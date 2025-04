Polkadot Blockchain Academy e Thakgola Khoso ya JAM ya Bahlami ba Web3

The Polkadot Blockchain Academy e tsebišitše The JAM Course , lenaneo le le kgethegilego la thuto leo le reretšwego go tsenelela kwešišo ya bahlami ya meago yeo e fetogago ya Polkadot. Boithomelo bjo bo aga godimo ga mananeo a peleng a sekolo sa thuto gomme a fa nyakišišo ya setegeniki ya Motšhene wa go Kopanya-Go Kgoboketša (JAM), e lego legato le lefsa la go aga ka gare ga tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya Polkadot. Ge theknolotši ya blockchain e tšwela pele go atološwa, mananeo a go swana le The JAM Course a ikemišeditše go fa bahlami didirišwa tše di nyakegago le tsebo ya go aga dikgopelo tše di ka lekanyetšwago, tše di šireletšegilego le tšeo di šomišanago.





JAM e reretšwe go atlega ketane ya relay, go kgontšha phethagatšo ya khoutu ye e se nago tumelelo, thekgo ya konteraka ye bohlale ya Solidity, le kopanyo ya ditšweletšwa tša go phutholla. Se se dumelela bahlami go aga ntle le go kgetha magareng ga di-appchain goba dikonteraka tše bohlale. Ka go nolofatša tshepedišo ya tlhabollo le go tloša tlhokego ya go tšea diphetho tša kgato ya mathomo mabapi le mananeokgoparara, JAM e fa go fetofetoga mo gogolo le bokgoni go bahlami ba blockchain. Thuto e tla tsebiša batšwasehlabelo ka dikarolo tša motheo tša JAM, go akaretšwa mešomo ya Hlwekiša, Kgoboketša, le OnTransfer, mola e fana ka maitemogelo a diatla ka Polkadot Virtual Machine le Polkadot API. Ditlwaetšo tše tše di šomago di tla thuša bahlami go diriša mohlwaela wa JAM maemong a kgonthe, go netefatša gore ba hwetša bokgoni bja bobedi bja teori le bja go šoma.





E rulagantšwe bjalo ka katoloso ya setegeniki ye e tšwetšego pele ya Khamphase ya PBA le Leeto la JAM, thuto e akaretša dithuto, dithulaganyo tše di šomago, le dipoledišano le boradipolane bao ba lego ka morago ga dilo tše mpsha tša moragorago tša Polkadot. Kharikhulamo e hlamilwe go amogela bahlami bao ba nago le maemo a go fapana a maitemogelo a tlhabollo ya blockchain eupša e lebišitšwe kudu go bao ba nago le tsebo ya pele ya theknolotši ya Web3. Batšeakarolo ba tla kgona go boledišana thwii le bahlami ba motheo ba JAM, ba fa sebaka sa dipoledišano tše di tseneletšego ka ga dikgopelo tša yona, go dira gore e šome gabotse, le mmapa wa tsela wa ka moso.





Matseno a JAM a letetšwe go tutuetša ka moo bahlami ba batamelago tlhamo ya tirišo ya blockchain, kudukudu mabapi le dipalopalo tše di arotšwego le go tsenywa tirišong ga konteraka ye bohlale. Ka go kgontšha phethagatšo ye e se nago tumelelo, JAM e godiša tirišano ya kakaretšo ya Polkadot, e e dumelela go dirišana ka ntle le mathata le dinetweke tša ka ntle le ditharollo tša go phurolla. Go fetofetoga mo go ka lebiša go dilo tše mpsha ka ditirišanong tša go selaganya ketane, go hwetšagala ga datha, le taolo ya ketane.





Pauline Cohen Vorms, CEO ya Polkadot Blockchain Academy, o gateletše gore JAM e emela tšwelopele ye kgolo go Polkadot le gore thuto ye e tla thuša bahlami go kwešiša gakaone bokgoni bja yona bja tirišano. O lemogile gore tlhabollo ya Web3 e lebile go mohlala wo o etiša pele boipušo bja modiriši le bokgoni, gomme JAM e kgatha tema ye bohlokwa go nolofatša phetogo yeo. Boithomelo bjo bo laetša boikgafo bjo bo nabilego bja Polkadot go thuto le go otlela boitlhamelo ka gare ga tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya Web3. Ka go hlomela bahlami ka tsebo ya setegeniki ye e tšwetšego pele, sekolo se ikemišeditše go akgofiša go amogelwa ga ditharollo tše di arotšwego le go maatlafatša tema ya netweke ya Polkadot ka gare ga intasteri ye e nabilego ya blockchain.





Thuto ye e beakantšwe go thoma ka Dibatsela 2025, ka dikgopelo tšeo di buletšwego bao ba nago le kgahlego ya go amogela dimpshafatšo ka ga tshepedišo ya ngwadišo. Batšeakarolo ba ka moso ba tla ba le sebaka sa go ingwadišetša tshedimošo mabapi le ditekanyetšo tša go swanelega, matšatši a mafelelo a kgopelo, le sebopego sa lenaneo. Ka lebaka la nyakego ye e oketšegago ya thuto ya blockchain le tlhahlo ye e kgethegilego, Khoso ya JAM e letetšwe go goketša bahlami go tšwa ditlogong tše di fapafapanego, go akaretšwa bao ba šomago ka ditharollong tša blockchain tša kgwebo, ditšhelete tše di arotšwego (DeFi), le dika tša taolo.





Lenaneo le le swaya kgato ye nngwe ya bohlokwa thomong ya Polkadot Blockchain Academy ya go hlomela bahlami ka bokgoni bjo bo nyakegago go tsenya letsogo go theknolotši ye e arotšwego. Ka go godiša tikologo yeo e hlohleletšago boitlhamelo le go ithuta ka diatla, sekolo sa thuto se tšwela pele go tiiša maemo a sona bjalo ka sebapadi se bohlokwa thutong ya blockchain. Ka matseno a JAM, bokamoso bja tlhabollo ya mananeokgoparara a blockchain bo letetšwe go tšea kgato ye bohlokwa go ya pele, go fa bahlami dibaka tše mpsha tša go hlola ditharollo tše di fetofetogago le maemo le tše di ka lekanyetšwago go ralala le ditshepedišo tše ntši tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona tša blockchain.





