقديرات الوقت المعالجة للاتصالات التي توفرها Etherscan و EthGasStation؟

7 هل يمكن أن تنتج نموذجًا أسهل؟ دراسة بعدية

8 التأثيرات

8.1 ماذا عن المستخدمين النهائيين؟

9 الأعمال ذات الصلة

10 التهديدات على الحساسية

11 النتائج، الترخيص، والتوصيات





A. COMPUTING TRANSACTION PROCESSING TIMES

A.1 منتصف الطريق

A.2 معالجة الطقس

B. RQ1: GAS PRICE DISTRIBUTION FOR EACH GAS PRICE CATEGORY

B.1 تحليل الحساسية على Block Lookback

C. RQ2: SUMMARY OF ACCURACY STATISTICS FOR THE PREDICTION MODELS

D. POST-HOC STUDY: SUMMARY OF ACCURACY STATISTICS FOR THE PREDICTION MODELS





1 إدراج

البلوك تشين هو تقنية البرمجيات الجديدة التي تتيح معالجة آمنة ومتعددة الاتفاقيات الرقمية. كانت أول منصة البلوك تشين أساسية هي بيتكوين، والتي شهدت مفهوم العملات الرقمية. في منصة بيتكوين، تُسمى العملات الرقمية أيضًا بيتكوين (مرتبطة بـ "ب") ويشكلها رمز BTC. الهدف الرئيسي من منصة بيتكوين هو تمكين نقل البلوك تشين بين الحسابات المستخدمة. وهذا يعني أن منصة بيتكوين توفر منصة للتعامل معتداول العملات الرقمية.





بعد Bitcoin ، تم تطوير العديد من منصات blockchain الأخرى.البلوكشين المبرمجوقد تم اكتشافه مؤخراً بشكل خاص.بالمقابل من بيتكوين، يمكن للبلوك تشغيل البلوك تشغيلها أيضًا.عقود ذكيةبالإضافة إلى دعم تداول العملات الرقمية. اتفاقية ذكية هو برنامج كمبيوتر عام ومحدود، والتي يتم كتابتها عادة مع لغة البرمجة ذات المستوى العالي ومستهدف الأوضاع (على سبيل المثال، Solidity).Ethereumفي Ethereum، يمكنك إرسال حساب مستخدمالاتفاقياتتجارة العقد يسبب تنفيذ وظيفة تحدد في العقد الذكي.





البلوك تشغيلية تتيح تطويرتطبيقات تستخدم blockchainفي عالم Ethereum، هذه التطبيقات معروفةالتطبيقات المستقلةأو ببساطة ÐApps. بسبب خصائص البلوك تشين (على سبيل المثال، الأمن، المعالجة الموزعة)، ÐApps لديه القدرة على تحويل كيفية عمل الشركات حاليا.في العام الماضي، كانت الحواسيب الشمسية، والذكاء الاصطناعي، والتفكير التحليلي أعلى قائمة لينكينغن على مستوى العالم من المهارات الشديدة الأكثر استهلاكا.





عند تخطيط ÐApp ، يحتاج المتطوعون إلى ترجمة الطلبات التي تم تسجيلها في منتصف التطبيق إلى واحدة أو أكثر من عمليات العقد. على سبيل المثال ، دعونا نتوقع أن شركة مالية ترغب في تطوير ÐApp المصرفي فوق Ethereum.ترجمةتحتاج هذه العمليات المالية (على سبيل المثال، دفع رسالة) إلى واحدة أو أكثر من العمليات العقدية. من أجل توفير تجربة مستمرة للمستخدمين النهائيين، إلى معالجة هذه العمليات بسرعة ممكنة من قبل المفاصل التي تدعم blockchain. ومع ذلك، فإن كمية الوقت الحقيقي التي يستغرقها معالجة معاملات في Ethereum تعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك: سعر الغاز المحدد للعمليات (الشكل المحدد لـ Ethereum من رسوم العمليات)، مستويات الاستفادة من blockchain (أي كيفية حجم كمية العمل الحالي)، والتحليلات الاستراتيجية للعمليات المستخدمة من قبل المفاصل الصناعية (على سبيل المثال، تلك المؤسسات التي تختار وتتعامل بشكل فعال مع العمليات في blockchain).





من بين العوامل الثلاث المذكورة أعلاه التي تؤثر على وقت معالجة المعاملات ، يمكن السيطرة على سعر الغاز فقط من قبل المصدر المعامل (على سبيل المثال ، تطوير ÐApp).في مثال البنك المذكور أعلاه ، سيحصل المصممون على وقت معالجة المعاملات السريعة عن طريق وضع سعر الغاز مرتفع للغاية.In other words, the challenge is to dynamically determine the cheapest gas price that will provide the best possible end-user experience (transaction processing time).





وقد تم تطوير خدمات على الإنترنت لمساعدة مصادر التداول (على سبيل المثال، تطوير تطبيقات ÐApp) في اختيار أسعار الغاز المناسبة. في الوقت الحالي ، هي دو الخدمات الأكثر شعبية هي Etherscan و EthGasStation. هذه الخدمات توفر تقديرات في الوقت الحقيقي لمرحلة معالجة لعام معين من سعر الغاز (أو مجموعة من أسعار الغاز). الأسباب هي أنه من خلال تحليل هذه تقديرات ، يمكن مصادر التداول اختيار سعر الغاز بشكل أكثر إدراكا. على الرغم من شعبية الخدمات المذكورة أعلاه ، لا يزال دقة تقديرات وقت معالجةها غير واضحة.





في هذه الدراسة، ونحن نبحث عن وقت معالجة المعاملات في إثريوم بشكل تجربي.على وجه التحديد، ونحن نحدد وقت معالجة عادي، ونحن نبحث عن العلاقة بين وقت معالجة وسعر الغاز، وتقييم دقة خدمات تقدير الوقت معالجة.في التالي، نحن نحدد أسئلة البحث لدينا والنتائج الرئيسية التي حصلنا:





• RQ1: How long does it take to process a transaction in Ethereum? كما نرى أن أسعار الغاز أعلى تؤدي إلى أوقات معالجة التجارة السريعة مع انخفاض العائدات (على سبيل المثال، لا يوجد فرق عملي بين أوقات معالجة التجارة الكبيرة والمكلفة).





• RQ2: How accurate are the estimates for transaction processing time provided by Etherscan and EthGasStation? تستخدم Etherscan وEthGasStation دو نموذج للتنبؤ كل منهما. يظهر النتائج لدينا أن النماذج الأربعة التي تم دراستها تساوي خطأً محددًا في مجموعة من 40.8s إلى 58.2s. ومع ذلك، في تحليل متزايد استنادًا إلى فئات السعر الغاز، نرى أن Etherscan Gas Tracker (القائمة السوداء) هو النموذج الأكثر دقة للمتداولين الرخيصة والخفيفة للغاية.





استنادا إلى النتائج من RQ1 وRQ2 ، أجريت دراسة استمرت بعدها ، حيث تمكننا من تصميم نموذجًا بسيطًا وفعّالًا ، وهو ما كان على الأقل دقيقًا مثل النماذج الأكثر أداءً موجودًا.رخيصة جداوارخصالتداول ، والتي هي الأكثر صعوبة في التنبؤ بالمرحلة المعالجة.





ونتيجة لذلك، يجب أن تكون إحصائياتنا المترجمة عن ساعات المعالجة في Ethereum قيمة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تطوير ÐApp على منصة blockchain.





وتشمل مساهمتنا في دراستنا: (i) تصميم نهجًا لتجميع ساعات معالجة المعاملات، مما يتيح للباحثين المستقبليين في هذا المجال، (ii) وصف ساعات معالجة المعاملات لخصائص أسعار الغاز المختلفة (أقل سعرًا، أقل سعرًا، أقل سعرًا، أكبر سعرًا)، (iii) تحديد مدى دقة خدمات تقدير ساعات معالجة الحالية، و (iv) تطوير نموذج يزيد من خدمات تقدير الحالية.





Paper organization.يتم تنظيم هذه الوثيقة على النحو التالي.الجزء 2 يوضح المفاهيم الرئيسية التي نستخدمها في جميع أنحاء هذه الوثيقة.الجزء 3 يوضح مثالًا إيجابيًا، والذي يشرح كيف يمكن لأي ممارس استخدام خدمة تقدير الوقت في العملية.الجزء 4 يوضح كيف نقوم بتقدير الوقت المعالج للعملية.الجزء 5 يوضح عملية جمع البيانات في دراستنا.الجزء 6 يوضح المفاهيم والتوجهات والنتائج لدينا لكل سؤال البحث.الجزء 7 يوضح دراستنا بعد حالة الطوارئ.الجزء 8 يتناول التأثيرات من نتائجنا.الجزء 9 يوضح العمل المرتبط.الجزء 10 يتناول التهديدات على صحة النتائج لدينا.الجزء 11 ينتهي





