Avenir Group 持股 5.99 亿美元，巩固亚洲最大比特币 ETF 持有者地位

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总部位于香港的投资集团 Avenir Group 已成为数字资产市场的主要机构参与者。截至 12 月 31 日，Avenir 持有贝莱德 iShares Bitcoin Trust (IBIT) 1130 万股，价值约 5.99 亿美元。
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**香港，2025 年 2 月 20 日/Chainwire/--**总部位于香港的投资集团 Avenir Group 已成为数字资产市场的主要机构参与者，其最近披露了对比特币 ETF 的 5.99 亿美元巨额投资。这一战略举措不仅凸显了 Avenir 对数字资产未来的信心，也标志着其品牌发展和业务战略的关键时刻。


Avenir Group 持有 1130 万股 IBIT 股票，价值约 5.99 亿美元

比特币 ETF 的领先机构投资

Avenir Group 最新13F 备案该公司公布的比特币 ETF 持仓量大幅增加，使其成为亚洲最大的比特币 ETF 机构持有者。截至 12 月 31 日，Avenir 持有贝莱德 iShares Bitcoin Trust (IBIT) 1130 万股，价值约 5.99 亿美元。这项战略投资使 Avenir 成为亚洲最大的比特币 ETF 持有者，凸显了其对数字资产和金融创新的承诺。

机构投资者涌入比特币 ETF，加速主流采用

最新的 SEC 13F 文件显示，机构投资者对比特币 ETF 的兴趣日益浓厚。根据 K33 Research 的数据，到 2024 年第四季度，机构投资者持有现货比特币 ETF 资产的 25.4%，总额达 268 亿美元。整个季度，包括投资公司、对冲基金、银行和养老基金在内的主要机构大幅增持了比特币 ETF。


Avenir Group 最初是李林的家族办公室，现已发展成为一家专注于金融创新和新兴技术的领先投资集团。该公司的多资产、多策略方法涵盖量化交易、公开市场、私募股权和数字资产投资。在其旗下，DeepTrading 作为高频交易团队独立运营，而 Avenir 基金会则专注于技术教育和创新。


Avenir Group 坚信数字资产与传统金融的融合，以及金融创新与新兴技术的融合将重新定义全球市场。Avenir 致力于合规和全球化，战略定位于推动行业长期可持续增长。


凭借深厚的行业洞察力、卓越的投资业绩、专有数据模型和强大的风险管理系统，Avenir Group 继续开拓 Web3 和数字资产投资的新领域。

展现对加密生态系统的承诺

Avenir 加大对比特币 ETF 的投资，符合其推动数字资产市场创新的战略举措。2024 年 9 月，该公司启动了 5 亿美元的加密货币合作伙伴计划，与全球顶级量化交易团队合作。


该计划为高绩效团队提供先进技术，以应对加密货币交易中的关键挑战。通过培育技术驱动、高效的交易生态系统，Avenir 加强了其对全球数字资产市场长期增长和发展的承诺。

关于 Avenir Group

Avenir 集团该公司由李林创立，以法语“更美好的未来”命名，是一家专注于金融创新和新兴技术投资的先锋投资集团。该公司的业务遍布美国、英国、日本、新加坡和香港，凭借深厚的行业洞察力、出色的业绩以及自主开发的数据模型和风险管理系统，在 Web3 和数字资产领域保持领先地位。


该集团还运营其子品牌 DeepTrading，专注于加密货币市场的高频交易，并运营 Avenir 基金会，这是一项慈善计划，致力于支持技术教育和创新、促进全球技术发展和人才培养。如需了解更多信息，用户可以访问https://avenir.hk/

接触

营销与情报总监

Avenir 集团

[email protected]

本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息这里


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