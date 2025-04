Polkadot Blockchain Academy uruchamia kurs JAM dla programistów Web3

Polkadot Blockchain Academy wprowadziła kurs JAM , specjalistyczny program edukacyjny mający na celu pogłębienie wiedzy programistów na temat ewoluującej architektury Polkadot. Ta inicjatywa opiera się na poprzednich programach akademii i zapewnia techniczne zbadanie Join-Accumulate Machine (JAM), nowej warstwy architektonicznej w ekosystemie Polkadot. W miarę jak technologia blockchain nadal się rozwija, programy takie jak kurs JAM mają na celu zapewnienie programistom niezbędnych narzędzi i wiedzy do tworzenia skalowalnych, bezpiecznych i interoperacyjnych aplikacji.





JAM został zaprojektowany, aby zastąpić łańcuch przekaźników, umożliwiając wykonywanie kodu bez uprawnień, obsługę inteligentnych kontraktów Solidity i integrację wyjść typu roll-up. Pozwala to deweloperom na tworzenie bez wybierania między łańcuchami aplikacji a inteligentnymi kontraktami. Uproszczając proces rozwoju i eliminując potrzebę podejmowania decyzji na wczesnym etapie dotyczących infrastruktury, JAM zapewnia większą elastyczność i wydajność dla deweloperów blockchain. Kurs zapozna uczestników z podstawowymi komponentami JAM, w tym funkcjami Refine, Accumulate i OnTransfer, oferując jednocześnie praktyczne doświadczenie z maszyną wirtualną Polkadot i interfejsem API Polkadot. Te praktyczne ćwiczenia pomogą deweloperom stosować architekturę JAM w rzeczywistych scenariuszach, zapewniając im zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.





Kurs, który jest zaawansowanym rozszerzeniem technicznym PBA Campus i JAM Tour, obejmuje samouczki, sesje praktyczne i dyskusje z architektami stojącymi za najnowszymi innowacjami Polkadot. Program nauczania jest dostosowany do programistów o różnym poziomie doświadczenia w rozwoju blockchain, ale jest szczególnie ukierunkowany na osoby z wcześniejszą wiedzą na temat technologii Web3. Uczestnicy będą mogli bezpośrednio współpracować z głównymi programistami JAM, co zapewni okazję do głębszych dyskusji na temat jego zastosowań, optymalizacji i przyszłej mapy drogowej.





Oczekuje się, że wprowadzenie JAM wpłynie na podejście deweloperów do projektowania aplikacji blockchain, szczególnie w odniesieniu do zdecentralizowanego obliczania i wdrażania inteligentnych kontraktów. Umożliwiając wykonywanie bez uprawnień, JAM zwiększa ogólną interoperacyjność Polkadot, umożliwiając mu bezproblemową interakcję z sieciami zewnętrznymi i rozwiązaniami typu roll-up. Ta elastyczność może prowadzić do nowych innowacji w transakcjach międzyłańcuchowych, dostępności danych i zarządzaniu łańcuchem.





Pauline Cohen Vorms, CEO Polkadot Blockchain Academy, podkreśliła, że JAM stanowi duży postęp dla Polkadot i że kurs pomoże deweloperom lepiej zrozumieć potencjał interoperacyjności. Zauważyła, że rozwój Web3 zmierza w kierunku modelu, który stawia na pierwszym miejscu autonomię i wydajność użytkownika, a JAM odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu tej transformacji. Ta inicjatywa odzwierciedla szersze zaangażowanie Polkadot w edukację i napędzanie innowacji w ekosystemie Web3. Poprzez wyposażenie deweloperów w zaawansowaną wiedzę techniczną, akademia ma na celu przyspieszenie wdrażania zdecentralizowanych rozwiązań i wzmocnienie roli sieci Polkadot w szerszym przemyśle blockchain.





Kurs ma zostać uruchomiony w grudniu 2025 r., a zgłoszenia będą mogły składać osoby zainteresowane otrzymywaniem aktualizacji dotyczących procesu rejestracji. Przyszli uczestnicy będą mieli możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania informacji o kryteriach kwalifikowalności, terminach składania wniosków i strukturze programu. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na edukację w zakresie technologii blockchain i specjalistyczne szkolenia, kurs JAM ma przyciągnąć programistów z różnych środowisk, w tym tych pracujących w korporacyjnych rozwiązaniach blockchain, zdecentralizowanych finansach (DeFi) i modelach zarządzania.





Ten program stanowi kolejny kamień milowy w misji Polkadot Blockchain Academy, polegającej na wyposażeniu programistów w wiedzę specjalistyczną potrzebną do wniesienia wkładu w zdecentralizowaną technologię. Poprzez wspieranie środowiska, które zachęca do innowacji i praktycznej nauki, akademia nadal umacnia swoją pozycję jako kluczowego gracza w edukacji blockchain. Dzięki wprowadzeniu JAM, przyszłość rozwoju infrastruktury blockchain ma zrobić znaczący krok naprzód, oferując programistom nowe możliwości tworzenia bardziej elastycznych i skalowalnych rozwiązań w wielu ekosystemach blockchain.





