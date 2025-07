Conoce a Nexustorage, Minerva y JobTab: HackerNoon Startups de la Semana

Saludos a todos!

Bienvenido a otra característica de HackerNoon Startups of the Week. Cada semana, el equipo de HackerNoon destaca las empresas destacadas de nuestroStartups de la base de datos del año, todos se clasificaron como líderes en sus industrias y regiones.

Esta semana, brillaremos una luz sobre tres emocionantes startups:Minerva, deNexistoraje, yTrabajo.

Conoce las startups de la semana

EncuentroNexistorajeWellington, Nueva Zelanda

Industry:Inteligencia empresarial

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Coloca automáticamente los datos a nivel de subfile, basándose en el uso en tiempo real, lo que proporciona un rendimiento superior a un costo más bajo.Con SmartProtect integrado, Nexustorage también protege los datos creando réplicas basadas en la nube, reduciendo el riesgo de pérdida sin herramientas adicionales de tire o archivo.

EncuentroMinervaDesde Delhi, India

Industry:Formación y consultoría

Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Construido específicamente para la evaluación de riesgos, Minerva aprovecha miles de millones de puntos de datos y utiliza el aprendizaje automático en tiempo real para construir perfiles inteligentes y ricos en contexto de cada cliente.

EncuentroTrabajodesde Brisbane, Australia

Industry:Desarrollo Software

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.Como una plataforma de contratación basada en la claridad y la confianza, JobTab asegura que cada lista de empleo incluya información significativa como los rangos salariales, los requisitos clave, los beneficios y una descomposición del proceso de contratación.

Al ser transparente desde el principio, JobTab ayuda a los empleadores a atraer candidatos que no solo son cualificados, sino que también están alineados con los valores y objetivos de la empresa.

