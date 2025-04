Avenir Group umacnia swoją pozycję jako największy posiadacz Bitcoin ETF w Azji, posiadając udziały o wartości 599 milionów dolarów

**HONGKONG, Hongkong, 20 lutego 2025 r./Chainwire/--**Grupa inwestycyjna Avenir Group z siedzibą w Hongkongu stała się głównym graczem instytucjonalnym na rynku aktywów cyfrowych, a jej ostatnie ujawnienie ujawniło znaczącą inwestycję w wysokości 599 milionów dolarów w ETF-y Bitcoin. Ten strategiczny ruch nie tylko podkreśla pewność Avenir co do przyszłości aktywów cyfrowych, ale także oznacza kluczowy moment w ewolucji marki i strategii biznesowej.





Avenir Group posiada 11,3 mln akcji IBIT o wartości około 599 mln dolarów

Wiodąca inwestycja instytucjonalna w ETF-y Bitcoin

Najnowsze informacje od Avenir Group Złożenie 13F ujawnił znaczący wzrost ekspozycji na Bitcoin ETF, co uczyniło go największym instytucjonalnym posiadaczem Bitcoin ETF w Azji. Na dzień 31 grudnia Avenir posiadał 11,3 mln akcji BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT), wycenionych na około 599 mln USD. Ta strategiczna inwestycja sprawia, że Avenir jest największym posiadaczem Bitcoin ETF w Azji, co podkreśla jego zaangażowanie w aktywa cyfrowe i innowacje finansowe.

Instytucjonalny wzrost ETF-ów Bitcoin przyspiesza powszechną adopcję

Najnowsze dokumenty SEC 13F ujawniają rosnący apetyt instytucjonalny na Bitcoin ETF. Według K33 Research, inwestorzy instytucjonalni posiadali 25,4% aktywów spot Bitcoin ETF do 4. kwartału 2024 r., co daje łącznie 26,8 mld USD. W ciągu kwartału duże instytucje — w tym firmy inwestycyjne, fundusze hedgingowe, banki i fundusze emerytalne — znacznie zwiększyły swoje udziały.





Pierwotnie założona jako biuro rodzinne Li Lina, Avenir Group rozwinęła się w wiodącą grupę inwestycyjną specjalizującą się w innowacjach finansowych i nowych technologiach. Wieloasortymentowe, wielostrategiczne podejście firmy obejmuje handel ilościowy, rynki publiczne, kapitał prywatny i inwestycje w aktywa cyfrowe. Pod jej parasolem DeepTrading działa niezależnie jako zespół handlu wysokoczęstotliwościowego, podczas gdy Avenir Foundation koncentruje się na edukacji technologicznej i innowacjach.





Avenir Group głęboko wierzy, że konwergencja aktywów cyfrowych z tradycyjnymi finansami, obok fuzji innowacji finansowych i nowych technologii, zdefiniuje na nowo rynki globalne. Zaangażowany w zgodność i globalizację, Avenir strategicznie pozycjonuje się, aby napędzać długoterminowy, zrównoważony wzrost w branży.





Dysponując dogłębną wiedzą branżową, wyjątkową efektywnością inwestycji, zastrzeżonymi modelami danych i solidnymi systemami zarządzania ryzykiem, Avenir Group nieustannie wyznacza nowe kierunki w obszarze inwestycji w aktywa cyfrowe i technologie Web3.

Demonstracja zaangażowania w ekosystem kryptowalut

Zwiększone inwestycje Avenir w ETF-y Bitcoin są zgodne z jej strategicznymi inicjatywami mającymi na celu napędzanie innowacji na rynku aktywów cyfrowych. We wrześniu 2024 r. firma uruchomiła program Crypto Partnership Program o wartości 500 mln USD, aby współpracować z czołowymi zespołami handlu ilościowego na całym świecie.





Ten program wyposaża zespoły o wysokiej wydajności w zaawansowaną technologię, aby mogły stawić czoła kluczowym wyzwaniom w handlu kryptowalutami. Wspierając napędzany technologią, wysoce wydajny ekosystem handlowy, Avenir wzmacnia swoje zaangażowanie w długoterminowy wzrost i ewolucję globalnego rynku aktywów cyfrowych.

O Grupie Avenir

Grupa Avenir , założona przez Li Lina i nazwana na cześć francuskiego słowa oznaczającego „lepszą przyszłość”, jest pionierską grupą inwestycyjną specjalizującą się w inwestycjach w innowacje finansowe i nowe technologie. Dzięki globalnej obecności obejmującej USA, Wielką Brytanię, Japonię, Singapur i Hongkong firma wykorzystuje dogłębną wiedzę branżową, wyjątkową wydajność oraz samodzielnie opracowane modele danych i systemy zarządzania ryzykiem, a także utrzymuje wiodącą pozycję w sektorach Web3 i aktywów cyfrowych.





Grupa prowadzi również swoją submarkę DeepTrading, która koncentruje się na handlu wysokoczęstotliwościowym na rynku kryptowalut i prowadzi fundację Avenir Foundation, inicjatywę filantropijną poświęconą wspieraniu edukacji technologicznej i innowacji, wspieraniu globalnego rozwoju technologicznego i rozwoju talentów. Aby uzyskać więcej informacji, użytkownicy mogą odwiedzić https://avenir.hk/ .

Kontakt

Dyrektor ds. marketingu i wywiadu

Shawn Su

Grupa Avenir

[email protected]

