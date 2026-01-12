د دې میاشت کې ترټولو غوره کریپٹو فرصت؟ BTC Whales په دې ارزانه کریپتو کې د پروتوکول پیل په څیر روښانه کوي

د Bitcoins وروستیو حرکتونه د سوداګرانو په منځ کې بحث وده ورکړي. BTC د ډیری altcoins په پرتله قوت ښودلی، مګر مقاومت د کلیدي کچه ته وده ورکړي. په پایله کې، ځینې لوی holders پیل کوي چې د کم قیمتونو د اټکلونو ته راټول کړي چې دوی فکر کوي چې په بازار کې د راتلونکي مرحلې کې د قوي لوړه پیاوړتیا وړاندیز کوي. د سټیټ کریپټ نومونو څخه یو چې توجه ترلاسه کوي دی Mutuum Finance (MUTM)، یو نوی پروژې چې په چټک کې د قرضونو پروتوکول جوړوي، د راتلونکي پیل سره کوم چې ډیری خلک وايي چې ممکن د چټک نقطې وي. د Bitcoin (BTC) Bitcoin (BTC) د بازار د کټګورۍ له مخې ترټولو لوی cryptocurrency دی او معمولا په پراخه کټګورۍ بازار ټینګونو کې د اساس په توګه لیدل کیږي. په دې وخت کې، BTC د 90،000 ډالرو په اړه سوداګریزو کوي، د 1.8 تریليون ډالرو څخه زيات بازار کټګورۍ سره. په وروستیو اونۍ کې، د بيه د عمل په مهمو زونونو کې د مقاومت ته ورسیږي چې نور زیات شوي دي. Crypto charts ښيي چې BTC د دغو کچهونو څخه ډیری وختونه آزموینې کړی، مګر د دې لپاره چې د پام وړ روښانه نه ونیسئ. د crypto خوف او د ګرځنده index د بازار په جریان کې ښودل کوي، په کوم کې سوداګریزونه د نوي لوی هدایتو شرطونو جوړولو په اړه احتیاط لري. د همکارۍ د مالیې (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) په ایتریوم کې یو تبادلې قرضې پروتوکول جوړ کوي چې د پیرودنې لپاره د قرارداد (P2C) او پیرودنې لپاره د پیرودنې (P2P) بازارونو په ګډه ملاتړ کوي. دوه بازارونه د قرضونو او قرضونو وړاندیز کوي، مګر دوی په ګمرک ډول او انعطافیت کې مختلف دي. په P2C موډل کې، کاروونکو د مشترکه مالیکولیت پوښونو ته اټکلونه وړاندې کوي او په عوض کې mtTokens ترلاسه کوي. دا mtTokens د سپارلو پوزیشنونه او د وخت په اوږدو کې د ګټه ورکړي. د mtToken ګټه ورکونکي ته ورکړل شوي نرخ د پوښونو کارولو او د قرضونو د غوښتنې په اساس تنظیم کیږي. د مثال په توګه، یو کاروونکي کولی شي د پوښونو ته 1,000 USDC وړاندې کړي او په عوض کې mtUSDC ترلاسه کړي. . د P2P بازار هم د قرضونو او د قرضونو ملاتړ کوي، مګر په مستقیم ډول د کاروونکو له لارې. قرضونه د ضمانت سره د قرضونو د ساتنې سره او د مختلفو نرخ ماډلونو او د ضمانت ډولونو ترمنځ انتخاب کوي. د کریډیټ د ارزښت (LTV) نسبتونه د کریډیټ کچه چې د قرض ورکونکي کولی شي لاس رسی کړي. که د ضمانت ارزښت د معياري پړاو څخه کم وي، د کریډیټ د ساتنې لپاره تبادلې کیږي. Pre-Sale تفصيلات او د خونديتوب اقدامات د Mutuum Finance token، MUTM، په اوسني ډول په فعاله پیشو خرڅلاو کې دی چې په څو مرحلو کې پرمختللي دی. د پیشو خرڅلاو لپاره د هر مرحلو لپاره ثابت token نرخونه او محدود تادیهونه شتون لري. لومړنۍ خریدارونه د کم قیمتونو څخه ګټور شوي دي، او ټوکنونه په دوامداره توګه خرڅلاو کوي. د پیشو خرڅلاو په پیل کې په 2025 کال کې په مرحلې 1 کې د 0.01 ډالرو پیل شو او اوس مهال په مرحلې 7 کې د 0.04 ډالرو کې سوداګرۍ کوي، چې د لومړنۍ کچه په پرتله تقریبا 300٪ ارزښت لري. د MUTM بشپړ سپارښتنه 4 میلیارده ټوکن دی، د 45٪ لپاره د پیشو خرڅلاو لپاره تادیه شوي. تر اوسه پورې، 825 میلیونه MUTM پلورل شوي دي، او د holders شمېر د 18،800 څخه زیات وي. د پیشو خرڅلاو لپاره د مالیې د 19.7M ډالرو ته ورسیږي او د کوچني او موسمي خونديانو څخه زیات دلچسپي وده ورکوي. Mutuum Finance د کارت پیسو ملاتړ کوي، کوم چې د شرکتونو لپاره د لاسرسي پراختیا کوي چې د غیرقانوني تبادلې په کارولو پرته د مستقیم انابولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټ د امنیت د پراختیا ټیم لپاره د کلیدي تمرکز دی. Mutuum Finance د خپلواکه محاسبه سره ، په بلاکچینګ فضا کې یو معتبر شرکت. د جائزې د قرارداد منطق، د قرضونو او د قرضونو ماډلونه، د ضمانتونو د کارولو، او د تادیه کولو لارو پوښښل. Halborn خوندیتوب Halborn خوندیتوب د پروتوکول پیل او Stablecoin پلانونه د Mutuum Finance د پراختیا لارښود په ټوله کې جوړ شوی دی ټیم وايي چې V1 به د Ethereum د Sepolia ازموینې شبکې کې پیل شي مخکې د mainnet بشپړولو لپاره. V1 پروتوکول پیل V1 پروتوکول پیل کله چې د پروتوکول پیل شي، دا به د ژوند په چټکه کې د قرضونو او د قرضونو بازارونو ته اجازه ورکړي، د ضمانت قوانین، liquidation میکانیزم، او د لګښت منطق په بشپړه توګه فعال شي. دا د ډیری تجارې د پروتوکول لپاره د لومړي محصول سیگنال په توګه لیدل کیږي. ځینې تجارتي باور لري چې که V1 د کارولو په لومړي میاشتو کې د قرضونکي د غوښتنې او ثباته توازن شکلونو ته جذب کوي، MUTM به د $ 0.28 څخه $ 0.34 ته ورسیږي. د اوسني 0.04 ډالرو ټیټ څخه، دا د 7x څخه تر 8.5x ته وده ورکوي. د بازار نظرونه توضیح کوي چې دا سټینرونه د تبادلې کټګورۍ پر بنسټ دي، په کوم کې د درآمد توقعات او کارولو پیل کوي چې د ټوکن بیه په پرتله یوازې د کوتاه-term momentum اغیزه کوي. د قرضونو او د قرضونو په پرتله، Mutuum Finance پلان کوي چې د stablecoin ملاتړ ته وده ورکړي. Stablecoins په پراخه کچه د قرضونو بازارونو کې د لګښت ارزښتونو په توګه کار کوي، د قرضونو او د سپارلو لپاره د حساب یو واحد وړاندې کوي. د پروتوکول د Layer-2 پراختیا په څیر د لګښتونو کمولو او د سوداګرۍ سرعت زیاتولو لپاره هم څیړنه کوي کله چې د عمومي بازارونو د لوړ رسولو ته اړتيا لري. د Mutuum Finance (MUTM) په اړه نور معلومات لپاره لاندې لینکونه وګورئ: د ویب پاڼه: https://www.mutuum.com https://www.mutuum.com لنډول: <https://linktr.ee/mutuumfinance](https://linktr.ee/mutuumfinance) \n \n دا داستان د Btcwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو دمخه خپل څیړنې وکړئ. دا داستان د Btcwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو دمخه خپل څیړنې وکړئ. د پروګرام د پروګرام