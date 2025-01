Refactoring 019 - Tsela ya go Reify Diaterese tša Imeile

E bolele gatee le gatee feela

TL;DR: Phema ditiišeletšo tša imeile tše di ipoeleditšego.

Mathata ao a Rarolotšwego

Khoutu ye e Amanago Monkgo

Khoutu Monkgo 20 - Pele ga nako Optimization

Mehato

Hlaola moo logiki ya netefatšo ya imeile e phetoletšwago gona.

Hlama sehlopha sa Email Address go akaretša melawana ya netefatšo.

Refactor khoutu go šomiša sehlopha sa Email Address go e na le dithapo tše tala.

Khoutu ya Mohlala

Pele ga

public class Person { private String emailAddress; // Primitive Obsession public void setEmailAddress(String emailAddress) { // Duplicated code if (!emailAddress.matches( "^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.emailAddress = emailAddress; } } public class JobApplication { private String applicantEmailAddress; public void setApplicantEmailAddress(String emailAddress) { // Duplicated code if (!emailAddress.matches( "^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.applicantEmailAddress = emailAddress; } }

Morago ga

public class EmailAddress { // 2. Create an `EmailAddress` class to encapsulate validation rules. private final String value; public EmailAddress(String value) { // The rules are in a single place // And all objects are created valid if (!value.matches("^[\\w.%+-]+@[\\w.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}$")) { throw new IllegalArgumentException( "Invalid email address format"); } this.value = value; } } public class Person { private final EmailAddress emailAddress; public Person(EmailAddress emailAddress) { // 1. Identify where email validation logic is duplicated. // 3. Refactor code to use the `Email Address` // class instead of raw strings. // No validation is required this.emailAddress = emailAddress; } } public class JobApplication { private EmailAddress applicantEmailAddress; public JobApplication(EmailAddress applicantEmailAddress) { this.applicantEmailAddress = applicantEmailAddress; } }

Mohuta

[x] Seka-Go Itiriša

Polokego

Refactoring ye e bolokegile ge o tšeela legato ditiragalo ka moka tša dithapo tša imeile tše tala ka sehlopha sa 'EmailAddress' gomme o netefatša gore diteko ka moka di a feta.

Ke ka Baka La’ng Molao o Le Kaone?

O dira gore netefatšo ya imeile e se fetoge go ralala le tirišo ya gago.





Ka ge melao ya netefatšo e tsentšwe bogareng lefelong le tee, khoutu e ba bonolo go e hlokomela.





Gape o fokotša kotsi ya diphošo tšeo di bakwago ke tlhaologanyo yeo e sa dumelelanego.





Lefaseng la nnete, Email Addresses ke dilo tše nnyane tšeo di lego gona ebile ga se dithapo.





Khoutu yeo e fetotšwego e kgauswi le MAPPER ya lefase la kgonthe .





Hlokomela gore maina a bijection a bohlokwa. Go tla thuša go hlama EmailAddress , e sego Email , ka ge Imeile e swanetše go mmapa go molaetša wa nnete.





O se ke wa dumelela Premature Optimizators go go botša gore tharollo ye e na le kotlo ya tshepedišo.





Ga ba ke ba dira ditekanyetšo tša kgonthe ka ya data ya kgonthe ya lefase.

Refactor Ka AI

Dithegi

Go khupetša

Di-Refactoring tše di Amanago

Dikrediti

Seswantšho ka Gerd Altmann go Pixabay

Sehlogo se ke karolo ya Letoto la Refactoring.

Tsela ya go Kaonafatša Khoutu ya Gago ka Di-Refactoring tše Bonolo