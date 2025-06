Jak Aleph Cloud pomógł HyperSwap złagodzić atak DDoS i zaoszczędzić miliony w kryptowalutach

W nocy z 5 na 6 maja,HyperSwapZostał uderzony przez masowąDDoS attackPonieważ HyperSwap już korzystał z niektórych naszych rozwiązań w chmurze, szybko podjęliśmy działania, aby pomóc im migrować ich front-end i przekierowywać ruch ataku, aby złagodzić jego skutki.

Tłum; dr

Wdrożenie rozwiązania anty-DDoS

Nasz zespół natychmiast zareagował

Aleph Cloud pozostaje w pełni funkcjonalny





Infrastruktura HyperSwap początkowo nie miała proxy i nie miała wystarczającej ochrony przed atakami DDoS.IPFS, przyczepione do naszej sieci, w przypadku, gdy ich główne serwery zostały naruszone.





Niestety, w nocy z ataku główny serwer HyperSwap został przytłoczony. Podczas gdy API pozostało na żywo, jego wydajność znacznie się pogorszyła. Ich zespół przekierował ruch do naszej sieci w akcji awaryjnej, co spowodowało pewne turbulencje, zanim mogliśmy w pełni zareagować.





W międzyczasie nasz zespół deweloperski aktywizował naszeinternal anti-DDoS system, rozładunku ruchu ataku do czarnej dziury i stabilizacji sytuacji.





Zespół Aleph szybko zaangażował się w wspieranie nas poprzez zapewnienie, że wersja hostowana przez IPFS była dostępna, umożliwiając użytkownikom dalszy dostęp do aplikacji podczas pracy nad łagodzeniem skutków.W tym samym czasie zespół Imperator, z doświadczeniem w indeksowaniu i zarządzaniu środowiskami o dużej przepustowości, działał szybko i skutecznie.

Zespół Aleph szybko zaangażował się w wspieranie nas poprzez zapewnienie, że wersja hostowana przez IPFS była dostępna, umożliwiając użytkownikom dalszy dostęp do aplikacji podczas pracy nad łagodzeniem skutków.W tym samym czasie zespół Imperator, z doświadczeniem w indeksowaniu i zarządzaniu środowiskami o dużej przepustowości, działał szybko i skutecznie.





Z naszej strony pomogliśmy zespołowi HyperSwap w migracji ich strony internetowej na naszą wewnętrzną platformę anty-DDoS i przekierowaniu ataku na czarną dziurę.Incydent ten oznaczał pierwsze udane wdrożenie eksperymentalnego rozwiązania anty-DDoS firmy Aleph Cloud, opracowanego w celu ochrony zdecentralizowanych aplikacji przed ukierunkowanymi zakłóceniami.













What Is a Remotely-Triggered Black Hole (RTBH)?





Filtrowanie RTBH to technika zabezpieczeń sieci stosowana do łagodzenia ataków DDoS poprzez przekierowanie złośliwego ruchu na trasę null, skutecznie powodując jego zniknięcie.Pomyśl o RTBH jako o pułapce przy wejściu do sieci: gdy wykrywa się powódź szkodliwego ruchu, RTBH przekierowuje go do tej czarnej dziury, uniemożliwiając mu dotarcie lub spowolnienie sieci i jej użytkowników.

Co jest następne?

HyperSwap planuje wdrożyć swoje API naAleph Chmuraaby stworzyć w pełni zdecentralizowaną wersję ich aplikacji, która jest odporna na przyszłe ataki.





Będziemy nadal rozwijać i udoskonalać nasze rozwiązanie anty-DDoS, które okazało się skuteczne w tym testie w świecie rzeczywistym.