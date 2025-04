Polkadot Blockchain Academy lancia il corso JAM per sviluppatori Web3

La Polkadot Blockchain Academy ha introdotto The JAM Course , un programma educativo specializzato progettato per approfondire la comprensione degli sviluppatori dell'architettura in evoluzione di Polkadot. Questa iniziativa si basa sui programmi precedenti dell'accademia e fornisce un'esplorazione tecnica della Join-Accumulate Machine (JAM), un nuovo livello architettonico all'interno dell'ecosistema Polkadot. Mentre la tecnologia blockchain continua a espandersi, programmi come The JAM Course mirano a fornire agli sviluppatori gli strumenti e le conoscenze necessari per creare applicazioni scalabili, sicure e interoperabili.





JAM è progettato per sostituire la relay chain, consentendo l'esecuzione di codice senza autorizzazione, il supporto di smart contract Solidity e l'integrazione di output roll-up. Ciò consente agli sviluppatori di creare senza dover scegliere tra appchain o smart contract. Semplificando il processo di sviluppo ed eliminando la necessità di prendere decisioni in fase iniziale sull'infrastruttura, JAM offre maggiore flessibilità ed efficienza per gli sviluppatori di blockchain. Il corso introdurrà i partecipanti ai componenti fondamentali di JAM, tra cui le funzioni Refine, Accumulate e OnTransfer, offrendo al contempo un'esperienza pratica con la Polkadot Virtual Machine e la Polkadot API. Questi esercizi pratici aiuteranno gli sviluppatori ad applicare l'architettura di JAM in scenari del mondo reale, assicurando loro di acquisire competenze sia teoriche che pratiche.





Strutturato come un'estensione tecnica avanzata di PBA Campus e JAM Tour, il corso include tutorial, sessioni pratiche e discussioni con gli architetti dietro le ultime innovazioni di Polkadot. Il curriculum è progettato per accogliere sviluppatori con diversi livelli di esperienza nello sviluppo blockchain, ma è particolarmente orientato verso coloro che hanno una conoscenza pregressa delle tecnologie Web3. I partecipanti saranno in grado di interagire direttamente con gli sviluppatori principali di JAM, offrendo un'opportunità per discussioni più approfondite sulle sue applicazioni, ottimizzazioni e roadmap futura.





Si prevede che l'introduzione di JAM influenzerà il modo in cui gli sviluppatori si approcciano alla progettazione di applicazioni blockchain, in particolare in relazione al calcolo decentralizzato e all'implementazione di contratti intelligenti. Abilitando l'esecuzione senza autorizzazione, JAM migliora l'interoperabilità complessiva di Polkadot, consentendogli di interagire senza problemi con reti esterne e soluzioni di roll-up. Questa flessibilità potrebbe portare a nuove innovazioni nelle transazioni cross-chain, nella disponibilità dei dati e nella governance on-chain.





Pauline Cohen Vorms, CEO di Polkadot Blockchain Academy, ha sottolineato che JAM rappresenta un importante progresso per Polkadot e che il corso aiuterà gli sviluppatori a comprendere meglio il suo potenziale di interoperabilità. Ha osservato che lo sviluppo Web3 si sta muovendo verso un modello che dà priorità all'autonomia e all'efficienza dell'utente e JAM svolge un ruolo chiave nel facilitare tale transizione. Questa iniziativa riflette l'impegno più ampio di Polkadot per l'istruzione e la promozione dell'innovazione all'interno dell'ecosistema Web3. Dotando gli sviluppatori di conoscenze tecniche avanzate, l'accademia mira ad accelerare l'adozione di soluzioni decentralizzate e a rafforzare il ruolo della rete Polkadot all'interno del più ampio settore blockchain.





Il corso dovrebbe essere lanciato a dicembre 2025, con le domande aperte per coloro che sono interessati a ricevere aggiornamenti sul processo di registrazione. I potenziali partecipanti avranno l'opportunità di registrarsi per informazioni sui criteri di ammissibilità, le scadenze per le domande e la struttura del programma. Data la crescente domanda di istruzione sulla blockchain e formazione specializzata, si prevede che il corso JAM attirerà sviluppatori con background diversi, tra cui coloro che lavorano in soluzioni blockchain aziendali, finanza decentralizzata (DeFi) e modelli di governance.





Questo programma segna un'altra pietra miliare nella missione della Polkadot Blockchain Academy di dotare gli sviluppatori delle competenze necessarie per contribuire alla tecnologia decentralizzata. Promuovendo un ambiente che incoraggia l'innovazione e l'apprendimento pratico, l'accademia continua a consolidare la sua posizione di attore chiave nell'istruzione blockchain. Con l'introduzione di JAM, si prevede che il futuro dello sviluppo dell'infrastruttura blockchain farà un significativo passo avanti, offrendo agli sviluppatori nuove opportunità per creare soluzioni più flessibili e scalabili in più ecosistemi blockchain.





