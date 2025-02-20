Avenir Group 持股 5.99 亿美元，巩固亚洲最大比特币 ETF 持有者地位

**香港，2025 年 2 月 20 日/Chainwire/--**总部位于香港的投资集团 Avenir Group 已成为数字资产市场的主要机构参与者，其最近披露了对比特币 ETF 的 5.99 亿美元巨额投资。这一战略举措不仅凸显了 Avenir 对数字资产未来的信心，也标志着其品牌发展和业务战略的关键时刻。
Avenir Group 持有 1130 万股 IBIT 股票，价值约 5.99 亿美元
比特币 ETF 的领先机构投资
Avenir Group 最新
机构投资者涌入比特币 ETF，加速主流采用
最新的 SEC 13F 文件显示，机构投资者对比特币 ETF 的兴趣日益浓厚。根据 K33 Research 的数据，到 2024 年第四季度，机构投资者持有现货比特币 ETF 资产的 25.4%，总额达 268 亿美元。整个季度，包括投资公司、对冲基金、银行和养老基金在内的主要机构大幅增持了比特币 ETF。
Avenir Group 最初是李林的家族办公室，现已发展成为一家专注于金融创新和新兴技术的领先投资集团。该公司的多资产、多策略方法涵盖量化交易、公开市场、私募股权和数字资产投资。在其旗下，DeepTrading 作为高频交易团队独立运营，而 Avenir 基金会则专注于技术教育和创新。
Avenir Group 坚信数字资产与传统金融的融合，以及金融创新与新兴技术的融合将重新定义全球市场。Avenir 致力于合规和全球化，战略定位于推动行业长期可持续增长。
凭借深厚的行业洞察力、卓越的投资业绩、专有数据模型和强大的风险管理系统，Avenir Group 继续开拓 Web3 和数字资产投资的新领域。
展现对加密生态系统的承诺
Avenir 加大对比特币 ETF 的投资，符合其推动数字资产市场创新的战略举措。2024 年 9 月，该公司启动了 5 亿美元的加密货币合作伙伴计划，与全球顶级量化交易团队合作。
该计划为高绩效团队提供先进技术，以应对加密货币交易中的关键挑战。通过培育技术驱动、高效的交易生态系统，Avenir 加强了其对全球数字资产市场长期增长和发展的承诺。
关于 Avenir Group
该集团还运营其子品牌 DeepTrading，专注于加密货币市场的高频交易，并运营 Avenir 基金会，这是一项慈善计划，致力于支持技术教育和创新、促进全球技术发展和人才培养。如需了解更多信息，用户可以访问
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