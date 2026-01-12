Top Crypto Opportunity este mes? las ballenas de BTC giran en esta criptografía barata a medida que se acerca el lanzamiento del protocolo

Los recientes movimientos de Bitcoin han despertado el debate entre los comerciantes. BTC ha mostrado fuerza en comparación con muchos altcoins, pero la resistencia se ha acumulado cerca de los niveles clave. Como resultado, algunos grandes poseedores están empezando a girar el capital en activos a precios más bajos que creen que pueden ofrecer un potencial de subida más fuerte en la próxima fase del mercado. Uno de los nombres de criptografía baratos que atraen la atención es Mutuum Finance (MUTM), un nuevo proyecto que construye un protocolo de préstamo en cadena con un próximo lanzamiento que muchos dicen que podría ser un punto de inflexión. El Bitcoin (BTC) Bitcoin (BTC) sigue siendo la mayor criptomoneda por capital de mercado y a menudo se ve como la base de las tendencias del mercado de criptomonedas más amplias.En el momento de escribir, BTC comercia cerca de $ 90,000, con una capitalización de mercado muy por encima de $ 1,8 billones. En las últimas semanas, la acción de los precios ha entrado en resistencia alrededor de las zonas clave que han estancado más subidas. Crypto gráficos muestran que BTC ha probado estos niveles varias veces, pero aún no ha hecho una breakout decisiva. El índice de miedo y codicia de las criptomonedas refleja un mercado en flujo, donde los comerciantes son cautelosos sobre la colocación de nuevas apuestas direccionales grandes. Financiación Mutua (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) está construyendo un protocolo de préstamo descentralizado en Ethereum que soporta los mercados Peer to Contract (P2C) y Peer to Peer (P2P). En el modelo P2C, los usuarios suministran activos a piscinas de liquidez compartidas y reciben mtTokens a cambio. Estos mtTokens representan posiciones de depósito y acumulan rendimiento a lo largo del tiempo. La tasa de interés pagada a los titulares de mtToken se ajusta en función de la utilización del pool y la demanda de préstamo. Por ejemplo, un usuario puede suministrar 1.000 USDC a un pool y recibir mtUSDC a cambio. El mercado P2P también apoya el préstamo y el préstamo, pero a través de la combinación directa de usuarios. los prestamistas aseguran préstamos con garantía y eligen entre diferentes modelos de tipos y tipos de garantía. Las proporciones de préstamo a valor (LTV) determinan la cantidad de crédito a la que puede acceder un prestatario.Si el valor de la garantía cae por debajo de un umbral establecido, se activan liquidaciones para proteger la liquidez del prestamista. Detalles y medidas de seguridad El token de Mutuum Finance, MUTM, está actualmente en una venta previa activa que ha avanzado a través de varias etapas. La venta previa cuenta con precios fijos de token y asignaciones limitadas para cada fase. Los compradores tempranos se han beneficiado de precios más bajos, y los tokens continúan vendiendo fase a fase. La venta previa comenzó a principios de 2025 a $ 0,01 en la Fase 1 y ahora está negociando cerca de $ 0,04 en la Fase 7, lo que representa una apreciación de aproximadamente el 300% desde el nivel inicial. El suministro completo de MUTM es de 4 mil millones de tokens, con un 45,5% asignado a la venta previa. Hasta ahora, se han vendido 825 millones de MUTM, y el número de titulares ha aumentado por encima de 18.800. La financiación para la venta previa ha alcanzado los $ 19,7 millones y está subiendo, lo que refleja el aumento del interés de los compradores minoristas e institucionales. Mutuum Finance apoya los pagos con tarjetas, lo que amplía el acceso para los participantes que prefieren una incorporación más directa sin utilizar intercambios externos. La seguridad ha permanecido como un foco clave para el equipo de desarrollo.Mutuum Finance completó una auditoría independiente con , una empresa respetada en el espacio blockchain. La revisión cubrió la lógica del contrato, los módulos de préstamo y préstamo, el manejo de garantías y las vías de liquidación. Halborn Seguridad Halborn Seguridad Protocolo de lanzamiento y planes de Stablecoin La ruta de desarrollo de Mutuum Finance está ancorada en torno a la El equipo ha declarado que V1 debutará en la red de pruebas de Sepolia de Ethereum antes de finalizar la red principal. Lanzamiento del protocolo V1 Lanzamiento del protocolo V1 Una vez lanzado, el protocolo permitirá los mercados de préstamos y préstamos en cadena, con reglas de garantía, mecanismos de liquidación y lógica de tipos de interés totalmente activos. Algunos analistas creen que si V1 atrae la demanda del prestatario y las formas de liquidez estables en los primeros meses de operación, MUTM podría rebasar hacia el rango de $ 0,28 a $ 0,34. Los comentaristas del mercado explican que tales escenarios se basan en el catch-up de la valoración, donde las expectativas de ingresos y el uso comienzan a influir en el precio del token en lugar del impulso a corto plazo solo. Además del préstamo y el préstamo, Mutuum Finance planea introducir el soporte de stablecoin. Stablecoins sirven como activos de liquidez esencial en los mercados de préstamo descentralizados, proporcionando una unidad de cuenta consistente para el préstamo y el reembolso. Para más información sobre Mutuum Finance (MUTM), visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://www.mutuum.com