Poznaj Nexustorage, Minerva i JobTab: HackerNoon Startups tygodnia

Pozdrawiam wszystkich !

Witamy w kolejnej funkcji HackerNoon Startups of the Week. Każdego tygodnia zespół HackerNoon skupia się na wybitnych firmach z naszej firmy.Startupy w bazie danych RokuWszyscy byli liderami w swoich branżach i regionach.

W tym tygodniu rzucamy światło na trzy ekscytujące startupy -Minerva,Nexustorage, orazpraca.

Podziel się swoją historią startupów już dziś!

Share Your Startup's Story Today!

Poznaj start-upy tygodnia

Spotkać sięNexustoragez Wellington, Nowa Zelandia

Industry:Business Intelligence

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Dzięki wbudowanemu systemowi SmartProtect Nexustorage chroni również dane, tworząc repliki oparte na chmurze, zmniejszając ryzyko utraty bez dodatkowych narzędzi do cięcia lub archiwizacji.

Spotkać sięMinervaz Delhi, Indie

Industry:Szkolenia i konsultacje

Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Opracowany specjalnie do oceny ryzyka, Minerva wykorzystuje miliardy punktów danych i wykorzystuje uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym do tworzenia inteligentnych, bogatych w kontekst profili każdego klienta.

Spotkać siępracaz Brisbane, Australia

Industry:Rozwój oprogramowania

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.Jako platforma rekrutacyjna oparta na jasności i zaufaniu, JobTab zapewnia, że każda lista pracy zawiera znaczące informacje, takie jak zakresy wynagrodzeń, kluczowe wymagania, korzyści i podział procesu rekrutacji.

Dzięki przejrzystości od samego początku, JobTab pomaga pracodawcom przyciągnąć kandydatów, którzy są nie tylko wykwalifikowani, ale także dostosowani do wartości i celów firmy.

Chcesz być zaprezentowany na Startupach Tygodnia HackerNoon?

Podziel się historią swojego startu z naszym Programem Blogowania Biznesowego!

Biznesowy program blogowania HackerNoonJest jednym zWiele sposobówPomagamy markom rozwijać zasięg i łączyć się z odpowiednią publicznością.Ten program pozwala firmom publikować treści bezpośrednio na HackerNoon, aby zwiększyć świadomość marki i zbudować autorytet SEO, korzystając z naszego.

Here's what you get:

Linki zwrotne do Twojej strony internetowej (tak, w tym CTA)

Spersonalizowana strona z wiadomościami o firmie Tech z logo, wprowadzeniem, wezwaniem do działania i społecznościami

Pełne wsparcie redakcyjne, aby Twoja historia błyszczyła

Wiele stałych lokalizacji na HackerNoon i promocje w mediach społecznościowych

Opowieści przekonwertowane do formatu audio i rozpowszechniane za pośrednictwem kanałów audio RSS

Automatyczne tłumaczenie na 12 języków dla globalnego zasięgu

Twoja marka zyskuje również autorytet domeny i SEO za pośrednictwem linków kanonicznych, a historia jest rozprowadzana na 8 różnych stronach z odpowiednimi słowami kluczowymi / tagami dla lepszej organicznej wykrywalności.

Podziel się swoją historią startupów już dziś!

Share Your Startup's Story Today!