አቬኒር ግሩፕ እንደ እስያ ትልቁ የቢትኮይን ኢቲኤፍ ያዥ በ599 ሚሊዮን ዶላር ቦታ ያፀናል

**ሆንግ ኮንግ፣ ሆንግ ኮንግ፣ ፌብሩዋሪ 20፣ 2025/Chainwire/--** በሆንግ ኮንግ ላይ የተመሰረተ የኢንቨስትመንት ቡድን አቬኒር ግሩፕ በዲጂታል ንብረት ገበያ ውስጥ እንደ ዋና ተቋማዊ አጫዋች ሆኖ ብቅ ብሏል፣ በቅርቡ ይፋ ባደረገው መግለጫ በBitcoin ETFs ውስጥ ከፍተኛ የ599 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት አሳይቷል። ይህ ስትራቴጂያዊ እርምጃ አቬኒር በዲጂታል ንብረቶች የወደፊት እምነት ላይ ያለውን እምነት የሚያጎላ ብቻ ሳይሆን በምርት ስም ዝግመተ ለውጥ እና የንግድ ስትራቴጂው ውስጥ ወሳኝ ጊዜን ያሳያል።
Avenir Group በግምት 599 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት የIBIT 11.3 ሚሊዮን አክሲዮኖችን ይይዛል።
በ Bitcoin ETFs ውስጥ ግንባር ቀደም ተቋማዊ ኢንቨስትመንት
የ Avenir ቡድን የቅርብ ጊዜ
በBitcoin ETFs ውስጥ ያለው ተቋማዊ እድገት ዋና ጉዲፈቻን ያፋጥናል።
የቅርብ ጊዜዎቹ የSEC 13F መዝገቦች ለBitcoin ETFs እያደገ ያለ ተቋማዊ የምግብ ፍላጎት ያሳያሉ። እንደ K33 ምርምር፣ ተቋማዊ ባለሀብቶች 25.4% የቦታ Bitcoin ETF ንብረቶችን በ Q4 2024 ያዙ በድምሩ 26.8 ቢሊዮን ዶላር። በሩብ ዓመቱ ውስጥ፣ ዋና ዋና ተቋማት - የኢንቨስትመንት ኩባንያዎች፣ የጃርት ፈንዶች፣ ባንኮች እና የጡረታ ፈንድ ጨምሮ - ይዞታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምረዋል።
በመጀመሪያ የሊ ሊን ቤተሰብ ቢሮ ሆኖ የተቋቋመው አቬኒር ግሩፕ በፋይናንሺያል ፈጠራ እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ላይ ልዩ ወደሆነ ግንባር ቀደም የኢንቨስትመንት ቡድን ተቀይሯል። የኩባንያው ባለ ብዙ ንብረት፣ ባለብዙ ስትራቴጂ አካሄድ መጠናዊ ንግድን፣ የህዝብ ገበያዎችን፣ የግል ፍትሃዊነትን እና የዲጂታል ንብረት ኢንቨስትመንቶችን ያጠቃልላል። በጃንጥላው ስር፣ DeepTrading ራሱን ችሎ እንደ ከፍተኛ ድግግሞሽ የንግድ ቡድን ይሰራል፣ አቬኒር ፋውንዴሽን ደግሞ በቴክኖሎጂ ትምህርት እና ፈጠራ ላይ ያተኩራል።
አቬኒር ግሩፕ የዲጂታል ንብረቶች ከባህላዊ ፋይናንስ ጋር መገናኘታቸው፣ ከፋይናንሺያል ፈጠራ እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ውህደት ጎን ለጎን የአለም ገበያዎችን እንደገና እንደሚያብራራ በጥብቅ ያምናል። ለማክበር እና ለግሎባላይዜሽን ቁርጠኛ የሆነው አቬኒር በኢንዱስትሪው ውስጥ የረዥም ጊዜ ዘላቂ እድገትን ለማምጣት እራሱን ስልታዊ በሆነ መንገድ እያስቀመጠ ነው።
በጥልቅ የኢንዱስትሪ ግንዛቤዎች፣ ልዩ የኢንቨስትመንት አፈጻጸም፣ የባለቤትነት ውሂብ ሞዴሎች እና ጠንካራ የአደጋ አስተዳደር ስርዓቶች፣ Avenir Group በWeb3 እና በዲጂታል የንብረት ኢንቨስትመንቶች ውስጥ አዳዲስ ድንበሮችን ፈር ቀዳጅ ማድረጉን ቀጥሏል።
ለ Crypto ሥነ-ምህዳር ቁርጠኝነትን ማሳየት
በBitcoin ETF ውስጥ ያለው የአቬኒር የጨመረው ኢንቨስትመንት በዲጂታል የንብረት ገበያ ውስጥ ፈጠራን ለመንዳት ካለው ስልታዊ ተነሳሽነት ጋር ይስማማል። በሴፕቴምበር 2024 ኩባንያው በዓለም ዙሪያ ካሉ ከፍተኛ የቁጥር ንግድ ቡድኖች ጋር ለመተባበር የ500 ሚሊዮን ዶላር የCrypto Partnership ፕሮግራምን ጀምሯል።
ይህ ፕሮግራም ከፍተኛ አፈፃፀም ያላቸውን ቡድኖች የላቀ ቴክኖሎጂ በ crypto ንግድ ውስጥ ቁልፍ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ኃይል ይሰጣል። በቴክኖሎጂ የሚመራ፣ በጣም ቀልጣፋ የንግድ ስነ-ምህዳርን በማጎልበት፣ አቬኒር ለአለም አቀፉ ዲጂታል ንብረት ገበያ የረዥም ጊዜ እድገት እና ለውጥ ያለውን ቁርጠኝነት ያጠናክራል።
ስለ Avenir ቡድን
ቡድኑ በተጨማሪም DeepTrading ንዑስ-ብራንድ ይሰራል, cryptocurrency ገበያ ውስጥ ከፍተኛ-ድግግሞሽ ግብይት ላይ የሚያተኩረው እና Avenir ፋውንዴሽን, የቴክኖሎጂ ትምህርት እና ፈጠራን ለመደገፍ የወሰነ የበጎ አድራጎት ተነሳሽነት, ዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ እድገት እና ተሰጥኦ ማሳደግ. ለበለጠ መረጃ ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ።
ተገናኝ
የግብይት እና ኢንተለጀንስ ዳይሬክተር
ሻውን ሱ
Avenir ቡድን
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ